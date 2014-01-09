AutoElliottWaveMaker - 用于艾略特波浪半自动分析的 MetaTrader 5 工具

简介



《MQL5 中艾略特波浪自动分析的实施》 一文中讲述了艾略特波浪自动波浪标签算法的几处不完善之处，其中一个就是速度缓慢。有鉴于此，以及自动分析本身就不太适合于实际应用这一现实，我们决定开发一款 半自动 波浪标签工具，而其众多优势包括：

人为控制标签；

由于仅分析用户指定的图表部分，所以分析速度极快。

此程序名为 AutoElliottWaveMaker，是本文要介绍的主角。AutoElliottWaveMaker 是当前可在市场中买到的手动波浪标签工具的一次必然升级。

1. 程序对象

该程序的主要对象为标签以及标签面板（图 1）。





图 1. 标签面板

标签面板所呈示的，是处于图表左上方的某个波级的一系列标签。该面板的位置以及标签之间的距离，均由用户在程序输入参数中自行定义（图 2）：

interval - 标签面板上标签之间的距离；

- 标签面板上标签之间的距离； x_distance - 标签面板沿 X 轴相对于图表左上角的位置；

- 标签面板沿 X 轴相对于图表左上角的位置； x_distance - 标签面板沿 Y 轴相对于图表左上角的位置。





图 2. 程序的输入参数

标签面板还会显示当前波级的名称（图 1）。

您可以通过按下 Esc 键隐藏/显示标签面板。如要显示标签面板上前一波级或后一波级的标签，请分别按下 Q 或 W。

标签则可利用拖放法移离标签面板。移动某标签后，标签面板就会恢复其初始状态。如从标签面板中移除某标签，则该面板不会恢复。想要恢复它，必须前往另一个波级，然后再返回。

波级与标签的数量和样式，均于 Levels.txt 文件中设置，而该文件会在您首次启动程序时自动生成。Levels.txt 文件位于 MetaTrader 5 终端数据目录下的 Files 文件夹中。用户可通过编辑该文件，更改波级的样式（图 3）。





图 3. Levels.txt 内容

我们以该文件的第四行为例来研究一下：

SubMinuette - 波级的名称；

- 波级的名称； i , ii , iii , iv , v , a , b , c , d , e , w , x , y , xx , z - 波峰；

, , , , , , , , , , , , , , - 波峰； Times New Roman - 字体；

- 字体； 8 - 字号；

- 字号； 15 - 字体高度（以像素计）；

- 字体高度（以像素计）； 255, 140, 0 - RGB 格式的颜色。

编辑该文件时，应设置下述限制：

波峰数量应为 15；

每个波峰的标记都不相同。

而且，为确保程序的妥善运行，有必要将 MetaTrader 5 终端设置 (Main Menu-Tools-Options-Charts) 中的 "Unlimited" （无限制）设置为 "Max bars in chart" （图表中的最大柱数）。

2. 波浪标签过程

艾略特波浪在手动与/或自动模式下贴标。



手动模式轮流假设两种标签方式：

由标签面板拖动标签； 在图表的相关柱附近单击。

自动模式则建议根据程序的算法为图表贴标。这就是说，根据用户指定，分析可涉及整个图表，亦可是其中的任何部分（从一个标签到另一个）。



2.1. 手动模式

在手动标签模式下，标签可自由显示于各柱的上方或下方，图表比例或尺寸如有变化，亦会自动调整。各标签会按照波级的优先顺序放置。由此，如果同一柱的上方或下方有两个或更多波浪标签，那么，高波级的标签就会分别高于或低于低波级标签放置（图 4 和图 5）。





图 4. 贴标之前的标签位置









图 5. 贴标之后的标签位置





从图 4 可以看出，柱上方有一个 SubMicro 波级的标签 (A)。标签 5 被置于同一柱上的一个较低级别 - SuperMicro。由于 SuperMicro 级别比 SubMicro 低，所以标签 5 显示于标签 (A) 的下方（图 5）。

手动标签时必须考虑到，波浪标签要放置到最高/最低高于/低于邻近柱的最近柱的上方/下方。这一特定功能允许在图表中更加精确地定位标签。

前文说过，手动模型下的标签有两种完成方式。而且，在拖放过程多多少少还算清楚的同时，单击式的标签亦有其自身的特色。

如果利用鼠标点击贴标，您要在标签面板上选择一个标签。此举亦可通过连续按下 Z 键完成（这种情况下，您可以随着整体循环在面板上的标签之间进行切换）。之后，当前波级的贴标即可通过在图表上所需柱处单击鼠标即可完成。要完成标签过程，请单击任何标签或按下 X 键。



