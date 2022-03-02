如何开始学习MQL5 - 页 14 1...789101112131415161718192021...38 新评论 Sergey Golubev 2014.02.13 15:54 #131 技术分析：我们如何分析？在浏览各种如何使用技术分析相关的出版物时，有些让您无动于衷，有些会激发您发表评论的欲望。正是这种欲望，导致了本篇文章的产生。本文首先指出，将使用特定的分析方法，再次分析我们的行动和结果。 9527 2014.02.23 22:19 #132 挺不错的，好久没有看这个板块了，学习一下。 Sergey Golubev 2014.02.28 07:36 #133 如何订阅交易信号MetaTrader 5交易平台中的“信号”服务，允许交易者连接任何信号发布者的信号。选择并订阅任意交易信号，将它们的操作复制到你的帐户中来。 Sergey Golubev 2014.02.28 07:42 #134 关于信号服务的常见问题 关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。 Sergey Golubev 2014.02.28 11:02 #135 Grr-al它使用MetaTrader 5策略测试器中M1 OHLC tick 生成算法：如果价格在新柱形开始后下跌，那么它必然会在下一次价格变化时上升，反之亦然。 Sergey Golubev 2014.03.03 06:16 #136 论坛 报刊评论 newdigital, 2014.03.03 06:15 外汇进阶学习∶MACD简介2014年3月3日 12:30交易者被市场的潜在利润所吸引，但就如同生活中的其他事情一样，大部分交易者都明白学习和培训对於如何在交易中获得成功至关重要。今天我们将介绍如何利用最常用的交易工具。在外汇市场中，技术分析通常会受到很大一部分重视，而技术分析的研究短则几天，长则甚至数十年。不管交易者通过什么方法学习技术分析，通常的做法都是先了解最常用的技术指标，然後才进一步深入学习价格行为或者艾略特波浪理论。而 常用的指标包括RSI，随即震荡指标，枢轴点等等。在交易者学会如何使用这些指标之後，他们通常会发现技术指标并不是万试万灵，经常会出现误导。这是否就 意味著这些技术指标毫无价值一点用都没有呢？情况当然不是，技术指标能够告诉我们应该了解市场正处在一个怎样的状态。需要明确的一点是，市场是无法预测 的，无论你如何接近他。相反，交易仅仅只是一系列的概率，工具指标可以帮助发现这些概率。在本文中，我们将介绍大部分交易者最先接触到的众多指标之一 ∶MACD平移均线是最简单的指标，最开始的时候人们用价格穿越一定周期的平移均线作为交易信号，但效果一般。随後又添加一条周期较短的平移均线作为参考，希望能够借助两条均线交叉指示买卖信号，最後以此交易的效果依然不尽人意，此後就诞生了今天为大家所熟悉的MACD指标。MACD 全称是指数平滑异同平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方 便，正因为该指标如此简明了，所以才是交易者最先掌握的指标之一。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当 MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。 MACD基准线指示两条快慢指数移动均线之间的差值基准线图中才设置的两条均线参数分别是13、34，当两条均线相交的时候，MACD相应的会穿越0线。当两条均线距离增大时，MACD指标也会相应的远离0线。信号线正负差（DIF）就是MACD指标的核心，但仅仅是这样的话MACD跟普通的均线交叉就没有任何的区别了。还需要异同平均数（DEA）作为信号线，通过计算DIF的指数平移均线得到DEA，最後用DIFF减DEA，就得到我们常见的MACD。MACD的买卖原则∶1.DIF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。2.DIF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。4.MACD的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落後於市场。 MACD基准线与信号线交叉信号遭遇MA交叉信号MACD交叉先与平移均线交叉，这样就允许交易者可以再趋势反转之前尽早的入场，当然，该指标也不可能任何时候都有限，但是，要记著这是交易，没有任何东 西或者指标是万能的。MACD由於它的特性，因此可以融入许多优秀的交易策略之中，而且能够很好的在趋势发展的开始阶段指示入场信号。柱状线最後，为了方便判断，用DIF减去DEA，用以绘制柱状图。当DIF和DEA交叉时候後，柱状线为0，在低於0轴以下表示趋势向下，高於0轴以上表示趋势向上，柱状线越长，趋势越强。 柱状线的长短衡量DIF与DEA之间的距离缺点 由於MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场後随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。 