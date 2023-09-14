AW BW strategy based EA

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基于 AW BW 策略的 EA 根据 Bill M. Williams 创建的自定义指标组合的信号进行交易。这种全自动交易机器人具有灵活的设置和多种工作场景。该产品内置了许多有用的功能：自动手数计算、跟踪系统、止损等等。如果需要，可以使用平均。

优点：

  • 适用于任何类型的工具和任何时间范围。
  • 可在顾问的输入设置中配置的指标。
  • 能够自动计算交易量。
  • 可以使用可插拔平均。
  • 内置追踪系统和止损。
  • 顾问的可调整场景。
问题解决 -> 这里 / MT5 版本 ->这里

战略：

该顾问同时处理Bill M. Williams线的 4 个指标的组合：鳄鱼线、分形指标、AC、AO。

分形指标在图表上显示为向上或向下箭头。鳄鱼指标显示为三个移动平均线。振荡器显示在主屏幕下方的两个窗口中。在输入设置中，您可以调整鳄鱼指标的设置。其他指标没有可调整变量，因为这些指标在 Bill William 的策略中不可编辑。

市场准入：

首先，当分形指标被突破时，顾问会收到信号。价格应该突破之前的分形水平。向下突破意味着卖出信号。突破是买入信号。

此外，该信号应通过鳄鱼指标适当方向的趋势方向来确认。如果鳄鱼线的方向对应于分形信号，则顾问将进入下一阶段并使用两个振荡器 AO 和 AC 确认信号。

只有在振荡指标确认向适当方向移动后，基于 AW BW 策略的 EA才会开立买入或卖出订单。

顾问首先在一个方向进行交易，然后在另一个方向进行交易，即买-卖-买。这种策略在长期单向价格变动的情况下提供了更大的安全性。

从某个位置退出：

顾问打开订单后：

1 - 如果仓位朝盈利方向发展，则激活追踪止损。该仓位将使用智能跟踪系统进行平仓

2 - 如果仓位进入亏损方向，则使用挂单应用平均函数

3 - 此外，还使用虚拟止损。这种类型的止损根据整个一篮子订单的盈亏平衡价格起作用，对经纪人来说是不可见的，当顾问从图表中删除时，虚拟止损将被删除，因为它是顾问的一部分。

