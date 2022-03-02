如何开始学习MQL5 - 页 13 1...67891011121314151617181920...38 新评论 Sergey Golubev 2014.01.23 08:22 #121 利用 EX5 库来推动您的项目开发目录 1. 函数的导出与导入 2. 类隐藏实施的导出 3. .ex5 文件中变量的初始化 4. 导出类的继承 5. ex5 库的发布 Sergey Golubev 2014.01.24 08:56 #122 最新的改革МetaТrader 5 终端中有三种默认价格展示工具可用（МetaТrader 4 也是一样）：柱、烛形图和线条。而从本质上来看，它们都体现相同的内容 - 时间图表。除了传统的时间相关价格展示法外，还存在投资者与投机者中相当普遍的其它非时间相关手段。Renko 与 Kagi 图表、新三值线及 点数图图表。 我不会断言其优势凌驾于传统算法之上，而是将时间变量放到一边，帮助交易者专注于价格变量。我建议大家在这里结合相关的图表算法，研究点数图，看看用于生成此类图表的市场知名产品，并编写一个实施该算法的浅显简单的脚本。由 Thomas J. Dorsey 撰写的 《点数图：预测和跟踪市场价格的基本应用》将作为我们的入门书。 Bull's-Eye Broker（牛眼经纪） 是绘制离线图表时最受欢迎的软件包。该软件可试用 21 天（可能有大量试用版本），而测试期间则提供新的测试版本。该软件包将被用于评估我们的脚本性能结果。从点数图方面来看， StockCharts 是最佳在线资源之一。此网站面向证券交易所，所以很遗憾，并不提供外汇工具价格。 为了对比我们将引进的脚本性能结果，黄金期货、轻质原油期货和 S&P 500 CFD 图表都会利用该软件和网站生成；会单独利用 Bull's-Eye Broker，绘制一个 EURUSD 价格图表（记住 StockChart 限制）。 最新的改革 Sergey Golubev 2014.01.27 06:43 #123 AutoElliottWaveMaker - 用于艾略特波浪半自动分析的 MetaTrader 5 工具《MQL5 中艾略特波浪自动分析的实施》 一文中讲述了艾略特波浪自动波浪标签算法的几处不完善之处，其中一个就是速度缓慢。有鉴于此，以及自动分析本身就不太适合于实际应用这一现实，我们决定开发一款半自动波浪标签工具，而其众多优势包括： 人为控制标签；由于仅分析用户指定的图表部分，所以分析速度极快。 Sergey Golubev 2014.01.27 14:39 #124 如何在"应用商店"中发布产品应用商店服务为分析系统和交易机器人的开发人员提供了极其难得的机会 - 现在，您的程序可以直接抵达交易者的终端，而且可供所有 MetaTrader 5 用户使用。也就是说，利用卖家身份，您可以进入潜在客户的庞大市场，而这一简单技术则会帮助您将自己的 MQL5 程序作为一款大众产品推出。 程序仅可通过 MetaTrader 5 客户端购买。每一款 MQL5 程序都被严格关联到一台计算机，且必须经过激活。比如说，购买一个交易机器人后，其专有副本会被生成，且该副本仅可于此关联计算机上使用。就算有此文件， 入侵者也不能在另一台计算机上运行该程序。该解决方案有助于保护开发人员及其客户的利益。 Sergey Golubev 2014.01.29 05:09 #125 MetaTrader 5 与 MQL5 提供的无限机遇 简介 1. 交易系统条件 2. 外部参数 3. 参数优化 3.1.第一设置变量 3.1.1. 常规参数与规范 3.1.2. 测试程序设置 3.1.3. 获取结果的分析 3.1.4. 用于优化与测试结果分析的“读书报告”应用程序 3.1.5. 资金管理系统 3.2.第二设置变量 3.3.可能的设置变量 4. 可视化模式下的测试 5. 界面与控件 6. 信息面板 TRADE INFO 与 MONEY MANAGEMENT 7. 图表左侧的交易信息面板 7.1.参数系统 7.2.交易时段时钟 7.3.手动交易 7.3.1. BUY/SELL/REVERSE 部分 7.3.2. CLOSE POSITIONS 部分 7.3.3. SET PENDING ORDERS 部分 7.3.4. MODIFY ORDERS/POSITIONS 部分 7.3.5. DELETE PENDING ORDERS 部分 7.4.