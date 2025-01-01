- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
CDateTime
CDateTime 是操作日期和时间的结构。
描述
CDateTime 是由 MqlDateTime 派生出的结构, 它用来操作控件的日期和时间。
声明
|
struct CDateTime
标称库文件
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
类方法
|
属性
|
|
获取月份名
|
获取月份名简称
|
获取周内日期名
|
获取周内日期名简称
|
获取月内天数
|
Get/Set 方法
|
|
获取/设置日期和时间
|
设置日期
|
设置时间
|
设置秒数
|
设置分钟数
|
设置小时数
|
设置月内天数
|
设置月份
|
设置年份
|
附加方法
|
|
相减指定秒数
|
相加指定秒数
|
相减指定分钟数
|
相加指定分钟数
|
相减指定小时数
|
相加指定小时数
|
相减指定天数
|
相加指定天数
|
相减指定月数
|
相加指定月数
|
相减指定年数
|
相加指定年数