一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。 报刊评论 Sergey Golubev 2014.03.04 11:21 #137 MQL5 信号的优势MQL5 信号有何特别之处呢？ 它是一种简单的即用型解决方案。点击几下即可完成订阅。无需交易者干预，即可自动复制所有交易记录。信号提供者亦可快速上手 – 要向资料库添加一个信号并设定订阅费用，一分钟内即可完成。 参与各方的高度安全性。信号提供者要经受仔细的遴选 – 他们要在测试模式下工作一个月。如果测试通过，则可以在 MQL5.com 上提供其信号。 订阅与信号购买率。订阅者与提供者之间无需任何协议。信号提供者将其待售产品上架，而订阅者则选择所适合的产品。以上便是全部内容。没有太多的繁文缛节。也没有沉重乏味的文书工作要做 – 所有过程都严格地在系统内完成，从而不再需要任何类型的文书工作。 信号订阅可轻松实现购买。如果您对任何可用的付费订阅信号感兴趣，都可以轻松订阅。MQL5.com 支持多种支付系统，从而令支付过程大大简化。WebMoney、PayPal、银行卡 – 任意选择您喜欢的支付方法！ 免佣金。信号服务不会根据订阅者的交易量收取佣金。 进入最大的金融市场。信号提供者能够接触所有到 Meta Trader 5 用户。在其活动中使用此交易平台的所有交易者，都可以在其终端选择并快速订阅任何可用信号。 您的终端无需随时上线。“可信执行口令卡” (TET) 系统即将推出。在这种情况下，即便终端未启动，也会自动复制所有交易记录。因此，MetaTrader 5 将无需持续运行。 交易执行过程中的延迟最小化。如果提供者与订阅者处于同一个服务器且 TET 模式已开启，则交易的执行会直接固定于该交易服务器中。因此，交易的执行没有延迟 - 而 TET 模式下，更是几乎完全避免了延迟。 MQL5 信号的优势 Sergey Golubev 2014.03.04 13:46 #138 购买交易机器人前如何进行测试与别处相比，在 MQL5 应用商店 购买交易机器人有一个明显的优势 - 其提供的自动化系统，可直接在 MetaTrader 5 终端内接受完整测试。购买前，EA 交易可以、也应该在内置的策略测试程序中，以所有不利的模式谨慎运行，从而对此系统有一个全面的认识，注意 MQL5 应用商店中提供的每一个 EA 交易都有试用版本提供。 Sergey Golubev 2014.03.07 05:33 #139 MetaTrader 5 - 超乎您的想像！MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。 图表自定义及 21 种时间表1 分钟柱的优势指标分析工具精确的时间标度财经日历更多的市场数据在线发布图表导航器按经纪人名称查找服务器程序分组程序的二次开发从“代码库”下载快速测试 交易持仓净额结算挂单的六种类型一键交易图表内交易图表内交易价位的修改异步与多线程证券交易所内操作的执行“市场深度”内交易附加执行条款移动交易推送通知工具箱曝光日历市场代码库测试和优化高级测试报告提高每一订单号测试的精确性更多的测试模式自定义优化规范优化缓存及 XML 报告历史自动下载与时间表同步前向测试压力测试多线程优化远程代理测试云MQL5 云网络方便的代理管理数学计算优化结果的 2D 与 3D 可视化可视化测试优化期间的任何自定义结果利用 OpenCL 加速 与 MQL5.community 集成市场MQL5 云网络MQL5 存储代码库信号文章MQL5 图表MetaEditor新文件系统MQL5 向导MQL5 存储 - 个人代码存储库C++ DLL 的快速编译智能代码控制代码风格化工具代码高亮Unicode 支持插入资源全局搜索且与 MQL5.community 集成调试项目代码剖析MQL5 编程语言更快的运行速度代码保护与 C++ 的相似之处类和结构事件直接通过 MQL5 对图表、对象及资源的管理新的指标绘图风格方便使用指标一个庞大的标准库和海量的示例OpenCL 支持 针对交易者与开发人员的服务任务市场MQL5 存储MQL5 云网络信号 现在 MT4用的多 还是MT5用的多 我新注册用户，这软件好！ 如何开始使用Metatrader 5 Sergey Golubev 2014.03.07 11:19 #140 MQL5 中艾略特波浪自动分析的实施艾略特波浪理论是最流行的市场分析方法之一。然而，这个过程非常复杂，从而导致我们使用额外的工具。自动标记器是其中一种工具。 本文描述用 MQL5 语言创建艾略特波浪的自动分析程序。假定读者已经熟悉波浪理论；如果不熟悉，则需要参考适当的资料。 1...789101112131415161718192021...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
技术分析：我们如何分析？
在浏览各种如何使用技术分析相关的出版物时，有些让您无动于衷，有些会激发您发表评论的欲望。正是这种欲望，导致了本篇文章的产生。本文首先指出，将使用特定的分析方法，再次分析我们的行动和结果。
如何订阅交易信号
MetaTrader 5交易平台中的“信号”服务，允许交易者连接任何信号发布者的信号。选择并订阅任意交易信号，将它们的操作复制到你的帐户中来。
关于信号服务的常见问题
关于信号服务的最常见的问题都将在本文中被收集和处理。问题列表会时常更新，很快我们将会试着给所有进来的问题给出答案。如果您没有找到您问题的答案，请尽管写个注释。