交易表现 7.5.账户/交易品种信息 8. EA 要用到的更多指标 总结 如何开始使用Metatrader 5 How to Start with Where Do I start Sergey Golubev 2014.01.31 07:10 #126 为什么说 MQL5 应用商店是销售交易策略与技术指标的最佳去处我们创建 MQL5 应用商店的主旨，就是帮助 EA 交易与指标开发人员销售其产品。此服务为 EA 交易开发人员提供了一个由成千上万潜在客户构成的、已经成型的市场！ Sergey Golubev 2014.02.04 10:02 #127 MetaTrader 4的功能特色交易机器人的市场！ Sergey Golubev 2014.02.05 11:11 #128 关于信号服务的常见问题 论坛 关于信号服务的常见问题 MetaQuotes, 2013.08.09 07:46 关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。 在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章： MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号总览 怎样成为MetaTrader 4和MetaTrader 5平台上的信号提供商 MetaTrader 5 帮助文档 → 客户终端设定 → 信号 我们所需的信号服务是什么?在MQL5.community网站特别的“信号”部分允许所有的注册用户从他们的MT4或者MT5账户广播他们自己的交易行为，也可以通过订阅而从其他的交易者提供的信号中复制交易，每个交易信号在信号部分都有它自己的页面，你可以在那里看到详细的交易历史统计，增长和余额图，订阅者数量等等。 在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?您只需在MQL5.com中注册就可以创建信号，您可以创建免费和付费订阅方式的信号 - 对于这两种方式，您创建信号都不需要付任何钱。 免费的信号什么时候可以被订阅?免费信号在信号服务器能够和用于广播信号的交易账户连接以后马上就可以被订阅了。 怎样创建一个免费信号?如果您已经在MQL5.com注册，在信号部分的右上角点击"创建您自己的信号"就可以打开创建自己信号的页面了。 输入您将来信号的名字，然后选择或者MetaTrader 4还是MetaTrader 5, 再设定您所选交易平台的登录和投资者密码信息。在交易经纪公司栏位输入交易服务器或者经纪公司的名字（在您输入的时候，您可以在出现的下拉框中找到您所需的服务器）。 在完成所有栏位的输入后，点击“增加”按钮，您就将打开您新建信号的页面了。输入您信号的描述信息并保存。 怎样订阅一个信号?您可以用两种方法订阅交易信号。第一种方法 - 从网站上直接订阅想要的信号： 第二种方法 - 从客户终端中订阅。使用这种方法，您必须在客户终端的设定对话框Community 页输入您在MQL5.com的登录和密码信息。订阅付费信号的话，您还需要在MQL5.community 付款系统的账户中有需要的钱。 我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?请访问“我的信号”部分去看您信号的状态，可能它的连接有问题。 当您打开您的信号页面，您将看到错误信息。您可以用“编辑”命令修改您的账户编号，密码和交易服务器的名字。 怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?选择您想要的信号并打开它，然后点击“订阅”，在打开的对话框中填写所有需要的信息：同意使用生命，确认您在MQL5.com账户的密码，然后点击“确定”。 然后过一两秒钟，下一个对话框将出现，您可以配置复制信号的设定再点击“确定”。 我能够从MetaTrader 4到MetaTrader 5来复制交易或者反过来吗?不能，MetaTrader 4和MetaTrader 5交易平台在订单计算和执行方面有区别，所以，您应该选择与您的账户相同的交易平台来复制交易，或者，您可以在与您想订阅的相同的平台上开一个账户（推荐使用相同的交易经纪公司）。如果您是新近使用MetaTrader 5，我们推荐您阅读MetaTrader 5交易系统和MetaTrader 5中的订单，仓位和交易文章。 