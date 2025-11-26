Integrierter Dashboard-Scanner - Ihre Markt-Kommandozentrale (v3.74)

Kurzbeschreibung

Der Integrated Dashboard Scanner überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen von einem einzigen Panel aus. Version 3.74 bietet vier Kernmodule, die auf der Handelsstrategie von Dariusz Dargo basieren (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias) sowie fünf Zusatzmodule (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage, Economic News, und Memo). Jedes Modul kann unabhängig konfiguriert werden.

Neu in Version 3.74: Verknüpfen Sie bis zu vier Zielcharts gleichzeitig, verwenden Sie das neue Memo-System, und schalten Sie Alarme durch Anklicken der Modultitel sofort um.

Hauptmerkmale

Zeitsparend: Überwachen Sie alle Instrumente von einem Panel aus - kein manuelles Umschalten der Charts mehr.

Überwachen Sie alle Instrumente von einem Panel aus - kein manuelles Umschalten der Charts mehr. Vier zentrale Strategiemodule: IB/OB, MACD Divergenz/Konvergenz, MACD Pivot, MACD Bias basierend auf der Methodik von Dariusz Dargo.

IB/OB, MACD Divergenz/Konvergenz, MACD Pivot, MACD Bias basierend auf der Methodik von Dariusz Dargo. Fünf ergänzende Module: Marktstruktur, Momentum, Tägliche ATR-Nutzung, Wirtschaftsnachrichten und Memo zur Validierung und Zeitmessung von Kernsignalen.

Marktstruktur, Momentum, Tägliche ATR-Nutzung, Wirtschaftsnachrichten und Memo zur Validierung und Zeitmessung von Kernsignalen. NEU (v3.74) Multi-Chart-Synchronisation: Verknüpfen Sie bis zu 4 separate Charts mit dem Scanner. Wenn Sie auf ein Signal klicken, wird Ihr gesamter Arbeitsbereich (z. B. M15-, H1-, H4- und D1-Charts) sofort aktualisiert.

Verknüpfen Sie bis zu 4 separate Charts mit dem Scanner. Wenn Sie auf ein Signal klicken, wird Ihr gesamter Arbeitsbereich (z. B. M15-, H1-, H4- und D1-Charts) sofort aktualisiert. NEU (v3.74) Memo-System: Speichern und rufen Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Setups oder Notizen direkt auf dem Dashboard auf. Ihre Notizen werden in einer Datei gespeichert und bleiben auch nach einem Neustart erhalten.

Speichern und rufen Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Setups oder Notizen direkt auf dem Dashboard auf. Ihre Notizen werden in einer Datei gespeichert und bleiben auch nach einem Neustart erhalten. NEU (v3.74) Interaktive Warnungssteuerung: Schalten Sie Alarme für jedes Modul sofort um, indem Sie einfach auf den Titel des Moduls auf dem Dashboard klicken.

Schalten Sie Alarme für jedes Modul sofort um, indem Sie einfach auf den Titel des Moduls auf dem Dashboard klicken. NEU (v3.74) EA-Integration: Verbesserte Signalausgabe für externe Expert Advisors, die die Kommentare des Scanners lesen.

Verbesserte Signalausgabe für externe Expert Advisors, die die Kommentare des Scanners lesen. Marktstruktur-Scanner: Erweitertes Analysetool zur Verfolgung der Trendrichtung und der Retracement-Tiefe.

Erweitertes Analysetool zur Verfolgung der Trendrichtung und der Retracement-Tiefe. Tägliche ATR-Verwendung: Zeigt an, wie weit die tägliche Volatilitätsspanne ausgeschöpft wurde.

Zeigt an, wie weit die tägliche Volatilitätsspanne ausgeschöpft wurde. DPI-bewusste Schnittstelle: Passt sich automatisch an die Skalierung Ihres Bildschirms an und sorgt so für eine scharfe Darstellung auf jedem Monitor.

Passt sich automatisch an die Skalierung Ihres Bildschirms an und sorgt so für eine scharfe Darstellung auf jedem Monitor. Flexible Warnungen: On-Screen-, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen mit automatischer Konsolidierung.

Überblick über die Scanning-Module

Kernstrategie-Module (basierend auf der Methodik von Dariusz Dargo)

IB/OB Ausbrüche und Formationen

Erkennt Inside Bar (Konsolidierung) und Outside Bar (Expansion) Muster auf wichtigen Kursniveaus und signalisiert dann, wenn der Kurs ausbricht.

Innerer Balken: Ein kleinerer Balken, der vollständig innerhalb des vorherigen Balkens liegt - ein Zeichen für eine Konsolidierung. Wenn der Kurs bei einem Swing-Hoch/Tief aus diesem Muster ausbricht, führt dies oft zu starken Bewegungen.

