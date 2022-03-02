如何开始学习MQL5 - 页 3 12345678910...38 新评论 Sergey Golubev 2013.10.04 08:23 #21 用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号交易者尝试寻找价格变动的规律，努力制定能够通过使用它们来确定有利的买入时机或卖出时机的规则。为了创建一个全自动系统，您需要了解如何告知此类时机 － 交易信号的来临。 信号告知交易者可能的建仓点位，但是并不是所有这些信号都是必须要执行的。其他标准能够筛选掉大多数信号，但是对我们而言这还不足够。本文旨在说明如何用 MQL5 语言编写最流行的交易信号。确定进入市场时机的所有方法都可以分为几种类型：移动平均线的相交范围的突破依据随机动量指标离开超买/超卖区域通道边界的反弹通道边界的突破趋势的改变 Sergey Golubev 2013.10.07 07:07 #22 在 MQL5 中创建多色彩指标我会试着于本文中论证下述主题：指标基础指标的数据缓冲区指标的彩色索引缓冲区以 RSI 指标为例介绍如何将单色绘制模式转换为多色彩模式（将 DRAW_LINE 绘制风格转换为 DRAW_COLOR_LINE）如何根据 RSI 指标值为烛形图涂色（采用 DRAW_COLOR_CANDLES 绘制风格）如何通过彩色索引缓冲区获取值我们只研究两种颜色绘制风格 - DRAW_COLOR_LINE 和 DRAW_COLOR_CANDLES，其余绘制风格也仅仅是缓冲区数量方面有所差异而已 Sergey Golubev 2013.10.07 07:09 #23 如何创建自己的追踪止损 我认为循规蹈矩是个不错的主意，在我们开始本文的主题前，先再次定义术语“持仓”和“订单”。 持仓 - 是一种交易契约，即某种金融工具买入或卖出数量的合约。一种工具只能有一个持仓。 订单 - 经纪人买入或卖出某种金融工具的工具。订单有多种类型：市价单和挂单，以及止损订单（止损和获利）。 本文主要介绍持仓的追踪止损水平。对于挂单，该操作毫无意义，因为您可以直接移动到订单价格。什么时候挂单变成持仓（或持仓的一部分），本文将派上用场。 Sergey Golubev 2013.10.08 09:25 #24 在 MQL5 中寻找趋势的几种方法 所有交易员都知道一个规则：”趋势是您的好朋友，要跟着它走。“但是到底什么是趋势，这却是仁者见仁智者见智的问题。几乎每位交易员都听说过一些可怕的故事，这些故事的中心思想就是：逆趋势而行者，亡。 任何一位交易人都有可能面临准确把握趋势的好机会。也许这就是每个人都想找到的万能圣杯。在本文中，我们将讨论几个判断趋势的方法。更准确地说，是如何通过 MQL5 方法，制定几个经典的趋势判断程序。 MetaTrader Trading Platform Screenshots USDJPY, D1, 2013.10.08 MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo USDJPY [删除] 2013.10.10 04:05 #25 newdigital: 如何成为MetaTrader4和MetaTrader5的信号提供者你想提供你的交易信号并赚取额外收入吗？快到MQL5.com网站注册成为卖家，并指定你的交易帐户，为交易者提供信号吧。记住，你只能为一个交易账户创建一个信号。 另外，所有收费的信号都必须通过一个月的测试。在测试期间，他们将被检查是否符合若干要求（当然，对于免费信号没有测试期）。如果通过测试，那么你就能向所有MetaTrader 4和MetaTrader 5用户出售信号了。你将可以直接接近你信号的潜在订阅者版主您好！请问什么情况下会让已发布出去的信号源给停掉，又是什么情况下以卖家身份出售的信号源以及帐户都给封了。 enbo lu 2013.10.11 12:20 #26 dongzhen: VII.使用者在严重违反使用条款情况下，恕不另行通知直接终止服务 根据MQL5.com信号服务使用条款规定，MQL5有限公司保留永久中止服务的权利而无需另行通知，如果您的行为严重违反规则情况下会被MQL5有限公司立即冻结和停止账户。 下面是严重违反MQL5.com信号服务使用协议条款的示例：任何会威胁其它用户服务操作的行为。 拦截，模仿或重寄用作mql5.com网站一部分的通信协议，不管以何种方式执行。在软件中，通过既非www.mql5.com网站的MQL5公司也非MetaQuotes公司提供的第三方更改界面而使用信号服务。开发或使用欺诈，改良，黑客工具以及其它任何第三方软件修改信号服务操作。