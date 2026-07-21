SMC Larry Williams Structure PRO

SMC Larry Williams Structure PRO

很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 5 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。

与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。指标可构建三个相互关联的市场结构级别，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal 事件，并通过 iCustom / CopyBuffer 向 EA 和其他程序提供已确认的数据。

它不仅仅是传统的 ZigZag。

指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。

三个市场结构级别

  • STH / STL — Short-Term High / Low
    短期结构高点和低点。
  • ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low
    由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。
  • LTH / LTL — Long-Term High / Low
    用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。

每个更高层级都由前一层级的已确认结构生成。因此，市场不再只是一条折线，而是一个短期、中期与长期运动相互嵌套的系统

PRO 与标准版的区别

标准版 PRO 版
基础摆动点可视化标记 完整的 ST / IT / LT 层级
一条主要摆动线序列 有序的 Larry Williams 路径及其他有效短期点
基础结构提醒 按结构级别提供已确认摆动点、Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal
主要用于图表观察 图表分析、研究及通过 iCustom 与 EA 集成
基础内包线处理 内包线过滤及独立的外包线时序分析
回溯式图表标记 回溯几何与因果确认事件相互分离

内包线处理

内包线的范围位于前一根 K 线内部，通常不会产生独立的结构扩展。

启用内包线过滤后，指标会将其排除在结构邻点序列之外。随后使用最近的有效结构 K 线进行比较，而不是使用任意固定半径。

这种方法可减少中间噪声，同时保留有意义的结构摆动点序列。

外包线处理

当一根 K 线同时突破前一范围的最高点和最低点时，会出现特殊情况。仅凭单一周期的数据，可能无法判断哪个事件先发生：

  1. 先触及 High，后触及 Low；
  2. 先触及 Low，后触及 High。

指标会尝试使用更低周期或逐笔数据确定实际顺序。

如果无法确认时序，指标不会人为假设顺序。该区域可标记为 OUT?，依赖该顺序的已确认事件则暂不发布。

策略测试器

是否信任测试器 Tick 来确定 High/Low 顺序由独立参数控制。仅应在使用基于真实 Tick 的每个 Tick模式时启用。

有序摆动路径与当前运动

主线仅使用有效的 Larry Williams 结构点构建。

当同一方向连续出现多个摆动点时，连线路径保留最外侧的点。其他有效短期点仍可单独显示，并不会从分析模型中删除。

最后一个尚未完成的运动会在图表上延伸至当前最外侧价格极值。该开放端点不会被视为已确认摆动点，也不会生成已确认的 H/L、IT/LT、BoS、ChoCH 或 Reversal 事件。

用户可以分别控制：

  • 主结构线；
  • 短期、中期和长期摆动点标签；
  • 主线之外的其他有效短期点；
  • 未解决的外包线标记；
  • 已完成摆动的幅度；
  • 摆动幅度的平均值和中位数。

Breakout、BoS、ChoCH 与 Reversal

  1. Breakout — K 线收盘价突破最近的已确认结构水平。
  2. BoS — Break of Structure — 沿当前已确认结构方向发生的突破。
  3. ChoCH — Change of Character — 首次确认的反向结构突破。
  4. Reversal — 摆动点序列发生已确认变化。Reversal 单独计算，不替代 ChoCH。

突破以 K 线收盘为准，而不是仅凭影线触及或穿越水平。

回溯数据与已确认数据

  • 回溯几何将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。
  • 已确认事件仅在所需的右侧结构邻点出现后，或确认突破的 K 线收盘后发布。

摆动点的历史位置与该摆动点变得可知的时间并不是同一个值。

PRO 在公共缓冲区中保留这种区别。因此，它不仅适用于图表观察，也适用于必须避免隐性未来数据的研究和自动化系统。

iCustom 接口

指标通过 61 个公共缓冲区输出：

  • 回溯式 STH、STL、ITH、ITL、LTH 和 LTL 点；
  • 已确认摆动点事件的价格与时间；
  • 每个结构级别的 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；
  • 外包线处理状态；
  • 当前快照有效性状态；
  • 不确定性边界；
  • 摆动点和结构事件首次被观察到的时间。

外部程序在读取已确认交易事件前，应先检查快照状态。

缓冲区 44 — Output Snapshot Status 1 = 最终状态 2 = 正在等待更低周期历史 3 = 外包线顺序未解决 4 = 不支持当前测试器模型 5 = 构建失败后保留上一个有效快照 6 = 明确信任测试器时序 7 = 构建失败后不存在有效快照

