AW BW strategy based EA

基于 AW BW 策略的 EA 根据 Bill M. Williams 创建的自定义指标组合的信号进行交易。这种全自动交易机器人具有灵活的设置和多种工作场景。该产品内置了许多有用的功能：自动手数计算、跟踪系统、止损等等。如果需要，可以使用平均。

优点：

适用于任何类型的工具和任何时间范围。

可在顾问的输入设置中配置的指标。

能够自动计算交易量。

可以使用可插拔平均。

内置追踪系统和止损。

顾问的可调整场景。

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战略：

该顾问同时处理Bill M. Williams线的 4 个指标的组合：鳄鱼线、分形指标、AC、AO。

分形指标在图表上显示为向上或向下箭头。鳄鱼指标显示为三个移动平均线。振荡器显示在主屏幕下方的两个窗口中。在输入设置中，您可以调整鳄鱼指标的设置。其他指标没有可调整变量，因为这些指标在 Bill William 的策略中不可编辑。

市场准入：

首先，当分形指标被突破时，顾问会收到信号。价格应该突破之前的分形水平。向下突破意味着卖出信号。突破是买入信号。

此外，该信号应通过鳄鱼指标适当方向的趋势方向来确认。如果鳄鱼线的方向对应于分形信号，则顾问将进入下一阶段并使用两个振荡器 AO 和 AC 确认信号。

只有在振荡指标确认向适当方向移动后，基于 AW BW 策略的 EA才会开立买入或卖出订单。

顾问首先在一个方向进行交易，然后在另一个方向进行交易，即买-卖-买。这种策略在长期单向价格变动的情况下提供了更大的安全性。

从某个位置退出：

顾问打开订单后：

1 - 如果仓位朝盈利方向发展，则激活追踪止损。该仓位将使用智能跟踪系统进行平仓

2 - 如果仓位进入亏损方向，则使用挂单应用平均函数

3 - 此外，还使用虚拟止损。这种类型的止损根据整个一篮子订单的盈亏平衡价格起作用，对经纪人来说是不可见的，当顾问从图表中删除时，虚拟止损将被删除，因为它是顾问的一部分。

输入变量：

主要设置

第一个订单的大小 - 开立第一个订单的数量。如果禁用“启用自动抽签”计算，则使用

启用自动手数计算 -使用自动手数计算。 Autolot 允许您在更改存款时保存风险设置

每 0.01 手自动投注存款 - 使用自动投注时每 0.01 手的存款金额

鳄鱼输入

下颌周期 - 最长移动平均线的蓝色周期

下颌移位 - 长移动平均线移位

牙齿周期 - 红色移动平均线的周期

牙齿移位 - 移动平均线的移位

嘴唇周期 - 绿色最短移动平均线的周期

Lips Shift - 短期移动平均线的转变

MA Method Alligator - 用于指标计算的 MA 方法

应用价格鳄鱼线 - 移动平均线的应用价格

平均设置

使用平均 - 选择是否对挂单使用平均

订单大小乘数 - 挂单数量乘数，网格中的每个后续未平仓订单将比前一个订单大该系数

网格步长 - 调整篮子中订单之间的步长，以点为单位

止盈设置

追踪开始 - 开立市价单后，当超过此数量的点数时，将为订单设置追踪，以点为单位

Trailing Step - 通过指定步骤后，Trailing 将跟随价格

止损设置

止损（0-不使用）- 输入虚拟止损值（以点为单位）。止损适用于盈亏平衡价格的整个一篮子订单。

保护设置

最大滑点（以点为单位）- 开仓和平仓订单的最大允许滑点（以点为单位）

最大点差 - 开仓订单的最大允许点差

订单最大尺寸 - 一个订单的最大数量。以批次计量

最大订单数 - 同一类型订单的最大允许数量

启用每条柱一个订单过滤器 - 过滤每根蜡烛的订单数量。如果选择“TRUE”，则 EA 将无法为每根蜡烛打开多个订单。

顾问设置

订单幻数 - EA 订单的 MagicNumber

EA 订单评论 - EA 订单评论

允许打开 OP_BUY 订单 - 允许打开 OP_BUY 订单

允许打开 OP_SELL 订单 - 允许打开 OP_SELL 订单

关闭后允许打开新订单 - 关闭后允许发送新订单

显示顾问面板 - 能够显示或隐藏顾问面板

面板中的字体大小 - 调整面板上的字体大小



