SMC Larry Williams Structure PRO

很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 5 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。

与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。指标可构建三个相互关联的市场结构级别，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal 事件，并通过 iCustom / CopyBuffer 向 EA 和其他程序提供已确认的数据。

它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。

三个市场结构级别

STH / STL — Short-Term High / Low

短期结构高点和低点。

短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low

由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。

由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low

用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。

每个更高层级都由前一层级的已确认结构生成。因此，市场不再只是一条折线，而是一个短期、中期与长期运动相互嵌套的系统。

PRO 与标准版的区别

标准版 PRO 版 基础摆动点可视化标记 完整的 ST / IT / LT 层级 一条主要摆动线序列 有序的 Larry Williams 路径及其他有效短期点 基础结构提醒 按结构级别提供已确认摆动点、Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal 主要用于图表观察 图表分析、研究及通过 iCustom 与 EA 集成 基础内包线处理 内包线过滤及独立的外包线时序分析 回溯式图表标记 回溯几何与因果确认事件相互分离

内包线处理

内包线的范围位于前一根 K 线内部，通常不会产生独立的结构扩展。

启用内包线过滤后，指标会将其排除在结构邻点序列之外。随后使用最近的有效结构 K 线进行比较，而不是使用任意固定半径。

这种方法可减少中间噪声，同时保留有意义的结构摆动点序列。

外包线处理

当一根 K 线同时突破前一范围的最高点和最低点时，会出现特殊情况。仅凭单一周期的数据，可能无法判断哪个事件先发生：

先触及 High，后触及 Low； 先触及 Low，后触及 High。

指标会尝试使用更低周期或逐笔数据确定实际顺序。

如果无法确认时序，指标不会人为假设顺序。该区域可标记为 OUT?，依赖该顺序的已确认事件则暂不发布。

策略测试器 是否信任测试器 Tick 来确定 High/Low 顺序由独立参数控制。仅应在使用基于真实 Tick 的每个 Tick模式时启用。

有序摆动路径与当前运动

主线仅使用有效的 Larry Williams 结构点构建。

当同一方向连续出现多个摆动点时，连线路径保留最外侧的点。其他有效短期点仍可单独显示，并不会从分析模型中删除。

最后一个尚未完成的运动会在图表上延伸至当前最外侧价格极值。该开放端点不会被视为已确认摆动点，也不会生成已确认的 H/L、IT/LT、BoS、ChoCH 或 Reversal 事件。

用户可以分别控制：

主结构线；

短期、中期和长期摆动点标签；

主线之外的其他有效短期点；

未解决的外包线标记；

已完成摆动的幅度；

摆动幅度的平均值和中位数。

Breakout、BoS、ChoCH 与 Reversal

Breakout — K 线收盘价突破最近的已确认结构水平。 BoS — Break of Structure — 沿当前已确认结构方向发生的突破。 ChoCH — Change of Character — 首次确认的反向结构突破。 Reversal — 摆动点序列发生已确认变化。Reversal 单独计算，不替代 ChoCH。

突破以 K 线收盘为准，而不是仅凭影线触及或穿越水平。

回溯数据与已确认数据

回溯几何 将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。

将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。 已确认事件仅在所需的右侧结构邻点出现后，或确认突破的 K 线收盘后发布。

摆动点的历史位置与该摆动点变得可知的时间并不是同一个值。

PRO 在公共缓冲区中保留这种区别。因此，它不仅适用于图表观察，也适用于必须避免隐性未来数据的研究和自动化系统。

iCustom 接口

指标通过 61 个公共缓冲区输出：

回溯式 STH、STL、ITH、ITL、LTH 和 LTL 点；

已确认摆动点事件的价格与时间；

每个结构级别的 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；

外包线处理状态；

当前快照有效性状态；

不确定性边界；

摆动点和结构事件首次被观察到的时间。

外部程序在读取已确认交易事件前，应先检查快照状态。

缓冲区 44 — Output Snapshot Status 1 = 最终状态 2 = 正在等待更低周期历史 3 = 外包线顺序未解决 4 = 不支持当前测试器模型 5 = 构建失败后保留上一个有效快照 6 = 明确信任测试器时序 7 = 构建失败后不存在有效快照

完整缓冲区映射可在单独的开发者指南中提供。

摆动幅度与统计

指标可以按经纪商 Point 显示已完成运动的幅度。

还可以计算：

最近已完成摆动的平均幅度；

最近已完成摆动的中位数幅度；

按用户指定运动数量计算的统计结果。

当前尚未完成的摆动不会计入平均值或中位数。

提醒系统

总提醒开关默认关闭。启用后，用户可分别选择以下事件的结构级别：

已确认摆动点；

Break of Structure；

Change of Character；

摆动点序列反转；

其他结构突破；

外包线历史加载完成后产生的延迟确认。

支持的通知渠道：

终端弹窗； 移动端 Push 通知； 声音通知； 电子邮件。

重要提示 提醒仅表示根据所选市场结构规则形成了相应事件，并不构成独立的开仓或平仓建议。

设置

分组 用途 Chart & Structure 历史深度、已确认 K 线模式、内包线、相同 High/Low 处理与外包线分析。 Display 主线、摆动点标签、可见结构级别、附加点及未解决的外包线。 Swing Information 已完成摆动幅度、标签数量、平均值与中位数统计。 Alerts 按级别设置已确认摆动点、BoS、ChoCH、反转与其他结构突破。 Notification Delivery 弹窗、Push、声音与电子邮件。 Colors & Labels 线条外观、摆动点颜色、字体、标签尺寸和长期标签填充。 Advanced 计算历史、价格容差与测试器 Tick 时序。

典型用途

客观标记短期、中期和长期结构；

识别已确认的市场方向变化；

分析 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；

为流动性、订单块、供需区域分析提供结构基础；

比较推动浪与修正浪的幅度；

通过 iCustom 开发 EA 和分析系统；

在不混合回溯数据与因果可用数据的条件下研究市场结构。

Larry Williams 的经典摆动层级与现代 Smart Money 市场结构分析相结合。 该指标并不试图替代交易系统。它的目标是为进一步市场分析提供严格、可配置且可由程序读取的结构基础。

兼容性

PRO 版本适用于 MetaTrader 5。

标准版 SMC Larry Williams Structure

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