使用任何第三方软件拦截，收集或其它方式收集信号服务和传输信息。使用第三方帐户。执行或参与任何攻击MQL5有限公司或MetaQuotes服务器，以及其它阻碍服务器通信的操作。复制，销售，分发，传输或其它行为将信号使用在其它目的，除非获得许可。 使用信号去访问，复制，转换，转码或重传信号违反第三方权利和任何法律。复制，出售，交换或二次销售信号服务，除非同MQL5公司有另外的单独协议。以任何形式宣传同mql5.com无关的第三方信号服务。 Sergey Golubev 2013.10.16 12:53 #27 MetaTrader 5 中进行测试的原理进行自动化交易的想法源自交易机器人能够不间断地每天 24 小时、每周 7 天工作。机器人不会疲劳、疑惑或恐惧，它完全不会出现任何心理问题。它足以清晰地对交易规则进行规范化，以各种算法实施它们，机器人已经准备好不知疲倦地 工作。但是，首先您必须确信满足以下两个重要条件： EA 程序依据交易系统的规则执行交易操作； 在 EA 中实施的交易策略在历史上已经证明了可以盈利。 要获得这些问题的答案，我们求助于包含在 MetaTrader 5 客户端中的 Strategy Tester（策略测试程序）。 Forex Strategy Tester in the MetaTrader 5 Trading Platform www.metatrader5.com Strategy Tester is a powerful tool that allows testing the efficiency of an Expert Advisor (trading robot) and detects the best input parameters before it is used for real trading on the financial markets (Forex, Stocks, Futures and CFD). Sergey Golubev 2013.10.18 10:16 #28 MQL5 Cookbook: 使用不同的打印模式这是 MQL5 Cookbook 系列的第一篇文章，我将会从简单的实例开始，让那些刚刚开始编程的人逐渐熟悉这门新语言。我还记得我开始设计和编写交易系统时的尝试，可以说是非常困难， 事实上那是我所学的第一门编程语言，那时我曾经想过，我天生不是这块料，没法弄懂它了。 然而，后来还是比我想象的简单一些，我只用了几个月的时间就能够开发相对复杂的程序了。您可以在一篇叫做 "使用 MetaQuotes语言编辑器 5 和 MQL5 的无尽机会"的文章中获得更多信息。 在这里，我将尝试指导进行EA交易开发的新手从简单到复杂，逐步通过整个编程过程，我不准备在此复制任何 MetaQuotes语言编辑器 5 “帮助”中的任何信息，所以要准备经常按F1键了。同时，本系列文章将提供很多实例代码，制作完成的函数以及框架，您可以在开发中直接使用或者进行定制。 让我们开始吧！在本文中，我们将会创建一个脚本程序，使用不同模式打印交易品种的一些属性。在开发一个程序的时候，特别是学习过程的早期，经常会遇 到程序没有根据期待而进行回应的情况，如果这种情况发生，您将需要检查计算中相关变量的值。在我们的案例中，我们将详细了解三种方法，我们将会使用 Print(), Comment() 和 Alert() 函数，这样您就可以决定那种方法对您来说更加方便了。 weichen Lee 2013.10.19 15:06 #29 目前我在用MT4进行交易，请问我是不是只能去学mql4语言来编写信号？而在哪儿能学习到mql4语言的知识呢？ enbo lu 2013.10.20 16:03 #30 wesleyrose: 目前我在用MT4进行交易，请问我是不是只能去学mql4语言来编写信号？而在哪儿能学习到mql4语言的知识呢？http://www.mql4.com MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader www.mql4.com MQL4: automated forex trading, strategy tester and custom indicators with MetaTrader 12345678910...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
用 MQL5 语言编写的 20 种交易信号
交易者尝试寻找价格变动的规律，努力制定能够通过使用它们来确定有利的买入时机或卖出时机的规则。为了创建一个全自动系统，您需要了解如何告知此类时机 － 交易信号的来临。