只要标签面板上有选定标签，贴标就会一直继续。每一次鼠标点击都会选择接续的标签。最后一个标签会结束单击型贴标过程。

2.2. 自动模式

图表的自动贴标利用控制键完成。自动贴标的不同情形有三种：

直到选定标签的图表分析； 选定标签后的图表分析； 未选择任何标签情况下的整体图表分析。

自动贴标的第一种情形会在按下 1 后执行。这种情况下，会从其开始直到选择的标签对图表实施分析，前提是其左侧没有其它标签。否则，会从左侧最近的标签开始、直到选定标签执行分析。



图 6 于图表中显示了两个标签。第二个标签被选中。按下 1 后，标签之间的图表部分就会接受分析。分析结果如图 7 所示。





图 6. 按下 1 之前图表的初始状态





图 7. 标签之间图表部分的自动分析结果

贴标的第二种情形通过按下 2 激活。这种情况下，会从选定的标签直到图表末尾实施分析，前提是其右侧没有其它标签。否则，会从选定标签开始、直到右侧最近的标签执行分析。



图 8 于图表中显示了一个标签。此标签已被选中。按下 2 后，则从该标签一直到图表末尾的图表部分执行分析。分析结果如图 9 所示。





图 8. 按下 2 之前图表的初始状态





图 9. 从该标签一直到图表末尾的图表部分的自动分析结果



分析的第三种情形，会在按下 1 或 2 时开始。这种情况下，所有的图表标签都首先被移除。

艾略特波浪自动分析之后，紧接着，就可以查看贴标的几种情形了。

查看分析结果的可用选项有三：

查看选定波浪的贴标情形； 查看选定波浪后一个波浪的贴标情形； 查看未选定任何波浪标签情况下被分析图表部分的贴标情形。

您可以使用下述按键浏览贴标情形：3 （查看前一情形）与 4 （查看下一情形），针对第一查看选项；5 （查看前一情形）与 6 （查看下一情形），针对第二查看选项；以及针对第三查看选项的上述任何按键。

图 10 所示为之前于图 7 中自动贴标并显示的波浪的下一个贴标情形。

图 10. 选定波浪的下一个贴标情形

从图 7、9 和 10 中可以看到，有些标签呈灰色显示，即标签在开始自动贴标之前采用的颜色。这些都是分析之前于图表中显示的标签。而且，不能用鼠标选择它们。在手动与自动贴标之间，所有这些都有必要做出区分。

要将自动贴标转换为手动，您需要按下 V 键，借此，图表中的所有标签都会呈现其之前的颜色，且可供选择。但是，一旦按下 V 键，则不可能再查看贴标情形。

于自动分析之后得到的任何波浪的名称相关信息，亦可供用户使用。该信息会在分析之后立即显示于图表的顶部（图 11），前提是选择了一个标签，或是查看贴标情形的控制键被按下。





图 11. 选定波浪类型相关信息

要注意的是，自动分析基于特定的波浪规则执行。波浪识别规则存储于首次启动该程序时生成的 Rules.txt 文件中。此文件位于 MetaTrader 5 终端数据目录下的 Files 文件夹中。

3. 额外功能

图表中的任何标签，均可纳入到一个可被选择的特定标签组中。选中图表中的任何标签并按下 Tab 键，即可选中一个标签组。选择涵盖构成带有选定标签的同一个组的所有标签。要取消选择，请再次按下 Tab 键。

选择任意标签、再创建新标签，即可将标签添加到一个组。新标签会被添加到选定标签隶属的组中。



图表中每一个被选定的标签，均可如下处理：

利用 Del 键删除；

键删除； 波级可分别利用 A 键降低或 S 键升高。

而且，此程序算法还配备了一套自动机制，可确定根据当前时间表显示的波级的数量。该算法基于下述原则：沿时间轴带有不同坐标的标签，不能放置到相同的柱上。而波级的数量，亦可分别利用允许降低（E 键）和升高（R 键）波级的按键实施手动控制。

4. 键盘命令列表

图 12 所示为所有适用键盘命令及其描述。





图 12. 键盘命令





总结



本文讲述了艾略特波浪 半自动 分析在 MetaTrader 5 中的首次开发。此程序拥有大量的独特功能：

波峰标签于所有时间期段图表中各柱的自动绑定；

通过从标签面板拖动标签及连续单击鼠标两种方式实现的波峰贴标；

按照所有时间期段图表中波级的优先顺序完成的波峰自动贴标；

自动及手动控制图表中显示的波级数量；

针对贴标波级创建自定义样式；

涵盖整个图表及其中某个部分（从一个标签到另一个）的艾略特波浪自动分析；

查看自动贴标的各种情形；

编辑波浪规则的能力；

利用鼠标和键盘控制贴标过程。

此次开发彰显出了 MQL5 语言的丰富资源，且有望鼓励开发人员创建复杂且有趣的程序。