简介

МetaТrader 5 终端中有三种默认价格展示工具可用（МetaТrader 4 也是一样）：柱、烛形图和线条。而从本质上来看，它们都体现相同的内容 - 时间图表。除了传统的时间相关价格展示法外，还存在投资者与投机者中相当普遍的其它非时间相关手段。Renko 与 Kagi 图表、新三值线及 点数图图表。



我不会断言其优势凌驾于传统算法之上，而是将时间变量放到一边，帮助交易者专注于价格变量。我建议大家在这里结合相关的图表算法，研究点数图，看看用于生成此类图表的市场知名产品，并编写一个实施该算法的浅显简单的脚本。由 Thomas J. Dorsey 撰写的 《点数图：预测和跟踪市场价格的基本应用》将作为我们的入门书。



Bull's-Eye Broker（牛眼经纪） 是绘制离线图表时最受欢迎的软件包。该软件可试用 21 天（可能有大量试用版本），而测试期间则提供新的测试版本。该软件包将被用于评估我们的脚本性能结果。从点数图方面来看， StockCharts 是最佳在线资源之一。此网站面向证券交易所，所以很遗憾，并不提供外汇工具价格。



为了对比我们将引进的脚本性能结果，黄金期货、轻质原油期货和 S&P 500 CFD 图表都会利用该软件和网站生成；会单独利用 Bull's-Eye Broker，绘制一个 EURUSD 价格图表（记住 StockChart 限制）。

点数图的算法



这里就是算法。

点数图中有两个关键参数：

体现工具价格最小变动的格尺寸；小于最小价格变动的变动不会影响图表； 体现与当前图表方向相反方向的价格变动格数的转向，此后，新列中就会显示该变动。

由于制图需要报价历史按照开盘-最高-最低-收盘价格的形式存储，所以我们做出如下假设：

举个例子。假设我们要绘制一个轻质原油图表，框尺寸为 $1 （一）且有 3 （三）格转向。也就是说，所有“最高”价格均向下取最近的 $1，而所有“最低”价格则都以相同的方式向上取值：

日期 最高 最低 XO 最高 XO 最低 2012.02.13 100.86 99.08 100 100 2012.02.14 101.83 100.28 101 101 2012.02.15 102.53 100.62 102 101 2012.02.16 102.68 100.84 102 101 2012.02.17 103.95 102.24 103 102





X （叉）用于图表上的某个向上价格变动图解，而 O （圈）则会体现向下的价格变动。

如何确定价格的最初方向（第一列是 X 还是 O）：



记住 XO 最高与 XO 最低 [柱数-1] 值，并等到：



与最初 XO 最高（第一列为 О）相比，XO 最低值按转向格数减少；或者

与最初 XO 最低（第一列为 X）相比，XO 最高值按转向格数增加。

在我们的“轻质原油”示例中，我们要记住 XO 最高[柱数-1]=100，而 XO 最低[柱数-1]=100。



然后等待，看看会先发生什么：



下一个柱的 XO 最低[i] 值会变成小于等于 $97，表明第一列为 O；或者



下一个柱的 XO 最高[i] 值会变成大于等于 $103，表明第一列为 X。



我们可将第一列确定为 2 月 17 日：XO 最高价格达到 $103 且第一列为 X。通过从 $100 到 $103 绘制四个 X 来完成。

如何确定进一步的图表变动：

如果当前列为 X，则检查当前柱的 XO 最高是否对比当前 XO 价格按照格尺寸增长（即，在 2 月 20 日，我们会首先检查 XO 最高是否大于等于 $104）。如果 XO 最高[2012.02.20] 为 $104 或 $105 甚至更高，我们就会将相关数量的 X 添加到现有的 X 列。



如果当前柱的 XO 最高对比当前 XP 价格未能按照格尺寸增长，则检查当前柱的 XO 最低是否是比 XO 最高小转向的格数（本例中，如果 XO 最低[2012.02.20] 小于等于 $103-3*$1=$100，或是 $99 甚至更小）。如果它小，我们则在 X 列的右侧从 $102 到 $100 绘制一个 O 列。

如果当前列为 O，则上述所有内容均要反向应用。

重要须知：每一个新的 O 列，始终都会在前一个 X 列“最高”值的右下一格处绘制；而每一个新的 X 列，则始终会在前一个 O 列“最低”值的右上一格处绘制。

现在，制图原则清楚了。我们继续研究支撑与阻力线。

传统点数图中的支撑与阻力线都始终呈 45 度角。

第一条线取决于第一列。如果第一列为 X，则第一条线会是一条起点高于第一列最大值一格、且向右下 45 度的阻力线。如果第一列为 O，则第一条线会是一条起点低于第一列最小值一格、且向右上 45 度的支撑线。绘制支撑与阻力线，直到其达到价格图表。

