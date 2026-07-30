Smart DOM Tick Flow

  • 指标
  • Konstantin Chechnev
    Konstantin Chechnev

    Konstantin Chechnev

    4.7 (4)
    💻 01 / METATRADER 定制开发
    ────────────────────────
    我可以开发任何复杂度的 MetaTrader 解决方案——从指标、交易面板和实用工具，到多层分析系统、EA、优化器以及专业的市场研究工具。
    只要交易或分析思路能够清晰定义并形式化，我就能将其转化为完整可用的 MetaTrader 工具。
    ⚙️ 02 / 可开发内容
    ────────────────────────
    • 交易算法和交易策略自动化；
    • 市场数据分析指标及分析系统；
    • Tick、价格流和统计数据处理；
    11 产品 1 主题 1 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。

指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。


SmartDOM — 智能市场深度模型

SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。

SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分析任务。它不会复制 Market Depth / Level II，也不会把计算得出的价位当作真实订单簿展示。

这种方法使 SmartDOM 可用于 Forex、CFD、贵金属、指数以及其他不存在全市场统一集中订单簿的交易品种。

 
这正是 SmartDOM 的工作原理：在可用市场深度的基础上，叠加对压力、参与度和潜在价格反应的智能模型。


自主 ITSA 分析核心

Smart DOM Tick Flow 由自主研发的 ITSA 核心驱动 — InsideBar Tick Spectrum Analytics。

 
ITSA 是一种对价格运动结构进行频谱分析的技术。


该核心并不把市场视为一连串彼此独立的 K 线，而是将其视为相互关联的价格微变化流。它评估运动的内部路径、动量中的有效成分、噪声水平、方向稳定性，以及价格在重要价位上的反应特征。

ITSA 频谱分析将价格运动分解为方向成分与噪声成分。

系统评估：

运动的有效能量；
反向波动与随机波动的能量；
频谱信噪比；
高频市场噪声；
tick 方向反转的频率；
数据流的不稳定性与抖动；
方向性动量的流失；
速度与点差剧烈变化时的数据流过载；
以 tick 数量衡量的动量宽度；
运动的发展速度；
动量维持自身的能力；
动量衰减的风险；
买方与卖方力量平衡的不确定性。

这使指标能够区分持续的价格推进与另一种情况：市场波动十分活跃，但在所选方向上几乎没有实际进展。


POC — 最大市场活跃中心

SmartDOM 的关键要素之一是 POC — Point of Control，即计算活跃度最高的价位。

这是构建的轮廓中，买方与卖方综合活动最集中的价格水平。

POC 被用作当前市场平衡的动态中心。它显示市场兴趣最强、买卖双方互动最密集的区域。

价格相对于 POC 的位置有助于评估：

市场是否处于平衡区域；
价格是否维持在活跃中心上方或下方；
市场是否重新收复此前失守的价位；
控制权是否正在向买方或卖方转移；
运动延续是否得到 POC 迁移的确认；
当前动量是否仍具备结构性支撑。

Smart DOM Tick Flow 不仅分析 POC 的当前位置，还分析其随时间的变化。活跃中心向上或向下迁移，会成为市场内部平衡发生变化的额外信号。


Value Area — 市场接受的价值区域

Value Area 围绕 POC 形成，包含计算得出的主要市场活动。

在 Smart DOM Tick Flow 模型中，价值区域约覆盖所构建轮廓成交量的 70%。

其边界为：

VAH — Value Area High：价值区域上边界；
VAL — Value Area Low：价值区域下边界。

当价格位于 Value Area 内部时，市场处于相对平衡区域。价格越过其边界可能意味着市场试图进入新的区间，但仅仅穿越该价位仍不被视为完整信号。

指标会评估突破的性质、tick 压力、Delta、动量持续性以及后续反应，从而区分方向性运动的真实发展与短暂越界后重新回到价值区域的情况。


价格运动的内部结构

一个独立的 ITSA 模块会重建当前 K 线内部的运动结构。

它分析：

价格走过的完整路径；
最终的方向性位移；
实际波动区间；
运动效率；
内部反转次数；
运动与噪声的比率；
当前价格在区间中的位置；
微观波动率；
tick 到达速度。

两个幅度相同的运动，其质量可能完全不同。

一种情况下，价格以稳定的 tick 压力、极少的反向波动连续走完整段距离。另一种情况下，同样的结果却由大量快速回撤、高噪声和不稳定的数据流共同形成。

从视觉上看，两种运动可能相似。ITSA 分析核心会评估其内部结构，并赋予不同的质量等级。


Tick Flow — 方向性市场参与

Tick Flow 模块评估哪一方正在支持当前运动。

计算考虑：

上涨 tick 与下跌 tick 的比例；
每个方向的运动幅度；
同方向变化的连续序列；
动量的延续；
价格推进速度；
运动效率相对于 tick 成交量的表现；
重要价位附近的压力变化。


