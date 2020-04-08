Integrated Dashboard Scanner

Escáner de Panel Integrado – Su Centro de Mando del Mercado (v2.0)

Descripción Corta:

Deje de perder el tiempo cambiando manualmente entre docenas de gráficos. El Escáner de Panel Integrado es un potente escáner multi-símbolo y multi-temporalidad que vigila cada instrumento que seleccione desde un único panel. Tras una importante revisión de su arquitectura, la versión 2.0 es más rápida, más estable y más potente que nunca. Reciba alertas visuales instantáneas de patrones de precios, divergencias y señales de tendencia, y luego salte al gráfico relevante con un solo clic.

Características Clave

  • Ahorro de tiempo: Un panel cubre todo el mercado – no más cambios manuales de gráficos.

  • Análisis exhaustivo: Cuatro módulos de escaneo totalmente configurables, que ahora incluyen la Convergencia de MACD.

  • Reacción instantánea: Un clic cambia el gráfico de destino al símbolo y marco de tiempo correctos.

  • Personalización total: Ajuste símbolos, parámetros de indicadores, estilo del panel y canales de alerta.

  • Estabilidad Sólida como una Roca: Cada instancia del panel ahora se ejecuta con una ID única, eliminando conflictos al usar múltiples escáneres en el mismo terminal.

  • Interfaz de Usuario sin Bloqueos y Estado en Tiempo Real: El panel se carga sin congelar su terminal, incluso con un gran número de símbolos. Una nueva etiqueta de estado le mantiene informado de sus operaciones (sincronizando, escaneando, monitoreando).

  • Rendimiento Inteligente: El escáner utiliza una inicialización de datos por símbolo de estilo asíncrono. Si los datos de un símbolo tardan en cargarse, no bloqueará a los demás.

  • Probado para monitoreo a gran escala: Probado en tiempo real con 32 símbolos × 12 marcos de tiempo (384 gráficos) y admite aún más instrumentos y marcos de tiempo dependiendo de su configuración.

  • Listo para operar en vivo y en el Probador de Estrategias: Funciona sin problemas en ambos entornos.

  • Alertas avanzadas: Admite notificaciones en pantalla, push y por correo electrónico; las señales se consolidan automáticamente para evitar el spam.

Resumen de los Módulos de Escaneo

Rupturas y Formaciones de IB/OB:

  • Detecta patrones de precios de Barra Interna (Inside Bar) y Barra Externa (Outside Bar) que se forman en niveles clave de oscilación (swing), y luego señala las rupturas.

  • El parámetro "Periodo para definir Máximo/Mínimo Oscilante" (por defecto 31) requiere que la barra madre sea el máximo más alto o el mínimo más bajo dentro de las últimas 31 barras (o el valor que elija).

  • Las rupturas se clasifican visualmente como de continuación o de reversión.

Divergencia y Convergencia de MACD:

  • Monitorea señales tanto alcistas como bajistas:

    • Divergencia: Señal clásica donde el precio hace un nuevo extremo pero el MACD no, indicando una posible reversión.

    • Convergencia (Nuevo en v2.0): Confirma la fuerza de la tendencia cuando tanto el precio como el MACD hacen máximos/mínimos más altos (alcista) o máximos/mínimos más bajos (bajista).

  • Ahora puede habilitar/deshabilitar las señales de Divergencia y Convergencia de forma independiente y establecer colores únicos para cada una.

  • El parámetro "Máximo de Oscilaciones Pasadas a Comprobar" (por defecto 6) enfoca la búsqueda en configuraciones más recientes y relevantes.

Pivote de MACD:

  • Identifica un posible agotamiento de la tendencia y puntos de inflexión al detectar pivotes de MACD después de una secuencia definida.

  • El parámetro "Mínimo de Barras en Tendencia Antes del Pivote" (por defecto 5) especifica el número de barras consecutivas ascendentes/descendentes del histograma de MACD requeridas antes de que un pivote se considere significativo.

  • Le ayuda a detectar la pérdida más temprana de impulso en movimientos impulsivos.

Sesgo (Bias) de MACD:

  • Muestra la fuerza y dirección de la tendencia de un vistazo utilizando el estado actual del MACD.

