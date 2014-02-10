实际作者:

Igorad, 由 Igorad 转换至 MQL5。

这个指标的显著特点是重入 (在指标设置/输入UseReEntry 参数)。许多交易员还记得这个词"重入", 因为它经常使用在信号交易。所以, 实际上 - 该重入与 Ablsys 的 Asctrend 原始系统有相同的逻辑, 或许多其它信号系统。

Igorad 为他的原始价格通道指标创建的这个"重入" 功能, 是根据我前些时候的请求, 它可以根据箭头在同一货币对/时间帧中重入: