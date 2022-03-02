如何开始学习MQL5 - 页 15 1...8910111213141516171819202122...38 新评论 Sergey Golubev 2014.03.07 11:37 #141 在 MetaTrader 5 中应用费歇尔变换和逆费歇尔变换进行市场分析本文介绍了在金融市场中运用的费歇尔变换和逆费歇尔变换。2010 年 10 月期的 "Stocks and Commodities"（股票与商品）杂志发表了平滑 RSI 逆费歇尔变换指标的 MQL5 版的实施，意味着费歇尔变换理论投入实践。通过使用基于费歇尔指标的信号的 EA 交易回测了指标盈利能力。本文以在互联网上找到的 J.F.Ehlers 著作与文章为基础。本文的末尾列出了所有参考资文献。 Sergey Golubev 2014.03.07 12:35 #142 如何使用 UML 工具开发 EA 交易在我的《Simulink：EA 交易开发人员指南》一文中，我建议使用动态系统建立 EA 交易的模型。然而，这种方法仅向设计人员表达了交易系统的一个方面 - 系统的动态行为。专业人士具有能够扩充交易系统开发人员的方法的专门工具。在本文中，我们将讨论如何使用通用工具 - UML 图形语言开发 EA 交易。 一般而言，作为一种图形语言，UML 用于面向对象的软件系统的可视化建模。但是，如我所见，我们能够用其工具来开发一个交易系统。此外，MQL5 属于面向对象的语言家族，这使我们的任务更加容易。 出于建模目的，我选择了免费的非商业软件 Software Ideas Modeler。 Sergey Golubev 2014.03.07 12:37 #143 Dr. Tradelove 或我如何不再担忧并创建一个自训练 EA 交易 在创建 EA 交易之后，我们都求助内置的策略测试程序来选择最佳参数。在选择这些参数时，我们运行 EA，并且一旦出现任何重大变化，则 EA 将会停止，并且一次又一次地使用策略测试程序进行优化。 我们能够将再优化决策和再优化作为一个进程分配给 EA 而不需要自然地中断其工作吗？ Quantum 在其《《自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用》一文中提出了这个问题的一个解决方案，专门致力于使用真实交易系统以及几个（在数量上没有限制）虚拟交易策略，从中选择一个目前为止具有最大盈利的策略。在超过某个固定的柱值之后，更改交易策略的决定被采纳。 我建议使用 joo 在《《遗传算法 - 很简单！》一文中提出的遗传算法 (GA) 代码。让我们看一看此类 EA 交易的实施（以下例子中的一个是为参加 2011 年自动交易锦标赛而写的 EA）。 Dr. Tradelove 或我如何不再担忧并创建一个自训练 EA Sergey Golubev 2014.03.07 12:39 #144 Box-Cox 变换随着电脑性能的不断提升，外汇交易人员和分析师有了应用依托于大量计算机资源的高度成熟和复杂的数学算法的更多可能性。但仅仅依靠充足的电脑资源并不能解决交易人员的问题。高效的市场报价分析算法同样是必不可少的。 目前，交易人员积极将诸如数理统计、经济学和计量经济学等领域提供的大量方法、模型以及完善高效的算法运用于市场分析中。通常而言，这些都是基于研究序列稳定性及其分布规律正态化的假设建立的标准参数化方法。 Sergey Golubev 2014.03.07 12:41 #145 依据价格相关性的统计数据过滤信号撰写本文的想法是在我阅读了 Larry Williams 所定的《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》（短线交易秘诀）之后出现的，在该书中，投资界的世界记录保持者（在1987 年，他的资本增加了 11,000%）通过“... 大学教授和其他学院派——他们拥有丰富的理论，但缺少市场知识...”