  • Nuevo en v2.0: Obtenga un control granular eligiendo mostrar cualquier combinación de los cuatro estados de sesgo (por ejemplo, mostrar solo "Subiendo y por Debajo de Cero" y "Bajando y por Encima de Cero").

  • El color de fondo muestra instantáneamente las condiciones de sesgo seleccionadas.

Cómo Usar – Configuración Rápida

  1. Ajustes iniciales: Ingrese los símbolos deseados en los campos  Inp_SymbolList_FX  y/o  Inp_SymbolList_Other , y los marcos de tiempo elegidos en  Timeframe_List .

  2. Gráfico de destino:

    • Abra un gráfico en blanco y copie su  Chart ID  desde el registro de "Expertos".

    • Pegue este número en la entrada  Target_Chart_ID .

    • Personalice completamente el gráfico: cargue su plantilla favorita, añada otros indicadores. Cada vez que haga clic en una señal del panel, solo cambiará el símbolo y el marco de tiempo—su diseño permanecerá intacto.

  3. Análisis de señales: Simplemente haga clic en cualquier botón del panel para saltar instantáneamente a la configuración detectada.

Nota Importante

El indicador no dibuja objetos adicionales (como líneas de divergencia) y no ejecuta operaciones. Las alertas son principalmente visuales (icono, color, borde rojo). Las notificaciones push y por correo electrónico son opcionales—configúrelas en la sección ALERTS.

Funciones Avanzadas

  • Un borde rojo opcional marca claramente cada nueva señal no vista.

  • Después de hacer clic en una señal, el indicador coloca un objeto con el comentario de la señal en el gráfico de destino, haciéndolo fácilmente accesible para su EA (Asesor Experto) o automatización de trading.

  • Operación mejorada en dos fases: Un inicio y sincronización de datos fluidos y sin bloqueos, seguidos de un escaneo adaptativo en vivo.

  • Todas las nuevas señales del ciclo de escaneo actual se consolidan en una única notificación para evitar el ruido de las alertas.

Control Total Sobre los Ajustes

  • General: Establezca la frecuencia de escaneo y gestione dos listas de símbolos separadas para una mejor organización.

  • Módulos: Habilite o deshabilite cualquier módulo de escaneo.

  • Parámetros: Ajuste con precisión los períodos de MACD, las condiciones de IB/OB y otra lógica clave, incluyendo los nuevos controles de convergencia y de sesgo granular.

  • Panel: Ajuste la posición, colores, fuentes y el nuevo color de estado de "sincronizando".

  • Alertas: Configure completamente las notificaciones en pantalla, push y por correo electrónico según sus preferencias.

Todos los módulos de escaneo dentro del Escáner de Panel Integrado están diseñados para funcionar en armonía, siguiendo los principios y el marco de la estrategia de trading de Dariusz Dargo.

Si puede abrir y monitorear 384 gráficos a la vez—uno por cada símbolo y marco de tiempo—probablemente no necesite este escáner en absoluto. Para todos los demás, el Escáner de Panel Integrado le permite controlar todo el mercado con un único y claro panel.

¡Tome el mando del mercado con el Escáner de Panel Integrado y recupere horas de vigilancia manual de gráficos!

