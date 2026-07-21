SMC Larry Williams Structure PRO MT4

SMC Larry Williams Structure PRO

很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 4 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。

与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。它能够构建三个相互关联的市场结构级别，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal，并通过 iCustom 向 EA 提供已确认的数据。

它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。

三个市场结构级别

STH / STL — Short-Term High / Low

短期结构高点和低点。

短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low

由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。

由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low

用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。

每个更高层级都由前一层级的已确认结构生成。因此，市场不再只是一条折线，而是一个短期、中期与长期运动相互嵌套的系统。

PRO 与标准版的区别

标准版 PRO 版 基础摆动点可视化标记 完整的 ST / IT / LT 层级 一条主要摆动线序列 有序的 Larry Williams 路径及其他有效短期点 基础结构提醒 按结构级别提供已确认摆动点、Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal 主要用于图表观察 图表分析、研究及通过 iCustom 与 EA 集成 基础内包线处理 内包线过滤及独立的外包线时序分析 回溯式图表标记 回溯几何与因果确认事件相互分离

内包线处理

内包线的范围位于前一根 K 线内部，通常不会产生独立的结构扩展。

启用过滤后，内包线会被排除在结构邻点序列之外。随后使用最近的有效结构 K 线进行比较，而不是使用任意固定半径。

这种方法可减少中间噪声，同时保留有意义的结构摆动点序列。

外包线处理

当一根 K 线同时突破前一范围的最高点和最低点时，仅凭单一周期的数据可能无法判断哪个事件先发生：

先触及 High，后触及 Low； 先触及 Low，后触及 High。

指标会尝试使用终端中可用的更低周期历史确定实际顺序。

如果无法确认时序，指标不会人为假设顺序。该区域可标记为 OUT?，依赖该顺序的已确认事件则暂不发布。

重要提示 外包线顺序重建取决于终端中更低周期历史的可用性和质量。

有序摆动路径与当前运动

主线仅使用有效的 Larry Williams 结构点构建。

当同一方向连续出现多个摆动点时，连线路径保留最外侧的点。其他有效短期点仍可单独显示，并不会从分析模型中删除。

最后一个尚未完成的运动会延伸至当前最外侧价格极值。该开放端点不会被视为已确认摆动点，也不会生成已确认的 H/L、IT/LT、BoS、ChoCH 或 Reversal。

Breakout、BoS、ChoCH 与 Reversal

Breakout — K 线收盘价突破最近的已确认结构水平。 BoS — 沿当前已确认结构方向发生的突破。 ChoCH — 首次确认的反向结构突破。 Reversal — 摆动点序列发生已确认变化。

突破以 K 线收盘为准，而不是仅凭影线触及或穿越水平。

回溯数据与已确认数据

回溯几何 将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。

将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。 已确认事件仅在所需的右侧结构邻点出现后，或确认突破的 K 线收盘后发布。

摆动点的历史位置与该摆动点变得可知的时间并不是同一个值。

PRO 在提供给外部程序的数据中保留这种区别，因此适用于必须避免隐性未来数据的研究和自动化系统。

MT4 iCustom 接口

MT4 版本的每个指标实例使用一个选定的八缓冲区配置文件。完整接口被划分为 14 个可选择配置文件。

配置文件 0 — 回溯式可视几何；

— 回溯式可视几何； 配置文件 1–6 — 已确认 STH、STL、ITH、ITL、LTH 和 LTL 事件；

— 已确认 STH、STL、ITH、ITL、LTH 和 LTL 事件； 配置文件 7–12 — ST、IT 和 LT 级别的结构突破与反转；

— ST、IT 和 LT 级别的结构突破与反转； 配置文件 13 — 状态和元数据。

每个因果配置文件都包含自身的事件数据、输出状态、不确定性边界和确定性快照签名。只有当快照签名一致时，才能组合不同配置文件的数据。

Output Snapshot Status 1 = 最终状态 2 = 正在等待更低周期历史 3 = 外包线顺序未解决 4 = 不支持当前测试器模型 5 = 构建失败后保留上一个有效快照 6 = 明确信任测试器时序 7 = 构建失败后不存在有效快照

完整的配置文件与缓冲区映射可另行提供给开发者。

摆动幅度与统计

指标可以按经纪商 Point 显示已完成运动的幅度，并计算指定数量摆动的平均值和中位数。

当前尚未完成的摆动不会计入统计。

提醒系统

总提醒开关默认关闭。启用后，可为已确认摆动点、BoS、ChoCH、Reversal、其他结构突破和延迟历史确认分别选择结构级别。

支持终端弹窗、移动 Push、声音和电子邮件。

重要提示 提醒仅表示根据所选市场结构规则形成了相应事件，并不构成独立的开仓或平仓建议。

设置

分组 用途 Chart & Structure 历史深度、已确认 K 线、内包线、相同 High/Low 处理与外包线分析。 Display 主线、摆动点标签、可见结构级别、附加点及未解决外包线。 Swing Information 已完成摆动幅度、标签数量、平均值与中位数。 Alerts 按级别设置已确认摆动点、BoS、ChoCH、反转与其他突破。 Notification Delivery 弹窗、Push、声音与电子邮件。 Colors & Labels 线条、颜色、字体、标签尺寸和长期标签填充。 Advanced 计算历史和价格容差。

典型用途

客观标记短期、中期和长期结构；

识别已确认的市场方向变化；

分析 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；

为流动性、订单块、供需区域分析提供结构基础；

比较推动浪与修正浪的幅度；

通过 iCustom 开发 EA 和分析系统；

在不混合回溯数据与因果可用数据的条件下研究市场结构。

Larry Williams 的经典摆动层级与现代 Smart Money 市场结构分析相结合。 该指标并不试图替代交易系统。它的目标是为进一步市场分析提供严格、可配置且可由程序读取的结构基础。

兼容性

PRO 版本适用于 MetaTrader 4。

MetaTrader 4 标准版

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