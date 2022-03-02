如何开始学习MQL5 - 页 19

MQL5 细则手册：保存基于指定标准的“EA 交易”的优化结果


我们继续有关 MQL5 编程的系列文章。这一次，我们来看一看如何获得“EA 交易”参数优化期间传递的每个优化的结果。将完成实现，以确保如果外部参数中指定的某个条件得到满足，对应的传递值将被写入文件。除了测试值，我们还将保存带来这样的结果的参数。

 

自动交易的传说: 是少或多?

The Last Crusade - 最新的改革 中我们回顾了一个相当有趣但目前没有被广泛使用的显示市场信息的方法 - 点数图。所提供的脚本可以在图表上绘图。然而，它并不建议交易自动化。现在我们可以尝试将交易过程自动化，使用点数图来分析，并根据方向和交易量制定交易决定。


 

SQL 与 MQL5: 与 SQLite 数据库集成

许多开发者考虑在他们的项目中使用数据库，目的是进行数据存储，但他们还在对此犹豫，知道安装 SQL 服务器需要多少额外时间。然而对程序员来讲这不是很难 (如果数据库管理系统 (DBMS) 已经因其它目的而安装), 它对一般用户确实是个问题，以至最终对此安装灰心。

许多开发者认识到这样做会导致他们的工作仅有少数人使用，所以他们选择不处理 DBMS。结果, 他们转而使用文件 (经常会处理多于一个文件, 使用多种数据变种): CSV, 较少的 XML 或 JSON, 或限定结构的尺寸的二进制文件, 等等。

然而，事实证明，有一个极好的 SQL 服务器替代者！而你甚至不需要安装额外的软件，因为您的项目一切都在本地完成，同时还允许您使用 SQL 的强大功能。我们来讨论 SQLite。

本文目的是令您快速开始应用 SQLite。因此我不再罗嗦参数集和函数标志等细微之处，而是创建一个轻量连接包装来执行 SQL 命令，并演示它的使用。


继续阅读本文，您需要:

  • 有一个好心情 ;)
  • 展开文章附件中的存档文件至 MetaTrader 5 客户端文件夹
  • 安装任何方便的 SQLite 的观察器 (如 SQLiteStudio)
  • 加入官方文档 SQLite http://www.sqlite.org 至收藏

目录

1. SQLite 原理
2. SQLite3 API
    2.1. 打开和关闭数据库
    2.2. 执行 SQL 查询
    2.3. 从表中获取数据
    2.4. 通过绑定写参数数据
    2.5. 事务 / 多行插入 (创建交易账户成交表例子)
3. 编译 64-位版本 (sqlite3_64.dll)

 

在 MetaTrader 5 中的连续期货合约

交易者不能在 MetaTrader 5 中创建自己的图表，它只能由交易商创建。交易者需要一个组合产品 – 连续期货合约。问题是只有交易商能够接续合约，并且只有交易商能够决定是否连接期货至给定的品种名。

幸运的是, 已关闭期货的历史可以在客户端一直存在。在客户端上使用历史数据来接续期货合约


 

用于 Renko 制图的指标

文章 点数图指标Kagi 制图指标 描述了 点数图"Kagi" 指标制图的原理。让我们来学习一种创建 Renko 图表的编程方式。

这个名字 "Renko" 是来自日本的一个词 "红砖"，一种砖块。Renko 图表由一系列价格波动确定的砖块构建。当价格上涨, 一块向上的砖块放置在图表中, 当下跌则加一块向下的砖块。"Renko" 在日语中是 "步调缓慢" 的意思。此 Renko 图表大概是在 19 世纪出现在日本的某处。在美国和欧洲首次听到它，是在 1994，由 Steeve Nison 发表在他的书中 Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques - 超越蜡烛条: 新日本制图技术揭密

此 Renko 图表如以上提及的那样，忽略了时间线，并只关注价格走势。不像点数图图表, 此 Renko 在新柱线中放置一块 "砖块" (在新的垂直平面), 其余的, 它们有通用创建方法: "砖块" 尺寸 ("点", "轮廓") 已经固定, 价格分析以及内在轮廓都用同样方式制作。

所以, Renko 图表是一组垂直柱线 ("砖块")。白色 (空心) 砖块用在趋势向上的时候, 而黑色 (实心) 砖块用在趋势下降时。构建由价格行为调整。取周期当前价格，与前一块砖的最高和最低比较 (白色或黑色)。如果股票收盘价高于它的开盘价, 绘制一块空心 (白色) 砖，其呈现出的实体底部是开盘价，实体顶部是收盘价。如果股票收盘价低于它的开盘价, 绘制一块实心 (黑色) 砖，其呈现出的实体顶部是开盘价，实体底部是收盘价。

图表的首块砖，依据价格行为绘制, 其柱线的开盘价取自前一块砖的最大最小值。


 

MetaTrader 4 网络平台的30种技术指标

新版的 MetaTrader 4 网络平台 具有全套的技术分析指标功能。现在，网络交易者可以使用MetaTrader 4桌面版提供的所有30种分析工具

 

App Store提供具备锁仓功能的MetaTrader 5 iOS build 1261

MetaQuotes Software Corp., 2016.03.31 16:21

具备锁仓功能的新版 MetaTrader 5 for iPhone/iPad 。这意味着您可以在单一货币对上新建反向持仓。

创建锁仓账户，访问持仓账户系统已经通过MetaTrader 4而众所周知。该系统允许您在一个单一交易品种上拥有多个持仓(包括反向持仓)。如果您有某个交易品种的持仓并执行一个新交易，那么现有持仓仍会保留。



App Store提供具备锁仓功能的MetaTrader 5 iOS build 1261

请注意，锁仓目前只提供给MetaQuotes-Demo 服务器的模拟账户。不久的将来您交易商的MetaTrader 5将能够支持锁仓。

下载新版MetaTrader 5 iOS，在模拟账户上体验锁仓系统吧！


下载具备锁仓功能的METATRADER 5 IOS

 

具备锁仓功能的新版MetaTrader 5 Android build 1262！

MetaQuotes Software Corp., 2016.04.01 12:51

最新版的MetaTrader 5 Android已经在Google Play 提供下载。其主要特点就是支持锁仓。现在，您可以在单一货币对上新建反向持仓。

新建锁仓账户，访问持仓账户系统已经通过MetaTrader 4而众所周知。该系统允许您在一个单一交易品种上拥有多个持仓(包括反向持仓)。如果您有某个交易品种的持仓并执行一个新交易，那么现有持仓仍会保留。

MetaTrader 5 Android build 1262

除了锁仓，更新的MetaTrader 5 还有竖屏模式。现在，您可以通过交易操作的长列表更便捷的浏览，及阅读您的电邮和财经新闻。

请注意，锁仓目前只提供给MetaQuotes-Demo 服务器的模拟账户。不久的将来您交易商的MetaTrader 5将能够支持锁仓。

下载新版MetaTrader 5 Android，在模拟账户上体验锁仓系统吧！


