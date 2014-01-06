MetaTrader 5 / 示例
МetaТrader 5 终端中有三种默认价格展示工具可用（МetaТrader 4 也是一样）：柱、烛形图和线条。而从本质上来看，它们都体现相同的内容 - 时间图表。除了传统的时间相关价格展示法外，还存在投资者与投机者中相当普遍的其它非时间相关手段。Renko 与 Kagi 图表、新三值线及 点数图图表。

我不会断言其优势凌驾于传统算法之上，而是将时间变量放到一边，帮助交易者专注于价格变量。我建议大家在这里结合相关的图表算法，研究点数图，看看用于生成此类图表的市场知名产品，并编写一个实施该算法的浅显简单的脚本。由 Thomas J. Dorsey 撰写的 《点数图：预测和跟踪市场价格的基本应用》将作为我们的入门书。

Bull's-Eye Broker（牛眼经纪） 是绘制离线图表时最受欢迎的软件包。该软件可试用 21 天（可能有大量试用版本），而测试期间则提供新的测试版本。该软件包将被用于评估我们的脚本性能结果。从点数图方面来看， StockCharts 是最佳在线资源之一。此网站面向证券交易所，所以很遗憾，并不提供外汇工具价格。

为了对比我们将引进的脚本性能结果，黄金期货、轻质原油期货和 S&P 500 CFD 图表都会利用该软件和网站生成；会单独利用 Bull's-Eye Broker，绘制一个 EURUSD 价格图表（记住 StockChart 限制）。


点数图的算法

这里就是算法。

点数图中有两个关键参数：

  1. 体现工具价格最小变动的格尺寸；小于最小价格变动的变动不会影响图表；
  2. 体现与当前图表方向相反方向的价格变动格数的转向，此后，新列中就会显示该变动。

由于制图需要报价历史按照开盘-最高-最低-收盘价格的形式存储，所以我们做出如下假设：

  1. 该图表基于最高-最低价格绘制；
  2. “最高”价格会向下取格尺寸 (MathFloor)，而“最低”价格则会向上取格尺寸 (MathCeil)。

举个例子。假设我们要绘制一个轻质原油图表，框尺寸为 $1 （一）且有 3 （三）格转向。也就是说，所有“最高”价格均向下取最近的 $1，而所有“最低”价格则都以相同的方式向上取值：

日期 最高 最低 XO 最高 XO 最低
2012.02.13 100.86 99.08 100 100
2012.02.14 101.83 100.28 101 101
2012.02.15 102.53 100.62 102 101
2012.02.16 102.68 100.84 102 101
2012.02.17 103.95 102.24 103 102


X （叉）用于图表上的某个向上价格变动图解，而 O （圈）则会体现向下的价格变动。

如何确定价格的最初方向（第一列是 X 还是 O）：

记住 XO 最高与 XO 最低 [柱数-1] 值，并等到：

  • 与最初 XO 最高（第一列为 О）相比，XO 最低值按转向格数减少；或者
  • 与最初 XO 最低（第一列为 X）相比，XO 最高值按转向格数增加。

在我们的“轻质原油”示例中，我们要记住 XO 最高[柱数-1]=100，而 XO 最低[柱数-1]=100。

然后等待，看看会先发生什么：

  • 下一个柱的 XO 最低[i] 值会变成小于等于 $97，表明第一列为 O；或者
  • 下一个柱的 XO 最高[i] 值会变成大于等于 $103，表明第一列为 X。

我们可将第一列确定为 2 月 17 日：XO 最高价格达到 $103 且第一列为 X。通过从 $100 到 $103 绘制四个 X 来完成。

如何确定进一步的图表变动：

如果当前列为 X，则检查当前柱的 XO 最高是否对比当前 XO 价格按照格尺寸增长（即，在 2 月 20 日，我们会首先检查 XO 最高是否大于等于 $104）。如果 XO 最高[2012.02.20] 为 $104 或 $105 甚至更高，我们就会将相关数量的 X 添加到现有的 X 列。

如果当前柱的 XO 最高对比当前 XP 价格未能按照格尺寸增长，则检查当前柱的 XO 最低是否是比 XO 最高小转向的格数（本例中，如果 XO 最低[2012.02.20] 小于等于 $103-3*$1=$100，或是 $99 甚至更小）。如果它小，我们则在 X 列的右侧从 $102 到 $100 绘制一个 O 列。

如果当前列为 O，则上述所有内容均要反向应用。

重要须知：每一个新的 O 列，始终都会在前一个 X 列“最高”值的右下一格处绘制；而每一个新的 X 列，则始终会在前一个 O 列“最低”值的右上一格处绘制。

现在，制图原则清楚了。我们继续研究支撑与阻力线。

传统点数图中的支撑与阻力线都始终呈 45 度角。

第一条线取决于第一列。如果第一列为 X，则第一条线会是一条起点高于第一列最大值一格、且向右下 45 度的阻力线。如果第一列为 O，则第一条线会是一条起点低于第一列最小值一格、且向右上 45 度的支撑线。绘制支撑与阻力线，直到其达到价格图表。

只要支撑/阻力线到达价格图表，我们就开始绘制相应的阻力/支撑线。绘制时的主要原则，就是确保绘制线条更偏向于图表前一趋势线的右侧。由此，要绘制一条支撑线，我们首先要识别刚刚绘制的阻力线下方的最小图表值，并从比已识别最小值低一格的位置开始向右上绘制支撑线，直到其达到图表或是图表的最后一列。

如果支撑线从前一阻力线下方的最小值开始向上绘制，并遇到了同一阻力线下的图表，则向右移动，并从该阻力线下方最低值到阻力线端部的范围内，找到一个新的价格最小值。继续绘制，直到如此绘制的趋势线延伸到前一趋势线的右上方。

下文还会提供真实的图表示例，帮助您进一步澄清上述所有内容。

到目前为止，我们已经选好了图表算法。我们再给自己的脚本添加几个巧妙的功能：

  • 模式选择：针对某当前交易品种或 MarketWatch （市场报价）中的所有交易品种制图；
  • 时间表选择（在日时间表上绘制 100 点的图表、在 M1 上绘制 1-3 点的图表，似乎更合逻辑）；
  • 以点为单位，设置格尺寸；
  • 设置待转向格的数量；
  • 设置在列中与行中（类似于 MarketDepth 指标）显示交易量的字符数量（本脚本中则为价格变动数量，因为我尚未遇见提供真实交易量的经纪）；
  • 设置图表绘制所依赖的历史深度；
  • 输出格式的选择 - 结果可保存为纯文本文件或图像文件；
  • 最后，还有一个针对新手的功能 - 自动制图（根据图表所需的高度自动设置格尺寸）。

现在，算法的描述和要求都讲完了，而这个脚本也马上就呼之欲出了。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Point&Figure text charts |
//|                                        BSD Lic. 2012, Roman Rich |
//|                                           http://www.FXRays.info |
//+------------------------------------------------------------------+
#property               copyright "Roman Rich"
#property               link      "http://www.FXRays.info"
#property               version   "1.00"
#property               script_show_inputs
#include                "cIntBMP.mqh"                                       // Include the file containing cIntBMP class

input bool              mw=true;                                    // All MarketWatch?
input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M1;                                 // Time frame
input long              box=2;                                      // Box size in pips (0 - auto)
enum                    cChoice{c10=10,c25=25,c50=50,c100=100};
input cChoice           count=c50;                                 // Chart height in boxes for autocharting
enum                    rChoice{Two=2,Three,Four,Five,Six,Seven};
input rChoice           reverse=Five;                              // Number of boxes for reversal
enum                    vChoice{v10=10,v25=25,v50=50};
input vChoice           vd=v10;                                    // Characters for displaying volumes
enum                    dChoice{Little=15000,Middle=50000,Many=100000,Extremely=1000000};
input dChoice           depth=Little;                              // History depth
input bool              pic=true;                                   // Image file?
input int               cellsize=10;                                // Cell size in pixels
//+------------------------------------------------------------------+
//| cIntBMP class descendant                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
class cIntBMPEx : public cIntBMP
  {
public:
   void              Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor);
   void              LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor);
   void              DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor);
   void              TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor);
  };
cIntBMPEx bmp;    // cIntBMPEx class instance
uchar Mask_O[192]= // The naughts
  {
   217,210,241,111,87,201,124,102,206,165,150,221,237,234,248,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   73,42,187,137,117,211,201,192,235,140,120,212,60,27,182,178,165,226,255,255,255,255,255,255,
   40,3,174,250,249,253,255,255,255,255,255,255,229,225,245,83,54,190,152,135,216,255,255,255,
   68,36,185,229,225,245,255,255,255,255,255,255,255,255,255,247,246,252,78,48,188,201,192,235,
   140,120,212,145,126,214,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,188,177,230,124,102,206,
   237,234,248,58,24,181,209,201,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,168,153,222,124,102,206,
   255,255,255,199,189,234,63,30,183,186,174,229,247,246,252,204,195,236,60,27,182,204,195,236,
   255,255,255,255,255,255,232,228,246,117,93,203,52,18,179,83,54,190,196,186,233,255,255,255
  };
uchar Mask_X[192]= // The crosses
  {
   254,252,252,189,51,51,236,195,195,255,255,255,255,255,255,235,192,192,248,234,234,255,255,255,
   255,255,255,202,90,90,184,33,33,251,243,243,212,120,120,173,0,0,173,0,0,255,255,255,
   255,255,255,254,252,252,195,69,69,192,60,60,178,15,15,233,186,186,253,249,249,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,241,210,210,173,0,0,209,111,111,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,205,99,99,192,60,60,181,24,24,241,210,210,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,249,237,237,176,9,9,241,213,213,226,165,165,189,51,51,254,252,252,255,255,255,
   255,255,255,230,177,177,185,36,36,255,255,255,255,255,255,189,51,51,222,153,153,255,255,255,
   255,255,255,240,207,207,200,84,84,255,255,255,255,255,255,227,168,168,211,117,117,255,255,255
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Instrument selection                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int    mwSymb;
   string symb;
   int    height=0,width=0;
   string pnfArray[];
   if(mw==true)
     {
      mwSymb=0;
      while(mwSymb<SymbolsTotal(true))
        {
         symb=SymbolName(mwSymb,true);
         ArrayFree(pnfArray);
         ArrayResize(pnfArray,0,0);
         PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
         pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
         mwSymb++;
        };
     }
   else
     {
      symb=Symbol();
      ArrayFree(pnfArray);
      ArrayResize(pnfArray,0,0);
      PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
      pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
     };
   Alert("Ok.");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart calculation and drawing                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void PNF(string sName,      // instrument
         string& array[],  // array for the output
         int& y,           // array height
         int& z,           // array width
         bool toPic,       // if true-output and draw
         int cs)           // set the cell size for drawing
  {
   string      s,ps;
   datetime    d[];
   double      o[],h[],l[],c[];
   long        v[];
   uchar       matrix[];
   long        VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax;
   int         tMin[],tMax[];
   datetime    DateByCol[];
   MqlDateTime bMDT,eMDT;
   string      strDBC[];
   uchar       pnf='.';
   int         sd;
   int         b,i,j,k=0,m=0;
   int         GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax;
   int         height,width,beg=0,end=0;
   double      dBox,price;
   int         thBeg=1,thEnd=2,tv=0;
   uchar       trend='.';
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   int RowVolWidth=10*cs;
//--- shift for prices
   int startX=5*cs;
   int yshift=cs*7;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(SymbolInfoInteger(sName,SYMBOL_DIGITS)<=3) sd=2; else sd=4;
   b=MathMin(Bars(sName,tf),depth);
   ArrayFree(d);
   ArrayFree(o);
   ArrayFree(h);
   ArrayFree(l);
   ArrayFree(c);
   ArrayFree(v);
   ArrayFree(matrix);
   ArrayFree(VolByPrice);
