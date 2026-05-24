EAPADPRO — 为我们的智能交易系统打造的全新现代信息模块。

🖥 EAPADPRO — Expforex Expert Advisors 信息面板 MetaTrader Expert Advisors 的专业信息面板：实时交易状态、账户数据、交易品种规格、当前目标、策略信息、盈利统计、测试器控制、通知以及图表上的可视化控制。 EAPADPRO 是许多 Expforex Expert Advisors 和交易工具内部使用的信息面板。它帮助交易者了解 EA 正在做什么，而不需要在日志、终端标签页或隐藏的内部变量中查找信息。













🎬 观看 EAPADPRO 的实际运行 视频展示了 EAPADPRO 面板如何在 MetaTrader 内为 Expert Advisors 提供完整的可视化交易信息面板。





🖥 EAPADPRO — Expert Advisors 的信息面板 EAPADPRO 不是交易策略。它是一个可视化信息层，帮助交易者理解 Expert Advisor 的状态、账户状况、当前持仓、交易品种数据以及交易权限。





🚀 什么是 EAPADPRO？

EAPADPRO 是用于 Expforex Expert Advisors 和 MetaTrader 4 / MetaTrader 5 交易工具中的专业信息面板。

它的目的很简单：将重要信息直接显示在图表上。用户不再只看到带有蜡烛图和角落小笑脸图标的空白图表，而是得到完整的仪表板：许可证、EA 状态、当前策略值、交易品种规格、持仓目标、按周期统计的盈利、账户信息、输入参数、警告和控制按钮。

许多 Expert Advisors 在后台安静运行。交易者可能不知道 EA 是否处于活动状态、是否已停止、是否正在等待信号、是否被 AutoTrading 阻止、是否运行在 VPS 上、是否受 Magic Number 限制，或者是否遇到错误。EAPADPRO 会把这些状态清楚显示出来。

📊 实时信息 显示 EA 状态、交易品种数据、账户数值、盈利统计和当前交易目标。 🛑 EA 控制 可直接从图表停止交易、关闭 EA 持仓，或将 EA 切换为仅修改模式。 🧪 Strategy Tester 工具 速度控制、暂停、当前开放持仓表，以及可视化测试期间的优化更新。 🔔 通知和错误 InfoBox 通知、错误说明、交易事件提示以及 Telegram beta 集成。





📌 图表上的 EAPADPRO 信息 面板将最重要的 EA 信息直接显示在工作图表上。 🧭 信息直接显示在图表上 交易者无需在终端标签页之间切换，就可以直接在图表上查看 EA 状态、目标和账户信息。





⭐ 为什么这个面板很重要

Expert Advisors 通常包含大量内部计算。交易者看到的只是结果：可能开了一笔仓位，可能没有交易，可能出现错误，也可能什么都没有发生。

但对于真实交易和技术支持来说，这远远不够。用户需要知道正在发生什么：

Expert Advisor 是否允许交易？

AutoTrading 是否已启用？

EA 是运行在本地终端还是 MQL VPS 上？

EA 是否被手动停止？

EA 是否处于仅修改模式？

当前 spread 和 stop level 是多少？

当前利润、手数和目标是多少？

今天、本周或本月的已关闭利润是多少？

交易服务器返回了什么错误？

EAPADPRO 会立即以可视化方式回答这些问题。

✅ 核心理念： EAPADPRO 将 Expert Advisor 从“黑箱”变成透明的信息面板，让交易者可以看到当前状态、风险、目标以及重要的交易环境参数。





🧩 EAPADPRO 的主要模块

该面板由多个信息模块组成。有些模块是通用的，可在不同的 Expforex Expert Advisors 中使用。其他模块则是独立的，取决于具体产品的逻辑。

模块 显示内容 Main / License EA 版本、许可证类型、工作状态、编译日期和主要控制图标。 Extra Buttons EA 紧急控制：Stop Trading、Close All、Modify Only。 Strategy Info 策略内部值、当前模式、下一手数、亏损、过滤器或产品特定信息。 Symbol Info Spread、stop level、swap、tick value、tick size、最小手数和手数步长。 Current Target 当前 SL / TP 目标、浮动盈亏、手数和持仓数量。 Profit by Date 今天、昨天、本周、本月、本年和全部历史的已关闭利润。 Account Info 余额、净值、可用保证金、可用手数、当前利润和回撤。 Inputs Info 当前 Expert Advisor 最常用的外部变量和设置。