输入变量：

主要设置

第一个订单的大小 - 开立第一个订单的数量。如果禁用“启用自动抽签”计算，则使用

启用自动手数计算 -使用自动手数计算。 Autolot 允许您在更改存款时保存风险设置

每 0.01 手自动投注存款 - 使用自动投注时每 0.01 手的存款金额

鳄鱼输入

下颌周期 - 最长移动平均线的蓝色周期

下颌移位 - 长移动平均线移位

牙齿周期 - 红色移动平均线的周期

牙齿移位 - 移动平均线的移位

嘴唇周期 - 绿色最短移动平均线的周期

Lips Shift - 短期移动平均线的转变

MA Method Alligator - 用于指标计算的 MA 方法

应用价格鳄鱼线 - 移动平均线的应用价格

平均设置

使用平均 - 选择是否对挂单使用平均

订单大小乘数 - 挂单数量乘数，网格中的每个后续未平仓订单将比前一个订单大该系数

网格步长 - 调整篮子中订单之间的步长，以点为单位

止盈设置

追踪开始 - 开立市价单后，当超过此数量的点数时，将为订单设置追踪，以点为单位

Trailing Step - 通过指定步骤后，Trailing 将跟随价格

止损设置

止损（0-不使用）- 输入虚拟止损值（以点为单位）。止损适用于盈亏平衡价格的整个一篮子订单。

保护设置

最大滑点（以点为单位）- 开仓和平仓订单的最大允许滑点（以点为单位）

最大点差 - 开仓订单的最大允许点差

订单最大尺寸 - 一个订单的最大数量。以批次计量

最大订单数 - 同一类型订单的最大允许数量

启用每条柱一个订单过滤器 - 过滤每根蜡烛的订单数量。如果选择“TRUE”，则 EA 将无法为每根蜡烛打开多个订单。

顾问设置

订单幻数 - EA 订单的 MagicNumber

EA 订单评论 - EA 订单评论

允许打开 OP_BUY 订单 - 允许打开 OP_BUY 订单

允许打开 OP_SELL 订单 - 允许打开 OP_SELL 订单

关闭后允许打开新订单 - 关闭后允许发送新订单

显示顾问面板 - 能够显示或隐藏顾问面板

面板中的字体大小 - 调整面板上的字体大小



评分 1
Hoang Loc Tran
724
Hoang Loc Tran 2024.12.02 11:02 
 

EA very good! i like it.

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5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
VR Lollipop
Vladimir Pastushak
5 (11)
专家
VR Lollipop — 趋势交易中最可靠的助手 设置文件（set files）、产品演示版、说明和奖励可在 [博客] 中获取 每个交易者都需要 VR Lollipop VR Lollipop 是为各个水平的交易者打造的最现代的趋势交易自动化交易策略。如果您想有纪律、无情绪、无需一直守在终端前进行交易——这款机器人将成为您最可靠的助手。机器人自主判断趋势方向，向正确方向增加仓位，并自动保护已开交易。 您需要这款产品，因为它承担了最困难的工作部分：市场分析、决策和风险管理。您只需根据自己的入金选择设置——其余的一切机器人都会自己完成，快速、准确、不带情绪。对于想要系统化交易的初学者和珍惜时间的专业人士来说，这都是理想的解决方案。 产品概述 VR Lollipop 是在当前市场趋势框架内进行交易的独特自动化交易策略。该机器人的独特之处在于使用复杂的算法，可以根据市场趋势方向逐步增加仓位。同时，借助盈亏平衡功能，所有已开仓位自动转入安全模式。当止损水平移至盈亏平衡区域时，仓位即视为安全。这些复杂操作通过 MetaTrader 终端的强大功能实现。该产品适用于 MetaTrader 5 和
作者的更多信息
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.27 (41)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT4 版本 ->   这里
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
AW Scalping Dynamics MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
基于趋势逆转的全自动高级交易机器人。如果有必要，可以使用网格策略。当达到最大推车负载时，内置 3 种类型的通知和位置锁定。 建议在 M15 时间范围内为 EURUSD 使用默认设置。 特点和优点： 能够同时在两个方向工作 具有在多个阶段按时工作的内在能力 使用经纪人不可见的虚拟止损 基于当前趋势活动的工作算法 内置自动手数计算 使用所有类型的通知 自动锁定头寸和禁用顾问的能力 为篮子中的后续订单减少止盈 考虑当前趋势或逐步调整开仓订单 MT4版本->     这里     / 故障排除 ->  这里     输入变量的详细说明和说明   -> 这里 顾问如何交易： -首先，在交易时，会考虑当前趋势活动（“主趋势过滤器”变量）。它越小，反转的可能性就越高，EA 将打开的订单就越少。 -当打开每个新订单时，EA 通过“趋势过滤器减少每个订单”来减少趋势的活动，以获取后续信号。 - 在趋势过滤信号之后使用振荡器反转信号。 确定振荡器信号活动的变量是 - 振荡器周期 - 振荡器周期。越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K1 - 权重因子 #1。它越小，信号越活跃。 振荡器区域的 K2 - 权重
AW Double Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (10)
专家
Advisor AW Double Grids MT5   - 是一款激进的全自动网格顾问，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行双向工作，增加一个方向的交易量。内置自动手数计算、增加持仓量的各种变化以及其他功能。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Au
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
AW Trend Predictor EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (2)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 说明和说明 ->   HERE   / MT4 版本 ->   HERE 好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new signal from the indicator arriv
AW Breakout Catcher EA MT5
AW Trading Software Limited
5 (1)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Classic MACD EA mt5
AW Trading Software Limited
3.33 (3)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->  HERE   / Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓： - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - Volume
AW Trend Predictor MT5
AW Trading Software Limited
4.76 (55)
指标
一个系统中趋势和故障水平的组合。先进的指标算法过滤市场噪音，确定趋势、进入点以及可能的退出水平。指标信号记录在统计模块中，您可以选择最合适的工具，显示信号历史的有效性。该指标计算获利和止损标记。 手册和说明 ->   这里 / MT4 版本 ->   这里 如何使用指标进行交易： 使用趋势预测器进行交易只需三个简单的步骤： 第 1 步 - 开仓 收到买入信号，成功率超过 70% 第 2 步 - 确定止损 通过相反的信号选择中继线 第 3 步 - 定义止盈策略 策略一：达到 TP1 时平仓 策略 2：达到 TP1 时平仓 50%，达到 TP2 时平仓剩余 50% 策略三：在趋势反转时平仓 好处： 从不重绘结果，信号严格位于蜡烛收盘时 它可以在顾问中使用 获利和止损标记 对交易策略或独立策略的重要补充 市场噪音过滤算法 适用于任何工具 统计模块： 为了更好地选择配对，请使用内置的统计计算。 计算交易 - 给出统计数据的信号总数 成功评级 - 达到 TP1 的信号百分比，或反转那些正获利的信号时的百分比 TakeProfit1 Hit - 达到 TP1 的信号百分比 TakeProfit2
AW Shepherd Safety MT5
AW Trading Software Limited
5 (4)
实用工具
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a Stop
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里   / MT4版本 ->   这里   / 使用说明  ->   这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings
AW RSI based EA
AW Trading Software Limited
5 (4)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 Problem solving ->  HERE  /  MT5 version ->  HERE  /  Instruction  ->   HERE   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2.
AW Envelopes EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
全自动交易机器人。     顾问按策略工作   他   动态支撑位和阻力位的突破 ，著名的 Envelopes 指标用于确定信号 。     此外，EA 实现了平均可能性、关闭第一个和最后一个篮子订单的功能以及自动计算手数的功能，三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /       MT4 版本 ->   这里     / 说明 ->       这里   优点： 可用于任何工具和时间范围 内置指标的可配置参数 简单的设置和直观的面板界面 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 策略和信号： 指标线形成价格波动的通道，移动平均线显示主要移动方向。上面的线是阻力，下面的线是支撑。 使用指标，您可以评估趋势的方向。方向由均线的斜率决定，即如果斜率向上，则为上升趋势，如果斜率为下降趋势，则为下降趋势。如果中间线是一条水平线，那么市场是平的。 中线改变斜率时的买入信号（价格在下降趋势中低于该线，在上升趋势中高于该线）。交易按照下一根蜡烛开盘时线的斜率方向执行。 输入变量： 主要设置 Size_of_the_first_ord
AW Turtles Indicator MT5
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4.52 (29)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT4 indicator version ->  HERE / AW Turtles EA MT5 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本中有
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AW Breakout Catcher EA
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4.5 (6)
专家
顾问交易指标信号 AW Breakout Catcher，致力于突破动态支撑位和阻力位的策略。订单有固定的止损和止盈。可以选择使用平均。它能够处理选定的时间段和三种类型的通知。 优点： 适用于所有类型的交易工具和任何时间范围 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 易于设置和直观的面板界面 适合追踪手动开仓 各种自定义选项止损和获利 可以选择使用平均 说明和说明 ->   这里 / MT5 版本 ->   这里 输入设置： 主要设置 成功率 - 开立订单的成功率。如果指标小于您指定的，那么顾问将不会开立订单 订单手数 - 开仓订单量 启用自动手数计算 - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置 Autolot每0.01手存款 - 使用autolot时每0.01手的存款金额 止损止盈设置 止盈模式 - 选择止盈策略： TP1平仓 TP2平仓 在点中使用 TP 点数止盈（如果使用） - 每个单独订单的固定止损 止损模式 - 止损策略的选择： 在相反的信号退出 使用固定止损 使用指标中的 SL 没有止损 止损点数（如果使用） - 每个订单的固定止损 网格设置 使用网格 -
AW Grids Maker MT5
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4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT4 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Classic MACD MT5
AW Trading Software Limited
4.7 (33)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT4 version ->  HERE  / Our news ->  HERE     How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator o
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Trend Predictor EA
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4.47 (15)
专家
AW Trend Predictor EA - 使用趋势指标信号 AW Trend Predictor 进行交易的 EA。使用指标策略 TakeProfit 和 StopLoss。可以使用多时间帧过滤。具有由指标计算的固定止损或止损。基于时间的工作和平均在功能上是可能的。 Instruction and description ->  HERE  / MT5 version ->  HERE   好处： 使用指标根据当前波动率计算的固定止损或动态止损 具有准时工作、限制滑点和最大点差的功能 适用于所有类型的交易工具 适合追踪手动开仓 适用于任何时间范围，我们建议在不低于 M15 的时间范围内工作 包括通过更高时间框架或长期指标过滤趋势的功能 可以选择使用平均 输入设置： MAIN SETTINGS Success Rate - The success rate for opening an order. First order on new signal only - Ability to choose to open new orders only when a new sign
AW Super Trend MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT4 版本 ->   这里 / 新闻 -   这里   能力： 该指标以相应的颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在 D1
