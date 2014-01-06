最新的改革
简介
МetaТrader 5 终端中有三种默认价格展示工具可用（МetaТrader 4 也是一样）：柱、烛形图和线条。而从本质上来看，它们都体现相同的内容 - 时间图表。除了传统的时间相关价格展示法外，还存在投资者与投机者中相当普遍的其它非时间相关手段。Renko 与 Kagi 图表、新三值线及 点数图图表。
我不会断言其优势凌驾于传统算法之上，而是将时间变量放到一边，帮助交易者专注于价格变量。我建议大家在这里结合相关的图表算法，研究点数图，看看用于生成此类图表的市场知名产品，并编写一个实施该算法的浅显简单的脚本。由 Thomas J. Dorsey 撰写的 《点数图：预测和跟踪市场价格的基本应用》将作为我们的入门书。
Bull's-Eye Broker（牛眼经纪） 是绘制离线图表时最受欢迎的软件包。该软件可试用 21 天（可能有大量试用版本），而测试期间则提供新的测试版本。该软件包将被用于评估我们的脚本性能结果。从点数图方面来看， StockCharts 是最佳在线资源之一。此网站面向证券交易所，所以很遗憾，并不提供外汇工具价格。
为了对比我们将引进的脚本性能结果，黄金期货、轻质原油期货和 S&P 500 CFD 图表都会利用该软件和网站生成；会单独利用 Bull's-Eye Broker，绘制一个 EURUSD 价格图表（记住 StockChart 限制）。
点数图的算法
这里就是算法。
点数图中有两个关键参数：
- 体现工具价格最小变动的格尺寸；小于最小价格变动的变动不会影响图表；
- 体现与当前图表方向相反方向的价格变动格数的转向，此后，新列中就会显示该变动。
由于制图需要报价历史按照开盘-最高-最低-收盘价格的形式存储，所以我们做出如下假设：
举个例子。假设我们要绘制一个轻质原油图表，框尺寸为 $1 （一）且有 3 （三）格转向。也就是说，所有“最高”价格均向下取最近的 $1，而所有“最低”价格则都以相同的方式向上取值：
|日期
|最高
|最低
|XO 最高
|XO 最低
|2012.02.13
|100.86
|99.08
|100
|100
|2012.02.14
|101.83
|100.28
|101
|101
|2012.02.15
|102.53
|100.62
|102
|101
|2012.02.16
|102.68
|100.84
|102
|101
|2012.02.17
|103.95
|102.24
|103
|102
X （叉）用于图表上的某个向上价格变动图解，而 O （圈）则会体现向下的价格变动。
如何确定价格的最初方向（第一列是 X 还是 O）：
记住 XO 最高与 XO 最低 [柱数-1] 值，并等到：
- 与最初 XO 最高（第一列为 О）相比，XO 最低值按转向格数减少；或者
- 与最初 XO 最低（第一列为 X）相比，XO 最高值按转向格数增加。
在我们的“轻质原油”示例中，我们要记住 XO 最高[柱数-1]=100，而 XO 最低[柱数-1]=100。
然后等待，看看会先发生什么：
- 下一个柱的 XO 最低[i] 值会变成小于等于 $97，表明第一列为 O；或者
- 下一个柱的 XO 最高[i] 值会变成大于等于 $103，表明第一列为 X。
我们可将第一列确定为 2 月 17 日：XO 最高价格达到 $103 且第一列为 X。通过从 $100 到 $103 绘制四个 X 来完成。
如何确定进一步的图表变动：
如果当前列为 X，则检查当前柱的 XO 最高是否对比当前 XO 价格按照格尺寸增长（即，在 2 月 20 日，我们会首先检查 XO 最高是否大于等于 $104）。如果 XO 最高[2012.02.20] 为 $104 或 $105 甚至更高，我们就会将相关数量的 X 添加到现有的 X 列。
如果当前柱的 XO 最高对比当前 XP 价格未能按照格尺寸增长，则检查当前柱的 XO 最低是否是比 XO 最高小转向的格数（本例中，如果 XO 最低[2012.02.20] 小于等于 $103-3*$1=$100，或是 $99 甚至更小）。如果它小，我们则在 X 列的右侧从 $102 到 $100 绘制一个 O 列。
如果当前列为 O，则上述所有内容均要反向应用。
重要须知：每一个新的 O 列，始终都会在前一个 X 列“最高”值的右下一格处绘制；而每一个新的 X 列，则始终会在前一个 O 列“最低”值的右上一格处绘制。
现在，制图原则清楚了。我们继续研究支撑与阻力线。
传统点数图中的支撑与阻力线都始终呈 45 度角。
第一条线取决于第一列。如果第一列为 X，则第一条线会是一条起点高于第一列最大值一格、且向右下 45 度的阻力线。如果第一列为 O，则第一条线会是一条起点低于第一列最小值一格、且向右上 45 度的支撑线。绘制支撑与阻力线，直到其达到价格图表。
只要支撑/阻力线到达价格图表，我们就开始绘制相应的阻力/支撑线。绘制时的主要原则，就是确保绘制线条更偏向于图表前一趋势线的右侧。由此，要绘制一条支撑线，我们首先要识别刚刚绘制的阻力线下方的最小图表值，并从比已识别最小值低一格的位置开始向右上绘制支撑线，直到其达到图表或是图表的最后一列。
如果支撑线从前一阻力线下方的最小值开始向上绘制，并遇到了同一阻力线下的图表，则向右移动，并从该阻力线下方最低值到阻力线端部的范围内，找到一个新的价格最小值。继续绘制，直到如此绘制的趋势线延伸到前一趋势线的右上方。
下文还会提供真实的图表示例，帮助您进一步澄清上述所有内容。
到目前为止，我们已经选好了图表算法。我们再给自己的脚本添加几个巧妙的功能：
- 模式选择：针对某当前交易品种或 MarketWatch （市场报价）中的所有交易品种制图；
- 时间表选择（在日时间表上绘制 100 点的图表、在 M1 上绘制 1-3 点的图表，似乎更合逻辑）；
- 以点为单位，设置格尺寸；
- 设置待转向格的数量；
- 设置在列中与行中（类似于 MarketDepth 指标）显示交易量的字符数量（本脚本中则为价格变动数量，因为我尚未遇见提供真实交易量的经纪）；
- 设置图表绘制所依赖的历史深度；
- 输出格式的选择 - 结果可保存为纯文本文件或图像文件；
- 最后，还有一个针对新手的功能 - 自动制图（根据图表所需的高度自动设置格尺寸）。
现在，算法的描述和要求都讲完了，而这个脚本也马上就呼之欲出了。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Point&Figure text charts | //| BSD Lic. 2012, Roman Rich | //| http://www.FXRays.info | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Roman Rich" #property link "http://www.FXRays.info" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include "cIntBMP.mqh" // Include the file containing cIntBMP class input bool mw=true; // All MarketWatch? input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M1; // Time frame input long box=2; // Box size in pips (0 - auto) enum cChoice{c10=10,c25=25,c50=50,c100=100}; input cChoice count=c50; // Chart height in boxes for autocharting enum rChoice{Two=2,Three,Four,Five,Six,Seven}; input rChoice reverse=Five; // Number of boxes for reversal enum vChoice{v10=10,v25=25,v50=50}; input vChoice vd=v10; // Characters for displaying volumes enum dChoice{Little=15000,Middle=50000,Many=100000,Extremely=1000000}; input dChoice depth=Little; // History depth input bool pic=true; // Image file? input int cellsize=10; // Cell size in pixels //+------------------------------------------------------------------+ //| cIntBMP class descendant | //+------------------------------------------------------------------+ class cIntBMPEx : public cIntBMP { public: void Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor); void Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor); void LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor); void LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor); void DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor); void TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor); }; cIntBMPEx bmp; // cIntBMPEx class instance uchar Mask_O[192]= // The naughts { 217,210,241,111,87,201,124,102,206,165,150,221,237,234,248,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 73,42,187,137,117,211,201,192,235,140,120,212,60,27,182,178,165,226,255,255,255,255,255,255, 40,3,174,250,249,253,255,255,255,255,255,255,229,225,245,83,54,190,152,135,216,255,255,255, 68,36,185,229,225,245,255,255,255,255,255,255,255,255,255,247,246,252,78,48,188,201,192,235, 140,120,212,145,126,214,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,188,177,230,124,102,206, 237,234,248,58,24,181,209,201,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,168,153,222,124,102,206, 255,255,255,199,189,234,63,30,183,186,174,229,247,246,252,204,195,236,60,27,182,204,195,236, 255,255,255,255,255,255,232,228,246,117,93,203,52,18,179,83,54,190,196,186,233,255,255,255 }; uchar Mask_X[192]= // The crosses { 254,252,252,189,51,51,236,195,195,255,255,255,255,255,255,235,192,192,248,234,234,255,255,255, 255,255,255,202,90,90,184,33,33,251,243,243,212,120,120,173,0,0,173,0,0,255,255,255, 255,255,255,254,252,252,195,69,69,192,60,60,178,15,15,233,186,186,253,249,249,255,255,255, 255,255,255,255,255,255,241,210,210,173,0,0,209,111,111,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 255,255,255,255,255,255,205,99,99,192,60,60,181,24,24,241,210,210,255,255,255,255,255,255, 255,255,255,249,237,237,176,9,9,241,213,213,226,165,165,189,51,51,254,252,252,255,255,255, 255,255,255,230,177,177,185,36,36,255,255,255,255,255,255,189,51,51,222,153,153,255,255,255, 255,255,255,240,207,207,200,84,84,255,255,255,255,255,255,227,168,168,211,117,117,255,255,255 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Instrument selection | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int mwSymb; string symb; int height=0,width=0; string pnfArray[]; if(mw==true) { mwSymb=0; while(mwSymb<SymbolsTotal(true)) { symb=SymbolName(mwSymb,true); ArrayFree(pnfArray); ArrayResize(pnfArray,0,0); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray,0,height); mwSymb++; }; } else { symb=Symbol(); ArrayFree(pnfArray); ArrayResize(pnfArray,0,0); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray,0,height); }; Alert("Ok."); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Chart calculation and drawing | //+------------------------------------------------------------------+ void PNF(string sName, // instrument string& array[], // array for the output int& y, // array height int& z, // array width bool toPic, // if true-output and draw int cs) // set the cell size for drawing { string s,ps; datetime d[]; double o[],h[],l[],c[]; long v[]; uchar matrix[]; long VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax; int tMin[],tMax[]; datetime DateByCol[]; MqlDateTime bMDT,eMDT; string strDBC[]; uchar pnf='.'; int sd; int b,i,j,k=0,m=0; int GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax; int height,width,beg=0,end=0; double dBox,price; int thBeg=1,thEnd=2,tv=0; uchar trend='.'; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- int RowVolWidth=10*cs; //--- shift for prices int startX=5*cs; int yshift=cs*7; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(SymbolInfoInteger(sName,SYMBOL_DIGITS)<=3) sd=2; else sd=4; b=MathMin(Bars(sName,tf),depth); ArrayFree(d); ArrayFree(o); ArrayFree(h); ArrayFree(l); ArrayFree(c); ArrayFree(v); ArrayFree(matrix); ArrayFree(VolByPrice); ArrayFree(VolByCol); ArrayFree(DateByCol); ArrayFree(tMin); ArrayFree(tMax); ArrayResize(d,b,0); ArrayResize(o,b,0); ArrayResize(h,b,0); ArrayResize(l,b,0); ArrayResize(c,b,0); ArrayResize(v,b,0); ArrayInitialize(d,NULL); ArrayInitialize(o,NULL); ArrayInitialize(h,NULL); ArrayInitialize(l,NULL); ArrayInitialize(c,NULL); ArrayInitialize(v,NULL); CopyTime(sName,tf,0,b,d); CopyOpen(sName,tf,0,b,o); CopyHigh(sName,tf,0,b,h); CopyLow(sName,tf,0,b,l); CopyClose(sName,tf,0,b,c); CopyTickVolume(sName,tf,0,b,v); if(box!