完全打破了关于过去的价格行为与将来的趋势之间没有任何相关性的神话。 如果您掷硬币 100 次，则它将 50 次正面向上，50 次反面向上。对于下一次掷硬币，正面向上的概率为 50%，反面向上的概率也为 50%。每次掷硬币时概率都不会改变，因为此游戏是随机的并且没有记忆。假定市场像掷硬币一样以无序方式运行。 因此，当新的柱出现时，价格有相同的机会上扬或下降，以前的柱对当前的柱甚至没有最轻微 的影响。太浪漫了！创建一个交易系统，设置比止损大的获利（即将 math. expectation 设置到一个正值），诀窍就是如此。太令人兴奋了。然而，问题在于我们关于市场行为的假定并不是肯定成立的。坦白地说，它是荒谬的！我将证明这一点。 Long-Term Secrets to Short-Term Trading: Larry Williams: 9780471297222: Amazon.com: Books 评论： 45www.amazon.com Sharing his years of experience as a seasoned and successful trader, Williams offers his market wisdom on a wide range of topics, from chaos and speculation to volatility breakouts and profit patterns. With his expert guidance, you'll learn about such fundamentals as how the market moves, what are the three most dominant cycles, when to exit a... Sergey Golubev 2014.03.10 09:21 #146 摆脱自制的 DLLMQL5 语言的功能性总是有不足以完成任务的时刻。在这种情况下，MQL5 程序员不得不使用其他工具。例如，可以使用数据库、使用通信套接字或利用操作系统的功能。MQL5 程序员还需要处理各种 API 以扩展其使用的 MQL5 程序的可能性。但基于几个原因，程序员无法直接从 MQL5 访问所需的功能，因为他们不知道： 如何将一个复杂的数据类型（例如结构）传递至 API 函数；如何使用 API 函数返回的指针。 因此，程序员被迫使用其他的编程语言，并创建中间 DLL 以使用所需的功能。尽管 MQL5 可提供各种数据类型并将它们传递至 API，但遗憾的是，MQL5 无法解决从收到的指针提取数据的相关问题。 在本文中，我们将循规蹈矩，说明传递和接收复杂数据类型以及使用返回的指针的简单机制。 目录 1. 内存就是一切 获取指针复制内存区域 2. 将结构传递至 API 函数 使用 MQL5 转换结构为套接字传递结构的示例 3. 使用 API 函数指针 内存映射文件示例 MySQL 示例 4. 从 API 函数读取以 NULL 结尾的字符串 摆脱自制的 DLL 在 MetaTrader 5 里使用 Sergey Golubev 2014.03.10 09:22 #147 MQL5 编程基础：时间目录 简介时间测量的特殊性时区夏令时时间标准日期与时间格式MQL5 中的时间确定当前服务器时间确定当前本地时间时间输出时间格式化将时间转换为数字。加减时间日期与时间分量由其分量生成日期确定柱时间CopyTime - 版本 1CopyTime - 版本 2CopyTime - 版本 3确定日开始时间以及自日开始以来流逝的时间量确定周开始时间以及自周开始以来流逝的时间量确定自某个给定日期、年开始或月开始以来的周数创建试验工具集支点指标 - 备选 1确定时段确定日内的一个时间点支点指标 - 备选 2确定一周的交易天数确定一周的交易时间更多的 MQL5 函数更多的处理时间的有用函数于策略测试程序中运行的时间函数的特殊性总结随附文件 MQL5 编程基础：时间 Sergey Golubev 2014.03.10 09:25 #148 指标喷发整体特征的计算指标喷发代表着时间序列研究领域的一种非常有前景的新方向。