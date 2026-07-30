AutoColor PRO MT4

AutoColor PRO MT4 是一款用于在 MetaTrader 4 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。

它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO MT4 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。

例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。

AutoColor PRO MT4 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。

主要功能

  • 自动为新建图形对象着色。
  • 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。
  • 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。
  • 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。
  • 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。
  • 保护用户手动指定的颜色。
  • 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。
  • 四套相互独立的颜色方案。
  • 直接显示在图表上的交互式 Dashboard。
  • 保存颜色方案、面板状态以及各对象类型的设置。
  • 移除指标时可选择恢复对象原始外观。
  • 支持 35 种 MetaTrader 4 图形对象。

AutoColor PRO MT4 会管理哪些对象

  • 在加载指标之前已经存在于图表上的对象保持不变。
  • AUTO 模式下新建的受支持对象会自动着色，并进入后续自动管理。
  • PAUSED 模式下创建的对象会保留用户指定的颜色，恢复 AUTO 后也不会自动重新着色。
  • 如需明确接管旧对象、手动排除对象或在 PAUSED 模式下创建的对象，请使用 RECOLOR ALL

AUTO 模式

  • AutoColor PRO MT4 会监控新建的受支持对象，并应用所选的着色规则。
  • 当受管理对象的方向或几何结构发生变化时，其颜色会重新计算。
  • 对于受支持的方向型对象，其他 MQL5 程序通过代码修改的几何结构也会被定期检查。
  • 切换颜色方案或在 Dashboard 中修改颜色时，受管理对象会更新，而手动排除状态会继续保留。
  • 水平线的颜色可以随着市场价格变化而自动更新。

PAUSED 模式

  • 在 PAUSED 模式下，指标会暂时停止接管新建对象。
  • 暂停期间创建的对象会保留其原始颜色或用户手动指定的颜色。
  • 仅仅恢复 AUTO 模式不会重新着色这些对象。
  • 需要时，可通过 RECOLOR ALL 将它们交由 AutoColor PRO MT4 管理。

手动颜色保护

  • AutoColor PRO MT4 可以识别对象主颜色或某个级别颜色的手动修改。
  • 启用保护后，整个对象会被排除在后续自动重新着色之外。
  • 当对象几何结构、市场价格、颜色方案或 Dashboard 状态发生变化时，手动颜色仍会保留。
  • 手动排除状态可在正常切换时间周期或重启终端后继续保留。
  • 可在输入参数中关闭手动颜色保护。
  • RECOLOR ALL 会取消手动排除，并将对象重新交由 AutoColor PRO MT4 管理。

RECOLOR ALL

  • 该命令需要单独确认，以防止误触导致整个图表被批量重新着色。
  • 检查当前图表上的所有受支持对象。
  • 无论某个对象类型在 Dashboard 中当前为 ON 还是 OFF，都会对其执行一次重新着色。
  • 处理在 AutoColor PRO MT4 加载之前创建的对象。
  • 处理在 PAUSED 模式下创建的对象。
  • 取消手动排除、旧对象排除和其他自动排除状态。
  • 应用当前所选颜色方案中的最新颜色。
  • 执行完成后，各对象类型是否继续自动管理，仍由其 ON 或 OFF 状态决定。
重要：RECOLOR ALL 是一个用于完全接管受支持对象的主动命令。它可能会替换此前由用户手动指定的颜色。

受支持的对象类别

  • 垂直线和水平线。
  • 趋势线和按角度趋势线。
  • 周期线和带箭头端点的线。
  • 等距通道、回归通道和标准差通道。
  • 安德鲁鱼叉线。
  • 江恩线、江恩扇形和江恩网格。
  • Fibonacci 回撤、时间区间、扇形、圆弧、通道和扩展。
  • Elliott 推动浪和调整浪。
  • 矩形、三角形和椭圆。
  • 箭头、交易符号和价格标签。
  • 文本对象和屏幕标签。