=0) { dBox=box/MathPow(10.0,(double)sd); } else { dBox=MathNorm((h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)]-l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)])/count, 1/MathPow(10.0,(double)sd),true)/MathPow(10.0,(double)sd); }; GlobalMin=MathNorm(l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,true)-(int)(reverse); GlobalMax=MathNorm(h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,false)+(int)(reverse); StartMin=MathNorm(l[0],dBox,true); StartMax=MathNorm(h[0],dBox,false); ContMin=(int)(StartMin-1); ContMax=(int)(StartMax+1); RevMin=(int)(StartMax-reverse); RevMax=(int)(StartMin+reverse); height=(int)(GlobalMax-GlobalMin); width=1; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayInitialize(matrix,'.'); ArrayResize(VolByPrice,height,0); ArrayInitialize(VolByPrice,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayInitialize(VolByCol,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayInitialize(DateByCol,D'01.01.1971'); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayInitialize(tMin,0); ArrayResize(tMax,width,0); ArrayInitialize(tMax,0); for(i=1;i<b;i++) { CurMin=MathNorm(l[i],dBox,true); CurMax=MathNorm(h[i],dBox,false); switch(pnf) { case '.': { if(CurMax>=RevMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); beg=(int)(StartMin-GlobalMin-1); end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; trend='D'; break; }; if(CurMin<=RevMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); end=(int)(StartMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; trend='U'; break; }; break; }; case 'X': { if(CurMax>=ContMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; break; }; if(CurMin<=RevMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); end--; width++; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayResize(tMax,width,0); SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.'); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=0; VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; break; }; break; }; case 'O': { if(CurMin<=ContMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; break; }; if(CurMax>=RevMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; beg++; end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); width++; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayResize(tMax,width,0); SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.'); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=0; VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; break; }; break; }; }; }; //--- credits s="BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich"; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; s=SymbolInfoString(sName,SYMBOL_DESCRIPTION)+", Box-"+DoubleToString(box,0)+",Reverse-"+DoubleToString(reverse,0); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //-- BMP image size on the chart display int XSize=cs*width+2*startX+RowVolWidth; int YSize=cs*height+yshift+70; //-- creating a bmp image sized XSize x YSize with the background color clrWhite bmp.Create(XSize,YSize,clrWhite); //-- displaying cells of the main field for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<=width-1;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+50,array[k-2],clrDarkGray); bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+35,array[k-1],clrGray); } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- //--- calculating trend lines i=0; while(thEnd<width-1) { while(thBeg+i<thEnd) { if(trend=='U') { i=ArrayMinimum(tMin,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMin[i]; } else { i=ArrayMaximum(tMax,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMax[i]; } thBeg=i; tv=j; i=0; while(GetMatrix(matrix,j,height,(long)(thBeg+i))=='.') { i++; if(trend=='U') j++; else