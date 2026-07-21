SMC Larry Williams Structure PRO MT4

SMC Larry Williams Structure PRO

很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 4 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。

与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。它能够构建三个相互关联的市场结构级别，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal，并通过 iCustom 向 EA 提供已确认的数据。

它不仅仅是传统的 ZigZag。

指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。

三个市场结构级别

  • STH / STL — Short-Term High / Low
    短期结构高点和低点。
  • ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low
    由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。
  • LTH / LTL — Long-Term High / Low
    用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点。

每个更高层级都由前一层级的已确认结构生成。因此，市场不再只是一条折线，而是一个短期、中期与长期运动相互嵌套的系统

PRO 与标准版的区别

标准版 PRO 版
基础摆动点可视化标记 完整的 ST / IT / LT 层级
一条主要摆动线序列 有序的 Larry Williams 路径及其他有效短期点
基础结构提醒 按结构级别提供已确认摆动点、Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal
主要用于图表观察 图表分析、研究及通过 iCustom 与 EA 集成
基础内包线处理 内包线过滤及独立的外包线时序分析
回溯式图表标记 回溯几何与因果确认事件相互分离

内包线处理

内包线的范围位于前一根 K 线内部，通常不会产生独立的结构扩展。

启用过滤后，内包线会被排除在结构邻点序列之外。随后使用最近的有效结构 K 线进行比较，而不是使用任意固定半径。

这种方法可减少中间噪声，同时保留有意义的结构摆动点序列。

外包线处理

当一根 K 线同时突破前一范围的最高点和最低点时，仅凭单一周期的数据可能无法判断哪个事件先发生：

  1. 先触及 High，后触及 Low；
  2. 先触及 Low，后触及 High。

指标会尝试使用终端中可用的更低周期历史确定实际顺序。

如果无法确认时序，指标不会人为假设顺序。该区域可标记为 OUT?，依赖该顺序的已确认事件则暂不发布。

重要提示

外包线顺序重建取决于终端中更低周期历史的可用性和质量。

有序摆动路径与当前运动

主线仅使用有效的 Larry Williams 结构点构建。

当同一方向连续出现多个摆动点时，连线路径保留最外侧的点。其他有效短期点仍可单独显示，并不会从分析模型中删除。

最后一个尚未完成的运动会延伸至当前最外侧价格极值。该开放端点不会被视为已确认摆动点，也不会生成已确认的 H/L、IT/LT、BoS、ChoCH 或 Reversal。

Breakout、BoS、ChoCH 与 Reversal

  1. Breakout — K 线收盘价突破最近的已确认结构水平。
  2. BoS — 沿当前已确认结构方向发生的突破。
  3. ChoCH — 首次确认的反向结构突破。
  4. Reversal — 摆动点序列发生已确认变化。

突破以 K 线收盘为准，而不是仅凭影线触及或穿越水平。

回溯数据与已确认数据

  • 回溯几何将摆动点放置在后来被识别为结构极值的 K 线上。
  • 已确认事件仅在所需的右侧结构邻点出现后，或确认突破的 K 线收盘后发布。

摆动点的历史位置与该摆动点变得可知的时间并不是同一个值。

PRO 在提供给外部程序的数据中保留这种区别，因此适用于必须避免隐性未来数据的研究和自动化系统。

MT4 iCustom 接口

MT4 版本的每个指标实例使用一个选定的八缓冲区配置文件。完整接口被划分为 14 个可选择配置文件

  • 配置文件 0 — 回溯式可视几何；
  • 配置文件 1–6 — 已确认 STH、STL、ITH、ITL、LTH 和 LTL 事件；
  • 配置文件 7–12 — ST、IT 和 LT 级别的结构突破与反转；
  • 配置文件 13 — 状态和元数据。

每个因果配置文件都包含自身的事件数据、输出状态、不确定性边界和确定性快照签名。只有当快照签名一致时，才能组合不同配置文件的数据。

Output Snapshot Status 1 = 最终状态 2 = 正在等待更低周期历史 3 = 外包线顺序未解决 4 = 不支持当前测试器模型 5 = 构建失败后保留上一个有效快照 6 = 明确信任测试器时序 7 = 构建失败后不存在有效快照

