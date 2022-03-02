如何开始学习MQL5 - 页 17 1...101112131415161718192021222324...38 新评论 Sergey Golubev 2014.03.20 07:36 #161 使用命名管道与 MetaTrader 5 进行无 DLL 通信许多开发人员面临同样的问题 - 如何在不使用不安全 DLL 的情况下到达交易端沙箱。 一种最简单和最安全的方法是使用作为普通文件操作的标准命名管道。它们允许您组织程序之间的处理器间客户端-服务器通信。虽然《一个使用命名管道在 MetaTrader 5 客户端之间进行通信的无 DLL 解决方案》一文已经就此主题说明了对 DLL 访问的启用，我们将使用客户端的标准和安全的功能。 您可以在 MSDN 库中找到有关命名管道的更多信息，但我们将着手处理 C++ 和 MQL5 实例。我们将实施服务器、客户端、其间的数据交换以及性能基准。 Named Pipes (Windows) msdn.microsoft.com A named pipe is a named, one-way or duplex pipe for communication between the pipe server and one or more pipe clients. All instances of a named pipe share the same pipe name, but each instance has its own buffers and handles, and provides a separate conduit for client/server communication. The use of instances enables multiple pipe clients to... Sergey Golubev 2014.03.20 07:38 #162 如何准备 MetaTrader 5 报价用于其他应用程序简介 1. 涵盖主题 2. 数据格式 3. 程序的外部参数 4. 检查用户输入的参数 5. 全局变量 6. 信息面板 7. 应用程序的主体 8. 创建文件夹和归档数据 总结 Sergey Golubev 2014.03.20 07:39 #163 神经网络：从理论到实践现在，每一位交易者肯定听说过神经网络并知道使用它们有多酷。大多数人相信那些能够使用神经网络的人是某种超人。在本文中，我将尝试向您解释神经网络架构，描述其应用并提供几个实践例子。 Sergey Golubev 2014.03.20 07:41 #164 如何在 MetaTrader 应用商店中购买自动交易？现在，您也可以将自动交易及任何技术指标与 MetaTrader 5 一起使用。您只需要启动 MetaTrader 5 交易端，然后打开 Toolbox（工具箱）窗口的 Market（市场）选项卡。 david23 2014.03.20 08:43 #165 How to download signals Sergey Golubev 2014.03.20 10:11 #166 关于信号服务的常见问题 论坛 关于信号服务的常见问题 MetaQuotes, 2013.08.09 07:46 关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。 在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章： MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号总览 怎样成为MetaTrader 4和MetaTrader 5平台上的信号提供商 MetaTrader 5 帮助文档 → 客户终端设定 → 信号 我们所需的信号服务是什么?在MQL5.community网站特别的"信号"部分允许所有的注册用户从他们的MT4或者MT5账户广播他们自己的交易行为，也可以通过订阅而从其他的交易者提供的信号中复制交易，每个交易信号在信号部分都有它自己的页面，你可以在那里看到详细的交易历史统计，增长和余额图，订阅者数量等等。 在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?您只需在MQL5.com中注册就可以创建信号，您可以创建免费和付费订阅方式的信号 - 对于这两种方式，您创建信号都不需要付任何钱。 免费的信号什么时候可以被订阅?免费信号在信号服务器能够和用于广播信号的交易账户连接以后马上就可以被订阅了。 