完整缓冲区映射可在单独的开发者指南中提供。

摆动幅度与统计

指标可以按经纪商 Point 显示已完成运动的幅度。

还可以计算：

  • 最近已完成摆动的平均幅度；
  • 最近已完成摆动的中位数幅度；
  • 按用户指定运动数量计算的统计结果。

当前尚未完成的摆动不会计入平均值或中位数。

提醒系统

总提醒开关默认关闭。启用后，用户可分别选择以下事件的结构级别：

  • 已确认摆动点；
  • Break of Structure；
  • Change of Character；
  • 摆动点序列反转；
  • 其他结构突破；
  • 外包线历史加载完成后产生的延迟确认。

支持的通知渠道：

  1. 终端弹窗；
  2. 移动端 Push 通知；
  3. 声音通知；
  4. 电子邮件。

重要提示

提醒仅表示根据所选市场结构规则形成了相应事件，并不构成独立的开仓或平仓建议。

设置

分组 用途
Chart & Structure 历史深度、已确认 K 线模式、内包线、相同 High/Low 处理与外包线分析。
Display 主线、摆动点标签、可见结构级别、附加点及未解决的外包线。
Swing Information 已完成摆动幅度、标签数量、平均值与中位数统计。
Alerts 按级别设置已确认摆动点、BoS、ChoCH、反转与其他结构突破。
Notification Delivery 弹窗、Push、声音与电子邮件。
Colors & Labels 线条外观、摆动点颜色、字体、标签尺寸和长期标签填充。
Advanced 计算历史、价格容差与测试器 Tick 时序。

典型用途

  • 客观标记短期、中期和长期结构；
  • 识别已确认的市场方向变化；
  • 分析 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；
  • 为流动性、订单块、供需区域分析提供结构基础；
  • 比较推动浪与修正浪的幅度；
  • 通过 iCustom 开发 EA 和分析系统；
  • 在不混合回溯数据与因果可用数据的条件下研究市场结构。