完整的配置文件与缓冲区映射可另行提供给开发者。

摆动幅度与统计

指标可以按经纪商 Point 显示已完成运动的幅度，并计算指定数量摆动的平均值和中位数。

当前尚未完成的摆动不会计入统计。

提醒系统

总提醒开关默认关闭。启用后，可为已确认摆动点、BoS、ChoCH、Reversal、其他结构突破和延迟历史确认分别选择结构级别。

支持终端弹窗、移动 Push、声音和电子邮件。

重要提示

提醒仅表示根据所选市场结构规则形成了相应事件，并不构成独立的开仓或平仓建议。

设置

分组 用途
Chart & Structure 历史深度、已确认 K 线、内包线、相同 High/Low 处理与外包线分析。
Display 主线、摆动点标签、可见结构级别、附加点及未解决外包线。
Swing Information 已完成摆动幅度、标签数量、平均值与中位数。
Alerts 按级别设置已确认摆动点、BoS、ChoCH、反转与其他突破。
Notification Delivery 弹窗、Push、声音与电子邮件。
Colors & Labels 线条、颜色、字体、标签尺寸和长期标签填充。
Advanced 计算历史和价格容差。

典型用途

  • 客观标记短期、中期和长期结构；
  • 识别已确认的市场方向变化；
  • 分析 Breakout、BoS、ChoCH 和 Reversal；
  • 为流动性、订单块、供需区域分析提供结构基础；
  • 比较推动浪与修正浪的幅度；
  • 通过 iCustom 开发 EA 和分析系统；
  • 在不混合回溯数据与因果可用数据的条件下研究市场结构。

