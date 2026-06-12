测试＃002-内部酒吧/欧元兑美元，XAUUSD，SP500-有一个模式，但不是我预期的地方

测试 Inside Bar（内部K线）延续形态假设

核心思路很简单：在一根方向明确的主K线（Main Bar）之后，市场形成一根位于其波动区间内部的信号K线（Signal Bar），随后价格继续沿主K线方向运行。

完整的测试逻辑与规则可参考 Telegram 中的研究预告。





测试条件

市场： EURUSD、XAUUSD、SP500

周期： H1

测试区间： 2020–2026

入场方式： 沿主K线收盘方向突破主K线高点或低点

过滤条件： ATR、主K线实体比例、信号K线大小

离场方式：止损和止盈按主K线波幅固定比例计算





XAUUSD

图1：XAUUSD H1 基础参数测试结果

基础版本的表现相当稳定。

Profit Factor： 1.43

Recovery Factor：1.51

本次研究中最有价值的发现与主K线实体比例有关。 主K线方向性越强，策略表现越好。最佳结果出现在实体部分约占整根K线波幅 80%，上下影线总和不超过 20% 的情况下。

第二个稳定规律与信号K线的大小有关。最佳结果出现在信号K线波幅约为主K线波幅 50% 时。

ATR过滤器同样表现出一定规律，但对收益的影响明显较小。ATR系数约为0.6时效果最佳，它主要用于过滤掉波幅过小的K线，而不会显著减少有效信号数量。

继续提高ATR要求后，交易次数明显减少，但结果并未得到实质改善。

图2：XAUUSD H1 优化后结果





EURUSD

图3：EURUSD H1 优化后结果

在黄金上表现良好的参数，并未在EURUSD上取得类似结果。

随后我尝试了另一种思路：将挂单有效期延长至15根K线，并利用其他过滤条件减少部分亏损交易。

虽然最终测试结果转为盈利，但我并不认为这足以验证该假设。

原因有两点。

止损约为主K线波幅的1.2倍。实际上，止损已经超出了形态本身的范围，这与趋势延续的原始逻辑并不一致。

挂单持续有效15根K线。在这种情况下，结果很可能更多受到随机市场波动影响，而不是Inside Bar形态本身。

对于EURUSD H1，我认为并没有发现可靠的统计优势。





SP500

在黄金上有效的参数组合，在SP500上得到的是负收益结果。

不过，我仍然希望了解这些参数在不同市场环境下的表现，因此测试继续进行。

主K线实体比例与收益之间的关系依然存在，只是没有黄金市场那么明显。

在优化过程中出现了一个意想不到的现象。

最佳结果出现在几乎关闭信号K线大小过滤器，同时将挂单有效期缩短至1根K线时。

图4：SP500 H1 优化后结果

从市场行为来看，这意味着信号K线几乎完全回撤了主K线，但下一根K线中价格又迅速恢复原来的运行方向。

它实际上更像是一种独立形态：冲动行情 → 回调 → 延续。

正是这一变体在SP500上取得了最佳结果。





M15

完成H1测试后，我放弃了H4测试。

原因很简单：交易样本数量太少，难以获得有意义的统计结果。

因此改为测试M15周期。

SP500未表现出稳定规律。

XAUUSD依然保持了较好的表现。

EURUSD M15成为最有意思的测试结果。

EURUSD M15是唯一一个同时在历史回测和前向测试中保持稳定表现的版本。

图5：EURUSD M15 历史回测

图6：EURUSD M15 前向测试

结论

整个研究过程中，最稳定的规律来自于主K线实体比例。 在所有市场和周期中，方向性越强的主K线通常能够带来更好的结果。 这一参数很可能是构建价格行为交易系统的重要组成部分。

XAUUSD表现出了不错的潜力，但仍需要更多前向测试数据进行验证。

EURUSD H1并未发现明确的统计优势。

最有价值的结果来自EURUSD M15。其参数设置符合形态本身的逻辑，同时在历史回测与前向测试中均保持稳定表现。

现阶段来看，这是唯一值得继续深入研究的版本。