   ArrayFree(VolByCol);
   ArrayFree(DateByCol);
   ArrayFree(tMin);
   ArrayFree(tMax);
   ArrayResize(d,b,0);
   ArrayResize(o,b,0);
   ArrayResize(h,b,0);
   ArrayResize(l,b,0);
   ArrayResize(c,b,0);
   ArrayResize(v,b,0);
   ArrayInitialize(d,NULL);
   ArrayInitialize(o,NULL);
   ArrayInitialize(h,NULL);
   ArrayInitialize(l,NULL);
   ArrayInitialize(c,NULL);
   ArrayInitialize(v,NULL);
   CopyTime(sName,tf,0,b,d);
   CopyOpen(sName,tf,0,b,o);
   CopyHigh(sName,tf,0,b,h);
   CopyLow(sName,tf,0,b,l);
   CopyClose(sName,tf,0,b,c);
   CopyTickVolume(sName,tf,0,b,v);
   if(box!=0)
     {
      dBox=box/MathPow(10.0,(double)sd);
     }
   else
     {
      dBox=MathNorm((h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)]-l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)])/count,
                      1/MathPow(10.0,(double)sd),true)/MathPow(10.0,(double)sd);
     };
   GlobalMin=MathNorm(l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,true)-(int)(reverse);
   GlobalMax=MathNorm(h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,false)+(int)(reverse);
   StartMin=MathNorm(l[0],dBox,true);
   StartMax=MathNorm(h[0],dBox,false);
   ContMin=(int)(StartMin-1);
   ContMax=(int)(StartMax+1);
   RevMin=(int)(StartMax-reverse);
   RevMax=(int)(StartMin+reverse);
   height=(int)(GlobalMax-GlobalMin);
   width=1;
   ArrayResize(matrix,height*width,0);
   ArrayInitialize(matrix,'.');
   ArrayResize(VolByPrice,height,0);
   ArrayInitialize(VolByPrice,0);
   ArrayResize(VolByCol,width,0);
   ArrayInitialize(VolByCol,0);
   ArrayResize(DateByCol,width,0);
   ArrayInitialize(DateByCol,D'01.01.1971');
   ArrayResize(tMin,width,0);
   ArrayInitialize(tMin,0);
   ArrayResize(tMax,width,0);
   ArrayInitialize(tMax,0);
   for(i=1;i<b;i++)
     {
      CurMin=MathNorm(l[i],dBox,true);
      CurMax=MathNorm(h[i],dBox,false);
      switch(pnf)
        {
         case '.':
           {
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               beg=(int)(StartMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='D';
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(StartMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='U';
               break;
              };
            break;
           };
         case 'X':
           {
            if(CurMax>=ContMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end--;
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
         case 'O':
           {
            if(CurMin<=ContMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg++;
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
        };
     };
//--- credits
   s="BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   s=SymbolInfoString(sName,SYMBOL_DESCRIPTION)+",
                      Box-"+DoubleToString(box,0)+",Reverse-"+DoubleToString(reverse,0);
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //-- BMP image size on the chart display
      int XSize=cs*width+2*startX+RowVolWidth;
      int YSize=cs*height+yshift+70;
      //-- creating a bmp image sized XSize x YSize with the background color clrWhite
      bmp.Create(XSize,YSize,clrWhite);
      //-- displaying cells of the main field
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+50,array[k-2],clrDarkGray);
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+35,array[k-1],clrGray);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
//--- calculating trend lines
   i=0;
   while(thEnd<width-1)
     {
      while(thBeg+i<thEnd)
        {
         if(trend=='U')
           {
            i=ArrayMinimum(tMin,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMin[i];
           }
         else
           {
            i=ArrayMaximum(tMax,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMax[i];
           }
         thBeg=i;
         tv=j;
         i=0;
         while(GetMatrix(matrix,j,height,(long)(thBeg+i))=='.')
           {
            i++;
            if(trend=='U') j++; else j--;
            if(thBeg+i==width-1)
              {
               thEnd=width-1;
               break;
              };
           };
         if(thBeg+i<thEnd)
           {
            thBeg=thBeg+2;
            i=0;
           };
        };
      thEnd=thBeg+i;
      if(thEnd==thBeg) thEnd++;
      for(i=thBeg;i<thEnd;i++)
        {
         SetMatrix(matrix,tv,tv,height,(long)(i),'+');
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(toPic==true)
           {
            //--- support and resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
            //--- broadening of support/resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
           }
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(trend=='U') tv++; else tv--;
        };
      if(trend=='U') trend='D'; else trend='U';
      i=0;
     };
//--- displaying data in columns
   ArrayResize(strDBC,width,0);
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   TimeToStruct(DateByCol[width-1],eMDT);
   if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=50000000)
     {
      for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],4,' ');
      for(i=1;i<=width-1;i++)
        {
         TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
         TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
         if(bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0);
        };
      for(i=0;i<=3;i++)
        {
         StringInit(s,vd,' ');
         s=s+"            : ";
         for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
         s=s+" : ";
         k++;
         ArrayResize(array,k,0);
         array[k-1]=s;
        };
     }
   else
     {
      if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=5000000)
