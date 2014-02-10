代码库部分
MaksiGen_Range_Move MTF - MetaTrader 5脚本

该指标在图表中绘制支撑/阻力线以及趋势线。
起初, 它用作 Paramon 剥头皮的一部分, 工作在在 M5 和 M15 时间帧。之后, 它作为一款独立指标用来在 M1 和 H4/D1 时间帧中交易。
支撑/阻力线以及趋势线的绘制柱线数量, 可在指标设置里修改。


推荐:

  • 使用本指标在低时间帧中交易, 并在高时间帧中进行技术分析。
  • 更有趣的是支撑/阻力线的红/蓝虚线可以指示出高买和低卖挂单的位置。
  • 多时间帧指标。因此在一个图表中使用两个或更多指标, 应为每个指标设置唯一的 UniqueID 参数。