Productos recomendados
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Dinámica Visual CrossPulse: Opere con el verdadero ritmo del mercado Descubra un nuevo nivel de conocimiento del mercado con Visual CrossPulse Dynamics, un sofisticado indicador diseñado para adaptarse a la volatilidad cambiante y revelar la verdadera dirección de la tendencia. ¿Está cansado de los indicadores que se quedan rezagados en los mercados que se mueven con rapidez o que emiten señales falsas durante la consolidación? El indicador Visual CrossPulse Dynamics resuelve este problema util
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Autor: KOUAME N'DA LEMISSA Versión: 4.0 Plataforma: MetaTrader 5 Tipo de Indicador: Gráfico / Señales visuales Visión general El ETE Detector v4.0 es un indicador técnico diseñado para detectar automáticamente patrones clásicos e inversos de Cabeza y Hombros (H&S) en gráficos MT5. Estos patrones son ampliamente utilizados para anticipar cambios de tendencia. Con esta herramienta, los operadores pueden: Detectar señales de venta (H&S clásico) y señales de comp
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicadores
Únete Deriv enlace en el perfil>>> OBTENER ESTA COPIA COMPLETA Y OBTENER OTRO INDICADOR LIBRE UNO DE LOS MEJORES Y ÚTILES INDICADORES DEL MUNDO ... Este es uno de los mejores indicadores útiles que ha sido elegido para ser utilizado por los mejores operadores del mundo. SOPORTE Y RESISTENCIA AUTOMÁTICOS Esta forma de comercio también se llama la oferta y la demanda, en esta forma de comercio se puede ver auto colores aparecen cuando el mercado cambia de dirección de compra o venta de direcció
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
Calculadora Visual RR Ratio KS Desbloquee sin esfuerzo el dominio del riesgo-recompensa con la Calculadora Visual RR Ratio KS , un indicador elegante y profesional de MetaTrader 5 que automatiza los cálculos TP/SL y ofrece configuraciones visuales cristalinas directamente en su gráfico. Se acabaron las tediosas operaciones matemáticas manuales y los errores de cálculo: calcula al instante cantidades precisas en dólares en función del tamaño del lote y la dirección de la posición (compra/venta),
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Indicador Volality Index scalper Destinado a pares de volatilidad como Volality 10, 25, 50, 75 y 100 El indicador funciona en todos los marcos temporales, desde el de 1 minuto hasta el mensual el indicador no repinta el indicador tiene 3 ajustes de entrada 1 cambio de color en el cruce por cero 2 cambio de color en el cambio de pendiente 3 cambio de color al cruzar la línea de señal La línea naranja es su señal de venta La línea azul es su señal de compra.
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Utilidades
Equity Shield Pro 1.1 NUEVA VERSIÓN Equity Shield Pro 1.1 es un potente EA diseñado para salvaguardar su cuenta de trading mediante el control activo y la aplicación de la protección de la equidad y las normas de gestión de beneficios. Ya sea que esté operando cuentas personales o trabajando a través de desafíos de empresas propietarias, este EA garantiza el cumplimiento estricto de los objetivos de riesgo y ganancias, lo que le permite mantener la disciplina y la coherencia. Totalmente compat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Next Candle Prediction
Samuel Bedin
Indicadores
¿Quién no quiere predecir los precios de los mercados? Este indicador le da más confianza para tomar posiciones. Le da alertas con un porcentaje de probabilidad de que la próxima vela podría ser bajista o alcista. Por supuesto que no podemos predecir el futuro, pero podemos tratar.... Puede ajustar el porcentaje para obtener un filtro más preciso. No dude en ponerse en contacto conmigo para obtener información.
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
Otros productos de este autor
Supply Demand Ranger
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (4)
Indicadores
El indicador dibuja zonas de oferta y demanda. El marco temporal de la zona puede establecerse independientemente del marco temporal del gráfico. Por ejemplo, es posible establecer zonas M5 en un gráfico H4. La importancia de las zonas puede ajustarse utilizando el parámetro de fuerza de la zona. Las zonas de demanda se muestran si al menos una vela en el rango de la zona está completamente por encima de la zona. Del mismo modo, las zonas de oferta se muestran si al menos una vela dentro de la z
MACD Divergence and TFR for MT5
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicadores
El indicador identifica la divergencia analizando las pendientes de las líneas que conectan los picos o valles del precio y del histograma MACD. Divergencia Alcista (Convergencia):   Se produce cuando las líneas que conectan los valles del MACD y los valles correspondientes del gráfico de precios tienen pendientes opuestas y convergen. Divergencia Bajista:   Se produce cuando las líneas que conectan los picos del MACD y los picos correspondientes del gráfico de precios tienen pendientes opuestas
The First Red MT5
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