Ein kleinerer Balken, der vollständig innerhalb des vorherigen Balkens liegt - ein Zeichen für eine Konsolidierung. Wenn der Kurs bei einem Swing-Hoch/Tief aus diesem Muster ausbricht, führt dies oft zu starken Bewegungen. Äußerer Balken: Ein größerer Balken, der den vorherigen Balken einschließt - deutet auf eine Ausdehnung und einen Anstieg der Volatilität hin.

Ein größerer Balken, der den vorherigen Balken einschließt - deutet auf eine Ausdehnung und einen Anstieg der Volatilität hin. Swing-Level-Filter: "Periode zur Definition von Swing High/Low" (Standardwert: 31) filtert IB/OB-Setups, um nur diejenigen anzuzeigen, die sich an lokalen Extrempunkten bilden. Der Mutterbalken muss das höchste Hoch oder das niedrigste Tief innerhalb der letzten 31 Balken sein, um sich als gültiges Setup zu qualifizieren.

Was dies tatsächlich bewirkt: Dieser Filter stellt sicher, dass sich die Muster an den Hochs/Tiefs der Schwünge bilden und nicht einfach irgendwo auf dem Chart. Er eliminiert zufällige IB/OB-Muster, die sich während einer Seitwärtskonsolidierung bilden, bei der der Preis keine klaren Ausschläge macht. In einem starken Trend werden Sie immer noch regelmäßige Signale sehen, wenn der Kurs neue Hochs oder Tiefs erreicht - der Filter stellt nur sicher, dass jedes Muster an einem lokalen Wendepunkt entsteht.

Höhere Werte (z. B. 50) = strengerer Filter, weniger Signale, nur bei größeren Ausschlägen. Niedrigere Werte (z. B. 20) = lockererer Filter, häufigere Signale.

Ausbruchsklassifizierung: Der Scanner zeigt visuell an, ob es sich bei einem Ausbruch um eine Fortsetzung (in dieselbe Richtung wie der vorherrschende Trend) oder eine Umkehrung (in die entgegengesetzte Richtung) handelt.

Der Scanner zeigt visuell an, ob es sich bei einem Ausbruch um eine Fortsetzung (in dieselbe Richtung wie der vorherrschende Trend) oder eine Umkehrung (in die entgegengesetzte Richtung) handelt. Formationssignale: Optional kann hervorgehoben werden, wenn sich ein Muster bildet, noch bevor der Ausbruch erfolgt.

Optional kann hervorgehoben werden, wenn sich ein Muster bildet, noch bevor der Ausbruch erfolgt. Schnelleinrichtung: Aktivieren Sie das Modul, konfigurieren Sie die Zeitrahmen unter "Zeitrahmen für IBOB Scanner". Stellen Sie die "Periode zur Definition von Swing High/Low" ein. Aktivieren/deaktivieren Sie Formationswarnungen.

MACD Divergenz & Konvergenz

Erkennt Diskrepanzen (Divergenz) oder Übereinstimmungen (Konvergenz) zwischen der Kursbewegung und dem Momentum des MACD-Indikators.

Divergenz: Der Kurs erreicht ein neues Hoch, der MACD jedoch nicht (bärische Divergenz) oder der Kurs erreicht ein neues Tief, der MACD jedoch nicht (bullische Divergenz). Geht oft Umkehrungen voraus.

Der Kurs erreicht ein neues Hoch, der MACD jedoch nicht (bärische Divergenz) oder der Kurs erreicht ein neues Tief, der MACD jedoch nicht (bullische Divergenz). Geht oft Umkehrungen voraus. Konvergenz: Sowohl der Kurs als auch der MACD erreichen höhere Höchststände (bullish) oder niedrigere Tiefststände (bearish). Bestätigt die Trendstärke.

Sowohl der Kurs als auch der MACD erreichen höhere Höchststände (bullish) oder niedrigere Tiefststände (bearish). Bestätigt die Trendstärke. Unabhängige Steuerung: Aktivieren/deaktivieren Sie Divergenz- und Konvergenzsignale separat. Legen Sie eindeutige Farben für jeden Typ fest.

Aktivieren/deaktivieren Sie Divergenz- und Konvergenzsignale separat. Legen Sie eindeutige Farben für jeden Typ fest. Rückblick-Fenster: "Max Past Swings to Check" (Standardwert: 6) begrenzt, wie weit zurück der Scanner nach Mustern sucht.

"Max Past Swings to Check" (Standardwert: 6) begrenzt, wie weit zurück der Scanner nach Mustern sucht. Schnelleinstellung: Aktivieren Sie das Modul, konfigurieren Sie die Zeitrahmen. Stellen Sie die MACD-Perioden ein (Standard: 12, 26). Stellen Sie "Max Past Swings to Check" ein.