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],7,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.mon!=eMDT.mon)
              {
               if(eMDT.mon<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.mon,0);
               if(eMDT.mon>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"."+DoubleToString(eMDT.mon,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=6;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        }
      else
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],10,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.day!=eMDT.day)
              {
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"."+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day< 10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"." +DoubleToString(eMDT.day,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=9;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        };
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying price chart
   price=GlobalMax*dBox;
   HVolumeMax=VolByPrice[ArrayMaximum(VolByPrice,0,WHOLE_ARRAY)];
   s="";
   for(i=height-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(ps,8-StringLen(DoubleToString(price,sd)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(price,sd)+" : ";
      for(j=0;j<vd;j++) if(VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+CharToString(matrix[j*height+i]);
      s=s+" : "+ps+DoubleToString(price,sd);
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
      s="";
      price=price-dBox;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- simple markup through 10
   StringInit(s,vd,' ');
   s=s+"            : ";
   for(j=0;j<=width-1;j++) if(StringGetCharacter(DoubleToString(j,0),
                                                    StringLen(DoubleToString(j,0))-1)==57) s=s+"|"; else s=s+" ";
   s=s+" : ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying volume chart in columns
   VVolumeMax=VolByCol[ArrayMaximum(VolByCol,0,WHOLE_ARRAY)];
   for(i=vd-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(s,vd,' ');
      s=s+"            : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) if(VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- column history
   s="     | Start Date/Time     | End Date/Time       | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   s="   1 | 0000/00/00 00:00:00 | ";
   s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
   if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
   if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
   if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
   if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
   if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   for(i=1;i<=width-1;i++)
     {
      TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
      TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
      s="";
      StringInit(ps,4-StringLen(DoubleToString(i+1,0)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(i+1,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
      if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
      if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
      if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
      if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
      if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(eMDT.year,0)+"/";
      if(eMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/";
      if(eMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" ";
      if(eMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":";
      if(eMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":";
      if(eMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   y=k;
   z=25+vd+width;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //--- displaying dates in YYYY/MM/DD format
      for(j=0;j<=width-1;j++)
        {
         string s0=strDBC[j];
         StringReplace(s0,".","/");
         bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height-1)+5,s0,clrDimGray);
        }
      //--- volume cell support
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      for(i=0; i>-7;i--)
         for(j=0;j<=vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- exact volumes
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         bmp.Bar(startX,yshift+cs*i,int(10*cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs,0xB5ABAB);
      //--- displaying naughts and crosses
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+1;
            int ypos=yshift+cs*i+1;
            if(CharToString(matrix[j*height+i])=="X") ShowCell(xpos,ypos,'X');
            else
               if(CharToString(matrix[j*height+i])=="O") ShowCell(xpos,ypos,'O');
           }
      //--- volume underside support
      for(i=0;i<=60/cs;i++)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- displaying volumes
      for(j=0;j<=width-1;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift-60,
                                     cs,int(60*VolByCol[j]/VVolumeMax),0xB5ABAB);
      //--- displaying the main field border
      bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*0,yshift+cs*0,cs*(width),cs*(height),clrSilver);
      //--- displaying prices and scale
      bmp.LineV(startX,yshift,cs*height,clrBlack);
      bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height,clrBlack);
      price=GlobalMax*dBox;
      for(i=height-1;i>=0;i--)
        {
         //-- prices on the left
         bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(0,yshift+cs*i,startX,clrLightGray);
         bmp.LineH(0+startX-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         //-- prices on the right     
