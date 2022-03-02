如何开始学习MQL5 - 页 18 1...111213141516171819202122232425...38 新评论 Sergey Golubev 2014.03.25 09:37 #171 基于自定义指标的交易信号生成器本文中，我将为您讲解如何根据自定义指标创建交易信号生成器。您会明白如何针对某个自定义指标编写自己的交易模型。我还会解释模型 0 的用途，以及为什么要在交易信号模块中采用 IS_PATTERN_USAGE(0) 型结构。 Sergey Golubev 2014.03.25 09:39 #172 如何安装并使用 OpenCL 计算从可以在 MQL5 中编写 OpenCL 程序开始，已经一年多过去了。发现的任何 OpenCL 设备的条目，现在都可以在 MetaTrader 5 终端启动时在“日志”中看到，如下所示。 Sergey Golubev 2014.03.25 09:41 #173 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台的群组交易什么是群组交易？这是一种交易者与投资者互惠互利的合作，成功的交易者凭此实现对于交易的监控，而潜在投资者亦借此机会，监控其表现并复制那些看起来较具前景的交易。 监控大量交易者的实时交易、连接到最成功的一类并在自动模式下复制其交易 - 这就是群组交易的内容。对于那些刚刚转向金融市场以求获得额外收入的经验不足的交易新手而言，它很可能就是真正开始交易的最佳良机。 专业交易，却无需您成为专业交易者、掌握大量的相关知识和技能。也无需您追踪并分析金融市场的相关消息、制定并实施交易策 略，不必随时准备着更改那些在新市场条件下未能持续监控其表现的交易策略。多亏有了群组交易，这一切都变得无关紧要了。因为您只需要复制所有那些追踪新 闻、分析市场和制定可盈利策略的交易者的交易就可以了。 Sergey Golubev 2014.03.25 09:44 #174 另一个 MQL5 OOP 类以我之见，构建一个真正有效的完善的面向对象EA，是一项要求综合多项技能的挑战。逻辑推理、发散思维、分析与综合能力以及想像力等等。比方说，如果我们 要解决的自动交易系统是一个象棋游戏，其交易理念即为象棋策略。而象棋策略通过各种战术的执行，即是通过使用技术指标、图表数据、基础性经济理念和概念性 公理来编制自动交易程序。 Sergey Golubev 2014.04.09 17:06 #175 论坛 如何复制信号跟单 forex2start, 2014.04.09 15:47 1积分等于1美金 Sergey Golubev 2014.05.16 09:02 #176 MetaTrader 4 Build 600及以上的数据结构 - MQL4文章MetaTarder 4 build 600突出了新的结构和客户端文件的位置。现在，MQL4应用程序根据类型置于不同的目录中（EA交易，指标或脚本）。 在大多数情况下，程序端数据现在存储在不同于程序端安装位置的特殊的数据文件夹。在本文中，我们将详细描述数据如何传输，以及引入新存储系统的原因。 MetaTrader 4 Build 600及以上的数据结构 - MQL4文章 - MQL4 知识园地 www.mql5.com MetaTrader 4程序端数据存储系统已经作出变化，以符合由微软开发的Windows操作系统的要求。这个数据存储系统本来已经在MetaTrader 5实施，目前许多交易者们在成功地使用它。 Sergey Golubev 2014.05.19 11:32 #177 MQL5 代码自动生成文档大多数 Java 代码编写者熟悉可通过 JavaDocs 创建的自动生成文档。其思路是以一种半结构化的方式向代码添加注释，然后可以将这些注释提取到易于导航的帮助文件。 C++ 世界也有若干文档自动生成器，其中微软的 SandCastle 和 Doxygen 是两款领先产品。我决定看一看 Doxygen 对创建 MQL5 文档有多少用处，而 MQL5 实质上是 C++ 的一个自定义子集。