只要支撑/阻力线到达价格图表，我们就开始绘制相应的阻力/支撑线。绘制时的主要原则，就是确保绘制线条更偏向于图表前一趋势线的右侧。由此，要绘制一条支撑线，我们首先要识别刚刚绘制的阻力线下方的最小图表值，并从比已识别最小值低一格的位置开始向右上绘制支撑线，直到其达到图表或是图表的最后一列。

如果支撑线从前一阻力线下方的最小值开始向上绘制，并遇到了同一阻力线下的图表，则向右移动，并从该阻力线下方最低值到阻力线端部的范围内，找到一个新的价格最小值。继续绘制，直到如此绘制的趋势线延伸到前一趋势线的右上方。

下文还会提供真实的图表示例，帮助您进一步澄清上述所有内容。

到目前为止，我们已经选好了图表算法。我们再给自己的脚本添加几个巧妙的功能：

模式选择：针对某当前交易品种或 MarketWatch （市场报价）中的所有交易品种制图；

时间表选择（在日时间表上绘制 100 点的图表、在 M1 上绘制 1-3 点的图表，似乎更合逻辑）；

以点为单位，设置格尺寸；

设置待转向格的数量；

设置在列中与行中（类似于 MarketDepth 指标）显示交易量的字符数量（本脚本中则为价格变动数量，因为我尚未遇见提供真实交易量的经纪）；

设置图表绘制所依赖的历史深度；

输出格式的选择 - 结果可保存为纯文本文件或图像文件；

最后，还有一个针对新手的功能 - 自动制图（根据图表所需的高度自动设置格尺寸）。

现在，算法的描述和要求都讲完了，而这个脚本也马上就呼之欲出了。

#property copyright "Roman Rich" #property link "http://www.FXRays.info" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include "cIntBMP.mqh" input bool mw= true ; input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M1 ; input long box= 2 ; enum cChoice{c10= 10 ,c25= 25 ,c50= 50 ,c100= 100 }; input cChoice count=c50; enum rChoice{Two= 2 ,Three,Four,Five,Six,Seven}; input rChoice reverse=Five; enum vChoice{v10= 10 ,v25= 25 ,v50= 50 }; input vChoice vd=v10; enum dChoice{Little= 15000 ,Middle= 50000 ,Many= 100000 ,Extremely= 1000000 }; input dChoice depth=Little; input bool pic= true ; input int cellsize= 10 ; class cIntBMPEx : public cIntBMP { public : void Rectangle( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor); void Bar( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor); void LineH( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aColor); void LineV( int aX1, int aY1, int aSizeY, int aColor); void DrawBar( int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor); void TypeTextV( int aX, int aY, string aText, int aColor); }; cIntBMPEx bmp; uchar Mask_O[ 192 ]= { 217 , 210 , 241 , 111 , 87 , 201 , 124 , 102 , 206 , 165 , 150 , 221 , 237 , 234 , 248 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 73 , 42 , 187 , 137 , 117 , 211 , 201 , 192 , 235 , 140 , 120 , 212 , 60 , 27 , 182 , 178 , 165 , 226 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 40 , 3 , 174 , 250 , 249 , 253 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 229 , 225 , 245 , 83 , 54 , 190 , 152 , 135 , 216 , 255 , 255 , 255 , 68 , 36 , 185 , 229 , 225 , 245 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 247 , 246 , 252 , 78 , 48 , 188 , 201 , 192 , 235 , 140 , 120 , 212 , 145 , 126 , 214 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 188 , 177 , 230 , 124 , 102 , 206 , 237 , 234 , 248 , 58 , 24 , 181 , 209 , 201 , 238 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 168 , 153 , 222 , 124 , 102 , 206 , 255 , 255 , 255 , 199 , 189 , 234 , 63 , 30 , 183 , 186 , 174 , 229 , 247 , 246 , 252 , 204 , 195 , 236 , 60 , 27 , 182 , 204 , 195 , 236 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 232 , 228 , 246 , 117 , 93 , 203 , 52 , 18 , 179 , 83 , 54 , 190 , 196 , 186 , 233 , 255 , 255 , 255 }; uchar Mask_X[ 192 ]= { 254 , 252 , 252 , 189 , 51 , 51 , 236 , 195 , 195 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 235 , 192 , 192 , 248 , 234 , 234 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 202 , 90 , 90 , 184 , 33 , 33 , 251 , 243 , 243 , 212 , 120 , 120 , 173 , 0 , 0 , 173 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 254 , 252 , 252 , 195 , 69 , 69 , 192 , 60 , 60 , 178 , 15 , 15 , 233 , 186 , 186 , 253 , 249 , 249 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 241 , 210 , 210 , 173 , 0 , 0 , 209 , 111 , 111 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 205 , 99 , 99 , 192 , 60 , 60 , 181 , 24 , 24 , 241 , 210 , 210 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 249 , 237 , 237 , 176 , 9 , 9 , 241 , 213 , 213 , 226 , 165 , 165 , 189 , 51 , 51 , 254 , 252 , 252 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 230 , 177 , 177 , 185 , 36 , 36 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 189 , 51 , 51 , 222 , 153 , 153 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 240 , 207 , 207 , 200 , 84 , 84 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 227 , 168 , 168 , 211 , 117 , 117 , 255 , 255 , 255 }; void OnStart () { int mwSymb; string symb; int height= 0 ,width= 0 ; string pnfArray[]; if (mw== true ) { mwSymb= 0 ; while (mwSymb< SymbolsTotal ( true )) { symb= SymbolName (mwSymb, true ); ArrayFree (pnfArray); ArrayResize (pnfArray, 0 , 0 ); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray, 0 ,height); mwSymb++; }; } else { symb= Symbol (); ArrayFree (pnfArray); ArrayResize (pnfArray, 0 , 0 ); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray, 0 ,height); }; Alert ( "Ok." ); } void PNF( string sName, string & array[], int & y, int & z, bool toPic, int cs) { string s,ps; datetime d[]; double o[],h[],l[],c[]; long v[]; uchar matrix[]; long VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax; int