MACD-Pivot

Identifiziert eine potenzielle Erschöpfung des Trends, indem es erkennt, wenn sich das MACD-Momentum nach einer anhaltenden Bewegung plötzlich umkehrt.

Wie es funktioniert: Der Scanner sucht nach Situationen, in denen das MACD-Histogramm über mehrere Balken hinweg konstant gestiegen (oder gefallen) ist und dann plötzlich die Richtung wechselt.

Der Scanner sucht nach Situationen, in denen das MACD-Histogramm über mehrere Balken hinweg konstant gestiegen (oder gefallen) ist und dann plötzlich die Richtung wechselt. Trend-Anforderung: "Min Bars in Trend Before Pivot" (Standardwert: 5) bedeutet, dass sich der MACD mindestens 5 aufeinanderfolgende Bars lang in eine Richtung bewegt haben muss, bevor eine Umkehrung zählt.

"Min Bars in Trend Before Pivot" (Standardwert: 5) bedeutet, dass sich der MACD mindestens 5 aufeinanderfolgende Bars lang in eine Richtung bewegt haben muss, bevor eine Umkehrung zählt. Optionen für die Pivot-Validierung: Sie können wählen, wie streng Pivots validiert werden sollen: "MACD muss > 0 (für Verkauf) oder < 0 (für Kauf) sein": Bullischer Pivot nur, wenn der MACD unter Null liegt; bearischer nur, wenn er über Null liegt. "OR: Pivot ist ein lokales Extremum": Der Pivot zählt, wenn das MACD-Histogramm am Umkehrpunkt ein lokales Hoch/Tief erreicht.

Sie können wählen, wie streng Pivots validiert werden sollen: Schnelle Einrichtung: Aktivieren Sie das Modul, konfigurieren Sie die Zeitrahmen. MACD-Perioden einstellen. Einstellen von "Min Bars im Trend vor Pivot". Konfigurieren Sie die Validierungsoptionen.

MACD-Verzerrung

Zeigt den aktuellen Momentum-Zustand jedes Symbols auf einen Blick anhand von MACD-Position und -Richtung.

Vier mögliche Zustände: Steigend & über Null, Steigend & unter Null, Fallend & über Null, Fallend & unter Null.

Steigend & über Null, Steigend & unter Null, Fallend & über Null, Fallend & unter Null. Selektive Anzeige: Wählen Sie, welche Zustände angezeigt werden sollen, je nach Ihrem Handelsstil.

Wählen Sie, welche Zustände angezeigt werden sollen, je nach Ihrem Handelsstil. Farbkodierung: Die Hintergrundfarbe zeigt sofort den aktuellen Bias an.

Ergänzende Filter- und Hilfsmodule

Wirtschaftsnachrichten-Kalender

Zeigt anstehende wirtschaftliche Ereignisse an und hebt Symbole hervor, die davon betroffen sein werden.

Automatisches Scannen von Ereignissen: Holt bevorstehende wirtschaftliche Ereignisse aus dem MQL5-Kalender.

Holt bevorstehende wirtschaftliche Ereignisse aus dem MQL5-Kalender. Hervorhebung von Symbolen: Hebt automatisch Symbole im Hauptgitter hervor, wenn sie von Nachrichten betroffen sein werden.

Hebt automatisch Symbole im Hauptgitter hervor, wenn sie von Nachrichten betroffen sein werden. Schnelleinrichtung: Aktivieren Sie das Modul, wählen Sie "Panel Position Mode". Wählen Sie die zu überwachenden Einflussgrößen aus.

Marktstruktur

Dies ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug, das als Zusatzfunktion angeboten wird.

Verfolgt die Marktstruktur: Analysiert die Trendrichtung und misst, wie tief der Preis in die jüngsten Ausschläge zurückgegangen ist.

Analysiert die Trendrichtung und misst, wie tief der Preis in die jüngsten Ausschläge zurückgegangen ist. Trendrichtung: Zeigt für jedes Symbol an, ob es sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet.

Zeigt für jedes Symbol an, ob es sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Retracement-Hervorhebung (Standard: 75%): Hebt Zellen hervor, wenn der Preis tief zurückgeht (z.B. >75% in die Discount Zone).

Hebt Zellen hervor, wenn der Preis tief zurückgeht (z.B. >75% in die Discount Zone). Schwankungsempfindlichkeit (Standardwert: 3,0): Legt fest, welche Kursbewegungen signifikant genug sind, um sie mit ATR zu verfolgen.