✅ 主模块：许可证和 EA 状态

主模块显示 Expert Advisor 的当前版本、编译日期、许可证类型以及 EA 的工作状态。

当看起来有问题时，这是第一个应该检查的位置。面板可以显示 EA 是否正常工作，或者交易是否被终端设置、账户限制、AutoTrading 状态、investor 密码、交易品种限制或面板内部控制按钮阻止。

✅ 主模块和状态模块 主模块帮助交易者快速判断 EA 是否已准备好工作。

面板显示的许可证类型

FREE: 可自由分发并在允许账户上运行的版本。

可自由分发并在允许账户上运行的版本。 DEMO: 带有限制条件的演示版本。

带有限制条件的演示版本。 TESTER: 从 Market 下载并仅在 Strategy Tester 中运行的版本。

从 Market 下载并仅在 Strategy Tester 中运行的版本。 FULL: 官方购买的 Market 版本。

官方购买的 Market 版本。 TIME: 在限定时间内运行的租用版本。





🟢 “EA Works” 和 🔴 “EA Doesn’t Work”

状态行是 EAPADPRO 最重要的部分之一。它告诉交易者 EA 是否正常工作，或者为什么无法执行交易功能。

状态 含义 EA Works EA 正在工作。未检测到常见的阻止条件。 STOP TRADING 用户从面板停止了 EA。重新启动前，EA 不会开仓、平仓或修改交易。 EA MODIFY ONLY EA 只允许修改或管理已有交易，不允许开新仓。 Check AutoTrading 终端中的 AutoTrading 已关闭，因此交易功能无法执行。 Check Allow Live Trading EA 在自身设置中未被允许进行交易。 INVEST 账户使用 investor 密码连接，或交易被账户条件阻止。 NOSYMBOL 当前交易品种禁止交易。 NOEATRADE 当前账户禁止 Expert Advisor 交易。





实际支持价值： 当用户发送带有 EAPADPRO 面板的截图时，通常更容易理解为什么 EA 没有交易。





🖥 AutoTrading 和 Allow Live Trading 诊断

EAPADPRO 帮助用户识别两个非常常见的 MetaTrader 问题：终端中的 AutoTrading 被禁用，以及 EA 设置中的 Allow Live Trading 被禁用。

这些问题本身很简单，但会造成大量支持请求。面板会直接在图表上显示这些状态。

🟢 AutoTrading 已启用 当 AutoTrading 启用时，正在运行的 Expert Advisors 可以执行交易功能。 🔴 AutoTrading 已禁用 当 AutoTrading 禁用时，程序可以运行，但不能执行交易功能。 ⚙ EA 设置中的 Allow Live Trading EA 必须在自身设置窗口中被允许进行交易。





🛑 Extra Buttons：Stop Trades、Close All、Modify Only

EAPADPRO 包含紧急控制按钮，帮助用户直接从图表管理 EA。

当需要停止新交易、关闭当前 Expert Advisor 打开的所有持仓，或允许 EA 继续管理已有持仓但不再开新仓时，这些按钮尤其有用。

🛑 Extra Buttons 模块 这些按钮无需打开设置或从图表移除 EA，即可快速控制 EA。

按钮 操作 Stop TRADES 完全停止 Expert Advisor，直到重新启动交易。 CLOSE ALL 关闭当前 EA 在其交易品种和 Magic number 下打开的所有交易和订单。 MODIFY Only 阻止新的入场，同时允许 EA 继续管理已经打开的持仓。





🟦 Extra Buttons 2：测试器和工具中的手动 BUY / SELL

部分 Expforex 工具和测试模式包含一个小模块，可从 EAPADPRO 面板手动打开 BUY 和 SELL 持仓。

这在 Strategy Tester 或辅助型工具中非常有用，因为交易者可能需要快速执行手动操作。完整的一键图表交易应使用专门产品 VirtualTradePad，但在需要时 EAPADPRO 也可以提供基础控制。

安全提示： 从面板开仓时，Expert Advisor 可能会显示确认窗口，以避免误点击。





🧠 Strategy Info 模块

Strategy Info 模块对于每个 Expert Advisor 都是独立的。它显示理解当前产品工作方式所需的内部策略信息。

例如，在某个 EA 中，该模块可能显示系列亏损、当前系列中的交易数量、下一手数、martingale 值、波动率过滤器状态或当前计算出的波动率。而在另一个 EA 中，它可能显示不同的产品特定值。