tMin[],tMax[]; datetime DateByCol[]; MqlDateTime bMDT,eMDT; string strDBC[]; uchar pnf= '.' ; int sd; int b,i,j,k= 0 ,m= 0 ; int GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax; int height,width,beg= 0 ,end= 0 ; double dBox,price; int thBeg= 1 ,thEnd= 2 ,tv= 0 ; uchar trend= '.' ; int RowVolWidth= 10 *cs; int startX= 5 *cs; int yshift=cs* 7 ; if ( SymbolInfoInteger (sName, SYMBOL_DIGITS )<= 3 ) sd= 2 ; else sd= 4 ; b= MathMin ( Bars (sName,tf),depth); ArrayFree (d); ArrayFree (o); ArrayFree (h); ArrayFree (l); ArrayFree (c); ArrayFree (v); ArrayFree (matrix); ArrayFree (VolByPrice); ArrayFree (VolByCol); ArrayFree (DateByCol); ArrayFree (tMin); ArrayFree (tMax); ArrayResize (d,b, 0 ); ArrayResize (o,b, 0 ); ArrayResize (h,b, 0 ); ArrayResize (l,b, 0 ); ArrayResize (c,b, 0 ); ArrayResize (v,b, 0 ); ArrayInitialize (d, NULL ); ArrayInitialize (o, NULL ); ArrayInitialize (h, NULL ); ArrayInitialize (l, NULL ); ArrayInitialize (c, NULL ); ArrayInitialize (v, NULL ); CopyTime (sName,tf, 0 ,b,d); CopyOpen (sName,tf, 0 ,b,o); CopyHigh (sName,tf, 0 ,b,h); CopyLow (sName,tf, 0 ,b,l); CopyClose (sName,tf, 0 ,b,c); CopyTickVolume (sName,tf, 0 ,b,v); if (box!= 0 ) { dBox=box/ MathPow ( 10.0 ,( double )sd); } else { dBox=MathNorm((h[ ArrayMaximum (h, 0 , WHOLE_ARRAY )]-l[ ArrayMinimum (l, 0 , WHOLE_ARRAY )])/count, 1 / MathPow ( 10.0 ,( double )sd), true )/ MathPow ( 10.0 ,( double )sd); }; GlobalMin=MathNorm(l[ ArrayMinimum (l, 0 , WHOLE_ARRAY )],dBox, true )-( int )(reverse); GlobalMax=MathNorm(h[ ArrayMaximum (h, 0 , WHOLE_ARRAY )],dBox, false )+( int )(reverse); StartMin=MathNorm(l[ 0 ],dBox, true ); StartMax=MathNorm(h[ 0 ],dBox, false ); ContMin=( int )(StartMin- 1 ); ContMax=( int )(StartMax+ 1 ); RevMin=( int )(StartMax-reverse); RevMax=( int )(StartMin+reverse); height=( int )(GlobalMax-GlobalMin); width= 1 ; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayInitialize (matrix, '.' ); ArrayResize (VolByPrice,height, 0 ); ArrayInitialize (VolByPrice, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayInitialize (VolByCol, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayInitialize (DateByCol, D'01.01.1971' ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayInitialize (tMin, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); ArrayInitialize (tMax, 0 ); for (i= 1 ;i<b;i++) { CurMin=MathNorm(l[i],dBox, true ); CurMax=MathNorm(h[i],dBox, false ); switch (pnf) { case '.' : { if (CurMax>=RevMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); beg=( int )(StartMin-GlobalMin- 1 ); end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; trend= 'D' ; break ; }; if (CurMin<=RevMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); end=( int )(StartMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; trend= 'U' ; break ; }; break ; }; case 'X' : { if (CurMax>=ContMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; break ; }; if (CurMin<=RevMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); end--; width++; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); SetMatrix(matrix, 0 ,( int )(height- 1 ),height,( int )(width- 1 ), '.' ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]= 0 ; VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; break ; }; break ; }; case 'O' : { if (CurMin<=ContMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; break ; }; if (CurMax>=RevMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; beg++; end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); width++; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); SetMatrix(matrix, 0 ,( int )(height- 1 ),height,( int )(width- 1 ), '.' ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]= 0 ; VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; break ; }; break ; }; }; }; s= "BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich" ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= SymbolInfoString (sName, SYMBOL_DESCRIPTION )+ ", Box-" + DoubleToString (box, 0 )+ ",Reverse-" + DoubleToString (reverse, 0 ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; if (toPic== true ) { int XSize=cs*width+ 2 *startX+RowVolWidth; int YSize=cs*height+yshift+ 70 ; bmp.Create(XSize,YSize, clrWhite ); for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs, clrWhite ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } bmp.TypeText( 10 ,yshift+cs*(height)+ 50 ,array[k- 2 ], clrDarkGray ); bmp.TypeText( 10 ,yshift+cs*(height)+ 35 ,array[k- 1 ], clrGray ); } i= 0 ; while (thEnd<width- 1 ) { while (thBeg+i<thEnd) { if (trend== 'U' ) { i= ArrayMinimum (tMin,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMin[i]; } else { i= ArrayMaximum (tMax,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMax[i]; } thBeg=i; tv=j; i= 0 ; while (GetMatrix(matrix,j,height,( long )(thBeg+i))== '.' ) { i++; if (trend== 'U' ) j++; else j--; if (thBeg+i==width- 1 ) { thEnd=width- 1 ; break ; }; }; if (thBeg+i<thEnd) { thBeg=thBeg+ 2 ; i= 0 ; }; }; thEnd=thBeg+i; if (thEnd==thBeg) thEnd++; for (i=thBeg;i<thEnd;i++) { SetMatrix(matrix,tv,tv,height,( long )(i), '+' ); if (toPic== true ) { if (trend== 'U' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, clrGreen ); } if (trend== 'D' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, RowVolWidth+startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv)*cs, clrRed ); } if (trend== 'U' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+ 1 +startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+ 1 +startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, clrGreen ); } if (trend== 'D' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+ 1 +startX+i*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, RowVolWidth+ 1 +startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv)*cs, clrRed ); } } if (trend== 'U' ) tv++; else tv--; }; if (trend== 'U' ) trend= 'D' ; else trend= 'U' ; i= 0 ; }; ArrayResize (strDBC,width, 0 ); TimeToStruct (DateByCol[ 0 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[width- 1 ],eMDT); if ((DateByCol[width- 1 ]-DateByCol[ 0 ])>= 50000000 ) { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 4 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 ); }; for (i= 0 ;i<= 3 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; } else { if ((DateByCol[width- 1 ]-DateByCol[ 0 ])>= 5000000 ) { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 7 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.mon!=eMDT.mon) { if (eMDT.mon< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 ); } }; for (i= 0 ;i<= 6 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; } else { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 10 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.day!=eMDT.day) { if (eMDT.mon< 10 && eMDT.day< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon< 10 && eMDT.day>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 &&eMDT.day< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 &&eMDT.day>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); } }; for (i= 0 ;i<= 9 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; }; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; price=GlobalMax*dBox; HVolumeMax=VolByPrice[ ArrayMaximum (VolByPrice, 0 , WHOLE_ARRAY )]; s= "" ; for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) { StringInit (ps, 8 - StringLen ( DoubleToString (price,sd)), ' ' ); s=s+ps+ DoubleToString (price,sd)+ " : " ; for (j= 0 ;j<vd;j++) if (VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+ "*" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ CharToString (matrix[j*height+i]); s=s+ " : " +ps+ DoubleToString (price,sd); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= "" ; price=price-dBox; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) if ( StringGetCharacter ( DoubleToString (j, 0 ), StringLen ( DoubleToString (j, 0 ))- 1 )== 57 ) s=s+ "|" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; VVolumeMax=VolByCol[ ArrayMaximum (VolByCol, 0 , WHOLE_ARRAY )]; for (i=vd- 1 ;i>= 0 ;i--) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) if (VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+ "*" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= " | Start Date/Time | End Date/Time | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; TimeToStruct (DateByCol[ 0 ],bMDT); s= " 1 | 0000/00/00 00:00:00 | " ; s=s+ DoubleToString (bMDT.year, 0 )+ "/" ; if (bMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (bMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; if (bMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (bMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; if (bMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); s= "" ; StringInit (ps, 4 - StringLen ( DoubleToString (i+ 1 , 0 )), ' ' ); s=s+ps+ DoubleToString (i+ 1 , 0 )+ " | " ; s=s+ DoubleToString (bMDT.year, 0 )+ "/" ; if (bMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (bMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; if (bMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (bMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; if (bMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; s=s+ DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "/" ; if (eMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (eMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.day , 0 )+ " " ; if (eMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (eMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.min , 0 )+ ":" ; if (eMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.sec , 0 )+ " | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; y=k; z= 25 +vd+width; if (toPic== true ) { for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { string s0=strDBC[j]; StringReplace(s0, "." , "/" ); bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height- 1 )+ 5 ,s0, clrDimGray ); } for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, 0xF6F6F6 ); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (i= 0 ; i>- 7 ;i--) for (j= 0 ;j<=vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrWhite ); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) bmp.Bar(startX,yshift+cs*i, int ( 10 *cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs, 0xB5ABAB ); for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+ 1 ; int ypos=yshift+cs*i+ 1 ; if ( CharToString (matrix[j*height+i])== "X" ) ShowCell(xpos,ypos, 'X' ); else if ( CharToString (matrix[j*height+i])== "O" ) ShowCell(xpos,ypos, 'O' ); } for (i= 0 ;i<= 60 /cs;i++) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j, 12 +cs*i,cs,cs, 0xF6F6F6 ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j, 12 +cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift- 60 , cs, int ( 60 *VolByCol[j]/VVolumeMax), 0xB5ABAB ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs* 0 ,yshift+cs* 0 ,cs*(width),cs*(height), clrSilver ); bmp.LineV(startX,yshift,cs*height, clrBlack ); bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height, clrBlack ); price=GlobalMax*dBox; for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) { bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i, DoubleToString (price,sd), clrBlack ); bmp.LineH( 0 ,yshift+cs*i,startX, clrLightGray ); bmp.LineH( 0 +startX- 3 ,yshift+cs*i, 6 , clrBlack ); int dx=RowVolWidth+cs*width; bmp.TypeText( 10 +startX+dx,yshift+cs*i, DoubleToString (price,sd), clrBlack ); bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i, 40 , clrLightGray ); bmp.LineH(startX+dx- 3 ,yshift+cs*i, 6 , clrBlack ); price=price-dBox; } bmp.Save(sName, true ); } } void pnf2file( string sName, string & array[], int beg, int end) { string fn; int handle; fn=sName+ "_b" + DoubleToString (box, 0 )+ "_r" + DoubleToString (reverse, 0 )+ ".txt" ; handle= FileOpen (fn, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI , ';' ); for ( int i=beg;i<end;i++) FileWrite (handle,array[i]); FileClose (handle); } int MathNorm( double value, double prec, bool vect) { if (vect== true ) return (( int )( MathCeil (value/prec))); else return (( int )( MathFloor (value/prec))); } void SetMatrix( uchar & array[], long pbeg, long pend, long pheight, long pwidth, uchar ppnf) { long offset= 0 ; for (offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[( int )offset]=ppnf; } uchar GetMatrix( uchar & array[], long pbeg, long pheight, long pwidth) { return (array[( int )pheight*( int )pwidth+( int )pbeg]); } void SetVector( long &array[], long pbeg, long pend, long pv) { long offset= 0 ; for (offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[( int )offset]=array[( int )offset]+pv; } void cIntBMPEx::LineH( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor); } void cIntBMPEx::LineV( int aX1, int aY1, int aSizeY, int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::Rectangle( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor) { DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::Bar( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor) { DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::DrawBar( int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) { for ( int i=aX1; i<=aX2; i++) for ( int j=aY1; j<=aY2; j++) { DrawDot(i,j,aColor); } } void cIntBMPEx::TypeTextV( int aX, int aY, string aText, int aColor) { SetDrawWidth( 1 ); for ( int j= 0 ;j< StringLen (aText);j++) { string TypeChar= StringSubstr (aText,j, 1 ); if (TypeChar== " " ) { aY+= 5 ; } else { int Pointer= 0 ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (CA);i++) { if (CA[i]==TypeChar) { Pointer=i; } } for ( int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+ 1 ];i++) { DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor); } aY+=WA[Pointer]+ 1 ; } } } int RGB256( int aR, int aG, int aB) { return (aR+ 256 *aG+ 65536 *aB); } void ShowCell( int x, int y, uchar img) { uchar r,g,b; for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { for ( int j= 0 ; j< 8 ; j++) { switch (img) { case 'X' : r=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)]; g=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)+ 1 ]; b=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)+ 2 ]; break ; case 'O' : r=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)]; g=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)+ 1 ]; b=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)+ 2 ]; break ; }; int col=RGB256(r,g,b); bmp.DrawDot(x+i,y+j,col); } } }