其特点在于：分析重点并不在于指标本身，而是其进入未来或过去的喷发。以此为基础，我们可以针对市场环境做出切实的预测： 未来的支撑位和阻力位；趋势方向（价格变动）；过去积累的变动强度。 我的前一篇文章《用 MQL5 绘制指标的喷发》讲述的是喷发绘制算法并指定其关键功能。我提醒一下大家： 喷发是所考虑的指标特定线交叉点上的一组点。 反过来，喷发点也有一些特性： 同一类型的喷发点有集群倾向。密集的集群可吸引价格，或反过来排斥价格。 Sergey Golubev 2014.03.10 09:27 #149 Mac OS 上的 MetaTrader 5Apple 产品现已越来越深入人心。MetaQuotes Software Corp. 紧跟 IT 行业的脚步，并已发布了针对基于 iOS 设备的专门移动应用 - iPhone 版 MetaTrader 4 与 iPhone 版 MetaTrader 5。 MQL5.community 论坛上也有许多话题，人们可以在此找到 Mac OS 操作系统下运行 MetaTrader 5 的解决方案。本文中，您将学会如何通过 Apple 的流行操作系统使用 MetaTrader 5。 如何开始使用Metatrader 5 在 Mac OS 上安装 MacOS 上的 MetaTrader 4 Sergey Golubev 2014.03.10 09:30 #150 Linux 上的 MetaTrader 5Linux 是一种在免费与开源软件开发与发布模式下汇编的类 Unix 计算机操作系统。Linux 系统被广泛应用于智能手机和服务器硬件领域当中。与微软 Windows 系列相比，有许多家庭用户更青睐该系统。 本文中，您将学会如何通过 Linux 的众多版本之一 - Ubuntu 使用 MetaTrader 5。 1...8910111213141516171819202122...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在 MetaTrader 5 中应用费歇尔变换和逆费歇尔变换进行市场分析
本文介绍了在金融市场中运用的费歇尔变换和逆费歇尔变换。
2010 年 10 月期的 "Stocks and Commodities"（股票与商品）杂志发表了平滑 RSI 逆费歇尔变换指标的 MQL5 版的实施，意味着费歇尔变换理论投入实践。通过使用基于费歇尔指标的信号的 EA 交易回测了指标盈利能力。
本文以在互联网上找到的 J.F.Ehlers 著作与文章为基础。本文的末尾列出了所有参考资文献。
如何使用 UML 工具开发 EA 交易
在我的《Simulink：EA 交易开发人员指南》一文中，我建议使用动态系统建立 EA 交易的模型。然而，这种方法仅向设计人员表达了交易系统的一个方面 - 系统的动态行为。专业人士具有能够扩充交易系统开发人员的方法的专门工具。在本文中，我们将讨论如何使用通用工具 - UML 图形语言开发 EA 交易。
一般而言，作为一种图形语言，UML 用于面向对象的软件系统的可视化建模。但是，如我所见，我们能够用其工具来开发一个交易系统。此外，MQL5 属于面向对象的语言家族，这使我们的任务更加容易。出于建模目的，我选择了免费的非商业软件 Software Ideas Modeler。
Dr. Tradelove 或我如何不再担忧并创建一个自训练 EA 交易
在创建 EA 交易之后，我们都求助内置的策略测试程序来选择最佳参数。在选择这些参数时，我们运行 EA，并且一旦出现任何重大变化，则 EA 将会停止，并且一次又一次地使用策略测试程序进行优化。
我们能够将再优化决策和再优化作为一个进程分配给 EA 而不需要自然地中断其工作吗？
Quantum 在其《《自适应交易系统以及它们在 MetaTrader 5 客户端中的运用》一文中提出了这个问题的一个解决方案，专门致力于使用真实交易系统以及几个（在数量上没有限制）虚拟交易策略，从中选择一个目前为止具有最大盈利的策略。在超过某个固定的柱值之后，更改交易策略的决定被采纳。