El indicador "The First Red", basado en la estrategia creada por Dariusz Dargo, está diseñado para identificar y marcar velas en el gráfico que cumplan con las condiciones de la estrategia "The First Red" y sus extensiones, como "Second Red", "First Green" y "Second Green". La estrategia se centra en analizar extremos locales y señales del oscilador MACD. Primera vela roja (First Red Candle):   Una vela se marca como "First Red" cuando establece un máximo local y el histograma del MACD cambia de
Supply Demand FVG Zones
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicadores
Las zonas de oferta o demanda se refieren a las áreas de precios en las que una cantidad significativa de oferta o demanda había entrado previamente en el mercado, haciendo que los precios bajaran o subieran. Si el precio vuelve a la zona de oferta o demanda, es probable que rebote debido al gran número de órdenes colocadas previamente dentro de la zona. Estas órdenes se defenderán en estas zonas. El Fair Value Gap (FVG) es un concepto utilizado para identificar desequilibrios en el equilibrio
Inside Bar and Outside Bar Breakout MT5 Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
Propósito del indicador Inside Bar y Outside Bar Breakout Scanner: El Inside Bar & Outside Bar Breakout Scanner es un avanzado panel diseñado para escanear múltiples instrumentos y marcos temporales simultáneamente. Su función principal es identificar dos poderosos patrones de velas - la Barra Interior (IB) y la Barra Exterior (OB) - y luego detectar y clasificar las rupturas de estas formaciones. El indicador presenta sus resultados en una tabla limpia y organizada, señalando posibles oportunid
Symbol
Krzysztof Janusz Stankiewic
Utilidades
Para quienes siguen los gráficos desde lejos, esta utilidad es esencial. Muestra el símbolo del gráfico, el marco temporal y el precio de oferta en forma de texto. Los usuarios pueden ajustar la posición del texto, el color y el tamaño de la fuente. También es una herramienta útil para los editores de vídeos de Forex. Ya no habrá quejas sobre qué símbolo y marco temporal se muestran en la pantalla, aunque el contenido se vea en un teléfono. Los prefijos de símbolos como "_ecn" o "_stp" pueden el
FREE
Supply Demand FVG
Krzysztof Janusz Stankiewic
3 (2)
Indicadores
El indicador ofrece un conjunto completo de funciones para identificar las principales zonas de mercado, entre las que se incluyen: Zonas de oferta Zonas de demanda Brechas de valor razonable (FVG) y proporciona alertas cada vez que el precio alcanza una zona de oferta o demanda. Características principales: Zonas históricas: Además de las zonas activas, el indicador incluye ahora zonas históricas de oferta, demanda y FVG, lo que permite un análisis más profundo del comportamiento pasado de los
MACD Divergence and TFR for MT4
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indicadores
El indicador identifica la divergencia analizando las pendientes de las líneas que conectan los máximos o mínimos del precio y del histograma MACD. Divergencia alcista (convergencia): Ocurre cuando las líneas que conectan los valles del MACD y los correspondientes valles del precio tienen pendientes opuestas y son convergentes. Divergencia bajista: Ocurre cuando las líneas que conectan los máximos del MACD y los correspondientes máximos del precio tienen pendientes opuestas y son divergentes. C
MT4 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
Este indicador ofrece una forma eficiente de monitorear simultáneamente múltiples pares de divisas y distintos marcos de tiempo. Al mostrar visualmente las divergencias entre el precio y el MACD en una tabla clara y fácil de leer, permite a los operadores detectar posibles puntos de giro del mercado sin tener que alternar constantemente entre gráficos. Las divergencias pueden señalar cambios de impulso alcistas o bajistas. Por ejemplo, se produce una divergencia bajista cuando el precio alcanza
The First Red MT4
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
El indicador "The First Red", basado en la estrategia creada por Dariusz Dargo, está diseñado para identificar y marcar velas en el gráfico que cumplan con las condiciones de la estrategia "The First Red" y sus extensiones, como "Second Red", "First Green" y "Second Green". La estrategia se centra en analizar extremos locales y señales del oscilador MACD. Primera vela roja (First Red Candle):   Una vela se marca como "First Red" cuando establece un máximo local y el histograma del MACD cambia de
MT5 Macd Divergence Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicadores
Este indicador le ayuda a monitorizar múltiples pares de divisas y marcos temporales a la vez. Muestra la aparición de divergencias entre el precio y el indicador MACD en una tabla clara y fácil de leer. El seguimiento de múltiples marcos temporales y pares de divisas en un solo lugar ayuda a los operadores a identificar una divergencia sin necesidad de cambiar entre los gráficos. Las divergencias pueden ser alcistas o bajistas. Por ejemplo, si el precio forma un máximo superior mientras que el
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario