SMC Larry Williams Structure

SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。

摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。

特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要的。

使用该技术为交易员提供：

  1. 透明且严格的结构基础，用于进一步标记订单块、流动性区域、关键供需水平以及当前最受欢迎的聪明资金概念的任何其他元素
  2. 对所选极值客观性的信心，因为它们是根据经过验证且严格的规则形成的
  3. 自动标记，让交易员摆脱繁琐的工作，避免手动标记的错误
  4. 方法的通用性，适用于不同的时间框架和交易工具
  5. 历史深度和过滤器参数的灵活设置，允许根据不同的市场条件和交易风格调整指标

SMC Larry Williams Structure —— 是连接经典摆动分析与现代SMC框架内工作模式的桥梁。该指标在根本层面上试图帮助交易员用大型玩家的"眼光"识别市场结构，使用数学论证且纯净的局部极值识别方法来提高交易决策质量，让交易员摆脱部分繁琐的标记工作。

指标中增加了通过趋势线直观突出关键支撑摆动点的功能，这些趋势线直接显示在价格图表上。

包含的模式(Mode)：

  • Standard（标准） — 颜色反映每个片段上单条线向上或向下的方向。
  • Structural（结构化） — 根据趋势的经典定义构建线条，其中最高点和最低点依次升高或降低。这突出了价格的波浪结构及其根据经典技术分析的脉冲和修正周期。
  • Disable（禁用） — 关闭图形标记。

此外，指标中还添加了关键摆动点之间价格波幅大小的直观显示功能，使用文本标签实现。这些标签自动放置在图表上靠近极值点（最高点和最低点）的位置，显示相邻摆动之间以点数计算的价格移动幅度。这可以帮助交易员快速评估波浪的振幅，并在识别重要水平和兴趣区域时考虑这一评估，例如订单块或累积/分发区域，这对于聪明资金概念（Smart Money Concept）框架内的分析尤其重要。

为方便使用，添加了两种警报模式：

  1. BoS（结构分解）
  2. ChoCH（特征改变）
  3. 突破任何最后一个单侧极值
  4. 改变线的方向

如果需要其他不同逻辑执行的警报功能——请联系我，我会在必要时在后续更新中添加它们。

指标参数：

Настройка Описание
 Maximum number of bars to analyze  用于分析的最大K线数量
 Inside bar search radius
  启用内部K线搜索模式
 Radius size (in bars)  半径大小（以K线计）
 Number of graphic lines  图形线条数量
 Mode of graphical line rendering  图形线条显示模式
 Color for lines up  上升线条颜色
 Color for lines down  下降线条颜色
 Width of lines up  上升线条宽度
 Show size labels  显示尺寸标签
 Font size  字体大小
 Font color  字体颜色
 Maximum number of labels to display  显示标签的最大数量
 Show AVG  显示平均值
 Show MED  显示中位数
 Number of lines for calculation  用于计算的线条数量
 Font size (AVG)  字体大小（平均值）
 Text color (AVG)  文本颜色（平均值）
 Font size (MED)  字体大小（中位数）
 Text color (MED)  文本颜色（中位数）
 Alert when line reverses  线条反转时警报
 Alert of breaking through the last extremum  突破最后极值时警报
 Push  发送通知到手机MT应用
 Sound  声音警报
 Sound file  声音文件
 Mail  邮件
 Mail subject  邮件主题
 Delete objects when indicator is removed   删除指标时清理图表                                    


MT4版本

使用 SMC Venom Model BPR 指标，作为您交易系统的补充

每次购买，指标价格将上涨10美元。不要拖延购买！;)

也请尝试我在市场上的其他产品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller


祝您交易获得丰厚利润！

