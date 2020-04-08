Integrated Dashboard Scanner

Escáner de Panel Integrado – Su Centro de Mando del Mercado (v2.0)

Descripción Corta:

Deje de perder el tiempo cambiando manualmente entre docenas de gráficos. El Escáner de Panel Integrado es un potente escáner multi-símbolo y multi-temporalidad que vigila cada instrumento que seleccione desde un único panel. Tras una importante revisión de su arquitectura, la versión 2.0 es más rápida, más estable y más potente que nunca. Reciba alertas visuales instantáneas de patrones de precios, divergencias y señales de tendencia, y luego salte al gráfico relevante con un solo clic.

Características Clave

Ahorro de tiempo: Un panel cubre todo el mercado – no más cambios manuales de gráficos.

Análisis exhaustivo: Cuatro módulos de escaneo totalmente configurables, que ahora incluyen la Convergencia de MACD.

Reacción instantánea: Un clic cambia el gráfico de destino al símbolo y marco de tiempo correctos.

Personalización total: Ajuste símbolos, parámetros de indicadores, estilo del panel y canales de alerta.

Estabilidad Sólida como una Roca: Cada instancia del panel ahora se ejecuta con una ID única, eliminando conflictos al usar múltiples escáneres en el mismo terminal.

Interfaz de Usuario sin Bloqueos y Estado en Tiempo Real: El panel se carga sin congelar su terminal, incluso con un gran número de símbolos. Una nueva etiqueta de estado le mantiene informado de sus operaciones (sincronizando, escaneando, monitoreando).

Rendimiento Inteligente: El escáner utiliza una inicialización de datos por símbolo de estilo asíncrono. Si los datos de un símbolo tardan en cargarse, no bloqueará a los demás.

Probado para monitoreo a gran escala: Probado en tiempo real con 32 símbolos × 12 marcos de tiempo (384 gráficos) y admite aún más instrumentos y marcos de tiempo dependiendo de su configuración.

Listo para operar en vivo y en el Probador de Estrategias: Funciona sin problemas en ambos entornos.

Alertas avanzadas: Admite notificaciones en pantalla, push y por correo electrónico; las señales se consolidan automáticamente para evitar el spam.

Resumen de los Módulos de Escaneo

Rupturas y Formaciones de IB/OB:

Detecta patrones de precios de Barra Interna (Inside Bar) y Barra Externa (Outside Bar) que se forman en niveles clave de oscilación (swing), y luego señala las rupturas.

El parámetro "Periodo para definir Máximo/Mínimo Oscilante" (por defecto 31) requiere que la barra madre sea el máximo más alto o el mínimo más bajo dentro de las últimas 31 barras (o el valor que elija).

Las rupturas se clasifican visualmente como de continuación o de reversión.

Divergencia y Convergencia de MACD:

Monitorea señales tanto alcistas como bajistas: Divergencia: Señal clásica donde el precio hace un nuevo extremo pero el MACD no, indicando una posible reversión. Convergencia (Nuevo en v2.0): Confirma la fuerza de la tendencia cuando tanto el precio como el MACD hacen máximos/mínimos más altos (alcista) o máximos/mínimos más bajos (bajista).

Ahora puede habilitar/deshabilitar las señales de Divergencia y Convergencia de forma independiente y establecer colores únicos para cada una.

El parámetro "Máximo de Oscilaciones Pasadas a Comprobar" (por defecto 6) enfoca la búsqueda en configuraciones más recientes y relevantes.

Pivote de MACD:

Identifica un posible agotamiento de la tendencia y puntos de inflexión al detectar pivotes de MACD después de una secuencia definida.

El parámetro "Mínimo de Barras en Tendencia Antes del Pivote" (por defecto 5) especifica el número de barras consecutivas ascendentes/descendentes del histograma de MACD requeridas antes de que un pivote se considere significativo.

Le ayuda a detectar la pérdida más temprana de impulso en movimientos impulsivos.

Sesgo (Bias) de MACD:

Muestra la fuerza y dirección de la tendencia de un vistazo utilizando el estado actual del MACD.

Nuevo en v2.0: Obtenga un control granular eligiendo mostrar cualquier combinación de los cuatro estados de sesgo (por ejemplo, mostrar solo "Subiendo y por Debajo de Cero" y "Bajando y por Encima de Cero").

El color de fondo muestra instantáneamente las condiciones de sesgo seleccionadas.

Cómo Usar – Configuración Rápida

Ajustes iniciales: Ingrese los símbolos deseados en los campos Inp_SymbolList_FX y/o Inp_SymbolList_Other , y los marcos de tiempo elegidos en Timeframe_List . Gráfico de destino: Abra un gráfico en blanco y copie su Chart ID desde el registro de "Expertos".

Pegue este número en la entrada Target_Chart_ID .

Personalice completamente el gráfico: cargue su plantilla favorita, añada otros indicadores. Cada vez que haga clic en una señal del panel, solo cambiará el símbolo y el marco de tiempo—su diseño permanecerá intacto. Análisis de señales: Simplemente haga clic en cualquier botón del panel para saltar instantáneamente a la configuración detectada.

Nota Importante

El indicador no dibuja objetos adicionales (como líneas de divergencia) y no ejecuta operaciones. Las alertas son principalmente visuales (icono, color, borde rojo). Las notificaciones push y por correo electrónico son opcionales—configúrelas en la sección ALERTS.

Funciones Avanzadas

Un borde rojo opcional marca claramente cada nueva señal no vista.

Después de hacer clic en una señal, el indicador coloca un objeto con el comentario de la señal en el gráfico de destino, haciéndolo fácilmente accesible para su EA (Asesor Experto) o automatización de trading.

Operación mejorada en dos fases: Un inicio y sincronización de datos fluidos y sin bloqueos, seguidos de un escaneo adaptativo en vivo.

Todas las nuevas señales del ciclo de escaneo actual se consolidan en una única notificación para evitar el ruido de las alertas.

Control Total Sobre los Ajustes

General: Establezca la frecuencia de escaneo y gestione dos listas de símbolos separadas para una mejor organización.

Módulos: Habilite o deshabilite cualquier módulo de escaneo.

Parámetros: Ajuste con precisión los períodos de MACD, las condiciones de IB/OB y otra lógica clave, incluyendo los nuevos controles de convergencia y de sesgo granular.

Panel: Ajuste la posición, colores, fuentes y el nuevo color de estado de "sincronizando".

Alertas: Configure completamente las notificaciones en pantalla, push y por correo electrónico según sus preferencias.

Todos los módulos de escaneo dentro del Escáner de Panel Integrado están diseñados para funcionar en armonía, siguiendo los principios y el marco de la estrategia de trading de Dariusz Dargo.

Si puede abrir y monitorear 384 gráficos a la vez—uno por cada símbolo y marco de tiempo—probablemente no necesite este escáner en absoluto. Para todos los demás, el Escáner de Panel Integrado le permite controlar todo el mercado con un único y claro panel.

¡Tome el mando del mercado con el Escáner de Panel Integrado y recupere horas de vigilancia manual de gráficos!