对我而言，这是熟悉 MQL5 的重要一步，因为语言的复杂性能够轻松地培养某些相当大的类库。 试验非常成功，我认为 Doxygen 从 MQL5 代码生成的帮助文档会增加很多价值。 Sergey Golubev 2014.05.19 11:34 #178 用 MQL5 向导创建您自己的 EA 交易编程语言知识不再是创建自动交易的一个先决条件。以前，缺乏编程技能是实现自己的交易策略的不可逾越的障碍，但是随着 MQL5 向导的出现，这种情况迅速改变了。交易新手能够不再因为缺乏编程经验而担心 - 使用让您能够生成 EA 代码的新向导，编程经验不再是必不可少的了。程序能够自己完成所有工作。 几乎每一个 EA 交易都由三个独立的模块组成 - 信号、资金管理和跟踪止损。并且因为可以用各种方式实施模块，所以存在很多可能的 EA 交易组合。因此，您可以依据您的喜好构建一个 EA。您只需要指定需要的参数并选择必要的组件 - MQL5 向导将完成余下的工作。创建自动交易再也不能更快更简单了。只需要四次单击 - 依据您的策略进行交易的 EA 即准备就绪！ Sergey Golubev 2014.05.19 11:39 #179 如何向 MetaTrader 5 平台添加新的用户界面语言 MetaTrader 5 平台的用户界面被翻译成几种语言。客户端有最大的多语言支持 - 除了英语之外，它还被翻译成俄语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、波兰语、中文、阿拉伯语和土耳其语。其中部分语言在平台的其他组件中得到支 持 - MetaEditor、Administrator 和 Manager。 如果您的母语不在支持的语言之中，请不用担心。MetaTrader 5 最初采用完整的 Unicode 支持，并且特别的 MultiLanguage Pack 工具用于翻译用户界面。此工具让任何人都能将 MetaTrader 5 平台的客户端组件翻译成世界上的任何语言。 在本文中，我们将讨论添加新的用户界面语言的整个过程。您将学习如何下载、安装和开始使用 MetaTrader 5 MultiLanguage Pack 工具。我们将介绍具体的使用过程，然后将看到最终结果。 如何向 MetaTrader 5 平台添加新的用户界面语言 Sergey Golubev 2014.05.19 11:41 #180 如何写好市场产品的描述您是通过为 MQL5 市场编 写应用而赚钱的开发者？太好了！我们将帮助您从您的产品中获得更多利润。目前，我们的服务有很多产品出售，但是某些产品的描述并不是很好。很多文字显然需 要改进，因为普通交易者不能领会它们。很多产品描述包含客户不会明白的代码行、输入数据、行话和缩写。更为重要的，所有这些奇怪的元素并不能让您的产品脱 颖而出。因此，产品描述是成功地在市场中进行销售的一个重要组成部分。 1...111213141516171819202122232425...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
基于自定义指标的交易信号生成器
本文中，我将为您讲解如何根据自定义指标创建交易信号生成器。您会明白如何针对某个自定义指标编写自己的交易模型。我还会解释模型 0 的用途，以及为什么要在交易信号模块中采用 IS_PATTERN_USAGE(0) 型结构。
如何安装并使用 OpenCL 计算
从可以在 MQL5 中编写 OpenCL 程序开始，已经一年多过去了。发现的任何 OpenCL 设备的条目，现在都可以在 MetaTrader 5 终端启动时在“日志”中看到，如下所示。
MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台的群组交易
什么是群组交易？这是一种交易者与投资者互惠互利的合作，成功的交易者凭此实现对于交易的监控，而潜在投资者亦借此机会，监控其表现并复制那些看起来较具前景的交易。
监控大量交易者的实时交易、连接到最成功的一类并在自动模式下复制其交易 - 这就是群组交易的内容。对于那些刚刚转向金融市场以求获得额外收入的经验不足的交易新手而言，它很可能就是真正开始交易的最佳良机。
