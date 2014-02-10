这是经典交易系统, 当上穿水线时买, 下穿时则卖。该 EA 伴有资金管理系统, 有积极的数学期望。

该 EA 是 Alexander Prishchenko (Crucian) 参加 2012 年自动交易冠军赛的作品

该指标使用支持向量机来分析指标数据和标志未来交易。买交易的信号是绿色'上'箭头, 买交易的信号是红色'下'箭头。

该通用振荡器指标可以显示空头力量, 多头力量, CCI, DeMarker, MACD, 动量, RSI, 随机摆动, William 的百分比范围。三种模式的超买 / 超卖级别: 常数, 动态 (均线), 动态 (布林带)。三种渲染模式: 线, 填充, 直方图