i-DRProjections_v1 - MetaTrader 5脚本

KimIV | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Sergey Golubev
显示:
1676
等级:
(25)
已发布:
已更新:
该指标依据前一天的数据预测当日的价格范围。所有计算基于书籍 "New Science of Technical Analysis (技术分析新科学)" 作者 Thomas R. DeMark。


 

  • 由于该指标预测当天的价格范围内, 在交易日的开始它使用它更方便。
  • 指标不能工作在高于 H4 的时间帧。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1503