方向着色逻辑

  • 上升对象使用看涨颜色。
  • 下降对象使用看跌颜色。
  • 方向不明确的对象使用中性颜色。
  • 对于 Regression Channel 和 Standard Deviation Channel，使用实际计算出的中心线方向。
  • 对于 Gann Line、Gann Fan 和 Gann Grid，使用江恩工具本身的方向。
  • 对于 Rectangle 和 Ellipse，根据锚点的排列方式判断方向。
  • Triangle 被视为静态对象，并使用一种可配置颜色。
  • 箭头、符号、文本和屏幕标签使用为相应对象类型选择的静态颜色。

Elliott Motive 和 Elliott Correction

  • 对于 Motive Wave，会分析完整的五个锚点序列。
  • 对于 Correction Wave，会分析完整的三个锚点序列。
  • 检查锚点从左到右的顺序以及交替波段的几何结构。
  • 有效的上升或下降结构会获得对应的方向颜色。
  • 含义不明确、锚点相等或几何结构无效的对象会使用中性颜色。
  • 只有在完成对象所需的全部锚点后才执行着色。
Elliott 检查仅用于根据已创建对象的几何结构选择颜色。它不会验证用户的交易分析，也不能替代完整的艾略特波浪分析。

Fibonacci 和多级别工具

  • AutoColor PRO MT4 不仅处理对象主颜色，也处理各个独立级别的颜色。
  • 对于 Fibonacci Retracement，为级别线着色。
  • 对于 Fibonacci Time Zones，为时间线着色。
  • 对于 Fibonacci Fan，为扇形射线着色。
  • 对于 Fibonacci Arcs，为圆弧着色。
  • 对于 Fibonacci Expansion，为投影级别着色。
  • 对于 Fibonacci Channel 和 Pitchfork，可同时为主线和附加级别着色。
  • 如果辅助构造线段不是分析工具的有效内容，则不会对其重新着色。
  • 同一个方向型对象的所有重要级别会使用与其当前方向一致的统一颜色。
  • 手动修改某个级别的颜色，会被识别为对整个对象的手动修改。
  • 恢复原始外观时，会分别检查主颜色和每个级别，因此用户之后的手动修改会被保留。

水平级别

  • 当前价格下方的水平线可以显示为支撑。
  • 当前价格上方的水平线可以显示为阻力。
  • 可用点数设置当前价格附近的中性区域。
  • 支撑、阻力和中性状态的颜色可分别配置。
  • 可启用或关闭随市场价格移动而动态更新颜色的功能。
  • 移动水平线本身也会触发新的状态检查。

交互式 Dashboard

  • 在 AUTO 和 PAUSED 模式之间切换。
  • 带独立确认窗口的 RECOLOR ALL 按钮。
  • 快速切换四套颜色方案。
  • 点击对象类型名称即可启用或关闭该类型。
  • 紧凑的 ON 和 OFF 状态指示器。
  • 选择看涨、看跌和静态颜色，以及支撑和阻力颜色。
  • 可展开的 32 色调色板。
  • 可通过普通点击选择颜色，也可一次操作完成：按住颜色样本，将光标移动到目标色块后松开。
  • 将对象类型添加到 Favorites。
  • 折叠单独的对象类别。
  • 垂直滚动面板内容。
  • 调整面板高度。
  • 在图表上移动面板。
  • 将整个面板折叠为紧凑标题栏。
  • 使用关闭按钮从图表中移除指标。
  • 深色和浅色主题。
  • 鼠标悬停时，为所有可点击元素显示轮廓高亮。

Favorites

  • Favorites 中保存的是对象类型，而不是图表上的某个具体线条实例。
  • 收藏的对象类型显示在 Dashboard 顶部。
  • 这样可以让经常使用的工具始终保持在容易访问的位置。
  • Trend Line 默认已加入 Favorites。
  • 如果输入参数未被修改，默认只启用 Trend Line。
  • 首次启动时，其他所有类别默认折叠，以保持界面简洁。

颜色方案

  • 四套相互独立的颜色方案。
  • 可直接在图表上快速切换。
  • 每一种受支持对象类型都有独立颜色设置。
  • 看涨方向和看跌方向使用不同颜色。
  • 支撑和阻力使用不同颜色。
  • 统一的中性颜色在输入参数中设置。
  • 默认颜色方案可以完全自定义，以匹配您的图表风格。
  • 切换颜色方案时，手动排除的对象仍会受到保护。

重置 Dashboard 设置

  • R 按钮会打开单独的确认窗口。
  • 重置全部四套颜色方案。
  • 第一套颜色方案重新成为当前方案。
  • ON 和 OFF 状态恢复为输入参数中指定的值。
  • 重置 Favorites、类别展开状态、面板位置、高度和滚动位置。
  • AUTO 或 PAUSED 状态恢复为主输入参数的值。
  • 不会删除对象的手动排除状态和已保存的原始颜色。
  • 如需取消手动排除，请使用 RECOLOR ALL。

恢复原始外观

  • 移除指标时，可以自动恢复对象的原始外观。
  • 只恢复实际由 AutoColor PRO MT4 修改过的属性。
  • 如果用户之后手动修改了颜色，该值会被保留。
  • 对象主颜色和各个级别颜色会分别检查。
  • 使用方向型线宽或线型时，也可以恢复原始线宽和线型。
  • 可在输入参数中启用或关闭自动恢复。

其他设置

  • 启用或关闭自动着色。
  • 启用或关闭手动颜色保护。
  • 在正常重启和切换时间周期后保留手动排除状态。
  • 按对象名称前缀进行过滤。
  • 配置看涨、看跌和中性颜色。
  • 配置支撑和阻力颜色。
  • 配置水平线的中性区域。
  • 可选：按方向应用不同线宽。
  • 可选：按方向应用不同线型。
  • 配置对象移动时的更新灵敏度。
  • 配置 Dashboard 的位置、宽度和高度。
  • 选择深色或浅色主题。
  • 启用诊断模式进行技术检查。

优化与性能

  • 该指标不执行交易计算，也不使用信号缓冲区。
  • 在常规运行过程中，只处理已注册且受支持的对象。
  • 对代码修改几何结构的检查会分批执行。
  • 内部更新频率取决于当前面板和对象活动。
  • 临时处理失败会触发有限次数的重试。
  • 创建新的图形对象时，Dashboard 会自动返回前景。
  • 不受支持的对象不会被修改。

实际用途

  • 创建整洁、一致的图表标记。
  • 快速从视觉上区分上升和下降结构。
  • 无需逐条修改属性即可区分支撑和阻力。
  • 更方便地处理大量线条、通道和分析级别。
  • 制作清晰的截图、交易计划和分析材料。
  • 减少手动技术分析中的重复操作。

AutoColor PRO MT4 只修改受支持图形对象的视觉属性。该指标不会评估用户图表分析的质量，不会确认交易决策，也不保证任何财务结果。

MetaTrader 5 版本：AutoColor PRO MT5
欢迎查看我在 Market 中的其他产品： https://www.mql5.com/zh/users/capitalplus/seller