         int dx=RowVolWidth+cs*width;
         bmp.TypeText(10+startX+dx,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i,40,clrLightGray);
         bmp.LineH(startX+dx-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         price=price-dBox;
        }
      //-- saving the resulting image in a file  
      bmp.Save(sName,true);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Outputting as a text file                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void pnf2file(string sName,        // instrument for the file name
              string& array[],    // array of lines saved in the file
              int beg,            // the line of the array first saved in the file
              int end)            // the line of the array last saved in the file
  {
   string fn;
   int    handle;
   fn=sName+"_b"+DoubleToString(box,0)+"_r"+DoubleToString(reverse,0)+".txt";
   handle=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI,';');
   for(int i=beg;i<end;i++) FileWrite(handle,array[i]);
   FileClose(handle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjusting the price to the box size                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int MathNorm(double value,     // transforming any double-type figure into long-type figure
             double prec,      // ensuring the necessary accuracy
             bool vect)        // and if true, rounding up; if false, rounding down
  {
   if(vect==true)
      return((int)(MathCeil(value/prec)));
   else
      return((int)(MathFloor(value/prec)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Filling the array                                                 |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetMatrix(uchar& array[],      // passing the array in a link to effect a replacement
               long pbeg,          // from here
               long pend,          // up to here
               long pheight,       // in the column of this height
               long pwidth,        // bearing this number among all the columns in the array
               uchar ppnf)         // with this character
  {
   long offset=0;
   for(offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[(int)offset]=ppnf;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting an isolated value from the array                           |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
uchar GetMatrix(uchar& array[],      // passing it in a link to obtain a character...
                long pbeg,          // here
                long pheight,       // in the column of this height
                long pwidth)        // bearing this number among all the columns in the array
  {
   return(array[(int)pheight*(int)pwidth+(int)pbeg]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Filling the vector                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetVector(long &array[],      // passing the long-type array in a link to effect a replacement
               long pbeg,         // from here
               long pend,         // up to here
               long pv)           // with this value
  {
   long offset=0;
   for(offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[(int)offset]=array[(int)offset]+pv;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a horizontal line                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a vertical line                                   |
//+------------------------------------------------------------------+  
void cIntBMPEx::LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a rectangle (of a given size)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle (of a given size)             |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor)
  {
   for(int i=aX1; i<=aX2; i++)
      for(int j=aY1; j<=aY2; j++)
        {
         DrawDot(i,j,aColor);
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying the text vertically                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor)
  {
   SetDrawWidth(1);
   for(int j=0;j<StringLen(aText);j++)
     {
      string TypeChar=StringSubstr(aText,j,1);
      if(TypeChar==" ")
        {
         aY+=5;
        }
      else
        {
         int Pointer=0;
         for(int i=0;i<ArraySize(CA);i++)
           {
            if(CA[i]==TypeChar)
              {
               Pointer=i;
              }
           }
         for(int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+1];i++)
           {
            DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor);
           }
         aY+=WA[Pointer]+1;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Transforming components into color                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int RGB256(int aR,int aG,int aB)
  {
   return(aR+256*aG+65536*aB);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing X's or O's as an image                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ShowCell(int x,int y,uchar img)
  {
   uchar r,g,b;
   for(int i=0; i<8; i++)
     {
      for(int j=0; j<8; j++)
        {
         switch(img)
           {
            case 'X':
               r=Mask_X[3*(j*8+i)];
               g=Mask_X[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_X[3*(j*8+i)+2];
               break;
            case 'O':
               r=Mask_O[3*(j*8+i)];
               g=Mask_O[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_O[3*(j*8+i)+2];
               break;
           };
         int col=RGB256(r,g,b);
         bmp.DrawDot(x+i,y+j,col);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