付费的订阅是怎样扣款的?如果一个免费订阅变成付费的了会发生什么呢?当订阅了一个付费信号的时候，整个订阅周期（一个星期或者一个月）所需要的钱会在订阅者账户被冻结，但是这些钱并没有被转到信号提供商的账户-提供商会在订阅到期后自动收到钱。如果提供商取消了他的信号，冻结部分的钱会被返还给订阅者。如果一个提供商决定把一个免费信号变成付费的，所有已有订阅保持活动和免费直到订阅到期，订阅到期之后，你会被提醒付费来续订，你可以接受或者拒绝，这样，免费订阅变更为付费订阅的时候，如果您之前订阅过免费信号，您的账户也不会被扣款。 我可以取消一个付费订阅吗?如果订阅者取消了订阅，冻结的钱会被转账给提供商，这种情况下，订阅者会收到一个清楚的警告： 什么情况下订阅可以自动取消?为了正确地从提供商账户复制信号到订阅者账户，至少需要有相同的货币对，当您订阅信号的时候，客户终端会检查两个账户中的货币对是否匹配。比如，订阅者是否有提供商用于交易和开启仓位的所有货币对。只有检查通过后，客户终端才允许您复制交易。如果订阅者没有提供商交易的货币对，交易复制会自动取消，终端会显示对应的对话框并且记录到日志中。 我想用固定的1.0手数交易量来复制交易，这是可以的吗？不行，复制交易的交易量是由客户终端自动计算的，这种计算是基于指定的设置和订阅者及供应商账户的余额的，您不能指定固定的交易量。 供应商账户中，所有的交易都以0.1手交易量来进行，我想用更大的交易量来复制交易，比如0.3手，我可以通过什么方法提高交易量吗？所有的交易量是自动计算的，订阅者只能在一种情况下可以复制比提供商更大的交易量－如果订阅者为信号保留的账户余额比提供商账户余额高（订阅者账户余额乘以倍数大于提供商账户余额）。 提供商交易符号叫做GOLD，我的交易经济公司有相同交易工具，但是它叫做XAUUSD，我可以自己在符号和不同名字之间做映射吗？换句话说，可以从GOLD复制交易到XAUUSD吗？不可以，您不能指定提供商和订阅者交易符号的映射规则。客户终端自动映射外汇交易符号如EURUSD*，如果提供商有EURUSD!符号，订阅者有EURUSD符号（或者相反），客户终端会自动侦测交易符号的相同点，并且在复制交易信号的时候替换它们的名字。 计算提供商和订阅者交易量百分比的时候用什么舍入方法？百分比舍入的时候用以下一步一步的算法: 如果数值小于1%，就加到1%，认为是1%，例子: 0.25% => 1% 如果数值比1%大而比10%小，会被舍到最接近的整数部分，例子: 6.25% => 6% 如果数值大于10%而且小于100%，它被舍到每步5%的程度，例子: 29.7% => 25% 如果数值大于100%而且小于1000%，它被舍到每步10%的程度，例子: 129.6% => 120% 您可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5上交易信号总览文章中看到一个计算的例子。 为什么在订阅信号时我的账户中不能有开的仓位和挂单？开启的仓位和挂单使订阅者的账户不能正确复制供应商的信号， 订阅信号表明您完全依赖供应商的交易策略，您自己开启的仓位或者挂单不是当前供应商的交易策略。 从复制的交易操作计算交易量是基于账户余额的，订阅者的人工或者更具其他信号开启的仓位增加了预付款，可能因为保证金不足或者保证金警告而无法复制信号。 在MetaTrader 5中，对于一个货币对，您同时只能有一个仓位，如果订阅者账户和提供商账户开启了相同货币对的仓位，信号的复制可能导致最后仓位的反转或者交易量的很大改变。 为什么人工交易在复制信号时引起了错误（账户间不能同步）?为什么我不能同时在一个账户进行订阅和交易呢?在订阅信号的账户上进行人工干预，会阻止正确复制提供商的信号，使信号复制结果的分析变得更加复杂。 订阅信号表明您完全依赖供应商的交易策略，您自己开启的仓位或者挂单不是当前供应商的交易策略。 从复制的交易操作计算交易量是基于账户余额的，订阅者的人工或者更具其他信号开启的仓位增加了预付款，可能因为保证金不足或者保证金警告而无法复制信号。 在MetaTrader 5中，对于一个货币对，您同时只能有一个仓位，如果订阅者账户和提供商账户开启了相同货币对的仓位，信号的复制可能导致最后仓位的反转或者交易量的很大改变。 同步如果出现不一致，比如与提供商仓位不同或者有挂单，会弹出标准的窗口提醒您允许同步。 如何禁用您自己的信号?我不想再继续广播了。在“我的信号”部分打开您想要删除的信号，再点击“编辑”，关掉“可用”选项然后点击“保存”。. 为了复制交易，订阅人端必须运行MetaTrader4/5终端吗?