🧠 Strategy Info 模块 该模块显示通常隐藏在 EA 逻辑内部的产品特定信息。

Strategy Info 数值示例

Loss by Series: 当前订单系列中的亏损。

当前订单系列中的亏损。 PCS in Series: 当前系列中已经参与的交易数量。

当前系列中已经参与的交易数量。 Next Lot: 下一次交易操作可能打开的手数。

下一次交易操作可能打开的手数。 Next Martin: 如果策略使用 martingale，则显示下一步 martingale 乘数或值。

如果策略使用 martingale，则显示下一步 martingale 乘数或值。 Volatility: 是否启用波动率过滤。

是否启用波动率过滤。 Current Volatility: 当前交易品种计算出的波动率值。





📌 Inputs Info 模块

Inputs Info 模块会将 Expert Advisor 最重要的外部设置直接显示在图表上。

这很有用，因为交易者无需打开输入参数窗口就能看到关键设置。例如，当前手数、martingale、Stop Loss、Take Profit、trailing 级别、过滤器或特殊产品模式都可以显示在该区域。

为什么重要： 用户经常忘记从 set 文件加载了哪些设置。Inputs Info 可以用可读方式显示最重要的参数值。





🌐 Symbol Info 模块

Symbol Info 模块显示当前交易品种的交易条件。这是最实用的模块之一，因为 broker 规格会直接影响交易操作。

如果 StopLoss、TakeProfit、TrailingStop 或挂单距离低于 broker 最小 stop level，Expert Advisor 可能无法设置或修改这些价格水平。直接在面板上看到交易品种条件可以节省大量时间。

🌐 Symbol Info 模块 该模块显示可能影响订单开立和修改的交易品种相关数据。

数值 含义 Spread 当前点差。浮动点差可以使用特殊图标标记。 StopLevel 当前交易品种允许的最小止损距离，以点数表示。 Swap BUY / SELL 多头和空头持仓的 swap 值。 Tick Value / Tick Size 当前交易品种和账户的一跳价值与一跳大小。 Min Lot / Step broker 允许的最小手数和手数递增步长。





🎯 Current Target 模块

Current Target 模块显示所选 EA、Magic number 和交易品种当前开放交易的目标和状态。

它可以显示 Stop Loss / Take Profit 目标、当前浮动盈利或亏损、总手数以及开放交易数量。这让交易者可以快速查看当前篮子或持仓组处于什么状态。

🎯 Current Target 模块 该模块汇总当前目标、盈亏、手数和开放交易数量。

Current Target 可以显示什么

Target SL / TP: 当前 Stop Loss 和 Take Profit 目标值。

当前 Stop Loss 和 Take Profit 目标值。 Profit BUY / SELL: 当前以点数和存款货币显示的利润或亏损。

当前以点数和存款货币显示的利润或亏损。 Lots BUY / SELL: 总手数和开放交易数量。





📅 Profit by Date 模块

Profit by Date 模块按周期显示当前 Expert Advisor 的已关闭交易结果。

这帮助交易者不仅了解当前浮动结果，还可以了解 EA 今天、昨天、本周、本月、本年以及全部历史的表现。

📅 Profit by Date 模块 已关闭利润会以存款货币、百分比和交易数量显示。





💰 Account Info 模块

Account Info 模块显示账户层面的重要数值，例如余额、净值、可用保证金、可用手数、当前利润和回撤。

这很有用，因为 EA 可能运行正常，但账户条件仍然可能存在风险。可用保证金不足、高回撤或可用手数不足都可能影响后续开仓。

账户数值 含义 Balance 当前账户余额。 Equity 包含浮动盈亏在内的当前账户净值。 Free Margin 用于新交易或维持持仓的可用保证金。 Free Lots 账户上估算仍可开立的可用手数。 Profit 相关交易的当前账户利润。 DrawDown 当前回撤水平，以百分比表示。





🧪 Strategy Tester 速度、暂停和开放持仓表

EAPADPRO 还可以改善可视化测试。在 Strategy Tester 可视化模式下，面板可以提供测试速度控制、暂停按钮和当前开放持仓表。

这在 MetaTrader 4 中尤其有用，因为测试器不像真实终端交易那样方便地显示当前交易的实时表格。

Strategy Tester 中的面板更新速度也经过优化。现代版本会根据报价到达速度自动计算更新频率，从而帮助降低负载并提高可视化测试性能。

⏱ 测试器速度和暂停控制 您可以直接从图表面板减慢、加快或暂停测试。 📊 当前开放持仓表 开放持仓表有助于在可视化测试期间分析当前交易。

测试器功能

从面板控制测试器速度。

暂停测试以便分析。

开仓后自动暂停。

平仓后自动暂停。

在可视化模式中监控开放持仓。

最小化面板以提高测试速度。





🔔 InfoBox 通知

较新的 EAPADPRO 版本可以通过 InfoBox 系统直接在图表上显示通知。

通知可用于关键交易事件：开新仓、平仓、修改交易，以及从服务器收到错误。通知可以进入队列，并按到达顺序查看。

通知类型 用途 Opening 在新交易开立时显示。 Closing 在交易关闭时显示。 Modification 在订单或持仓被修改时显示。 Error 当 EA 从交易服务器收到错误时显示。





实际价值： InfoBox 让重要动作可见，用户不必一直盯着 Experts 和 Journal 标签页。





🚨 错误状态和内置故障诊断

EAPADPRO 可以显示 Expert Advisor 的当前错误状态。用户可以点击笑脸图标或状态栏，查看常见 EA 运行问题的原因和解决方法。

这对支持非常重要。用户不再只是说“EA 不工作”，而是可以看到原因：AutoTrading 已禁用、不允许实盘交易、investor 账户、没有交易品种权限、没有 EA 交易权限、MQL VPS 状态或其他阻止条件。

支持价值： 面板帮助将模糊的用户反馈转化为具体的诊断信息。





☁ MQL VPS MetaQuotes 状态

现代 EAPADPRO 版本可以显示 Expert Advisor 是否正在 MetaQuotes MQL VPS 服务器上运行。

这一点很重要，因为如果同一个 EA 同时运行在 VPS 服务器和本地终端上，它可能会从两个环境并行交易并产生冲突。面板可以帮助用户识别并避免这种情况。

⚠ VPS 警告： 如果 Expert Advisor 已在 MetaQuotes VPS 服务器上启动，请不要同时在本地终端运行同一个 EA，除非您完全理解自己在做什么。





🤖 Telegram 通知和远程交互

EAPADPRO 包含 beta 版 Telegram bot 功能，用于通知和有限的远程交互。

正确设置后，Telegram 可以发送开仓、平仓、修改、错误和终端截图通知。机器人可以配合公开或私有频道、用户名白名单，以及不同的本地/VPS 优先级模式工作。

Telegram 设置 含义 TG_Token 用于通知和命令处理的 Telegram bot token。 TG_ChannelName 用于通知的公开频道名称或私有频道 ID。 TG_UserNameFilter 允许使用 bot 的用户白名单。 TG_UseBotTimer 允许通过手机与 bot 交互。 TG_PRIORITY 定义 Telegram 在本地终端、VPS 或优先回退模式下工作。