j--; if(thBeg+i==width-1) { thEnd=width-1; break; }; }; if(thBeg+i<thEnd) { thBeg=thBeg+2; i=0; }; }; thEnd=thBeg+i; if(thEnd==thBeg) thEnd++; for(i=thBeg;i<thEnd;i++) { SetMatrix(matrix,tv,tv,height,(long)(i),'+'); // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //--- support and resistance lines if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); } if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs, RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); } //--- broadening of support/resistance lines if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); } if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs, RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); } } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(trend=='U') tv++; else tv--; }; if(trend=='U') trend='D'; else trend='U'; i=0; }; //--- displaying data in columns ArrayResize(strDBC,width,0); TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[width-1],eMDT); if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=50000000) { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],4,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0); }; for(i=0;i<=3;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; } else { if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=5000000) { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],7,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.mon!=eMDT.mon) { if(eMDT.mon<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.mon,0); if(eMDT.mon>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"."+DoubleToString(eMDT.mon,0); } }; for(i=0;i<=6;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; } else { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],10,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.day!=eMDT.day) { if(eMDT.mon<10 && eMDT.day<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0" +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon<10 && eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0" +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"."+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day< 10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"." +DoubleToString(eMDT.day,0); } }; for(i=0;i<=9;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; }; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- displaying price chart price=GlobalMax*dBox; HVolumeMax=VolByPrice[ArrayMaximum(VolByPrice,0,WHOLE_ARRAY)]; s=""; for(i=height-1;i>=0;i--) { StringInit(ps,8-StringLen(DoubleToString(price,sd)),' '); s=s+ps+DoubleToString(price,sd)+" : "; for(j=0;j<vd;j++) if(VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+"*"; else s=s+" "; s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+CharToString(matrix[j*height+i]); s=s+" : "+ps+DoubleToString(price,sd); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; s=""; price=price-dBox; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- simple markup through 10 StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) if(StringGetCharacter(DoubleToString(j,0), StringLen(DoubleToString(j,0))-1)==57) s=s+"|"; else s=s+" "; s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- displaying volume chart in columns VVolumeMax=VolByCol[ArrayMaximum(VolByCol,0,WHOLE_ARRAY)]; for(i=vd-1;i>=0;i--) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) if(VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+"*"; else s=s+" "; s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- column history s=" | Start Date/Time | End Date/Time | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT); s=" 1 | 0000/00/00 00:00:00 | "; s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/"; if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); s=""; StringInit(ps,4-StringLen(DoubleToString(i+1,0)),' '); s=s+ps+DoubleToString(i+1,0)+" | "; s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/"; if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; s=s+DoubleToString(eMDT.year,0)+"/"; if(eMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; if(eMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; if(eMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; if(eMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; if(eMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; y=k; z=25+vd+width; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //--- displaying