信号告知交易者可能的建仓点位，但是并不是所有这些信号都是必须要执行的。其他标准能够筛选掉大多数信号，但是对我们而言这还不足够。本文旨在说明如何用 MQL5 语言编写最流行的交易信号。
确定进入市场时机的所有方法都可以分为几种类型：
在 MQL5 中创建多色彩指标
我会试着于本文中论证下述主题：
我们只研究两种颜色绘制风格 - DRAW_COLOR_LINE 和 DRAW_COLOR_CANDLES，其余绘制风格也仅仅是缓冲区数量方面有所差异而已
- 指标基础
- 指标的数据缓冲区
- 指标的彩色索引缓冲区
- 以 RSI 指标为例介绍如何将单色绘制模式转换为多色彩模式（将 DRAW_LINE 绘制风格转换为 DRAW_COLOR_LINE）
- 如何根据 RSI 指标值为烛形图涂色（采用 DRAW_COLOR_CANDLES 绘制风格）
- 如何通过彩色索引缓冲区获取值
如何创建自己的追踪止损
我认为循规蹈矩是个不错的主意，在我们开始本文的主题前，先再次定义术语“持仓”和“订单”。
本文主要介绍持仓的追踪止损水平。对于挂单，该操作毫无意义，因为您可以直接移动到订单价格。什么时候挂单变成持仓（或持仓的一部分），本文将派上用场。
在 MQL5 中寻找趋势的几种方法
所有交易员都知道一个规则：”趋势是您的好朋友，要跟着它走。“但是到底什么是趋势，这却是仁者见仁智者见智的问题。几乎每位交易员都听说过一些可怕的故事，这些故事的中心思想就是：逆趋势而行者，亡。
任何一位交易人都有可能面临准确把握趋势的好机会。也许这就是每个人都想找到的万能圣杯。在本文中，我们将讨论几个判断趋势的方法。更准确地说，是如何通过 MQL5 方法，制定几个经典的趋势判断程序。
MetaTrader Trading Platform Screenshots
USDJPY, D1, 2013.10.08
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
USDJPY
如何成为MetaTrader4和MetaTrader5的信号提供者
你想提供你的交易信号并赚取额外收入吗？快到MQL5.com网站注册成为卖家，并指定你的交易帐户，为交易者提供信号吧。记住，你只能为一个交易账户创建一个信号。另外，所有收费的信号都必须通过一个月的测试。在测试期间，他们将被检查是否符合若干要求（当然，对于免费信号没有测试期）。如果通过测试，那么你就能向所有MetaTrader 4和MetaTrader 5用户出售信号了。你将可以直接接近你信号的潜在订阅者
VII.使用者在严重违反使用条款情况下，恕不另行通知直接终止服务
根据MQL5.com信号服务使用条款规定，MQL5有限公司保留永久中止服务的权利而无需另行通知，如果您的行为严重违反规则情况下会被MQL5有限公司立即冻结和停止账户。
下面是严重违反MQL5.com信号服务使用协议条款的示例：
MetaTrader 5 中进行测试的原理
进行自动化交易的想法源自交易机器人能够不间断地每天 24 小时、每周 7 天工作。机器人不会疲劳、疑惑或恐惧，它完全不会出现任何心理问题。它足以清晰地对交易规则进行规范化，以各种算法实施它们，机器人已经准备好不知疲倦地 工作。但是，首先您必须确信满足以下两个重要条件：
要获得这些问题的答案，我们求助于包含在 MetaTrader 5 客户端中的 Strategy Tester（策略测试程序）。
MQL5 Cookbook: 使用不同的打印模式
这是 MQL5 Cookbook 系列的第一篇文章，我将会从简单的实例开始，让那些刚刚开始编程的人逐渐熟悉这门新语言。我还记得我开始设计和编写交易系统时的尝试，可以说是非常困难， 事实上那是我所学的第一门编程语言，那时我曾经想过，我天生不是这块料，没法弄懂它了。
然而，后来还是比我想象的简单一些，我只用了几个月的时间就能够开发相对复杂的程序了。您可以在一篇叫做 "使用 MetaQuotes语言编辑器 5 和 MQL5 的无尽机会"的文章中获得更多信息。
在这里，我将尝试指导进行EA交易开发的新手从简单到复杂，逐步通过整个编程过程，我不准备在此复制任何 MetaQuotes语言编辑器 5 “帮助”中的任何信息，所以要准备经常按F1键了。同时，本系列文章将提供很多实例代码，制作完成的函数以及框架，您可以在开发中直接使用或者进行定制。
让我们开始吧！在本文中，我们将会创建一个脚本程序，使用不同模式打印交易品种的一些属性。在开发一个程序的时候，特别是学习过程的早期，经常会遇 到程序没有根据期待而进行回应的情况，如果这种情况发生，您将需要检查计算中相关变量的值。在我们的案例中，我们将详细了解三种方法，我们将会使用 Print(), Comment() 和 Alert() 函数，这样您就可以决定那种方法对您来说更加方便了。
目前我在用MT4进行交易，请问我是不是只能去学mql4语言来编写信号？而在哪儿能学习到mql4语言的知识呢？