我建议使用 joo 在《《遗传算法 - 很简单！》一文中提出的遗传算法 (GA) 代码。让我们看一看此类 EA 交易的实施（以下例子中的一个是为参加 2011 年自动交易锦标赛而写的 EA）。
Box-Cox 变换
随着电脑性能的不断提升，外汇交易人员和分析师有了应用依托于大量计算机资源的高度成熟和复杂的数学算法的更多可能性。但仅仅依靠充足的电脑资源并不能解决交易人员的问题。高效的市场报价分析算法同样是必不可少的。
目前，交易人员积极将诸如数理统计、经济学和计量经济学等领域提供的大量方法、模型以及完善高效的算法运用于市场分析中。通常而言，这些都是基于研究序列稳定性及其分布规律正态化的假设建立的标准参数化方法。
依据价格相关性的统计数据过滤信号
撰写本文的想法是在我阅读了 Larry Williams 所定的《Long-Term Secrets to Short-Term Trading》（短线交易秘诀）之后出现的，在该书中，投资界的世界记录保持者（在1987 年，他的资本增加了 11,000%）通过“... 大学教授和其他学院派——他们拥有丰富的理论，但缺少市场知识...”完全打破了关于过去的价格行为与将来的趋势之间没有任何相关性的神话。
如果您掷硬币 100 次，则它将 50 次正面向上，50 次反面向上。对于下一次掷硬币，正面向上的概率为 50%，反面向上的概率也为 50%。每次掷硬币时概率都不会改变，因为此游戏是随机的并且没有记忆。假定市场像掷硬币一样以无序方式运行。
因此，当新的柱出现时，价格有相同的机会上扬或下降，以前的柱对当前的柱甚至没有最轻微 的影响。太浪漫了！创建一个交易系统，设置比止损大的获利（即将 math. expectation 设置到一个正值），诀窍就是如此。太令人兴奋了。然而，问题在于我们关于市场行为的假定并不是肯定成立的。坦白地说，它是荒谬的！我将证明这一点。
摆脱自制的 DLL
MQL5 语言的功能性总是有不足以完成任务的时刻。在这种情况下，MQL5 程序员不得不使用其他工具。例如，可以使用数据库、使用通信套接字或利用操作系统的功能。MQL5 程序员还需要处理各种 API 以扩展其使用的 MQL5 程序的可能性。但基于几个原因，程序员无法直接从 MQL5 访问所需的功能，因为他们不知道：
因此，程序员被迫使用其他的编程语言，并创建中间 DLL 以使用所需的功能。尽管 MQL5 可提供各种数据类型并将它们传递至 API，但遗憾的是，MQL5 无法解决从收到的指针提取数据的相关问题。
在本文中，我们将循规蹈矩，说明传递和接收复杂数据类型以及使用返回的指针的简单机制。
目录
1. 内存就是一切
2. 将结构传递至 API 函数
3. 使用 API 函数指针
4. 从 API 函数读取以 NULL 结尾的字符串
MQL5 编程基础：时间目录
指标喷发代表着时间序列研究领域的一种非常有前景的新方向。其特点在于：分析重点并不在于指标本身，而是其进入未来或过去的喷发。以此为基础，我们可以针对市场环境做出切实的预测：
我的前一篇文章《用 MQL5 绘制指标的喷发》讲述的是喷发绘制算法并指定其关键功能。我提醒一下大家：
喷发是所考虑的指标特定线交叉点上的一组点。
反过来，喷发点也有一些特性：
Mac OS 上的 MetaTrader 5
Apple 产品现已越来越深入人心。MetaQuotes Software Corp. 紧跟 IT 行业的脚步，并已发布了针对基于 iOS 设备的专门移动应用 - iPhone 版 MetaTrader 4 与 iPhone 版 MetaTrader 5。MQL5.community 论坛上也有许多话题，人们可以在此找到 Mac OS 操作系统下运行 MetaTrader 5 的解决方案。本文中，您将学会如何通过 Apple 的流行操作系统使用 MetaTrader 5。
Linux 是一种在免费与开源软件开发与发布模式下汇编的类 Unix 计算机操作系统。Linux 系统被广泛应用于智能手机和服务器硬件领域当中。与微软 Windows 系列相比，有许多家庭用户更青睐该系统。
本文中，您将学会如何通过 Linux 的众多版本之一 - Ubuntu 使用 MetaTrader 5。