怎样创建一个免费信号?如果您已经在MQL5.com注册，在信号部分的右上角点击"创建您自己的信号"就可以打开创建自己信号的页面了。 输入您将来信号的名字，然后选择或者MetaTrader 4还是MetaTrader 5, 再设定您所选交易平台的登录和投资者密码信息。在交易经纪公司栏位输入交易服务器或者经纪公司的名字（在您输入的时候，您可以在出现的下拉框中找到您所需的服务器）。 在完成所有栏位的输入后，点击"增加"按钮，您就将打开您新建信号的页面了。输入您信号的描述信息并保存。 怎样订阅一个信号?您可以用两种方法订阅交易信号。第一种方法 - 从网站上直接订阅想要的信号： 第二种方法 - 从客户终端中订阅。使用这种方法，您必须在客户终端的设定对话框Community 页输入您在MQL5.com的登录和密码信息。订阅付费信号的话，您还需要在MQL5.community 付款系统的账户中有需要的钱。 我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?请访问"我的信号"部分去看您信号的状态，可能它的连接有问题。 当您打开您的信号页面，您将看到错误信息。您可以用"编辑"命令修改您的账户编号，密码和交易服务器的名字。 怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?选择您想要的信号并打开它，然后点击"订阅"，在打开的对话框中填写所有需要的信息：同意使用生命，确认您在MQL5.com账户的密码，然后点击"确定"。 然后过一两秒钟，下一个对话框将出现，您可以配置复制信号的设定再点击"确定"。 我能够从MetaTrader 4到MetaTrader 5来复制交易或者反过来吗?不能，MetaTrader 4和MetaTrader 5交易平台在订单计算和执行方面有区别，所以，您应该选择与您的账户相同的交易平台来复制交易，或者，您可以在与您想订阅的相同的平台上开一个账户（推荐使用相同的交易经纪公司）。如果您是新近使用MetaTrader 5，我们推荐您阅读 交易系统MetaTrader 5交易系统和MetaTrader 5中的订单，仓位和交易文章。 付费的订阅是怎样扣款的?如果一个免费订阅变成付费的了会发生什么呢?当订阅了一个付费信号的时候，整个订阅周期（一个星期或者一个月）所需要的钱会在订阅者账户被冻结，但是这些钱并没有被转到信号提供商的账户-提供商会在订阅到期后自动收到钱。如果提供商取消了他的信号，冻结部分的钱会被返还给订阅者。如果一个提供商决定把一个免费信号变成付费的，所有已有订阅保持活动和免费直到订阅到期，订阅到期之后，你会被提醒付费来续订，你可以接受或者拒绝，这样，免费订阅变更为付费订阅的时候，如果您之前订阅过免费信号，您的账户也不会被扣款。 我可以取消一个付费订阅吗?如果订阅者取消了订阅，冻结的钱会被转账给提供商，这种情况下，订阅者会收到一个清楚的警告： 什么情况下订阅可以自动取消?为了正确地从提供商账户复制信号到订阅者账户，至少需要有相同的货币对，当您订阅信号的时候，客户终端会检查两个账户中的货币对是否匹配。比如，订阅者是否有提供商用于交易和开启仓位的所有货币对。只有检查通过后，客户终端才允许您复制交易。如果订阅者没有提供商交易的货币对，交易复制会自动取消，终端会显示对应的对话框并且记录到日志中。 我想用固定的1.0手数交易量来复制交易，这是可以的吗？不行，复制交易的交易量是由客户终端自动计算的，这种计算是基于指定的设置和订阅者及供应商账户的余额的，您不能指定固定的交易量。 供应商账户中，所有的交易都以0.1手交易量来进行，我想用更大的交易量来复制交易，比如0.3手，我可以通过什么方法提高交易量吗？所有的交易量是自动计算的，订阅者只能在一种情况下可以复制比提供商更大的交易量－如果订阅者为信号保留的账户余额比提供商账户余额高（订阅者账户余额乘以倍数大于提供商账户余额）。 提供商交易符号叫做GOLD，我的交易经济公司有相同交易工具，但是它叫做XAUUSD，我可以自己在符号和不同名字之间做映射吗？换句话说，可以从GOLD复制交易到XAUUSD吗？不可以，您不能指定提供商和订阅者交易符号的映射规则。客户终端自动映射外汇交易符号如EURUSD*，如果提供商有EURUSD!符号，订阅者有EURUSD符号（或者相反），客户终端会自动侦测交易符号的相同点，并且在复制交易信号的时候替换它们的名字。 计算提供商和订阅者交易量百分比的时候用什么舍入方法？