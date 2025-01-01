文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CDateTime 

CDateTime

CDateTime 是操作日期和时间的结构。

描述

CDateTime 是由 MqlDateTime 派生出的结构, 它用来操作控件的日期和时间。

声明

   struct CDateTime

标称库文件

   #include <Tools\DateTime.mqh>

类方法

属性

 

MonthName

获取月份名

ShortMonthName

获取月份名简称

DayName

获取周内日期名

ShortDayName

获取周内日期名简称

DaysInMonth

获取月内天数

Get/Set 方法

 

DateTime

获取/设置日期和时间

Date

设置日期

Time

设置时间

Sec

设置秒数

Min

设置分钟数

Hour

设置小时数

Day

设置月内天数

Mon

设置月份

Year

设置年份

附加方法

 

SecDec

相减指定秒数

SecInc

相加指定秒数

MinDec

相减指定分钟数

MinInc

相加指定分钟数

HourDec

相减指定小时数

HourInc

相加指定小时数

DayDec

相减指定天数

DayInc

相加指定天数

MonDec

相减指定月数

MonInc

相加指定月数

YearDec

相减指定年数

YearInc

相加指定年数

 