Larry Williams 的经典摆动层级与现代 Smart Money 市场结构分析相结合。

该指标并不试图替代交易系统。它的目标是为进一步市场分析提供严格、可配置且可由程序读取的结构基础。

兼容性

PRO 版本适用于 MetaTrader 5

MT4 版本

标准版 SMC Larry Williams Structure

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Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
作者的更多信息
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
SMC Larry Williams Structure PRO MT4
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 4 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。它能够构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal，并通过 iCustom 向 EA 提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。 每个更高层级都由前一层级的已确认结构生
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
指标
前一版本指标的发展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 修改后的标准锯齿指标，增加了波浪长度、水平和不同警报逻辑的信息 一般改进： 为MetaTrader 5适配代码 优化了图形对象的操作 新特性： 极值处的水平线 选择水平类型：水平线/射线/线段 液性水平滤波器（未被价格突破） 突破缓冲区：设置对错误突破的敏感度 标签设置和功能：数量、外观、删除旧标签 结构突破警报（BoS） 移动性质变化警报（ChoCH） 优化： 修正更新极值的逻辑 动态更新新对象 减少新柱出现时的负载 集中的标签系统 修复： 修复了数组越界问题 正确的标签定位 删除了重复的参数 将ZigZag WaveSize指标作为您交易系统的补充使用   也可以尝试我在市场上的其他产品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 祝您交易获利丰厚！
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
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SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR MT5  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。   主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。 主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直接在图表上隐
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
指标
ZigZag WaveSize - 經過修改的標準 ZigZag 指標，增加了有關點數的波長的資訊。 特點： 優化線上建立邏輯：標籤不會在每次刻度時從頭開始重新繪製，而是與主計算並行工作，當 ZigZag 繪製新線或更新它們時僅繪製最後的標籤。 新增了另一種點數計算模式：如果超過設定中指定的點數，則建立線：手動和自動（透過 ATR 和係數進行微調） 添加趨勢線，以顏色和粗細突出顯示任意數量的鋸齒形線，從最近的一條開始 增加了2種顏色渲染模式：1）標準（上行線 - 一種顏色，下行線 - 另一種顏色）； 2）結構性（經典趨勢，同時出現上升或下降的極端 - 一種顏色） 增加了兩種警報模式：1）出現新的之字形線； 2) 當前之字折線突破最後一個極值 新增了平均線大小及其中位數的值。兩者都是可選的，您可以停用它們的計算和渲染。兩個標記都可以沿著圖表移動到方便的位置。字體大小、顏色——每個都是可選的。 使用 ZigZag WaveSize 指標作為交易系統的補充 也可以試試我在市場上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直线
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TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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TimeBar MT4
Ivan Butko
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直
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Market Noise MT4
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
MinMax Levels
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4   是一款用于 MetaTrader 4 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO MT4 是一款用于在 MetaTrader 4 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO MT4 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO MT4 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜
Palantir
Ivan Butko
指标
Palantir 指標根據使用者在設定中指定的點數來預測價格反轉。 您選擇感興趣的趨勢大小，指標將預測價格從最近的極值向相反方向移動指定點數的機率。 此指標的運行基於歷史趨勢的統計計算。 Palantir 根據設定中指定的大小分析歷史趨勢，收集統計資料並根據這些資料產生結果。 例如，您將趨勢大小設定為 500 點。 此指標分析修正幅度不超過 500 點的趨勢。 然後將最新（當前）趨勢與歷史趨勢進行比較，並顯示當前趨勢在歷史中佔據的位置。 指標讀數高於50%表示當前趨勢大於歷史趨勢的一半，反之亦然。 此外，50% 的水平是中位數，在該水平附近最常發生趨勢反轉。 70/80/90% 及以上的讀數也顯示趨勢強度較高。 考慮了最新的 300 個歷史趨勢。 預測趨勢的大小取決於載入的歷史記錄。 對於太大（數千點）的趨勢，可能根本沒有足夠的歷史報價。 因此，如果指標沒有足夠的歷史記錄用於計算，它將在日誌中通知您。 最佳趨勢大小等於平均每日價格波動率。 例如，歐元兌美元貨幣對最高可達 120.0 點。 小心！ 高於平均值的值也可能表示強勁的趨勢；在這種情況下，指標讀數可能很高，但這不會反映市場的
MultiFractal
Ivan Butko
指标
多重分形是 一種改良的比爾威廉斯分形指標，輔以高階分形，其大小相差四倍，類似於改變時間範圍。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊內容 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容 - 直觀地我們獲得有關圖形的更多資訊。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，如您所知，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 交易者經常使用分形來確定價格變動的方向、支撐位和阻力位，並設定停損單。 如果價格無法突破先前的分形並在先前的分形後面鞏固，那麼市場就形成了橫盤。 祝您在交易中獲得豐厚的利潤。
Market Noise
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
指标
Currency Strength Dynamic 貨幣強弱動態是貨幣強弱的指標。 貨幣強度是指某種貨幣所屬的大多數或所有貨幣對的趨勢方向。 該指標基於 28 種最受歡迎的貨幣對（主要貨幣對和次要貨幣對）的移動平均線之間的差異讀數，類似於 MACD 指標。 優點 獨特的振盪計算方法 可用按鈕停用或啟用特定貨幣行 資訊表 2 種類型的警報：當指標線交叉時和當指標線交叉指定水平時。 繪製的條數是可選的。 讓我們詳細看看每一點： 獨特的振盪計算方法使指標不會長時間保持在最大值，而是提前退出它們，類似於熟悉的背離和收斂效果。 該方法還包括指定的計算週期和讀數的平滑程度，這使得讀數更加平滑。 計算中不包含不必要的混亂和不必要的冗餘公式，因此減少了終端的負載。 使用按鈕來停用或啟用特定貨幣行是最方便的功能之一，因為它可以讓您擺脫未使用的貨幣，或者只是在視覺上提高您的可見性。 資訊板是該指標的另一個便利功能；它不僅反映了線條的數值讀數，還反映了高級 TF 的讀數。 此外，還有最後走勢方向的箭頭，以及指示哪些貨幣交叉的垂直配對符號。 最後的運動箭頭記錄了倒數第二根柱上的運動 - 這是一個非常方
MultiFractal Levels
Ivan Butko
指标
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 這是經過修改的 Bill Williams 分形指標，增加了等級。 分形是根據設定中允許的所有 TF 建構的。 水平僅基於尚未經過價格測試的最新分形構建。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊性 最新等級 可自訂的分形 可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容－從視覺上我們獲得更多有關圖形的資訊。 自訂分形可以從兩側進行更改：可以在設定中指定左側和右側的條形數量。 可變更可自訂的水平：根據極值繪製，或根據訊號陰影（中央蠟燭）繪製為區域。 因此，如果舊 TF 的分形具有較大的陰影，則當前 TF 上的符號將很大。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 為此，引入了層次。 使用多重分形水平指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.c
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 是一款用于 MetaTrader 5 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷你地
AutoColor PRO
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO 是一款用于在 MetaTrader 5 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜色方案。 直接显示在图表
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