Larry Williams 的经典摆动层级与现代 Smart Money 市场结构分析相结合。

该指标并不试图替代交易系统。它的目标是为进一步市场分析提供严格、可配置且可由程序读取的结构基础。

兼容性

PRO 版本适用于 MetaTrader 4

MT5 版本

MetaTrader 4 标准版

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Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
指标
前一版本指标的发展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 修改后的标准锯齿指标，增加了波浪长度、水平和不同警报逻辑的信息 一般改进： 为MetaTrader 5适配代码 优化了图形对象的操作 新特性： 极值处的水平线 选择水平类型：水平线/射线/线段 液性水平滤波器（未被价格突破） 突破缓冲区：设置对错误突破的敏感度 标签设置和功能：数量、外观、删除旧标签 结构突破警报（BoS） 移动性质变化警报（ChoCH） 优化： 修正更新极值的逻辑 动态更新新对象 减少新柱出现时的负载 集中的标签系统 修复： 修复了数组越界问题 正确的标签定位 删除了重复的参数 将ZigZag WaveSize指标作为您交易系统的补充使用   也可以尝试我在市场上的其他产品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 祝您交易获利丰厚！
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Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
指标
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  是 Bill Williams 改進的免費分形指標，您可以在其中手動設定左側和右側的柱形數量，從而在圖表上建立獨特的模式。  现在所有基于或基于分形动态指标的交易策略都将有一个额外的信号。 此外，分形可以充当支撑位和阻力位。 在一些交易策略中，显示流动性水平。 为此，在这个版本的多分形和多帧指标 MultiFractal Levels 中引入了水平。 您会发现这个指标在任何价格图表上作为您交易的助手更具信息性，视觉性和实用性。 使用分形動態指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品   https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 交易獲利豐厚！
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SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR MT5  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。   主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
指标
SMC Venom Model BPR  指标是一个用于在 Smart Money Concept (SMC) 框架下进行 BPR/FVG 区域可视化分析的工具。它可以在图表上自动识别关键的价格失衡区域，并支持在当前周期和多周期模式下进行分析。 FVG   (Fair Value Gap) — 由三根蜡烛结构识别出的价格失衡区域，其中第一根与第三根蜡烛之间形成未填补的价格区间。 BPR   (Balanced Price Range) — 与两个相反方向 FVG 区域相关的结构，形成价格与先前失衡区域发生平衡、回归或互动的区域。 该指标可帮助用户直观跟踪 BPR/FVG 区域、区域状态、相对于当前价格的位置以及更高周期的市场背景。它可作为分析市场结构、价格失衡区域和图表潜在关注区域的辅助工具。 指标以矩形显示区域，并支持箭头、水平线、灵活通知，以及直接从图表交互式控制时间周期图层。 主要功能： 检测并显示 BPR 和 FVG 区域。 支持 bullish 和 bearish 区域。 显示模式：BPR、FVG 或组合 BPR/FVG。 支持当前周期和更高周期区域。 可直接在图表上隐
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
指标
ZigZag WaveSize - 經過修改的標準 ZigZag 指標，增加了有關點數的波長的資訊。 特點： 優化線上建立邏輯：標籤不會在每次刻度時從頭開始重新繪製，而是與主計算並行工作，當 ZigZag 繪製新線或更新它們時僅繪製最後的標籤。 新增了另一種點數計算模式：如果超過設定中指定的點數，則建立線：手動和自動（透過 ATR 和係數進行微調） 添加趨勢線，以顏色和粗細突出顯示任意數量的鋸齒形線，從最近的一條開始 增加了2種顏色渲染模式：1）標準（上行線 - 一種顏色，下行線 - 另一種顏色）； 2）結構性（經典趨勢，同時出現上升或下降的極端 - 一種顏色） 增加了兩種警報模式：1）出現新的之字形線； 2) 當前之字折線突破最後一個極值 新增了平均線大小及其中位數的值。兩者都是可選的，您可以停用它們的計算和渲染。兩個標記都可以沿著圖表移動到方便的位置。字體大小、顏色——每個都是可選的。 使用 ZigZag WaveSize 指標作為交易系統的補充 也可以試試我在市場上的其他產品 https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller
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Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直线
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TimeBar
Ivan Butko
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实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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TimeBar MT4
Ivan Butko
实用工具
TimeBar TimeBar 是一個簡單的資訊指示器，顯示柱關閉之前的剩餘時間，以及柱打開以來經過的時間和當前時間。 為了便於感知，增加了兩種顯示方式：以圖形左上角註釋的形式，或以圖形物件的形式。 優點 字體選擇 字體大小。 您可以設定任何一項。 評論的時候太小了 您可以移動物體。 雙擊滑鼠可以選擇任何時間並移動到圖表上的任何位置，它將照常繼續更新 視覺警報。 您可以設定指定的秒數，直到目前柱關閉，達到該時間後，時間將變成設定中指定的警告顏色 設定 選擇顯示的時間 每次的顏色（對於圖形物件) 一則警報，通知您酒吧即將關閉 使用 TimeBar 指標作為您交易系統的補充 使用連結嘗試我在市場上的其他產品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller  
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Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4 Base 是一款用于在价格图表上快速导航，并快速跳转到图表标记位置的迷你地图。 该指标会在图表上添加一个紧凑的完整价格图表迷你地图。通过这张地图，您可以快速浏览历史行情，并返回到用垂直线标记的重要位置。 这个简单导航器的主要价值并不只是滚动图表，而是无需痛苦地手动滚动，就能快速跳转到所需区域。如果您在图表上放置一条垂直线作为重要事件的标记，该垂直线也会显示在迷你地图上。之后，您可以在历史中向前或向后移动很远，随后在迷你地图上找到该标记，并通过一次点击快速返回到所需位置。这对于标记重要日期、信号、交易、新闻、分析区域或任何需要快速返回的位置都非常方便。 工作原理 迷你地图以紧凑的价格线形式显示所选历史区间。主图表当前可见区域会用边框高亮显示。点击迷你地图会将图表移动到所选位置，拖动边框则可以快速浏览历史。 主图表上的垂直线会作为时间标记显示在迷你地图上。因此，迷你地图不仅可用于一般导航，也可作为图表上重要位置的快速指示器。 使用示例 在图表的重要位置放置一条垂直线。 移动到历史中的另一个较远区域，例如几个月或一年之后。 在迷你地图上找到这条垂直
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Market Noise MT4
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
MinMax Levels
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
指标
SMC 拉里威廉姆斯结构是一种分析价格图表结构的指标，它使用著名交易员拉里威廉姆斯在其畅销书“短期交易的长期秘密”中的方法构建和连接最重要的摆动点，为适应市场结构和使用智能货币概念分析大型参与者的兴趣领域奠定了坚实的基础。 摆动构建的基础是简单而清晰的逻辑——在三个连续K线中，当中间K线相对于相邻K线形成明显的最高点或最低点时，固定关键的局部极值点。与比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的经典分形不同，拉里·威廉姆斯方法的独特之处在于附加规则：如果中心蜡烛形成局部最高点（其最高价高于相邻蜡烛的最高价），那么其最低价也必须高于相邻蜡烛的最低价——相反一侧形成"底部"。同样，对于局部最低点——中心蜡烛的最低价低于相邻蜡烛的最低价，而最高价高于相邻蜡烛的最高价。这个条件提供了更清晰和明确的重要摆动识别，减少了虚假信号的数量，提高了构建结构的可靠性。 特别关注内部K线和外部K线的处理：指标忽略内部K线（inside bars），将其排除在关键摆动形成之外，以避免"噪音"极值，并专注于与市场参与者活动相关的重要K线，这些活动推动市场走势。这种方法对于分析市场结构和考虑累积/分发区域是必要
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT4   是一款用于 MetaTrader 4 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO MT4 是一款用于在 MetaTrader 4 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO MT4 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO MT4 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜
Palantir
Ivan Butko
指标
Palantir 指標根據使用者在設定中指定的點數來預測價格反轉。 您選擇感興趣的趨勢大小，指標將預測價格從最近的極值向相反方向移動指定點數的機率。 此指標的運行基於歷史趨勢的統計計算。 Palantir 根據設定中指定的大小分析歷史趨勢，收集統計資料並根據這些資料產生結果。 例如，您將趨勢大小設定為 500 點。 此指標分析修正幅度不超過 500 點的趨勢。 然後將最新（當前）趨勢與歷史趨勢進行比較，並顯示當前趨勢在歷史中佔據的位置。 指標讀數高於50%表示當前趨勢大於歷史趨勢的一半，反之亦然。 此外，50% 的水平是中位數，在該水平附近最常發生趨勢反轉。 70/80/90% 及以上的讀數也顯示趨勢強度較高。 考慮了最新的 300 個歷史趨勢。 預測趨勢的大小取決於載入的歷史記錄。 對於太大（數千點）的趨勢，可能根本沒有足夠的歷史報價。 因此，如果指標沒有足夠的歷史記錄用於計算，它將在日誌中通知您。 最佳趨勢大小等於平均每日價格波動率。 例如，歐元兌美元貨幣對最高可達 120.0 點。 小心！ 高於平均值的值也可能表示強勁的趨勢；在這種情況下，指標讀數可能很高，但這不會反映市場的
MultiFractal
Ivan Butko
指标
多重分形是 一種改良的比爾威廉斯分形指標，輔以高階分形，其大小相差四倍，類似於改變時間範圍。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊內容 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容 - 直觀地我們獲得有關圖形的更多資訊。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，如您所知，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 交易者經常使用分形來確定價格變動的方向、支撐位和阻力位，並設定停損單。 如果價格無法突破先前的分形並在先前的分形後面鞏固，那麼市場就形成了橫盤。 祝您在交易中獲得豐厚的利潤。
Market Noise
Ivan Butko
指标
Market Noise 市場噪音是確定價格圖表上的市場階段的指標，並且還可以在累積或派發階段發生時區分清晰平滑的趨勢運動和嘈雜的平坦運動。 每個階段都適合自己的交易類型：趨勢適合趨勢追蹤系統，平坦適合激進型交易。 當市場噪音開始時，您可以決定退出交易。 同樣，反之亦然，一旦噪音結束，您就需要關閉激進的交易系統。 有人可以使用兩種類型的交易策略進行交易，從一種策略切換到另一種策略。 因此，該指標在交易決策領域中扮演了好助手的角色。 任何價格變動都可以分為兩個部分 - 選定時間段內的總體價格變動以及該時間段內以價格波動形式出現的噪音。 同時，不同時期的不同市場可以表現出噪音和趨勢成分之間廣泛的相互關係（圖1）。 價格變動的噪音水平越高，辨別潛在趨勢的方向和強度就越困難。 因此，在這種情況下有必要使用較慢的趨勢識別方法。 另一方面，在低噪音水平的市場中，主要趨勢很容易確定，並且更快的確定趨勢的方法是合理的，確保價格方向變化的交易訊號的滯後最小。 為了確定市場狀態，使用高級效率比 (ER)，該比率基於特定時期內總價格變動與噪音市場變動總和的指數比較。效率比 (ER) 可以變化從0到1。當
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
指标
Currency Strength Dynamic 貨幣強弱動態是貨幣強弱的指標。 貨幣強度是指某種貨幣所屬的大多數或所有貨幣對的趨勢方向。 該指標基於 28 種最受歡迎的貨幣對（主要貨幣對和次要貨幣對）的移動平均線之間的差異讀數，類似於 MACD 指標。 優點 獨特的振盪計算方法 可用按鈕停用或啟用特定貨幣行 資訊表 2 種類型的警報：當指標線交叉時和當指標線交叉指定水平時。 繪製的條數是可選的。 讓我們詳細看看每一點： 獨特的振盪計算方法使指標不會長時間保持在最大值，而是提前退出它們，類似於熟悉的背離和收斂效果。 該方法還包括指定的計算週期和讀數的平滑程度，這使得讀數更加平滑。 計算中不包含不必要的混亂和不必要的冗餘公式，因此減少了終端的負載。 使用按鈕來停用或啟用特定貨幣行是最方便的功能之一，因為它可以讓您擺脫未使用的貨幣，或者只是在視覺上提高您的可見性。 資訊板是該指標的另一個便利功能；它不僅反映了線條的數值讀數，還反映了高級 TF 的讀數。 此外，還有最後走勢方向的箭頭，以及指示哪些貨幣交叉的垂直配對符號。 最後的運動箭頭記錄了倒數第二根柱上的運動 - 這是一個非常方
MultiFractal Levels
Ivan Butko
指标