Legt fest, welche Kursbewegungen signifikant genug sind, um sie mit ATR zu verfolgen. Schnelleinstellung: Aktivieren Sie das Modul, legen Sie die Zeitrahmen fest. Passen Sie die Swing-Empfindlichkeit und den Retracement-Schwellenwert an.

Momentum-Scanner

Identifiziert Instrumente mit ungewöhnlich starken Kursbewegungen durch Vergleich der aktuellen Kursveränderung mit der typischen Volatilität.

Wie es funktioniert: Der Scanner misst, wie stark sich der Preis im Vergleich zu seiner Average True Range (ATR) bewegt hat.

Der Scanner misst, wie stark sich der Preis im Vergleich zu seiner Average True Range (ATR) bewegt hat. Schwellenwerte: Legen Sie fest, was als "starkes" (Standard: 1,5) und "schwaches" (Standard: 1,1) Momentum zählt.

Legen Sie fest, was als "starkes" (Standard: 1,5) und "schwaches" (Standard: 1,1) Momentum zählt. Direkte Anzeige: Zeigt den Momentum-Wert in jeder Zelle an.

Tägliche ATR-Nutzung

Zeigt an, wie viel der täglichen Volatilitätsspanne auf Intraday-Zeitrahmen bereits ausgeschöpft wurde.

Wie es funktioniert: Vergleicht die aktuelle Kursbewegung in den unteren Zeitrahmen mit der durchschnittlichen täglichen Spanne.

Vergleicht die aktuelle Kursbewegung in den unteren Zeitrahmen mit der durchschnittlichen täglichen Spanne. Visuelle Hervorhebung: Hebt Symbole mit geringer Nutzung (<50%, Expansionspotenzial) oder hoher Nutzung (>100%, Erschöpfungspotenzial) hervor.

Memo-System (NEU in v3.70)

Ein spezielles Arbeitsbereichstool für Ihre persönlichen Notizen und Einstellungen.

Arbeitsbereich-Organisation: Speichern Sie bis zu 10 verschiedene Notizen oder Dashboard-Konfigurationen.

Speichern Sie bis zu 10 verschiedene Notizen oder Dashboard-Konfigurationen. Dauerhafte Speicherung: Notizen werden in einer festen Datei gespeichert und bleiben sicher, auch wenn Sie die Plattform neu starten.

Notizen werden in einer festen Datei gespeichert und bleiben sicher, auch wenn Sie die Plattform neu starten. Schnelleinrichtung: Aktivieren Sie "InpEnableMemo" in den Eingaben.

Verwendung - Schnelleinrichtung

Symbole hinzufügen: Geben Sie Symbole in die "Liste der Instrumente Nr. 1" und "Liste der Instrumente Nr. 2" ein. Timeframes konfigurieren: Jedes Modul hat seine eigene Zeitrahmenliste. Zielcharts einrichten (NEUER Multi-Chart-Befehl): Öffnen Sie bis zu 4 Charts, die Sie kontrollieren möchten.

Drücken Sie Strg+T (Experten-Tab), um die Chart-ID für jeden zu finden.

Fügen Sie diese IDs in die Felder "Target Chart ID" in den Scanner-Einstellungen ein.

Ergebnis: Wenn Sie auf ein Signal klicken, werden ALLE verknüpften Charts sofort umgeschaltet. Aktivieren Sie Warnungen und interaktive Kontrolle: Wählen Sie, welche Module Alarme senden sollen.

NEU: Schalten Sie Alarme sofort um, indem Sie auf den Modultitel auf dem Dashboard klicken. Scan-Geschwindigkeit: Legen Sie das "Scan-Intervall" fest (Standard: 10 Sekunden).

Strategie-Integration

Der Scanner umfasst vier Kernmodule, die die Handelsmethodik von Dariusz Dargo umsetzen, sowie fünf Zusatzmodule, die bei der Validierung und zeitlichen Planung von Eingaben helfen.

Empfohlene Vorgehensweise: Verwenden Sie die Kernmodule, um Handelsgelegenheiten zu identifizieren, und ziehen Sie dann die Filtermodule hinzu, um das Timing für den Einstieg zu verbessern.

Wichtiger Hinweis

Der Scanner zeigt Informationen und Warnungen an - er zeichnet keine Linien auf Charts und führt keine Trades aus. Warnungen sind in erster Linie visuell. Push-Benachrichtigungen und E-Mails sind optional.

Hinweis zur Leistung

Wenn Sie alle Module gleichzeitig mit einer großen Anzahl von Symbolen verwenden, kann das anfängliche Laden der Daten einige Zeit in Anspruch nehmen, abhängig von der Liefergeschwindigkeit der historischen Daten Ihres Brokers. Sobald die Synchronisierung erfolgt ist, arbeitet der Scanner in Echtzeit mit minimaler Ressourcenauslastung.