Telegram 通知类型

Notice Open TG: 开仓时发送 Telegram 通知。

开仓时发送 Telegram 通知。 Notice Close TG: 平仓时发送 Telegram 通知。

平仓时发送 Telegram 通知。 Notice Modify TG: 交易被修改时发送 Telegram 通知。

交易被修改时发送 Telegram 通知。 Notice Error TG: 收到错误时发送 Telegram 通知。

收到错误时发送 Telegram 通知。 ScreenShot TG: 开仓或平仓时发送截图。

⚠ Telegram 提示： 发送通知和处理 bot 命令会消耗计算机资源。只有在确实需要远程通知或控制时才使用 Telegram。





🎨 面板设置和自定义

EAPADPRO 可以直接在图表上调整，也可以通过 EA 设置调整。用户可以改变字体大小、最小化面板、关闭面板、展开模块、禁用不需要的部分，并选择显示哪些信息。

这种灵活性很重要，因为有些用户希望看到尽可能多的信息，而另一些用户更喜欢只显示关键模块的紧凑图表。

⚙ 面板设置 面板模块可以启用、禁用、展开、最小化，并适配交易者的工作流程。

典型面板设置

ShowEAPadPRO: 启用或禁用面板。

启用或禁用面板。 InfoSymbol: 显示交易品种信息模块。

显示交易品种信息模块。 TargetSLTP: 显示当前目标模块。

显示当前目标模块。 ProfitforDate: 显示按日期统计盈利模块。

显示按日期统计盈利模块。 CurrentInfoStats: 显示账户/当前统计模块。

显示账户/当前统计模块。 INPUTS: 显示选定输入参数模块。

显示选定输入参数模块。 STRATEGY: 显示策略信息模块。

显示策略信息模块。 ExtraButtons: 显示紧急控制按钮。

显示紧急控制按钮。 FontSize: 控制文字大小和面板布局。





🧩 多语言和视觉面板改进

现代 EAPADPRO 概念支持多语言信息和视觉自定义。这对 Expforex 产品非常重要，因为它们被来自不同国家和语言群体的交易者使用。

一个优秀的信息面板不应只显示数字。它应该清楚、直观地解释 EA 状态，让用户能够快速理解当前情况。





✅ EAPADPRO 最有帮助的场景

您运行 Expert Advisor，并希望了解它的当前状态。

您需要看到为什么 EA 没有交易。

您需要快速访问 Stop Trading、Close All 和 Modify Only。

您想监控 spread、stop level、swap、tick value 和手数限制。

您需要当前开放持仓的可视化目标。

您想查看按天、周、月、年统计的盈利。

您在可视化 Strategy Tester 模式中测试 EA。

您在测试期间需要当前开放持仓表。

您希望获得开仓、平仓、修改和错误的 InfoBox 通知。

您希望从终端或 VPS 环境接收 Telegram 通知。





⚠ 您必须理解的事项

EAPADPRO 是信息面板，不是独立的盈利交易策略。

面板显示和控制信息，但交易结果取决于 Expert Advisor 的逻辑。

Stop Trading、Close All 和 Modify Only 按钮会影响 EA 行为，必须谨慎使用。

Telegram beta 功能可能会消耗计算机资源。

如果 EA 正在 MQL VPS 上运行，请不要在不了解风险的情况下在本地终端重复运行同一个 EA。

虚拟测试数据可能与真实执行条件不同。

面板有助于诊断问题，但不能消除市场风险。





🛠 如何在 Expforex 专家顾问中使用 EAPADPRO

在大多数 Expforex 产品中，EAPADPRO 已经集成。用户不需要编写任何代码。主要任务是理解面板模块，并配置哪些部分需要显示。

步骤 操作 1 将 Expforex Expert Advisor 添加到图表。 2 如果 EA 需要交易，请确保 AutoTrading 和 Allow Live Trading 已启用。 3 检查主状态行：EA Works，或查看它不工作的原因。 4 检查 Symbol Info：spread、stop level、tick value、min lot 和 lot step。 5 检查当前产品的 Strategy Info 和 Inputs Info。 6 使用 Current Target 和 Profit by Date 监控交易结果。 7 只有在明确理解其效果时，才使用 Extra Buttons。 8 在 Strategy Tester 中，使用速度、暂停和开放持仓表进行分析。 9 仅在需要时配置通知或 Telegram。 10 联系支持时，请发送带有 EAPADPRO 面板的截图。









🆚 EAPADPRO 与标准 MetaTrader 信息对比

MetaTrader 本身已经有 Terminal、Experts、Journal、Trade、History 和 Specification 窗口。但这些信息分散在不同位置。

EAPADPRO 将最重要的产品特定信息集中显示在 EA 正在运行的图表上。

标准 MetaTrader EAPADPRO 面板 信息分散在多个标签页中 重要 EA 数据直接显示在图表上 日志偏技术化，对新手较难理解 状态和原因以可视化方式显示 EA 内部值通常是隐藏的 Strategy Info 可以显示重要内部值 测试器分析需要切换窗口 速度、暂停和开放交易表可直接在测试器图表上使用 用户截图经常缺少重要上下文 面板截图可以为支持提供更多有用信息





📌 实用建议

在认为 EA 有错误之前，先检查主状态行。

如果 EA 不开仓，请检查 AutoTrading 和 Allow Live Trading。

在设置较小的 Stop Loss、Take Profit 或挂单距离之前，检查 StopLevel。

当您希望 EA 管理旧交易但不再开新仓时，使用 Modify Only。

当您希望完全停止 EA 逻辑时，使用 Stop Trading。

只有在确定要关闭当前 EA 的持仓/订单时，才使用 Close All。

在 Strategy Tester 中，如果需要更高速度，可以最小化面板。

不要同时在 MQL VPS 和本地终端运行同一个 EA。

仅在确实需要时使用 Telegram 通知。

请求支持时，请发送带有面板的截图。





⚠ 风险提示

Forex 和 CFD 交易存在风险。 EAPADPRO 是信息和控制面板。它帮助显示 Expert Advisor 数据、交易状态、账户信息和诊断内容，但不能保证盈利，也不能消除交易风险。交易结果取决于 Expert Advisor 策略、broker 执行、市场条件和用户设置。





🏁 总结

EAPADPRO 是 Expforex Expert Advisors 内部最重要的可视化元素之一。它让 EA 的工作更清晰，更容易监控，也更便于技术支持。

该面板为交易者提供实时信息：EA 状态、许可证、策略值、交易品种条件、当前目标、账户数据、历史盈利、测试器工具、通知、错误和控制按钮。

如果您使用 Expforex Expert Advisors，EAPADPRO 面板并不只是装饰。它是帮助您理解程序当前正在做什么的交易信息中心。

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