百分比舍入的时候用以下一步一步的算法: 如果数值小于1%，就加到1%，认为是1%，例子: 0.25% => 1% 如果数值比1%大而比10%小，会被舍到最接近的整数部分，例子: 6.25% => 6% 如果数值大于10%而且小于100%，它被舍到每步5%的程度，例子: 29.7% => 25% 如果数值大于100%而且小于1000%，它被舍到每步10%的程度，例子: 129.6% => 120% 您可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5上交易信号总览文章中看到一个计算的例子。 为什么在订阅信号时我的账户中不能有开的仓位和挂单？开启的仓位和挂单使订阅者的账户不能正确复制供应商的信号， 订阅信号表明您完全依赖供应商的交易策略，您自己开启的仓位或者挂单不是当前供应商的交易策略。 从复制的交易操作计算交易量是基于账户余额的，订阅者的人工或者更具其他信号开启的仓位增加了预付款，可能因为保证金不足或者保证金警告而无法复制信号。 在MetaTrader 5中，对于一个货币对，您同时只能有一个仓位，如果订阅者账户和提供商账户开启了相同货币对的仓位，信号的复制可能导致最后仓位的反转或者交易量的很大改变。 为什么人工交易在复制信号时引起了错误（账户间不能同步）?为什么我不能同时在一个账户进行订阅和交易呢?在订阅信号的账户上进行人工干预，会阻止正确复制提供商的信号，使信号复制结果的分析变得更加复杂。 订阅信号表明您完全依赖供应商的交易策略，您自己开启的仓位或者挂单不是当前供应商的 1) * 100% 在下面的图表中，余额相关操作使用大的红点和虚线表示了各时间段中增长的计算： 在这种情况下，账户的总增长计算如下： 增长系数 К = К1 * K2 * K3 = (6 615/10 000 * 17 847/11 115 * 15 547/14 847) = 1.1增长百分率 = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10% 尽管当前月比初始存款大约高了50%，真正的因为交易操作带来的增长大约只有10%. 关于信号服务的常见问题 关于信号服务的常见问题(汇总） 如何开始使用Metatrader 5 Sergey Golubev 2014.03.21 10:49 #167 MetaTrader 5 中的交易信号：PAMM 帐户的更佳选择！我们很高兴地宣布，MetaTrader 5 现在有了交易信号，从而为投资人员和管理人员带来一款强大的工具。当您追踪成功交易人员的交易时，终端将自动在您的帐户中复制交易！ 随着新的功能和选装功能的加入，MetaTrader 5 终端不断发展。而交易信号是为交易人员提供的又一重要功能。允许自动复制其他交易人员的交易的标准功能现已面向所有 MetaTrader 5 用户提供。对于那些习惯于向他人投资或管理他人资金的用户而言，这是更简单的现成解决方案。我们尽可能地简化交易信号在 MetaTrader 5 中的使用。此外，我们完全省去了用于记录投资人员和管理人员之间关系的文书，并将所有风险降至最低。几乎没有自身的设置，且来自信号供应方的信号都是自动处理。 Sergey Golubev 2014.03.21 10:53 #168 购买 MQL5 市场产品的安全程度如何？MQL5 市场是一项服务，专门用于安全购买 MetaTrader 5 应用程序。整个购买过程（从产品在市场中上架到下载至终端）都受到严密的保护。付款后，您立即就能在 MetaTrader 5 终端中使用购得的应用程序。您可以永久使用。 Sergey Golubev 2014.03.21 10:56 #169 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 交易信号组件MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 用户最近得到了成为“信号提供者”并赚取更多收益的机会。现在，您可以利用新组件，在您的网站、博客或社交网络上展示您的成功交易了。使用组件的好处显而易见：它们会提高“信号提供方”的受欢迎程度、树立其作为成功交易者的声名，并吸引到新的“订阅者”。在其它网站上放置这些组件的所有交易者，也都享受到了上述好处。现在，有关成功“提供方”的信息，不仅可在交易终端和 MQL5.com 上见到，任何的网络资源上也都有。 Sergey Golubev 2014.03.25 09:35 #170 利用 MQL5 向导和 Hlaiman EA 生成器创建神经网络 EA几乎每一位交易者都知道神经网络的存在。但对于大多数人来讲，它还是一个“黑盒子”，仅为外界所知的，就是神经网络识别形态、生成解决方案的联想搜 索和学习能力，以及有效预测市场行为和自动交易的事实。通常侧重神经网络应用的许多信息来源都大谈其难度，强调必须投入大量的时间和精力才能学好这门学 科，才能在未来很好地使用神经网络。 本文则旨在驳斥这些论断，并证实高级自动化方法会让交易者的神经网络工作容易上手，并避免了漫长的学习过程。