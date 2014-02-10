请观看如何免费下载自动交易
i-DRProjections_v1 - MetaTrader 5脚本
- Sergey Golubev
- 1676
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标依据前一天的数据预测当日的价格范围。所有计算基于书籍 "New Science of Technical Analysis (技术分析新科学)" 作者 Thomas R. DeMark。
推荐:
- 由于该指标预测当天的价格范围内, 在交易日的开始它使用它更方便。
- 指标不能工作在高于 H4 的时间帧。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1503