从提供商复制交易有两种方法： 交易可以在订阅者正在运行并且连接到对应账户的终端中直接被复制，这个选项需要在终端中直接操作。 交易中间人使用TET（信任执行令牌）模式下，交易可以在交易服务器端进行复制，在这种情况下，订阅者甚至不需要运行终端，交易就可以直接在交易服务器端直接复制，防止可能的网络延迟和提高了信号执行的质量。目前TET模式还不能使用。 我可以像订阅信号那样取消订阅信号吗?在 https://www.mql5.com/zh/signals或者直接在终端中，您可以在“我的订阅”中取消信号的订阅：参见 MetaTrader 5 帮助 → 用户界面 → 工具箱 → 信号: 取消订阅信号. 如果您取消订阅一个付费的信号，您帐户中被冻结的部分钱款会因为取消订阅而被扣掉。 我怎样找到我在终端中订阅了哪些信号，我怎样取消订阅呢？首先，连接到您的账户，终端会连接到信号服务器并检查可用的订阅，如果账户已经订阅了信号，会在日志中写下相关的信息，另外，在终端设定的信号部分的第一行会有蓝色显示帐户已经订阅的信号的名字。第二，还有另外一种简单方法让您在 我的订阅的信号页面可以立刻看到您当前的和过期的订阅，要能够使用这种方法您需要已经登录到MQL5.com账户。 对于货币对，如果提供商是四位数报价而订阅者是五位数报价或者反过来，信号是怎样复制的呢?所有复制的交易时按照当前市场价格来执行的，并且要考虑终端设定的偏移和合同中对货币对的约定，所以复制交易时的小数位数没有影响。 信号中的增长率是怎样计算的?增长率显示了账户余额是怎样增长的，通过计算它就防止了存款和取款的影响。一个账户的整个交易历史被分成余额操作（存款和取款）的多个阶段，首先，余额操作之间的每个阶段的增长系数都根据增长百分比计算，总增长系数 (K) 再把这些系数相乘， 增长系数 К = (余额操作1之前余额/初始存款) * (余额操作2之前余额/余额操作1后的余额 * ... * 余额操作n之前余额/余额操作n-1后的余额)增长百分率 = (К - 1) * 100% 在下面的图表中，余额相关操作使用大的红点和虚线表示了各时间段中增长的计算： 在这种情况下，账户的总增长计算如下： 增长系数 К = К1 * K2 * K3 = (6 615/10 000 * 17 847/11 115 * 15 547/14 847) = 1.1增长百分率 = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10% 尽管当前月比初始存款大约高了50%，真正的因为交易操作带来的增长大约只有10%. 关于信号服务的常见问题 关于信号服务的常见问题(汇总） 如何开始使用Metatrader 5 Sergey Golubev 2014.02.10 07:51 #129 代码库i-DRProjections_v1MaksiGen_Range_Move MTF价格通道信号 Sergey Golubev 2014.02.12 13:42 #130 MQL5：在 MetaTrader 5 中分析和处理商品期货交易委员会 (CFTC) 报告作为交易人员的工具之一的由 MetaQuotes Software Corp. 开发的 MetaTrader 5 交易终端，包含支持面向对象编程的 MQL5 编程语言。一方面，MQL5 和前一版本的 MQL4 并不兼容；另一方面，它具有全功能 面向对象语言的大量新的可能性。因此，那些已经驾驭 MQL4 的交易人员，不得不学习这一（事实上的）新的语言，而他们正是本文的目标读者。在本文中，我将给出下述问题的解决方案：有必要开发交易人员工具，以获得和分析商品期货交易委员会 (CFTC) 报告的不同数据。本主题已在 Meta COT 项目 - MetaTrader 4 CFTC 报告分析的新视野一文中进行讨论，因此我假设读者已熟知基本概念，而我们将讨论在文章中未涉及的详细信息。 理念如下：开发可从委员会提供的文件获取数据而无需中间处理和转换的单一指标。此外，该指标可用于不同目的：作为指标绘制数据；作为其他指标的数据源、在脚本中用于自动分析、在开发交易策略时用于“EA 交易”。 MQL5：在 MetaTrader 5 中分析和处理商品期货交易委员会 MQL5 中的事件处理：快速更改 MA 周期 MetaTrader 5 - 超乎您的想像！ 1...67891011121314151617181920...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