如果您对 AutoColor PRO MT4 有任何问题、建议或新功能需求，请向我发送私信，或在产品讨论页面留言。

✅ 如果 AutoColor PRO MT4 对您的工作有帮助，请为产品评分并留下评价。您的支持有助于产品继续发展。

祝您工作高效，图表整洁清晰！

推荐产品
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
指标
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
专家
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
指标
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
指标
我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
指标
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
指标
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
DracoAI
Hua Manh Hung
专家
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
指标
Delta Pairs is an indicator for pair trading, it displays the divergence of two currency pairs. Does not redraw. A useful tool for the analysis of the behavior of two currency pairs relative to each other. Purpose The Delta Pairs indicator is designed for determining the divergences in the movements of two currency pairs. This indicator is displayed as two line charts and the difference (delta) between these charts in the form of a histogram. The Delta Pairs indicator will be useful for those w
BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal
Ziggy Janssen
4.72 (153)
指标
BlueDigitsFx 官方生态系统入口 获取基础设施更新、交易资源、产品发布信息以及 BlueDigitsFx 官方生态系统访问权限。 Telegram 生态系统 官方网站 MT5 版本 BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal MT4 —— 用于市场反转与动量分析的复合振荡指标 BlueDigitsFx Spike And Strike Reversal 是一款复合振荡指标，通过结合多个技术指标信号，帮助交易者识别潜在市场反转、动量变化以及趋势衰竭条件。 该指标整合了多种分析组件，包括基于振荡器的确认机制，并直接在图表上显示可视化信号，以支持结构化的市场反转分析。 Spike And Strike 专为希望在市场反转、回调和动量转换过程中获得额外确认的交易者而设计，适用于各种市场环境。 主要特点 基于振荡器的可视化反转分析 信号仅在K线收盘后确认，提高稳定性 适用于所有交易品种和时间周期 常用于 H1 及更高时间框架 内置提醒功能：弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可作为趋势和市场结构分析之外的额外确认层 如何使用 BlueDig
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
指标
Trade History Drawer is an indicator for MetaTrader 4. It shows trades on the chart and draws them in customized colors. Furthermore, the indicator shows a trade summary and saves a CSV history file for either one selected pair or all pairs. Inputs General Settings Number Trades : Number of trades to be drawn on the chart, if -1 then all trades Magic Number : Only trades with this magic number, if -1 then ignore Line Style : Line Style Line Thickness : Line Thickness Arrow Size : Arrow Size
GeoWprPro
Georgij Komarov
指标
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Dynamic Power Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态能量震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，是 MT4 平台的高效交易工具！ - 新一代震荡指标 - 请查看图片了解如何使用。 - 这是一款非常实用的技术动量指标。 - 动态能量震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可帮助您从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于绿线，超买值：高于黄线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。 - 提供电脑端和移动端提醒。 Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
指标
“动态剥头皮震荡指标”是一款高级自定义加密货币外汇指标，适用于 MT4 平台，高效交易！ ............................................................................................................ - 新一代震荡指标 - 参见图片了解如何使用。 - 动态剥头皮震荡指标具有自适应超卖/超买区域。 - 震荡指标是一款辅助工具，可从动态超卖/超买区域找到准确的入场点。 - 超卖值：低于绿线，超买值：高于橙线。 - 该指标也非常适合与价格行为模式结合使用。 - 它比标准震荡指标更精准。 - 提供 PC 和移动端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 本产品为原创，仅在 MQL5 网站上提供。
Chart Trader
FX AutoTrader
实用工具
ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MT4 Platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and instant orders. It has a built in risk management system, so every trade can risk a percentage or a fixed amount in
