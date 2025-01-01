创建和删除对象
mql5程序执行后，内存会按照变量类型分配。根据接入水平，所有变量分成两类-全局变量和局部变量。根据内存等级，它们可以是mql5的输入参数，静态的或者自动的。如果需要，每个变量用相应值初始化。使用后，程序结束，使用的内存回到MQL5执行系统中。
初始化和无法初始化全局变量
mql5程序载入以及调用函数前，全局变量自动初始化。初始化过程是，初始值分配到简易类型变量中，并且调用构造函数（若有的话）。全局范围声明输入变量，程序启动时在对话框中设置初始值。
即使通常在局部范围声明静态变量，但是与全局变量一样，仍要预分配内存，程序载入后初始化。
初始化命令与程序中声明的变量命令一致。相反就执行无法初始化命令。这个规则只适用于非新操作符创建的变量。载入后，变量自动创建和初始化，程序卸载前，无法初始化。
初始化和无法初始化局部变量
如果声明局部变量不是静态的，内存会自动分配。局部变量与全局变量一样，程序遇到局部变量时自动初始化。因此初始化命令与声明命令一致。
局部变量在程序结束时无法初始化。程序模块是复合操作符，是选择操作符切换，循环操作符（for, while, do-while），函数主体，或者if-else 操作符的一部分，
局部变量只在执行程序遇到变量声明时初始化。如果程序执行时，分程序没有执行，那么变量不会初始化。
安置对象的初始化和无法初始化
特殊情况就是对象指针 ，因为声明指针无能导致相关对象初始化。动态的安置对象仅当新操作符创建简单等级时初始化。对象初始化假定调用相关类的构造函数。如果没有类的相关构造函数，简易类型不会自动初始化；字符串, 动态数组 和 复合对象 也会自动初始化。
指针在局部或者全局声明；可以通过空值NULL或者同指针值或遗传类型值初始化。如果新操作符为局部声明指针调用，这个指针的删除操作符退出前也要执行。否则指针消失，对象显性删除失败。
通过表达式object_pointer=new Class_name创建的所有对象一定通过删除操作符(object_pointer)来删除。如果程序完成后因为某种原因无法用删除 操作符删除变量，“专家”日志中会出现相应输入。可以声明几个变量，然后给它们安排一个指针。
如果动态创建的对象有构造函数，执行新操作符时调用这个函数。如果对象有析构函数，执行删除操作符是使用。
因此动态安置的对象只有用新操作符创建，而用删除操作符删除或者执行MQL5卸载程序时删除。动态创建的对象声明的指针不会影响其初始化命令。初始化和无法初始化由程序员控制。
MQL5的动态存储分配
当使用动态数组时，释放的内存立即返回到操作系统。
当使用new操作符从事动态类对象工作时，会从内存管理器工作的类内存池请求最初的内存。如果内存池中没有足够的内存，则从操作系统请求内存。当使用delete 操作符 删除动态对象时，释放的内存立即返回给类内存池。
内存管理器退出下面事件处理函数后立即释放内存返回操作系统：OnInit()， OnDeinit()， OnStart()， OnTick()， OnCalculate()， OnTimer()， OnTrade()， OnTester()， OnTesterInit()， OnTesterPass()， OnTesterDeinit()， OnChartEvent()， OnBookEvent()。
变量简要特征
创建，删除，调用构造函数和析构函数命令的信息如下表。
|
全局自动变量
|
局部自动变量
|
动态创建对象
|
初始化
|
加载mql5后
|
执行中公开代码线到达时
|
执行新操作符
|
初始化命令
|
初始化命令
|
命令声明
|
不考虑命令声明
|
无法初始化
|
mql5程序卸载前
|
推出公示分程序
|
执行删除操作符或者mql5卸载前
|
无法初始化命令
|
与初始化命令相反的命令
|
与初始化命令相反的命令
|
不考虑初始化命令
|
调用构造函数
|
加载mql5程序
|
初始化
|
执行新操作符
|
调用析构函数
|
卸载mql5程序
|
退出变量初始化分程序
|
执行删除操作符
|
错误日志
|
“专家”日志中尝试删除自动创建的对象
|
“专家”日志中尝试删除自动创建的对象
|
“专家”日志，卸载mql5程序时不删除动态穿件的对象。