MultiFractal Levels MultiFractal Levels – 這是經過修改的 Bill Williams 分形指標，增加了等級。 分形是根據設定中允許的所有 TF 建構的。 水平僅基於尚未經過價格測試的最新分形構建。 與原廠終端指示器相比的優點： 方便 能見度 資訊性 最新等級 可自訂的分形 可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 可見度 - 在一張圖表中，您可以看到從小到中、大市場走勢的圖表結構。 資訊內容－從視覺上我們獲得更多有關圖形的資訊。 自訂分形可以從兩側進行更改：可以在設定中指定左側和右側的條形數量。 可變更可自訂的水平：根據極值繪製，或根據訊號陰影（中央蠟燭）繪製為區域。 因此，如果舊 TF 的分形具有較大的陰影，則當前 TF 上的符號將很大。 現在，所有基於或基於多重分形指標的交易策略都將具有附加訊號。 此外，分形可以充當支撐位和阻力位。 並且在一些交易策略中，顯示流動性水準。 為此，引入了層次。 使用多重分形水平指標作為您交易系統的補充 也試試我在市面上的其他產品 https://www.mql5.c
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
指标
MinMax Levels  –  是重要交易時段（日、週和月）的最高、最低和開盤價格水準的指標。 每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。  每個外匯市場參與者都在其交易系統中使用等級。 它們可以是進行交易的主要訊號，也可以是作為分析工具的附加訊號。  在該指標中，選擇日、週和月作為重要時段，因為它們是大型市場參與者的關鍵交易時段。 如您所知，價格從一個水平移動到另一個水平，了解相對於重要水平的價格位置有助於做出交易決策。  為了方便起見，新增了按鈕來啟用和停用這兩個等級本身，並折疊按鈕以釋放價格圖表工作視窗中的空間。 此指標的優點： 方便 能見度 資訊內容  最新等級  可自訂的級別 此指標很方便，因為您在工作時無需切換到不同的時間範圍。 
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
指标
Chart Navigator MT5 是一款用于 MetaTrader 5 图表的交互式迷你地图。它可以帮助您查看整个图表，了解当前可见区域所在的位置，并在较长的历史区间中快速移动，而不需要不断手动滚动图表。 该指标适合需要处理长历史图表、图形对象、箭头类指标、历史交易标记或手动标记交易结构的交易者、分析师和开发者使用。Chart Navigator 会为图表添加一个可视化导航层，并且不会占用 Expert Advisor 插槽。 交互式图表迷你地图 Chart Navigator 会将可用的图表历史或所选日期范围显示为一个紧凑的迷你地图。可见区域框会显示当前主图窗口正在查看图表中的哪一部分。 以紧凑的可视化形式查看整个图表。 点击迷你地图上的某个位置，将主图移动到对应的时间区域。 拖动可见区域框，以可视化方式浏览历史数据。 使用鼠标悬停日期提示，在跳转前了解当前指向的时间位置。 根据您的工作空间移动、调整大小或折叠迷你地图。 在全局视角中查看图形对象 当图表上有大量图形对象时，很难理解它们在当前可见区域之外的具体位置。Chart Navigator 可以将选定类型的对象投影到迷你地
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
指标
SMC Larry Williams Structure PRO 很高兴向您介绍一款面向 MetaTrader 5 的高级市场结构指标，该指标基于 Larry Williams 的分层摆动点方法构建。 与标准版不同，PRO 不仅显示一条局部高点和低点序列。指标可构建 三个相互关联的市场结构级别 ，处理内包线与外包线，识别 Breakout、Break of Structure、Change of Character 和 Reversal 事件，并通过 iCustom / CopyBuffer 向 EA 和其他程序提供已确认的数据。 它不仅仅是传统的 ZigZag。 指标将回溯性图表几何结构与交易者在特定时刻真正能够获得的已确认事件明确分离。 三个市场结构级别 STH / STL — Short-Term High / Low 短期结构高点和低点。 ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low 由已确认的短期点序列形成的中期结构高点和低点。 LTH / LTL — Long-Term High / Low 用于突出价格运动中最重要部分的长期结构点
AutoColor PRO
Ivan Butko
指标
AutoColor PRO 是一款用于在 MetaTrader 5 中自动管理图形对象颜色的实用型指标。 它可以识别对象类型和几何结构，判断对象的方向或其相对于当前价格的位置，并应用相应的颜色。对于复合分析工具，AutoColor PRO 会为真正具有视觉意义的部分着色，包括线条、通道、级别线、射线和圆弧。 例如，上升趋势线可以自动使用看涨颜色，下降趋势线使用看跌颜色，而水平线则可根据其相对于当前价格的位置显示为支撑色或阻力色。 AutoColor PRO 不是交易系统，不会开仓，也不会生成 BUY 或 SELL 信号。该指标只修改受支持图形对象的视觉属性。 主要功能 自动为新建图形对象着色。 为上升、下降和中性结构使用不同颜色。 为水平线提供独立的支撑、阻力和中性区域逻辑。 对 Elliott Motive 和 Elliott Correction 对象执行严格的几何结构检查。 为 Fibonacci 级别线及其他多级别分析工具的重要部分着色。 保护用户手动指定的颜色。 通过 RECOLOR ALL 命令有意识地对整个图表执行批量重新着色。 四套相互独立的颜色方案。 直接显示在图表
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