利用 EX5 库来推动您的项目开发
目录
1. 函数的导出与导入
2. 类隐藏实施的导出
3. .ex5 文件中变量的初始化
4. 导出类的继承
5. ex5 库的发布
最新的改革
МetaТrader 5 终端中有三种默认价格展示工具可用（МetaТrader 4 也是一样）：柱、烛形图和线条。而从本质上来看，它们都体现相同的内容 - 时间图表。除了传统的时间相关价格展示法外，还存在投资者与投机者中相当普遍的其它非时间相关手段。Renko 与 Kagi 图表、新三值线及 点数图图表。
我不会断言其优势凌驾于传统算法之上，而是将时间变量放到一边，帮助交易者专注于价格变量。我建议大家在这里结合相关的图表算法，研究点数图，看看用于生成此类图表的市场知名产品，并编写一个实施该算法的浅显简单的脚本。由 Thomas J. Dorsey 撰写的 《点数图：预测和跟踪市场价格的基本应用》将作为我们的入门书。
Bull's-Eye Broker（牛眼经纪） 是绘制离线图表时最受欢迎的软件包。该软件可试用 21 天（可能有大量试用版本），而测试期间则提供新的测试版本。该软件包将被用于评估我们的脚本性能结果。从点数图方面来看， StockCharts 是最佳在线资源之一。此网站面向证券交易所，所以很遗憾，并不提供外汇工具价格。
为了对比我们将引进的脚本性能结果，黄金期货、轻质原油期货和 S&P 500 CFD 图表都会利用该软件和网站生成；会单独利用 Bull's-Eye Broker，绘制一个 EURUSD 价格图表（记住 StockChart 限制）。
AutoElliottWaveMaker - 用于艾略特波浪半自动分析的 MetaTrader 5 工具
《MQL5 中艾略特波浪自动分析的实施》 一文中讲述了艾略特波浪自动波浪标签算法的几处不完善之处，其中一个就是速度缓慢。有鉴于此，以及自动分析本身就不太适合于实际应用这一现实，我们决定开发一款半自动波浪标签工具，而其众多优势包括：
如何在"应用商店"中发布产品
应用商店服务为分析系统和交易机器人的开发人员提供了极其难得的机会 - 现在，您的程序可以直接抵达交易者的终端，而且可供所有 MetaTrader 5 用户使用。也就是说，利用卖家身份，您可以进入潜在客户的庞大市场，而这一简单技术则会帮助您将自己的 MQL5 程序作为一款大众产品推出。
程序仅可通过 MetaTrader 5 客户端购买。每一款 MQL5 程序都被严格关联到一台计算机，且必须经过激活。比如说，购买一个交易机器人后，其专有副本会被生成，且该副本仅可于此关联计算机上使用。就算有此文件， 入侵者也不能在另一台计算机上运行该程序。该解决方案有助于保护开发人员及其客户的利益。
MetaTrader 5 与 MQL5 提供的无限机遇
简介
1. 交易系统条件
2. 外部参数
3. 参数优化
3.1.第一设置变量
3.1.1. 常规参数与规范
3.1.2. 测试程序设置
3.1.3. 获取结果的分析
3.1.4. 用于优化与测试结果分析的“读书报告”应用程序
3.1.5. 资金管理系统
3.2.第二设置变量
3.3.可能的设置变量
4. 可视化模式下的测试
5. 界面与控件
6. 信息面板 TRADE INFO 与 MONEY MANAGEMENT
7. 图表左侧的交易信息面板
7.1.参数系统
7.2.交易时段时钟
7.3.手动交易
7.3.1. BUY/SELL/REVERSE 部分
7.3.2. CLOSE POSITIONS 部分
7.3.3. SET PENDING ORDERS 部分
7.3.4. MODIFY ORDERS/POSITIONS 部分
7.3.5. DELETE PENDING ORDERS 部分
7.4.交易表现
7.5.账户/交易品种信息
8. EA 要用到的更多指标
总结
为什么说 MQL5 应用商店是销售交易策略与技术指标的最佳去处
我们创建 MQL5 应用商店的主旨，就是帮助 EA 交易与指标开发人员销售其产品。此服务为 EA 交易开发人员提供了一个由成千上万潜在客户构成的、已经成型的市场！
关于信号服务的常见问题
论坛
关于信号服务的常见问题
MetaQuotes, 2013.08.09 07:46
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。
在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章：
我们所需的信号服务是什么?