HTF Moving Averages Cross mk
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“HTF 移动平均线交叉”。 ...................................................................... - 使用强大的 MT4 HTF 移动平均线交叉指标升级您的交易方法。HTF 意味着更高的时间框架。 - 该指标非常适合趋势交易者，尤其适合价格行动入场。 - 它允许您将更高时间框架的快速和慢速移动平均线附加到您当前的图表中 --> 这是专业的方法。 - HTF 移动平均线交叉内置移动端和 PC 端警报。 - 该指标让您有机会以低风险获得可观的利润。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Supply and Demand Zones MT4
Peter Mueller
4.5 (2)
指标
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
指标
ForexGumpXL is a new generation in the forex gump indicator line. More accurate, faster, less complicated in the settings is all about the new ForexGumpXL indicator. In the new version of the indicator, we have applied a truly new algorithm of work. Now he does not just analyze the market for a price reversal, but with the help of an adaptation algorithm, determining the current volatility in the market indicator with a high degree of probability is able to anticipate false price reversals in or
Trend Ray
Andriy Sydoruk
指标
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
MajorAlert
Sergei Vassunov
指标
MajorAlert - is a professional trading indicator for MetaTrader 4 that combines two distinct market analysis approaches into one powerful tool. By integrating a counter‑trend entry logic (upper block) with a trend‑following filter (lower block), the indicator generates high‑probability signals on the chart with clearly separated arrow colors. Key Features Fully self‑contained   – no external indicators required; all calculations are built‑in. Versatile inputs   – adjust all parameters to suit a
Bias Seasonal Pattern Analyzer MT4
Mattia Impicciatore
指标
什么是 Bias Finder Bias Finder (with Export) 是一款高级指标，能够识别并分析市场中的统计性偏差，清晰地展示重复出现的趋势。该工具特别适合那些希望将量化分析融入交易策略的手动交易者和系统化交易者。 分析模式 该指标可根据不同的时间逻辑计算并显示价格偏差： Hourly Bias ：逐小时统计分析 Weekday Bias ：按星期几分布的表现 Day-of-Month Bias ：按每月日期的价格行为 Monthly Bias ：按月份的趋势分析 主要功能 清晰直观的表格显示 提供 总盈亏、次数和平均盈亏 的完整数据 自动用自定义颜色区分正值和负值 支持一键 CSV 数据导出 可自定义图表显示参数，适应各种风格 交易优势 快速发现重复的市场模式 支持基于 季节性与市场周期 的策略 适用于 手动分析 与 量化系统开发 可将导出数据用于 Excel 或其他外部分析工具 为什么选择它 Bias Finder 并不仅仅是一个技术指标，而是一个 市场统计分析工具 ，帮助您发现隐藏的低效和模式。非常适合希望获得 量化优势 并优化决策的交易者。 另推荐 : Can
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
SMC Larry Williams Structure PRO MT4
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 4 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。它能够构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal，并通过 iCustom 向 EA 提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。 每个更高层级都由前一层级的已确认结构生
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
指标
前一版本指标的发展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 修改后的标准锯齿指标，增加了波浪长度、水平和不同警报逻辑的信息 一般改进： 为MetaTrader 5适配代码 优化了图形对象的操作 新特性： 极值处的水平线 选择水平类型：水平线/射线/线段 液性水平滤波器（未被价格突破） 突破缓冲区：设置对错误突破的敏感度 标签设置和功能：数量、外观、删除旧标签 结构突破警报（BoS） 移动性质变化警报（ChoCH） 优化： 修正更新极值的逻辑 动态更新新对象 减少新柱出现时的负载 集中的标签系统 修复： 修复了数组越界问题 正确的标签定位 删除了重复的参数 将ZigZag WaveSize指标作为您交易系统的补充使用   也可以尝试我在市场上的其他产品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 祝您交易获利丰厚！
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR MT5  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。   主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。 主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直接在图表上隐
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
指标