积累自己的神经网络相关经验并非难事。它肯定要比技术分析简单。 我们将带着这个想法，利用 MQL5 向导和 Hlaiman EA 生成器，讲述自动生成 MetaTrader 5 神经网络 EA 的一种方法。 解决这一手头任务所用的工具绝非随机选择的： MQL5 向导 是一种高效、且迄今为止最快速的自动化 MQL5 代码生成机制，允许您利用附加模块周密细致地调整生成的代码。Hlaiman EA 生成器是一种神经网络引擎，有灵活的对象集成机制，且可直接在 EA 交易的 MQL5 代码中编程。 EA 交易的名称前故意加上缩写 “EA”，因为在神经网络 EA 中，与识别和学习关联的类人属性占据支配地位，这点与其它情况（如在名称中使用 “EA”则通常都会产生误导且未体现出内容的真实属性）不同。 Free Forex Robot Generator - MQL5 Wizard www.metatrader5.com The MetaTrader 5 Trading Platform includes the MQL5 Wizard, which allows to quickly generate code of an Expert Advisor and start trading. 使用命名管道与 MetaTrader 5 进行无 DLL 通信
许多开发人员面临同样的问题 - 如何在不使用不安全 DLL 的情况下到达交易端沙箱。
一种最简单和最安全的方法是使用作为普通文件操作的标准命名管道。它们允许您组织程序之间的处理器间客户端-服务器通信。虽然《一个使用命名管道在 MetaTrader 5 客户端之间进行通信的无 DLL 解决方案》一文已经就此主题说明了对 DLL 访问的启用，我们将使用客户端的标准和安全的功能。
您可以在 MSDN 库中找到有关命名管道的更多信息，但我们将着手处理 C++ 和 MQL5 实例。我们将实施服务器、客户端、其间的数据交换以及性能基准。
如何准备 MetaTrader 5 报价用于其他应用程序
简介
1. 涵盖主题
2. 数据格式
3. 程序的外部参数
4. 检查用户输入的参数
5. 全局变量
6. 信息面板
7. 应用程序的主体
8. 创建文件夹和归档数据
总结
神经网络：从理论到实践
现在，每一位交易者肯定听说过神经网络并知道使用它们有多酷。大多数人相信那些能够使用神经网络的人是某种超人。在本文中，我将尝试向您解释神经网络架构，描述其应用并提供几个实践例子。
如何在 MetaTrader 应用商店中购买自动交易？
现在，您也可以将自动交易及任何技术指标与 MetaTrader 5 一起使用。您只需要启动 MetaTrader 5 交易端，然后打开 Toolbox（工具箱）窗口的 Market（市场）选项卡。
论坛
关于信号服务的常见问题
MetaQuotes, 2013.08.09 07:46
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。
在问问题之前，请首先阅读下面的有意义的文章：
我们所需的信号服务是什么?
在MQL5.community网站特别的“信号”部分允许所有的注册用户从他们的MT4或者MT5账户广播他们自己的交易行为，也可以通过订阅而从其他的交易者提供的信号中复制交易，每个交易信号在信号部分都有它自己的页面，你可以在那里看到详细的交易历史统计，增长和余额图，订阅者数量等等。
在MQL5.com中谁可以创建一个交易信号?我应该为此付钱吗?
您只需在MQL5.com中注册就可以创建信号，您可以创建免费和付费订阅方式的信号 - 对于这两种方式，您创建信号都不需要付任何钱。
免费的信号什么时候可以被订阅?
免费信号在信号服务器能够和用于广播信号的交易账户连接以后马上就可以被订阅了。
怎样创建一个免费信号?
如果您已经在MQL5.com注册，在信号部分的右上角点击"创建您自己的信号"就可以打开创建自己信号的页面了。
输入您将来信号的名字，然后选择或者MetaTrader 4还是MetaTrader 5, 再设定您所选交易平台的登录和投资者密码信息。在交易经纪公司栏位输入交易服务器或者经纪公司的名字（在您输入的时候，您可以在出现的下拉框中找到您所需的服务器）。
在完成所有栏位的输入后，点击“增加”按钮，您就将打开您新建信号的页面了。输入您信号的描述信息并保存。
怎样订阅一个信号?
您可以用两种方法订阅交易信号。第一种方法 - 从网站上直接订阅想要的信号：
第二种方法 - 从客户终端中订阅。使用这种方法，您必须在客户终端的设定对话框Community 页输入您在MQL5.com的登录和密码信息。订阅付费信号的话，您还需要在MQL5.community 付款系统的账户中有需要的钱。
我创建了一个信号，但是它没有出现在供订阅的网站上，为什么呢?
