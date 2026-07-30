Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。

SmartDOM — 智能市场深度模型

SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分析任务。它不会复制 Market Depth / Level II，也不会把计算得出的价位当作真实订单簿展示。 这种方法使 SmartDOM 可用于 Forex、CFD、贵金属、指数以及其他不存在全市场统一集中订单簿的交易品种。 这正是 SmartDOM 的工作原理：在可用市场深度的基础上，叠加对压力、参与度和潜在价格反应的智能模型。



自主 ITSA 分析核心

Smart DOM Tick Flow 由自主研发的 ITSA 核心驱动 — InsideBar Tick Spectrum Analytics。 ITSA 是一种对价格运动结构进行频谱分析的技术。



该核心并不把市场视为一连串彼此独立的 K 线，而是将其视为相互关联的价格微变化流。它评估运动的内部路径、动量中的有效成分、噪声水平、方向稳定性，以及价格在重要价位上的反应特征。 ITSA 频谱分析将价格运动分解为方向成分与噪声成分。 系统评估： • 运动的有效能量； • 反向波动与随机波动的能量； • 频谱信噪比； • 高频市场噪声； • tick 方向反转的频率； • 数据流的不稳定性与抖动； • 方向性动量的流失； • 速度与点差剧烈变化时的数据流过载； • 以 tick 数量衡量的动量宽度； • 运动的发展速度； • 动量维持自身的能力； • 动量衰减的风险； • 买方与卖方力量平衡的不确定性。

这使指标能够区分持续的价格推进与另一种情况：市场波动十分活跃，但在所选方向上几乎没有实际进展。

POC — 最大市场活跃中心

SmartDOM 的关键要素之一是 POC — Point of Control，即计算活跃度最高的价位。 这是构建的轮廓中，买方与卖方综合活动最集中的价格水平。 POC 被用作当前市场平衡的动态中心。它显示市场兴趣最强、买卖双方互动最密集的区域。 价格相对于 POC 的位置有助于评估： • 市场是否处于平衡区域； • 价格是否维持在活跃中心上方或下方； • 市场是否重新收复此前失守的价位； • 控制权是否正在向买方或卖方转移； • 运动延续是否得到 POC 迁移的确认； • 当前动量是否仍具备结构性支撑。

Smart DOM Tick Flow 不仅分析 POC 的当前位置，还分析其随时间的变化。活跃中心向上或向下迁移，会成为市场内部平衡发生变化的额外信号。

Value Area — 市场接受的价值区域

Value Area 围绕 POC 形成，包含计算得出的主要市场活动。 在 Smart DOM Tick Flow 模型中，价值区域约覆盖所构建轮廓成交量的 70%。 其边界为： • VAH — Value Area High：价值区域上边界； • VAL — Value Area Low：价值区域下边界。

当价格位于 Value Area 内部时，市场处于相对平衡区域。价格越过其边界可能意味着市场试图进入新的区间，但仅仅穿越该价位仍不被视为完整信号。 指标会评估突破的性质、tick 压力、Delta、动量持续性以及后续反应，从而区分方向性运动的真实发展与短暂越界后重新回到价值区域的情况。

价格运动的内部结构

一个独立的 ITSA 模块会重建当前 K 线内部的运动结构。 它分析： • 价格走过的完整路径； • 最终的方向性位移； • 实际波动区间； • 运动效率； • 内部反转次数； • 运动与噪声的比率； • 当前价格在区间中的位置； • 微观波动率； • tick 到达速度。

两个幅度相同的运动，其质量可能完全不同。 一种情况下，价格以稳定的 tick 压力、极少的反向波动连续走完整段距离。另一种情况下，同样的结果却由大量快速回撤、高噪声和不稳定的数据流共同形成。 从视觉上看，两种运动可能相似。ITSA 分析核心会评估其内部结构，并赋予不同的质量等级。

Tick Flow — 方向性市场参与

Tick Flow 模块评估哪一方正在支持当前运动。 计算考虑： • 上涨 tick 与下跌 tick 的比例； • 每个方向的运动幅度； • 同方向变化的连续序列； • 动量的延续； • 价格推进速度； • 运动效率相对于 tick 成交量的表现； • 重要价位附近的压力变化。



Delta、失衡与吸收

SmartDOM 构建买方和卖方活动在各价位上的计算分布。 指标基于该分布评估： Delta — 买方与卖方方向性活动之间的差值。 连续失衡 — 在多个相邻价位上，一方持续表现出明显优势。 吸收 — 方向性活动增强，却未能带来预期的价格延续，并受到另一方阻力的情况。 失败拍卖 — 价格尝试突破区间边界，但未获得足够延续，最终重新返回区间。 价位拒绝 — 测试重要价格区域后出现的显著反应。 价值迁移 — POC 与主要活跃区域逐步向上或向下移动。 这些要素不会被单独使用。它们会被传递到统一分析核心，并与 Tick Flow、运动的频谱状态、局部预测以及价格在关键价位上的反应进行比较。

多层确认系统

Smart DOM Tick Flow 不会依据单一指标数值生成信号。 多个分析组共同参与决策： • SmartDOM — 活跃度分布、价格平衡与潜在反应区域； • Tick Flow — 方向性参与与 tick 流质量； • Spectrum Engine — 有效运动与市场噪声之间的关系； • Detector Engine — 价格反应、动量、反弹以及当前事件的质量； • Level Brain — 重要的支撑、阻力与平衡区域； • Forecast Engine — 所选方向的稳定性； • AI Mesh — 将已经计算完成的分析组整合为统一评估。

每个模块都执行独立任务，不会单独生成交易箭头信号。 当市场参与、价位反应、运动方向和 SmartDOM 状态彼此一致后，系统才会形成信号。当模块之间存在明显冲突时，系统保持中性并等待更清晰的结构。



图表上的交易地图

Smart DOM Tick Flow 直接在图表上显示： • 买入与卖出信号； • POC — 计算活跃度最高的价位； • 当前市场压力的方向； • 计算得出的运动目标； • 结构性风险区域； • 潜在反应区域； • 支撑与阻力价位； • 当前 SmartDOM 状态； • 分析模块的质量与就绪程度； • 当前买方与卖方力量平衡； • 积累与区间压缩迹象； • 场景减弱或结束的信号。

指标不仅考虑潜在方向，也考虑整个场景的几何结构。目标与保护区域会结合实际市场结构、当前波动率、运动成本以及重要价位的位置来确定。

自适应控制

Smart DOM Tick Flow 不需要数十个技术系数，而是提供四个主要参数： Signal Frequency — 调节期望的信号出现频率。 Signal Quality — 设定分析模块之间一致性要求的严格程度。 Trade Horizon — 控制目标规模与预期运动周期。 Exit Protection — 调节保护性跟踪的敏感度。 内部窗口、阈值和权重会根据交易品种、当前波动率、tick 流密度以及市场状态自动调整。

Smart DOM Tick Flow

Smart DOM Tick Flow 在一个界面中整合了通常需要多个独立工具才能完成的功能：市场活跃度轮廓、tick 流、运动频谱分析、Delta、价格水平、局部预测以及多层确认。 它并不是对集中式订单簿的访问，也不是能够知道所有市场参与者真实持仓的系统。 它是一种专业分析模型，可将可用市场数据转化为清晰的压力、平衡与价格运动结构地图。



Smart DOM Tick Flow 不保证每个信号都准确，也不保证获得利润。计算价位、目标、活跃区域和交易信号均来自数学分析，应与用户自己的资金管理和风险管理规则配合使用。