在MQL5.community网站特别的“信号”部分允许所有的注册用户从他们的MT4或者MT5账户广播他们自己的交易行为，也可以通过订阅而从其他的交易者提供的信号中复制交易，每个交易信号在信号部分都有它自己的页面，你可以在那里看到详细的交易历史统计，增长和余额图，订阅者数量等等。
在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?
您只需在MQL5.com中注册就可以创建信号，您可以创建免费和付费订阅方式的信号 - 对于这两种方式，您创建信号都不需要付任何钱。
免费的信号什么时候可以被订阅?
免费信号在信号服务器能够和用于广播信号的交易账户连接以后马上就可以被订阅了。
怎样创建一个免费信号?
如果您已经在MQL5.com注册，在信号部分的右上角点击"创建您自己的信号"就可以打开创建自己信号的页面了。
输入您将来信号的名字，然后选择或者MetaTrader 4还是MetaTrader 5, 再设定您所选交易平台的登录和投资者密码信息。在交易经纪公司栏位输入交易服务器或者经纪公司的名字（在您输入的时候，您可以在出现的下拉框中找到您所需的服务器）。
在完成所有栏位的输入后，点击“增加”按钮，您就将打开您新建信号的页面了。输入您信号的描述信息并保存。
怎样订阅一个信号?
您可以用两种方法订阅交易信号。第一种方法 - 从网站上直接订阅想要的信号：
第二种方法 - 从客户终端中订阅。使用这种方法，您必须在客户终端的设定对话框Community 页输入您在MQL5.com的登录和密码信息。订阅付费信号的话，您还需要在MQL5.community 付款系统的账户中有需要的钱。
我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?
请访问“我的信号”部分去看您信号的状态，可能它的连接有问题。
当您打开您的信号页面，您将看到错误信息。您可以用“编辑”命令修改您的账户编号，密码和交易服务器的名字。
怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?
选择您想要的信号并打开它，然后点击“订阅”，在打开的对话框中填写所有需要的信息：同意使用生命，确认您在MQL5.com账户的密码，然后点击“确定”。
然后过一两秒钟，下一个对话框将出现，您可以配置复制信号的设定再点击“确定”。
不能，MetaTrader 4和MetaTrader 5交易平台在订单计算和执行方面有区别，所以，您应该选择与您的账户相同的交易平台来复制交易，或者，您可以在与您想订阅的相同的平台上开一个账户（推荐使用相同的交易经纪公司）。
如果您是新近使用MetaTrader 5，我们推荐您阅读MetaTrader 5交易系统和MetaTrader 5中的订单，仓位和交易文章。
当订阅了一个付费信号的时候，整个订阅周期（一个星期或者一个月）所需要的钱会在订阅者账户被冻结，但是这些钱并没有被转到信号提供商的账户-提供商会在订阅到期后自动收到钱。如果提供商取消了他的信号，冻结部分的钱会被返还给订阅者。
如果一个提供商决定把一个免费信号变成付费的，所有已有订阅保持活动和免费直到订阅到期，订阅到期之后，你会被提醒付费来续订，你可以接受或者拒绝，这样，免费订阅变更为付费订阅的时候，如果您之前订阅过免费信号，您的账户也不会被扣款。
如果订阅者取消了订阅，冻结的钱会被转账给提供商，这种情况下，订阅者会收到一个清楚的警告：
为了正确地从提供商账户复制信号到订阅者账户，至少需要有相同的货币对，当您订阅信号的时候，客户终端会检查两个账户中的货币对是否匹配。比如，订阅者是否有提供商用于交易和开启仓位的所有货币对。只有检查通过后，客户终端才允许您复制交易。
如果订阅者没有提供商交易的货币对，交易复制会自动取消，终端会显示对应的对话框并且记录到日志中。
不行，复制交易的交易量是由客户终端自动计算的，这种计算是基于指定的设置和订阅者及供应商账户的余额的，您不能指定固定的交易量。
所有的交易量是自动计算的，订阅者只能在一种情况下可以复制比提供商更大的交易量－如果订阅者为信号保留的账户余额比提供商账户余额高（订阅者账户余额乘以倍数大于提供商账户余额）。
不可以，您不能指定提供商和订阅者交易符号的映射规则。
客户终端自动映射外汇交易符号如EURUSD*，如果提供商有EURUSD!符号，订阅者有EURUSD符号（或者相反），客户终端会自动侦测交易符号的相同点，并且在复制交易信号的时候替换它们的名字。
百分比舍入的时候用以下一步一步的算法:
您可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5上交易信号总览文章中看到一个计算的例子。
开启的仓位和挂单使订阅者的账户不能正确复制供应商的信号，
在订阅信号的账户上进行人工干预，会阻止正确复制提供商的信号，使信号复制结果的分析变得更加复杂。
同步如果出现不一致，比如与提供商仓位不同或者有挂单，会弹出标准的窗口提醒您允许同步。
在“我的信号”部分打开您想要删除的信号，
再点击“编辑”，
关掉“可用”选项然后点击“保存”。.