Delta、失衡与吸收

SmartDOM 构建买方和卖方活动在各价位上的计算分布。

指标基于该分布评估：

Delta — 买方与卖方方向性活动之间的差值。

连续失衡 — 在多个相邻价位上，一方持续表现出明显优势。

吸收 — 方向性活动增强，却未能带来预期的价格延续，并受到另一方阻力的情况。

失败拍卖 — 价格尝试突破区间边界，但未获得足够延续，最终重新返回区间。

价位拒绝 — 测试重要价格区域后出现的显著反应。

价值迁移 — POC 与主要活跃区域逐步向上或向下移动。

这些要素不会被单独使用。它们会被传递到统一分析核心，并与 Tick Flow、运动的频谱状态、局部预测以及价格在关键价位上的反应进行比较。


多层确认系统

Smart DOM Tick Flow 不会依据单一指标数值生成信号。

多个分析组共同参与决策：

SmartDOM — 活跃度分布、价格平衡与潜在反应区域；
Tick Flow — 方向性参与与 tick 流质量；
Spectrum Engine — 有效运动与市场噪声之间的关系；
Detector Engine — 价格反应、动量、反弹以及当前事件的质量；
Level Brain — 重要的支撑、阻力与平衡区域；
Forecast Engine — 所选方向的稳定性；
AI Mesh — 将已经计算完成的分析组整合为统一评估。

每个模块都执行独立任务，不会单独生成交易箭头信号。

 
当市场参与、价位反应、运动方向和 SmartDOM 状态彼此一致后，系统才会形成信号。当模块之间存在明显冲突时，系统保持中性并等待更清晰的结构。


图表上的交易地图

Smart DOM Tick Flow 直接在图表上显示：

买入与卖出信号；
POC — 计算活跃度最高的价位；
当前市场压力的方向；
计算得出的运动目标；
结构性风险区域；
潜在反应区域；
支撑与阻力价位；
当前 SmartDOM 状态；
分析模块的质量与就绪程度；
当前买方与卖方力量平衡；
积累与区间压缩迹象；
场景减弱或结束的信号。

指标不仅考虑潜在方向，也考虑整个场景的几何结构。目标与保护区域会结合实际市场结构、当前波动率、运动成本以及重要价位的位置来确定。


自适应控制

Smart DOM Tick Flow 不需要数十个技术系数，而是提供四个主要参数：

Signal Frequency — 调节期望的信号出现频率。

Signal Quality — 设定分析模块之间一致性要求的严格程度。

Trade Horizon — 控制目标规模与预期运动周期。

Exit Protection — 调节保护性跟踪的敏感度。

内部窗口、阈值和权重会根据交易品种、当前波动率、tick 流密度以及市场状态自动调整。


Smart DOM Tick Flow

Smart DOM Tick Flow 在一个界面中整合了通常需要多个独立工具才能完成的功能：市场活跃度轮廓、tick 流、运动频谱分析、Delta、价格水平、局部预测以及多层确认。

它并不是对集中式订单簿的访问，也不是能够知道所有市场参与者真实持仓的系统。

 
它是一种专业分析模型，可将可用市场数据转化为清晰的压力、平衡与价格运动结构地图。


Smart DOM Tick Flow 不保证每个信号都准确，也不保证获得利润。计算价位、目标、活跃区域和交易信号均来自数学分析，应与用户自己的资金管理和风险管理规则配合使用。

