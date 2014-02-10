请观看如何免费下载自动交易
价格通道信号 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Sergey Golubev
- 显示:
- 3369
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Igorad, 由 Igorad 转换至 MQL5。
这个指标的显著特点是重入 (在指标设置/输入UseReEntry 参数)。许多交易员还记得这个词"重入", 因为它经常使用在信号交易。所以, 实际上 - 该重入与 Ablsys 的 Asctrend 原始系统有相同的逻辑, 或许多其它信号系统。
Igorad 为他的原始价格通道指标创建的这个"重入" 功能, 是根据我前些时候的请求, 它可以根据箭头在同一货币对/时间帧中重入:
- 图表上的红/蓝圆圈 - 入场信号 (在下一个柱线开盘时下单)。
- 图表上的红/蓝箭头 - 重入场信号 (加仓)。
指标支持所有类型的报警: 电子邮件报警, 在当前柱线开盘时或前柱线收盘时报警, 消息报警, 声音报警。可以设置报警开关 (所有报警, 或它们之中的分别某个)。
忠告:
- 指标与 Ichimoku 一起用来进行技术分析, 例如 (H1 - D1 时间帧);
- 用于信号交易的 独立指标使用小时间帧为佳;
- 配合其它指标一起工作。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1423