根据输入参数图的值，脚本结果或者以带图像文本文件的形式 (terminal_data_directory\MQL5\Images)生成 ，或者是纯文本文件（保存于 terminal_data_directory\MQL5\Files）。


结果对比

为对比这些结果，我们利用下述参数绘制一个“轻质原油”图表：格尺寸为 $1，转向为 3 格。

StockCharts.com:

图 1. 由 StockCharts.com 生成的“轻质原油”点数图

图 1. 由 StockCharts.com 生成的“轻质原油”点数图

Bull's-Eye Broker:

图 2. 由 Bull's-Eye Broker 软件生成的“轻质原油”点数图

图 2. 由 Bull's-Eye Broker 软件生成的“轻质原油”点数图


我们脚本的性能结果：

图 3. 由我们脚本生成的“轻质原油”点数图

图 3. 由我们脚本生成的“轻质原油”点数图

所有三个图表均完全相同。恭喜您！我们对于点数图已经找到点感觉了。


点数图的典型形态

它们可以如何使用？

我们首先看一看 典型形态，它们可是屈指可数。

其形态包括：

图 4. 价格形态：双顶、三顶、双底及三底

图 4. 价格形态：双顶、三顶、双底突破及三底

此外：

图 5. 价格形态：看涨三角与看跌三角

图 5. 价格形态：看涨三角与看跌三角

以及最后：

图 6. 价格形态：牛市弹射器与熊市弹射器

图 6. 价格形态：牛市弹射器与熊市弹射器

现在给大家几条小贴士。

  1. 仅建支撑线以上的买入持仓以及阻力线以下的卖出持仓。例如：从 2011 年 12 月中开始，在突破自 2011 年 9 月末形成的整条阻力线后，仅建“轻质原油”期货的买入持仓。
  2. 利用支撑线与阻力线追踪止损订单。
  3. 建创之前，利用垂直测算估算可能获利与可能损失之间的比率。

下方示例更好地演示了垂直测算。

2011 年 12 月，X 列从初始价格 $76 上移并超过了位于 $85 的前一个 X 列，于 $87 处突破了整条阻力线并达到 $89。根据垂直测算，这表明价格可能上涨达到了 $76+($89-$75)*3 (3 格转向)=$118 水平。

下一个变动纠正性地将价格扳回到 $85 水平。投机者可下达一个少 $1 即 $84 的止损买入持仓订单。

完成高于前一 X 列一格的纠正性移动（即，以价格 $90）后，即可计划进入该买入持仓。

我们来估算一下可能损失 - 每宗期货合同可能损失金额为 $90-$84=$6。可能获利可达 $118-$90=$28。可能获利-可能损失比率：$28/$6>4.5，我觉得性能不错。到目前为止，我们的获利金额可能达到每宗期货合同 $105-$90=$15。


许可

该脚本由作者 Roman Rich 根据 BSD 许可编写和提供。许可文本请见 Lic.txt 文件。cIntBMP 库由 Dmitry 创建，又名 Integer。StockCharts.com 与 Bull's-Eye Broker 商标均为其各自所有者的财产。


总结

本文提出了针对点数图（“圈圈叉叉”）的一种算法和脚本。研究了多种价格形态，并在提供的建议中概述了它们的实际应用。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/368

附加的文件 |
下载ZIP
pnf.zip (659.49 KB)
cintbmp.mqh (39.68 KB)
pnf2.mq5 (27.36 KB)
lic.txt (1.35 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