根据输入参数图的值，脚本结果或者以带图像文本文件的形式 (terminal_data_directory\MQL5\Images)生成 ，或者是纯文本文件（保存于 terminal_data_directory\MQL5\Files）。





结果对比



为对比这些结果，我们利用下述参数绘制一个“轻质原油”图表：格尺寸为 $1，转向为 3 格。

StockCharts.com:

图 1. 由 StockCharts.com 生成的“轻质原油”点数图

Bull's-Eye Broker:







图 2. 由 Bull's-Eye Broker 软件生成的“轻质原油”点数图





我们脚本的性能结果：

图 3. 由我们脚本生成的“轻质原油”点数图



所有三个图表均完全相同。恭喜您！我们对于点数图已经找到点感觉了。







点数图的典型形态

它们可以如何使用？

我们首先看一看 典型形态，它们可是屈指可数。

其形态包括：





图 4. 价格形态：双顶、三顶、双底突破及三底



此外：





图 5. 价格形态：看涨三角与看跌三角

以及最后：





图 6. 价格形态：牛市弹射器与熊市弹射器

现在给大家几条小贴士。

仅建支撑线以上的买入持仓以及阻力线以下的卖出持仓。例如：从 2011 年 12 月中开始，在突破自 2011 年 9 月末形成的整条阻力线后，仅建“轻质原油”期货的买入持仓。 利用支撑线与阻力线追踪止损订单。 建创之前，利用垂直测算估算可能获利与可能损失之间的比率。

下方示例更好地演示了垂直测算。

2011 年 12 月，X 列从初始价格 $76 上移并超过了位于 $85 的前一个 X 列，于 $87 处突破了整条阻力线并达到 $89。根据垂直测算，这表明价格可能上涨达到了 $76+($89-$75)*3 (3 格转向)=$118 水平。

下一个变动纠正性地将价格扳回到 $85 水平。投机者可下达一个少 $1 即 $84 的止损买入持仓订单。

完成高于前一 X 列一格的纠正性移动（即，以价格 $90）后，即可计划进入该买入持仓。

我们来估算一下可能损失 - 每宗期货合同可能损失金额为 $90-$84=$6。可能获利可达 $118-$90=$28。可能获利-可能损失比率：$28/$6>4.5，我觉得性能不错。到目前为止，我们的获利金额可能达到每宗期货合同 $105-$90=$15。

许可

该脚本由作者 Roman Rich 根据 BSD 许可编写和提供。许可文本请见 Lic.txt 文件。cIntBMP 库由 Dmitry 创建，又名 Integer。StockCharts.com 与 Bull's-Eye Broker 商标均为其各自所有者的财产。

总结

本文提出了针对点数图（“圈圈叉叉”）的一种算法和脚本。研究了多种价格形态，并在提供的建议中概述了它们的实际应用。