Grr-al
它使用MetaTrader 5策略测试器中M1 OHLC tick 生成算法：如果价格在新柱形开始后下跌，那么它必然会在下一次价格变化时上升，反之亦然。
外汇进阶学习∶MACD简介
2014年3月3日 12:30
交易者被市场的潜在利润所吸引，但就如同生活中的其他事情一样，大部分交易者都明白学习和培训对於如何在交易中获得成功至关重要。今天我们将介绍如何利用最常用的交易工具。
在外汇市场中，技术分析通常会受到很大一部分重视，而技术分析的研究短则几天，长则甚至数十年。不管交易者通过什么方法学习技术分析，通常的做法都是先了解最常用的技术指标，然後才进一步深入学习价格行为或者艾略特波浪理论。
而 常用的指标包括RSI，随即震荡指标，枢轴点等等。在交易者学会如何使用这些指标之後，他们通常会发现技术指标并不是万试万灵，经常会出现误导。这是否就 意味著这些技术指标毫无价值一点用都没有呢？情况当然不是，技术指标能够告诉我们应该了解市场正处在一个怎样的状态。需要明确的一点是，市场是无法预测 的，无论你如何接近他。相反，交易仅仅只是一系列的概率，工具指标可以帮助发现这些概率。在本文中，我们将介绍大部分交易者最先接触到的众多指标之一 ∶MACD
平移均线是最简单的指标，最开始的时候人们用价格穿越一定周期的平移均线作为交易信号，但效果一般。随後又添加一条周期较短的平移均线作为参考，希望能够借助两条均线交叉指示买卖信号，最後以此交易的效果依然不尽人意，此後就诞生了今天为大家所熟悉的MACD指标。
MACD 全称是指数平滑异同平均线，是从双移动平均线发展而来的，由快的移动平均线减去慢的移动平均线，MACD的意义和双移动平均线基本相同，但阅读起来更方 便，正因为该指标如此简明了，所以才是交易者最先掌握的指标之一。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当 MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。
MACD基准线指示两条快慢指数移动均线之间的差值
基准线
图中才设置的两条均线参数分别是13、34，当两条均线相交的时候，MACD相应的会穿越0线。当两条均线距离增大时，MACD指标也会相应的远离0线。
信号线
正负差（DIF）就是MACD指标的核心，但仅仅是这样的话MACD跟普通的均线交叉就没有任何的区别了。还需要异同平均数（DEA）作为信号线，通过计算DIF的指数平移均线得到DEA，
最後用DIFF减DEA，就得到我们常见的MACD。
MACD的买卖原则∶
1.DIF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号参考。
2.DIF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号参考。
3.DEA线与K线发生背离，行情可能出现反转信号。
4.MACD的值从正数变成负数，或者从负数变成正数并不是交易信号，因为它们落後於市场。
MACD基准线与信号线交叉信号遭遇MA交叉信号
MACD交叉先与平移均线交叉，这样就允许交易者可以再趋势反转之前尽早的入场，当然，该指标也不可能任何时候都有限，但是，要记著这是交易，没有任何东 西或者指标是万能的。MACD由於它的特性，因此可以融入许多优秀的交易策略之中，而且能够很好的在趋势发展的开始阶段指示入场信号。
柱状线
最後，为了方便判断，用DIF减去DEA，用以绘制柱状图。当DIF和DEA交叉时候後，柱状线为0，在低於0轴以下表示趋势向下，高於0轴以上表示趋势向上，柱状线越长，趋势越强。
柱状线的长短衡量DIF与DEA之间的距离
缺点
由於MACD是一项中、长线指标，买进点、卖出点和最低价、最高价之间的价差较大。当行情忽上忽下幅度太小或盘整时，按照信号进场後随即又要出场，买卖之间可能没有利润，也许还要赔点价差或手续费。
一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓和，比较行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法发生作用。
MQL5 信号的优势MQL5 信号有何特别之处呢？
购买交易机器人前如何进行测试
与别处相比，在 MQL5 应用商店 购买交易机器人有一个明显的优势 - 其提供的自动化系统，可直接在 MetaTrader 5 终端内接受完整测试。购买前，EA 交易可以、也应该在内置的策略测试程序中，以所有不利的模式谨慎运行，从而对此系统有一个全面的认识，注意 MQL5 应用商店中提供的每一个 EA 交易都有试用版本提供。
MetaTrader 5 - 超乎您的想像！
MetaTrader 5 的开发工作始于 2007 年。MetaTrader 5 被构想为革命性、多市场的平台，而且要能运行于外汇交易及任何其它金融市场上。自此之后有大量的工作被执行，而成果则是这个可为交易者提供无限机遇的平 台。我们拟于文本中讨论有关 MetaTrader 5 的所有关键功能，并与该交易平台的前一版本进行对比分析。
MQL5 中艾略特波浪自动分析的实施
艾略特波浪理论是最流行的市场分析方法之一。然而，这个过程非常复杂，从而导致我们使用额外的工具。自动标记器是其中一种工具。
本文描述用 MQL5 语言创建艾略特波浪的自动分析程序。假定读者已经熟悉波浪理论；如果不熟悉，则需要参考适当的资料。