为了复制交易，订阅人端必须运行MetaTrader4/5终端吗?
从提供商复制交易有两种方法：
交易可以在订阅者正在运行并且连接到对应账户的终端中直接被复制，这个选项需要在终端中直接操作。
交易中间人使用TET（信任执行令牌）模式下，交易可以在交易服务器端进行复制，在这种情况下，订阅者甚至不需要运行终端，交易就可以直接在交易服务器端直接复制，防止可能的网络延迟和提高了信号执行的质量。目前TET模式还不能使用。
在 https://www.mql5.com/zh/signals或者直接在终端中，您可以在“我的订阅”中取消信号的订阅：参见 MetaTrader 5 帮助 → 用户界面 → 工具箱 → 信号: 取消订阅信号. 如果您取消订阅一个付费的信号，您帐户中被冻结的部分钱款会因为取消订阅而被扣掉。
首先，连接到您的账户，终端会连接到信号服务器并检查可用的订阅，如果账户已经订阅了信号，会在日志中写下相关的信息，另外，在终端设定的信号部分的第一行会有蓝色显示帐户已经订阅的信号的名字。
第二，还有另外一种简单方法让您在 我的订阅的信号页面可以立刻看到您当前的和过期的订阅，要能够使用这种方法您需要已经登录到MQL5.com账户。
所有复制的交易时按照当前市场价格来执行的，并且要考虑终端设定的偏移和合同中对货币对的约定，所以复制交易时的小数位数没有影响。
增长率显示了账户余额是怎样增长的，通过计算它就防止了存款和取款的影响。
一个账户的整个交易历史被分成余额操作（存款和取款）的多个阶段，首先，余额操作之间的每个阶段的增长系数都根据增长百分比计算，总增长系数 (K) 再把这些系数相乘，
增长百分率 = (К - 1) * 100%
在下面的图表中，余额相关操作使用大的红点和虚线表示了各时间段中增长的计算：
在这种情况下，账户的总增长计算如下：
增长百分率 = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
尽管当前月比初始存款大约高了50%，真正的因为交易操作带来的增长大约只有10%.
代码库
MQL5：在 MetaTrader 5 中分析和处理商品期货交易委员会 (CFTC) 报告
作为交易人员的工具之一的由 MetaQuotes Software Corp. 开发的 MetaTrader 5 交易终端，包含支持面向对象编程的 MQL5 编程语言。一方面，MQL5 和前一版本的 MQL4 并不兼容；另一方面，它具有全功能 面向对象语言的大量新的可能性。因此，那些已经驾驭 MQL4 的交易人员，不得不学习这一（事实上的）新的语言，而他们正是本文的目标读者。
在本文中，我将给出下述问题的解决方案：有必要开发交易人员工具，以获得和分析商品期货交易委员会 (CFTC) 报告的不同数据。本主题已在 Meta COT 项目 - MetaTrader 4 CFTC 报告分析的新视野一文中进行讨论，因此我假设读者已熟知基本概念，而我们将讨论在文章中未涉及的详细信息。
理念如下：开发可从委员会提供的文件获取数据而无需中间处理和转换的单一指标。此外，该指标可用于不同目的：作为指标绘制数据；作为其他指标的数据源、在脚本中用于自动分析、在开发交易策略时用于“EA 交易”。