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4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
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Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。 指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。 模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合； 分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率； 通过多层过滤来处理噪音和异常波动； 只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号； 按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值； 独立的基础速度参数从一开始就决
Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
指标
TickFlow   是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 4 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor 是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 4. 主要功能 • 相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 • 相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5 模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 • 多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 • 支持 “ 市场报价 (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 • 资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 • 内置 50+ 语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 • 切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor 通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlation pair symbol — 与当前品种进行相关性计
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Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder —— 一个智能交易顾问 (EA)，它会记住用户在图表上放置的向上/向下箭头，并在条件再次出现时生成交易信号。适合初学者和有经验的交易者，提供直观的界面和功能，可在任何金融工具上进行自动化交易。 Metatraider5 的多币种交易顾问的完整版本在这里。 主要特点 简单的策略创建： 通过在图表上放置箭头（买入/卖出）来构建交易策略，以标记入场点。 基于指标的信号： 使用四个流行的指标 —— RSI、CCI、DeMarker 和 WPR —— 根据用户设定的模式记录并重复交易信号。 多语言支持： EA 界面会根据终端语言（英语、俄语、德语、日语、中文）进行适配，方便全球用户使用。 灵活的信号匹配： 当当前市场条件与已记录的信号达到指定的最小相似百分比时，自动开仓。 EA 的工作原理 设置信号： 点击控制面板上的 [设置信号] 按钮，然后在图表上放置箭头（向上为买入，向下为卖出）。 记录信号： 点击 [Record signal]，EA 会保存所选指标（RSI、CCI、DeMarker、WPR）在最近三个柱上的数值。 交易与优化： 在实时或策
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Konstantin Chechnev
实用工具
有时只是想喘口气：当行情图“呼吸”着，你可以在不离开终端的情况下，短暂分心、放松注意力。ARKAVELLE 直接绘制在图表上：这是一款小型街机游戏，适合在灵感与交易之间来一次安静的小休息。 规则很简单 • 目标：用挡板反弹小球并击碎砖块。 • 操作：← / → 方向键或鼠标（在面板内移动）。 接住掉落的增益道具——它们会改变节奏，增添乐趣： • Expand — 暂时加宽挡板。 • Slow — 暂时减慢小球速度。 • Multiball x2 — 额外增加一个球。 • Multiball x10（稀有）— 掉到的话几乎就是“庆典”。 • Laser — 发射一轮激光射击砖块。 再加上两项“柔和”的机制，让游戏不至于太紧张： • Safety line 有时会在回合中出现，可能帮你避免一次遗憾失误（回合越高出现概率越低）。 • 挡板炸弹：会周期性出现一个“充能”——在面板内点击即可将其向上发射。 结语 这正是那种“切换 2–3 分钟”的形式：没有压力、不慌不忙，有舒服的增益道具，也有对想继续挑战的人逐步提升的难度。如果愿意，欢迎分享你打到第几回合，以及哪种道具最常救你一命。 从技术上讲
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Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 5 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈现以
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
专家
PurrTradeX 是一款智能交易顾问（EA），允许用户基于自己的指标信号创建和测试自定义交易策略。该EA会捕捉图表上手动放置或自动生成的箭头信号，并利用它们来识别交易机会。 主要功能 信号记录：在图表上放置箭头以标记买入或卖出信号。EA会记录这些点周围的集成指标值（RSI、CCI、DeMarker、WPR）。 自动箭头放置：使用 ZigZag 指标在价格极值处自动放置箭头，参数可配置（深度、偏差、最小长度）。 交易模式：支持仅买入、仅卖出或双向模式。支持在亏损后通过马丁格尔倍增手数，以及网格交易模式（订单间可设暂停）。 风险管理：固定手数、基于风险百分比的手数计算、止损、止盈，以及基于账户权益的平仓。 趋势过滤器：MACD 用于过滤交易（仅当 MACD > 0 时买入，当 MACD < 0 时卖出）。 控制面板：便捷的面板用于设置信号、保存和替换信号。 工作方式 将EA附加到图表。 使用面板手动放置箭头，或启用自动放置（默认启用“Direction of Automatic Arrows”功能）。 将信号保存到文件。 在策略测试器中使用保存的信号优化参数。
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
FiboSens MT5
Konstantin Chechnev
专家
FiboSens 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor）。它的核心并不是机械式地绘制 Fibonacci，而是基于对市场结构的深度分析。它能够自动识别关键锚点，筛选出最优的 Fibonacci 构建方案，并只在价格运行逻辑仍然成立的场景下执行交易。手动分析往往会因为犹豫、不一致和判断偏差而失去精度，而 FiboSens 提供的是一套清晰、严谨且具备技术深度的结构化方案。每一次 Fibonacci 构建，都必须先通过内部筛选与验证，才会成为交易决策的基础。 核心优势 • 先进的锚点筛选机制 FiboSens 不会依据随机高点和低点来绘制 Fibonacci。它会分析市场结构，筛选真正有意义的关键锚点，从而构建出逻辑清晰、可执行且具有现实参考价值的 Fibonacci 结构。 • 多层级锚点过滤机制 系统内部并非依赖单一、简单的算法，而是采用多层级筛选逻辑。EA 会分别评估局部走势与更大级别的市场区间，对不同候选结构进行对比，并选择最能反映当前市场状态的配置。这有助于保留整体上下文，避免陷入过小级别的噪音之中。 • 自适应的市场分析深度
PulseScope Studio
Konstantin Chechnev
实用工具
PulseScope Studio 是一款面向 MetaTrader 5 的交易指标自动优化工具。它可以搜索稳健的参数组合，排除历史数据中偶然出现的最佳结果，在独立的验证区间内检验候选配置，并允许您直接在图表上启动所选配置。 市场最容易在结果看起来最有说服力的时候误导你。真正的任务，是把规律与偶然巧合区分开来。   PulseScope Studio 是一套面向内置交易指标 PulseScope Signal 的完整优化环境。它的目标不是在历史数据中找到“最好看”的结果，而是通过多阶段的搜索、筛选与验证流程，为特定交易品种、时间周期和市场结构识别出更稳定的指标工作模式——一种能够在原始数据之外继续保持其分析与预测特性的模式。 内部如何工作 自适应搜索，而不是机械式穷举。 PulseScope Studio 使用自适应遗传搜索，并通过多个独立图表上的并行计算代理进行处理。算法不会按顺序逐一测试参数，也不会把计算次数浪费在对整个范围的机械扫描上。 每一代新参数都会参考已经获得的结果： 优秀配置会被保留，其参数会重新组合，而动态变异控制则把搜索引向新的区域。 完全重复和几乎相同的组合
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