请访问“我的信号”部分去看您信号的状态，可能它的连接有问题。
当您打开您的信号页面，您将看到错误信息。您可以用“编辑”命令修改您的账户编号，密码和交易服务器的名字。
怎样从MetaTrader 4 (MetaTrader 5) 的客户终端中订阅信号?
选择您想要的信号并打开它，然后点击“订阅”，在打开的对话框中填写所有需要的信息：同意使用生命，确认您在MQL5.com账户的密码，然后点击“确定”。
然后过一两秒钟，下一个对话框将出现，您可以配置复制信号的设定再点击“确定”。
不能，MetaTrader 4和MetaTrader 5交易平台在订单计算和执行方面有区别，所以，您应该选择与您的账户相同的交易平台来复制交易，或者，您可以在与您想订阅的相同的平台上开一个账户（推荐使用相同的交易经纪公司）。
如果您是新近使用MetaTrader 5，我们推荐您阅读 交易系统MetaTrader 5交易系统和MetaTrader 5中的订单，仓位和交易文章。
当订阅了一个付费信号的时候，整个订阅周期（一个星期或者一个月）所需要的钱会在订阅者账户被冻结，但是这些钱并没有被转到信号提供商的账户-提供商会在订阅到期后自动收到钱。如果提供商取消了他的信号，冻结部分的钱会被返还给订阅者。
如果一个提供商决定把一个免费信号变成付费的，所有已有订阅保持活动和免费直到订阅到期，订阅到期之后，你会被提醒付费来续订，你可以接受或者拒绝，这样，免费订阅变更为付费订阅的时候，如果您之前订阅过免费信号，您的账户也不会被扣款。
如果订阅者取消了订阅，冻结的钱会被转账给提供商，这种情况下，订阅者会收到一个清楚的警告：
为了正确地从提供商账户复制信号到订阅者账户，至少需要有相同的货币对，当您订阅信号的时候，客户终端会检查两个账户中的货币对是否匹配。比如，订阅者是否有提供商用于交易和开启仓位的所有货币对。只有检查通过后，客户终端才允许您复制交易。
如果订阅者没有提供商交易的货币对，交易复制会自动取消，终端会显示对应的对话框并且记录到日志中。
不行，复制交易的交易量是由客户终端自动计算的，这种计算是基于指定的设置和订阅者及供应商账户的余额的，您不能指定固定的交易量。
所有的交易量是自动计算的，订阅者只能在一种情况下可以复制比提供商更大的交易量－如果订阅者为信号保留的账户余额比提供商账户余额高（订阅者账户余额乘以倍数大于提供商账户余额）。
不可以，您不能指定提供商和订阅者交易符号的映射规则。
客户终端自动映射外汇交易符号如EURUSD*，如果提供商有EURUSD!符号，订阅者有EURUSD符号（或者相反），客户终端会自动侦测交易符号的相同点，并且在复制交易信号的时候替换它们的名字。
百分比舍入的时候用以下一步一步的算法:
您可以在MetaTrader 4和MetaTrader 5上交易信号总览文章中看到一个计算的例子。
开启的仓位和挂单使订阅者的账户不能正确复制供应商的信号，
在订阅信号的账户上进行人工干预，会阻止正确复制提供商的信号，使信号复制结果的分析变得更加复杂。
同步如果出现不一致，比如与提供商仓位不同或者有挂单，会弹出标准的窗口提醒您允许同步。
在“我的信号”部分打开您想要删除的信号，
再点击“编辑”，
关掉“可用”选项然后点击“保存”。.
为了复制交易，订阅人端必须运行MetaTrader4/5终端吗?