dates in YYYY/MM/DD format for(j=0;j<=width-1;j++) { string s0=strDBC[j]; StringReplace(s0,".","/"); bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height-1)+5,s0,clrDimGray); } //--- volume cell support for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } for(i=0; i>-7;i--) for(j=0;j<=vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } //--- exact volumes for(i=height-1;i>=0;i--) bmp.Bar(startX,yshift+cs*i,int(10*cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs,0xB5ABAB); //--- displaying naughts and crosses for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<=width-1;j++) { int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+1; int ypos=yshift+cs*i+1; if(CharToString(matrix[j*height+i])=="X") ShowCell(xpos,ypos,'X'); else if(CharToString(matrix[j*height+i])=="O") ShowCell(xpos,ypos,'O'); } //--- volume underside support for(i=0;i<=60/cs;i++) for(j=0;j<=width-1;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } //--- displaying volumes for(j=0;j<=width-1;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift-60, cs,int(60*VolByCol[j]/VVolumeMax),0xB5ABAB); //--- displaying the main field border bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*0,yshift+cs*0,cs*(width),cs*(height),clrSilver); //--- displaying prices and scale bmp.LineV(startX,yshift,cs*height,clrBlack); bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height,clrBlack); price=GlobalMax*dBox; for(i=height-1;i>=0;i--) { //-- prices on the left bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack); bmp.LineH(0,yshift+cs*i,startX,clrLightGray); bmp.LineH(0+startX-3,yshift+cs*i,6,clrBlack); //-- prices on the right int dx=RowVolWidth+cs*width; bmp.TypeText(10+startX+dx,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack); bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i,40,clrLightGray); bmp.LineH(startX+dx-3,yshift+cs*i,6,clrBlack); price=price-dBox; } //-- saving the resulting image in a file bmp.Save(sName,true); } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- } //+------------------------------------------------------------------+ //|Outputting as a text file | //+------------------------------------------------------------------+ void pnf2file(string sName, // instrument for the file name string& array[], // array of lines saved in the file int beg, // the line of the array first saved in the file int end) // the line of the array last saved in the file { string fn; int handle; fn=sName+"_b"+DoubleToString(box,0)+"_r"+DoubleToString(reverse,0)+".txt"; handle=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI,';'); for(int i=beg;i<end;i++) FileWrite(handle,array[i]); FileClose(handle); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Adjusting the price to the box size | //+------------------------------------------------------------------+ int MathNorm(double value, // transforming any double-type figure into long-type figure double prec, // ensuring the necessary accuracy bool vect) // and if true, rounding up; if false, rounding down { if(vect==true) return((int)(MathCeil(value/prec))); else return((int)(MathFloor(value/prec))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Filling the array | //| Character one-dimensional array represented as a matrix | //+------------------------------------------------------------------+ void SetMatrix(uchar& array[], // passing the array in a link to effect a replacement long pbeg, // from here long pend, // up to here long pheight, // in the column of this height long pwidth, // bearing this number among all the columns in the array uchar ppnf) // with this character { long offset=0; for(offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[(int)offset]=ppnf; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Getting