专业交易，却无需您成为专业交易者、掌握大量的相关知识和技能。也无需您追踪并分析金融市场的相关消息、制定并实施交易策 略，不必随时准备着更改那些在新市场条件下未能持续监控其表现的交易策略。多亏有了群组交易，这一切都变得无关紧要了。因为您只需要复制所有那些追踪新 闻、分析市场和制定可盈利策略的交易者的交易就可以了。
另一个 MQL5 OOP 类
以我之见，构建一个真正有效的完善的面向对象EA，是一项要求综合多项技能的挑战。逻辑推理、发散思维、分析与综合能力以及想像力等等。比方说，如果我们 要解决的自动交易系统是一个象棋游戏，其交易理念即为象棋策略。而象棋策略通过各种战术的执行，即是通过使用技术指标、图表数据、基础性经济理念和概念性 公理来编制自动交易程序。
MetaTrader 4 Build 600及以上的数据结构 - MQL4文章
MetaTarder 4 build 600突出了新的结构和客户端文件的位置。现在，MQL4应用程序根据类型置于不同的目录中（EA交易，指标或脚本）。 在大多数情况下，程序端数据现在存储在不同于程序端安装位置的特殊的数据文件夹。在本文中，我们将详细描述数据如何传输，以及引入新存储系统的原因。
MQL5 代码自动生成文档
大多数 Java 代码编写者熟悉可通过 JavaDocs 创建的自动生成文档。其思路是以一种半结构化的方式向代码添加注释，然后可以将这些注释提取到易于导航的帮助文件。
C++ 世界也有若干文档自动生成器，其中微软的 SandCastle 和 Doxygen 是两款领先产品。我决定看一看 Doxygen 对创建 MQL5 文档有多少用处，而 MQL5 实质上是 C++ 的一个自定义子集。对我而言，这是熟悉 MQL5 的重要一步，因为语言的复杂性能够轻松地培养某些相当大的类库。
试验非常成功，我认为 Doxygen 从 MQL5 代码生成的帮助文档会增加很多价值。
用 MQL5 向导创建您自己的 EA 交易
编程语言知识不再是创建自动交易的一个先决条件。以前，缺乏编程技能是实现自己的交易策略的不可逾越的障碍，但是随着 MQL5 向导的出现，这种情况迅速改变了。交易新手能够不再因为缺乏编程经验而担心 - 使用让您能够生成 EA 代码的新向导，编程经验不再是必不可少的了。程序能够自己完成所有工作。
几乎每一个 EA 交易都由三个独立的模块组成 - 信号、资金管理和跟踪止损。并且因为可以用各种方式实施模块，所以存在很多可能的 EA 交易组合。因此，您可以依据您的喜好构建一个 EA。您只需要指定需要的参数并选择必要的组件 - MQL5 向导将完成余下的工作。创建自动交易再也不能更快更简单了。只需要四次单击 - 依据您的策略进行交易的 EA 即准备就绪！
如何向 MetaTrader 5 平台添加新的用户界面语言
MetaTrader 5 平台的用户界面被翻译成几种语言。客户端有最大的多语言支持 - 除了英语之外，它还被翻译成俄语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、波兰语、中文、阿拉伯语和土耳其语。其中部分语言在平台的其他组件中得到支 持 - MetaEditor、Administrator 和 Manager。
如果您的母语不在支持的语言之中，请不用担心。MetaTrader 5 最初采用完整的 Unicode 支持，并且特别的 MultiLanguage Pack 工具用于翻译用户界面。此工具让任何人都能将 MetaTrader 5 平台的客户端组件翻译成世界上的任何语言。在本文中，我们将讨论添加新的用户界面语言的整个过程。您将学习如何下载、安装和开始使用 MetaTrader 5 MultiLanguage Pack 工具。我们将介绍具体的使用过程，然后将看到最终结果。
如何写好市场产品的描述
您是通过为 MQL5 市场编 写应用而赚钱的开发者？太好了！我们将帮助您从您的产品中获得更多利润。目前，我们的服务有很多产品出售，但是某些产品的描述并不是很好。很多文字显然需 要改进，因为普通交易者不能领会它们。很多产品描述包含客户不会明白的代码行、输入数据、行话和缩写。更为重要的，所有这些奇怪的元素并不能让您的产品脱 颖而出。因此，产品描述是成功地在市场中进行销售的一个重要组成部分。