从提供商复制交易有两种方法：
交易可以在订阅者正在运行并且连接到对应账户的终端中直接被复制，这个选项需要在终端中直接操作。
交易中间人使用TET（信任执行令牌）模式下，交易可以在交易服务器端进行复制，在这种情况下，订阅者甚至不需要运行终端，交易就可以直接在交易服务器端直接复制，防止可能的网络延迟和提高了信号执行的质量。目前TET模式还不能使用。
在 https://www.mql5.com/zh/signals或者直接在终端中，您可以在“我的订阅”中取消信号的订阅：参见 MetaTrader 5 帮助 → 用户界面 → 工具箱 → 信号: 取消订阅信号. 如果您取消订阅一个付费的信号，您帐户中被冻结的部分钱款会因为取消订阅而被扣掉。
首先，连接到您的账户，终端会连接到信号服务器并检查可用的订阅，如果账户已经订阅了信号，会在日志中写下相关的信息，另外，在终端设定的信号部分的第一行会有蓝色显示帐户已经订阅的信号的名字。
第二，还有另外一种简单方法让您在 我的订阅的信号页面可以立刻看到您当前的和过期的订阅，要能够使用这种方法您需要已经登录到MQL5.com账户。
所有复制的交易时按照当前市场价格来执行的，并且要考虑终端设定的偏移和合同中对货币对的约定，所以复制交易时的小数位数没有影响。
增长率显示了账户余额是怎样增长的，通过计算它就防止了存款和取款的影响。
一个账户的整个交易历史被分成余额操作（存款和取款）的多个阶段，首先，余额操作之间的每个阶段的增长系数都根据增长百分比计算，总增长系数 (K) 再把这些系数相乘，
增长百分率 = (К - 1) * 100%
在下面的图表中，余额相关操作使用大的红点和虚线表示了各时间段中增长的计算：
在这种情况下，账户的总增长计算如下：
增长百分率 = (K-1) * 100% = (1.1 - 1) * 100 = 10%
尽管当前月比初始存款大约高了50%，真正的因为交易操作带来的增长大约只有10%.
MetaTrader 5 中的交易信号：PAMM 帐户的更佳选择！
我们很高兴地宣布，MetaTrader 5 现在有了交易信号，从而为投资人员和管理人员带来一款强大的工具。当您追踪成功交易人员的交易时，终端将自动在您的帐户中复制交易！
随着新的功能和选装功能的加入，MetaTrader 5 终端不断发展。而交易信号是为交易人员提供的又一重要功能。允许自动复制其他交易人员的交易的标准功能现已面向所有 MetaTrader 5 用户提供。对于那些习惯于向他人投资或管理他人资金的用户而言，这是更简单的现成解决方案。
我们尽可能地简化交易信号在 MetaTrader 5 中的使用。此外，我们完全省去了用于记录投资人员和管理人员之间关系的文书，并将所有风险降至最低。几乎没有自身的设置，且来自信号供应方的信号都是自动处理。
购买 MQL5 市场产品的安全程度如何？
MQL5 市场是一项服务，专门用于安全购买 MetaTrader 5 应用程序。整个购买过程（从产品在市场中上架到下载至终端）都受到严密的保护。付款后，您立即就能在 MetaTrader 5 终端中使用购得的应用程序。您可以永久使用。
MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 交易信号组件
MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 用户最近得到了成为“信号提供者”并赚取更多收益的机会。现在，您可以利用新组件，在您的网站、博客或社交网络上展示您的成功交易了。
使用组件的好处显而易见：它们会提高“信号提供方”的受欢迎程度、树立其作为成功交易者的声名，并吸引到新的“订阅者”。在其它网站上放置这些组件的所有交易者，也都享受到了上述好处。现在，有关成功“提供方”的信息，不仅可在交易终端和 MQL5.com 上见到，任何的网络资源上也都有。
利用 MQL5 向导和 Hlaiman EA 生成器创建神经网络 EA
几乎每一位交易者都知道神经网络的存在。但对于大多数人来讲，它还是一个“黑盒子”，仅为外界所知的，就是神经网络识别形态、生成解决方案的联想搜 索和学习能力，以及有效预测市场行为和自动交易的事实。通常侧重神经网络应用的许多信息来源都大谈其难度，强调必须投入大量的时间和精力才能学好这门学 科，才能在未来很好地使用神经网络。
本文则旨在驳斥这些论断，并证实高级自动化方法会让交易者的神经网络工作容易上手，并避免了漫长的学习过程。积累自己的神经网络相关经验并非难事。它肯定要比技术分析简单。
我们将带着这个想法，利用 MQL5 向导和 Hlaiman EA 生成器，讲述自动生成 MetaTrader 5 神经网络 EA 的一种方法。
解决这一手头任务所用的工具绝非随机选择的：
EA 交易的名称前故意加上缩写 “EA”，因为在神经网络 EA 中，与识别和学习关联的类人属性占据支配地位，这点与其它情况（如在名称中使用 “EA”则通常都会产生误导且未体现出内容的真实属性）不同。