an isolated value from the array | //| Character one-dimensional array represented as a matrix | //+------------------------------------------------------------------+ uchar GetMatrix(uchar& array[], // passing it in a link to obtain a character... long pbeg, // here long pheight, // in the column of this height long pwidth) // bearing this number among all the columns in the array { return(array[(int)pheight*(int)pwidth+(int)pbeg]); } //+------------------------------------------------------------------+ //|Filling the vector | //+------------------------------------------------------------------+ void SetVector(long &array[], // passing the long-type array in a link to effect a replacement long pbeg, // from here long pend, // up to here long pv) // with this value { long offset=0; for(offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[(int)offset]=array[(int)offset]+pv; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying a horizontal line | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying a vertical line | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a rectangle (of a given size) | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor) { DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a filled rectangle (of a given size) | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor) { DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a filled rectangle | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor) { for(int i=aX1; i<=aX2; i++) for(int j=aY1; j<=aY2; j++) { DrawDot(i,j,aColor); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying the text vertically | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor) { SetDrawWidth(1); for(int j=0;j<StringLen(aText);j++) { string TypeChar=StringSubstr(aText,j,1); if(TypeChar==" ") { aY+=5; } else { int Pointer=0; for(int i=0;i<ArraySize(CA);i++) { if(CA[i]==TypeChar) { Pointer=i; } } for(int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+1];i++) { DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor); } aY+=WA[Pointer]+1; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Transforming components into color | //+------------------------------------------------------------------+ int RGB256(int aR,int aG,int aB) { return(aR+256*aG+65536*aB); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing X's or O's as an image | //+------------------------------------------------------------------+ void ShowCell(int x,int y,uchar img) { uchar r,g,b; for(int i=0; i<8; i++) { for(int j=0; j<8; j++) { switch(img) { case 'X': r=Mask_X[3*(j*8+i)]; g=Mask_X[3*(j*8+i)+1]; b=Mask_X[3*(j*8+i)+2]; break; case 'O': r=Mask_O[3*(j*8+i)]; g=Mask_O[3*(j*8+i)+1]; b=Mask_O[3*(j*8+i)+2]; break; }; int col=RGB256(r,g,b); bmp.DrawDot(x+i,y+j,col); } } } //+------------------------------------------------------------------+
根据输入参数图的值，脚本结果或者以带图像文本文件的形式 (terminal_data_directory\MQL5\Images)生成 ，或者是纯文本文件（保存于 terminal_data_directory\MQL5\Files）。
结果对比
为对比这些结果，我们利用下述参数绘制一个“轻质原油”图表：格尺寸为 $1，转向为 3 格。
StockCharts.com:
图 1. 由 StockCharts.com 生成的“轻质原油”点数图
Bull's-Eye Broker:
图 2. 由 Bull's-Eye Broker 软件生成的“轻质原油”点数图
我们脚本的性能结果：
图 3. 由我们脚本生成的“轻质原油”点数图
所有三个图表均完全相同。恭喜您！我们对于点数图已经找到点感觉了。
点数图的典型形态
它们可以如何使用？
我们首先看一看 典型形态，它们可是屈指可数。
其形态包括：
图 4. 价格形态：双顶、三顶、双底突破及三底
此外：
图 5. 价格形态：看涨三角与看跌三角
以及最后：
图 6. 价格形态：牛市弹射器与熊市弹射器
现在给大家几条小贴士。
- 仅建支撑线以上的买入持仓以及阻力线以下的卖出持仓。例如：从 2011 年 12 月中开始，在突破自 2011 年 9 月末形成的整条阻力线后，仅建“轻质原油”期货的买入持仓。
- 利用支撑线与阻力线追踪止损订单。
- 建创之前，利用垂直测算估算可能获利与可能损失之间的比率。
下方示例更好地演示了垂直测算。
2011 年 12 月，X 列从初始价格 $76 上移并超过了位于 $85 的前一个 X 列，于 $87 处突破了整条阻力线并达到 $89。根据垂直测算，这表明价格可能上涨达到了 $76+($89-$75)*3 (3 格转向)=$118 水平。
下一个变动纠正性地将价格扳回到 $85 水平。投机者可下达一个少 $1 即 $84 的止损买入持仓订单。
完成高于前一 X 列一格的纠正性移动（即，以价格 $90）后，即可计划进入该买入持仓。
我们来估算一下可能损失 - 每宗期货合同可能损失金额为 $90-$84=$6。可能获利可达 $118-$90=$28。可能获利-可能损失比率：$28/$6>4.5，我觉得性能不错。到目前为止，我们的获利金额可能达到每宗期货合同 $105-$90=$15。
许可
该脚本由作者 Roman Rich 根据 BSD 许可编写和提供。许可文本请见 Lic.txt 文件。cIntBMP 库由 Dmitry 创建，又名 Integer。StockCharts.com 与 Bull's-Eye Broker 商标均为其各自所有者的财产。
总结
本文提出了针对点数图（“圈圈叉叉”）的一种算法和脚本。研究了多种价格形态，并在提供的建议中概述了它们的实际应用。