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RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
AW Semi Sweet EA MT5
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专家
The Expert Advisor trades where the signal for opening a new order or restoring order is an indicator strategy, which is defined by the user in the input settings. You can choose indicators, their timeframes and the number of signals sufficient to open an order. A total of 29 trading indicators are available, on the basis of which the user can form his own trading idea without using programming. Problem solving ->   HERE  / MT4 version ->   HERE Expert Advisor modes: Hedging Auto mode, Netting
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
专家
全自动交易系统。经典指标用作信号     MACD 结合趋势指标和振荡器来检测入场点。它使用平均，关闭篮子的第一个和最后一个订单的功能以及自动手数计算功能。它有一个高级信息面板和三种类型的通知。 Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   优点： 全自动交易系统 易于设置和直观的面板界面 每支蜡烛只能开一个订单 内置自动手数计算 用于关闭篮子的第一个和最后一个订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 在收到来自指标的信号时开仓：     - 零水平：当从底部向上穿过标记“0”的快速线时 - 买入信号，打开买入订单。当从上到下穿过标记“0”时 - 卖出信号，打开卖出订单。 - 交叉线：当快线自下而上穿过慢线时 - 买入信号，开启买入订单。当快线从上到下穿过慢线时 - 卖出信号，打开卖出订单。 笔记！     指标的图形元素不会显示在“EA 交易”中！ 输入变量： MAIN SETTINGS Size of the first order - V
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
专家
一种用于在市场脉冲式波动后实施反转策略的自动交易顾问。 AW 智能电网旨在自动执行价格与平均值显著偏离，并在脉冲结束后形成回落走势时的交易。 该投资顾问不追随市场动能，也不会在市场高企时期试图入场。交易决策是在评估市场动能减弱和获利条件形成之后做出的。 该逻辑基于对价格相对于长期移动平均线的位置的分析，这使我们能够排除混乱的波动，专注于结构性的市场状况。 问题解决指南 -> 点击此处 / MT4 版本 -> 点击此处 顾问工作的逻辑： • 价格与平均值存在显著偏差。 • 对脉冲的状态及其完成情况进行评估 • 交易在回落阶段进行。 • 一个位置可以与一组位于同一逻辑中的订单相关联。 • 出口管制是根据为整个订单组计算出的目标水平进行的。 该方案使我们能够规范工作并获得回报，并减少在维持职位时主观决策的影响。 哪些人不适合： • 不适用于M1的短线交易 • 不用于新闻交易 • 不适用于激进的存款超频。 • 不了解网格原理，请勿进行交易。 推荐条件： • 时间范围： H1 及以上 • 交易品种： 主要货币对 • 最低存款额： 500 美元起（具体金额取决于设置和风险） • 账户类型： E
AW Turtles Indicator
AW Trading Software Limited
4.62 (13)
指标
该指标根据海龟系统工作，通常假设时间间隔为 20 到 55 根蜡烛。在给定时间间隔内监视趋势。在突破支撑位或阻力位时进场。退出信号是价格突破同一时间区间趋势的相反方向。 优点： 工具：货币对、股票、商品、指数、加密货币 时间范围：经典 D1，也适用于任何时间范围 交易时间：全天候 资金管理策略：每笔交易风险不超过1% 使用追加订单时，每增加一个仓位的风险为0.25% MT5 indicator version ->  HERE  /  AW Turtles EA MT4 ->  HERE  /  More products ->  HERE 参赛规则： 1）较短的条目： 入场条件是突破 20 日高点或低点。 如果先前的信号成功，则跳过交易。 笔记！如果之前的交易以盈利结束，我们会跳过入场。如果突然发现突破有利可图，那么稍后突破55日通道后我们就进场。 当价格突破该通道时，我们进入交易。 2）长期进场（如果由于上述原因错过了20日突破）： 价格突破唐奇安通道的 55 天高点或低点。 笔记！在方法 2 中，不使用前一笔交易的过滤器，我们总是输入。 退出策略： 止损 1) 在经典版本
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AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
专家
在两条移动平均线的交叉点交易的 Expert Advisor 使用第三条移动平均线来过滤当前趋势方向。它具有灵活但同时简单的输入设置。 问题解决 ->   这里 /MT5版本 ->   这里 /使用说明 ->       这里   好处： 直观简单的设置 适用于任何类型的工具和任何时间范围 具有三种类型的通知 将第一个订单与最后一个订单重叠的可插拔系统 能够自动计算交易量 专家顾问策略。 EA 使用三个移动平均线来开仓。主要的是两个移动的，快的和慢的。第三个是过滤掉市场噪音的幻灯片。 如果快速移动的信号从下向上穿过慢速移动的信号，那么这是一个买入信号。 如果快速移动的信号从上到下穿过慢速移动的信号，那么这是一个卖出信号。 使用第三次滑动时： 当快速和慢速移动平均线低于过滤移动平均线（下降趋势）时，只有卖出信号有效。 当过滤移动平均线低于（上升趋势）快速和慢速移动平均线时，只有买入信号起作用。 最快的周期最小，最慢的周期更长，滤波器滑动周期最大。 如果禁用过滤，则： 在快速和慢速移动平均线的每个交叉点，EA 将打开交易 Input variables: Main settings Si
AW RSI based EA MT5
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4 (1)
专家
EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。系统场景多，配置灵活。使用平均，关闭第一个和最后一个篮子订单的功能和自动计算手数的功能。具有高级仪表板和三种类型的通知。 问题解决 ->   这里 /MT4版 ->   这里 / 使用说明 ->       这里   优点： 简单的设置和直观的面板界面 可配置的指示器信号 适用于任何类型的工具和任何时间范围 必要时使用平均 内置自动手数计算 用于关闭第一个和最后一个篮子订单的内置系统 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报 战略： EA 根据超卖或超买条件下的价格回报进行交易，在收到来自 RSI 震荡指标的信号时开仓。 为交易行为实施各种选择： 如果振荡线从下到上突破较低水平，则买入交易。也就是说，价格已经脱离超买状态。 如果振荡线从上到下突破了较高水平，则卖出交易。也就是说，价格已经脱离超卖状态。 提供不同的交易策略： 1. 双向交易： 在这种情况下，当收到看跌信号时，顾问将进行卖出交易 当收到看涨信号时，EA 将开启买入交易 2. 单向贸易： EA 只能根据看涨信号进行交易 EA 只能根据看跌
AW Classic MACD
AW Trading Software Limited
4.8 (5)
指标
Modified oscillator MACD. A classic indicator that combines a trend indicator with an oscillator to detect entry points. Has a multi-timeframe panel and 3 types of notifications Benefits: Works on all instruments and timeseries Trend indicator with   oscillator for inputs Multi-period panel on all timeframes Pluggable arrows when signals appear Three types of notifications: push, email, alert MT5 version ->  HERE  / Our news ->  HERE   How the indicator works: AW Classic MACD - Indicator of
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AW Super Trend
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3.67 (3)
指标
AW Super Trend - 这是最流行的经典趋势指标之一。它有一个简单的设置，让您不仅可以处理趋势，还可以显示由该指标计算的止损水平。 好处： 仪器：     货币对 、股票、商品、指数、加密货币。 时限：М15 及更高。 交易时间：全天候。 显示当前趋势的方向。 计算止损。 它可以在交易时使用。 三种类型的通知：推送、电子邮件、警报。 MT5 版本 ->   这里 / 新闻     ->   这里 能力： - 该指标以相应颜色显示当前趋势方向。 - 蓝色表示当前时间范围内使用的交易品种的上升趋势。 - 该线的红色表示所选交易品种所用时间范围的下降趋势。 该指标可用于设置止损。 指标线不显示在条柱上方，而是相对于条柱有一些偏移。这个显示趋势线的地方可以被交易者用来设置止损。 当趋势发生变化时，指标线会在趋势变化的时刻重新绘制并显示为垂直线。该显示是由于该指标可用于标记止损。 可能会在较小的时间范围内过滤信号，并在较高的时间范围内显示方向。 怎么运行的： 1. 也就是说，如果您在 M15 或 M30 时间范围内工作 2. 在更高的时间框架上运行指标。 H4 或 D1。 3. 在
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AW Grids Maker
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
实用工具
AW网格生成器   用于根据挂单构建网格交易。该工具功能通用，设置灵活，界面直观。程序可根据必要的步长，利用持仓量倍数，根据止损单和限价单构建交易网络。 MT5 版本 -> 点击此处 / 问题解决 -> 点击此处 优势 使用所有类型的待处理订单。 配置简单灵活。 设计精良且功能齐全的配电盘。 一个精心设计的信息模块 工作特点： 适用于金字塔式拉锯战、经典平均法拉锯战或马丁格尔拉锯战。 自动开启网格、跟踪订单和关闭网格。 它既可以是交易系统的组成部分，也可以是独立的策略。 构建各种类型订单的网络，并可调整距离和交易量增长系数。 面板详细描述： 交易者可以使用“Open_Buy”按钮开设挂单买入限价单和买入止损单。 要开立待处理的卖出止损单和卖出限价单，请使用“Open_Sell”按钮。 买入限价单的挂单价格低于当前价格，而卖出限价单的挂单价格高于当前市场价格。当交易者预期价格将从某个特定水平反转时，就会使用这些订单。当达到指定的挂单价格时，交易将以不低于所要求价格的价格执行。 买入止损单设置在当前价格上方，而卖出止损单设置在当前市场价格下方。它最常用于突破交易策略。当价格达到指定价格
AW Close By Total Profit MT5
AW Trading Software Limited
3 (2)
实用工具
This is a utility for closing orders or baskets of orders for the total profit or loss. Can work multicurrency, can work with orders opened manually. Has additional trailing profit. Capabilities: Closing an order for the current symbol or for all symbols Closing individual orders or whole baskets of orders Stopping the utility in one click Trailing function for total profit Setting TP and SL in money, in points or as a percentage of the deposit Closing all BUY or SELL orders or closing all orde
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Hoang Loc Tran
724
Hoang Loc Tran 2024.12.02 11:02 
 

EA very good! i like it.

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