ZigZag WaveSize - 經過修改的標準 ZigZag 指標，增加了有關點數的波長的資訊。 特點： 優化線上建立邏輯：標籤不會在每次刻度時從頭開始重新繪製，而是與主計算並行工作，當 ZigZag 繪製新線或更新它們時僅繪製最後的標籤。 新增了另一種點數計算模式：如果超過設定中指定的點數，則建立線：手動和自動（透過 ATR 和係數進行微調） 添加趨勢線，以顏色和粗細突出顯示任意數量的鋸齒形線，從最近的一條開始 增加了2種顏色渲染模式：1）標準（上行線 - 一種顏色，下行線 - 另一種顏色）； 2）結構性（經典趨勢，同時出現上升或下降的極端 - 一種顏色） 增加了兩種警報模式：1）出現新的之字形線； 2) 當前之字折線突破最後一個極值 新增了平均線大小及其中位數的值。兩者都是可選的，您可以停用它們的計算和渲染。兩個標記都可以沿著圖表移動到方便的位置。字體大小、顏色——每個都是可選的。 使用 ZigZag WaveSize 指標作為交易系統的補充 也可以試試我在市場上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
FREE
Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直线
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
FREE
Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
MinMax Levels
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4   是一款用于 MetaTrader 4 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷
Palantir
Ivan Butko
指标
Palantir 指標根據使用者在設定中指定的點數來預測價格反轉。 您選擇感興趣的趨勢大小，指標將預測價格從最近的極值向相反方向移動指定點數的機率。 此指標的運行基於歷史趨勢的統計計算。 Palantir 根據設定中指定的大小分析歷史趨勢，收集統計資料並根據這些資料產生結果。 例如，您將趨勢大小設定為 500 點。 此指標分析修正幅度不超過 500 點的趨勢。 然後將最新（當前）趨勢與歷史趨勢進行比較，並顯示當前趨勢在歷史中佔據的位置。 指標讀數高於50%表示當前趨勢大於歷史趨勢的一半，反之亦然。 此外，50% 的水平是中位數，在該水平附近最常發生趨勢反轉。 70/80/90% 及以上的讀數也顯示趨勢強度較高。 考慮了最新的 300 個歷史趨勢。 預測趨勢的大小取決於載入的歷史記錄。 對於太大（數千點）的趨勢，可能根本沒有足夠的歷史報價。 因此，如果指標沒有足夠的歷史記錄用於計算，它將在日誌中通知您。 最佳趨勢大小等於平均每日價格波動率。 例如，歐元兌美元貨幣對最高可達 120.0 點。 小心！ 高於平均值的值也可能表示強勁的趨勢；在這種情況下，指標讀數可能很高，但這不會反映市場的
MultiFractal
Ivan Butko
指标
多重分形是 一種改良的比爾威廉斯分形指標，輔以高階分形，其大小相差四倍，類似於改變時間範圍。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊內容 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容 - 直觀地我們獲得有關圖形的更多資訊。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，如您所知，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 交易者經常使用分形來確定價格變動的方向、支撐位和阻力位，並設定停損單。 如果價格無法突破先前的分形並在先前的分形後面鞏固，那麼市場就形成了橫盤。 祝您在交易中獲得豐厚的利潤。
Market Noise
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
指标
Currency Strength Dynamic 貨幣強弱動態是貨幣強弱的指標。 貨幣強度是指某種貨幣所屬的大多數或所有貨幣對的趨勢方向。 該指標基於 28 種最受歡迎的貨幣對（主要貨幣對和次要貨幣對）的移動平均線之間的差異讀數，類似於 MACD 指標。 優點 獨特的振盪計算方法 可用按鈕停用或啟用特定貨幣行 資訊表 2 種類型的警報：當指標線交叉時和當指標線交叉指定水平時。 繪製的條數是可選的。 讓我們詳細看看每一點： 獨特的振盪計算方法使指標不會長時間保持在最大值，而是提前退出它們，類似於熟悉的背離和收斂效果。 該方法還包括指定的計算週期和讀數的平滑程度，這使得讀數更加平滑。 計算中不包含不必要的混亂和不必要的冗餘公式，因此減少了終端的負載。 使用按鈕來停用或啟用特定貨幣行是最方便的功能之一，因為它可以讓您擺脫未使用的貨幣，或者只是在視覺上提高您的可見性。 資訊板是該指標的另一個便利功能；它不僅反映了線條的數值讀數，還反映了高級 TF 的讀數。 此外，還有最後走勢方向的箭頭，以及指示哪些貨幣交叉的垂直配對符號。 最後的運動箭頭記錄了倒數第二根柱上的運動 - 這是一個非常方
MultiFractal Levels
Ivan Butko
指标
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 這是經過修改的 Bill Williams 分形指標，增加了等級。 分形是根據設定中允許的所有 TF 建構的。 水平僅基於尚未經過價格測試的最新分形構建。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊性 最新等級 可自訂的分形 可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容－從視覺上我們獲得更多有關圖形的資訊。 自訂分形可以從兩側進行更改：可以在設定中指定左側和右側的條形數量。 可變更可自訂的水平：根據極值繪製，或根據訊號陰影（中央蠟燭）繪製為區域。 因此，如果舊 TF 的分形具有較大的陰影，則當前 TF 上的符號將很大。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 為此，引入了層次。 使用多重分形水平指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.c
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 是一款用于 MetaTrader 5 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷你地
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 5 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。指标可构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal 事件，并通过 iCustom / CopyBuffer 向 EA 和其他程序提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点
AutoColor PRO
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO 是一款用于在 MetaTrader 5 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜色方案。 直接显示在图表
筛选:
无评论
回复评论