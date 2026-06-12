测试＃002-内部酒吧/欧元兑美元，XAUUSD，SP500-有一个模式，但不是我预期的地方

测试 Inside Bar（内部K线）延续形态假设
核心思路很简单：在一根方向明确的主K线（Main Bar）之后，市场形成一根位于其波动区间内部的信号K线（Signal Bar），随后价格继续沿主K线方向运行。
完整的测试逻辑与规则可参考 Telegram 中的研究预告。
测试条件
- 市场：EURUSD、XAUUSD、SP500
- 周期：H1
- 测试区间：2020–2026
- 入场方式：沿主K线收盘方向突破主K线高点或低点
- 过滤条件：ATR、主K线实体比例、信号K线大小
- 离场方式：止损和止盈按主K线波幅固定比例计算
XAUUSD
图1：XAUUSD H1 基础参数测试结果
基础版本的表现相当稳定。
- Profit Factor：1.43
- Recovery Factor：1.51
本次研究中最有价值的发现与主K线实体比例有关。
主K线方向性越强，策略表现越好。最佳结果出现在实体部分约占整根K线波幅 80%，上下影线总和不超过 20% 的情况下。
第二个稳定规律与信号K线的大小有关。最佳结果出现在信号K线波幅约为主K线波幅 50% 时。
ATR过滤器同样表现出一定规律，但对收益的影响明显较小。ATR系数约为0.6时效果最佳，它主要用于过滤掉波幅过小的K线，而不会显著减少有效信号数量。
继续提高ATR要求后，交易次数明显减少，但结果并未得到实质改善。
图2：XAUUSD H1 优化后结果
EURUSD
图3：EURUSD H1 优化后结果
在黄金上表现良好的参数，并未在EURUSD上取得类似结果。
随后我尝试了另一种思路：将挂单有效期延长至15根K线，并利用其他过滤条件减少部分亏损交易。
虽然最终测试结果转为盈利，但我并不认为这足以验证该假设。
原因有两点。
- 止损约为主K线波幅的1.2倍。实际上，止损已经超出了形态本身的范围，这与趋势延续的原始逻辑并不一致。
- 挂单持续有效15根K线。在这种情况下，结果很可能更多受到随机市场波动影响，而不是Inside Bar形态本身。
对于EURUSD H1，我认为并没有发现可靠的统计优势。
SP500
在黄金上有效的参数组合，在SP500上得到的是负收益结果。
不过，我仍然希望了解这些参数在不同市场环境下的表现，因此测试继续进行。
主K线实体比例与收益之间的关系依然存在，只是没有黄金市场那么明显。
在优化过程中出现了一个意想不到的现象。
最佳结果出现在几乎关闭信号K线大小过滤器，同时将挂单有效期缩短至1根K线时。
图4：SP500 H1 优化后结果
从市场行为来看，这意味着信号K线几乎完全回撤了主K线，但下一根K线中价格又迅速恢复原来的运行方向。
它实际上更像是一种独立形态：冲动行情 → 回调 → 延续。
正是这一变体在SP500上取得了最佳结果。
M15
完成H1测试后，我放弃了H4测试。
原因很简单：交易样本数量太少，难以获得有意义的统计结果。
因此改为测试M15周期。
- SP500未表现出稳定规律。
- XAUUSD依然保持了较好的表现。
- EURUSD M15成为最有意思的测试结果。
EURUSD M15是唯一一个同时在历史回测和前向测试中保持稳定表现的版本。
图5：EURUSD M15 历史回测
图6：EURUSD M15 前向测试
结论
整个研究过程中，最稳定的规律来自于主K线实体比例。
在所有市场和周期中，方向性越强的主K线通常能够带来更好的结果。
这一参数很可能是构建价格行为交易系统的重要组成部分。
XAUUSD表现出了不错的潜力，但仍需要更多前向测试数据进行验证。
EURUSD H1并未发现明确的统计优势。
最有价值的结果来自EURUSD M15。其参数设置符合形态本身的逻辑，同时在历史回测与前向测试中均保持稳定表现。
现阶段来看，这是唯一值得继续深入研究的版本。
EA源代码： https://www.mql5.com/en/code/73884
完整报告及附加图表： https://c.mql5.com/6/1011/002_-_Inside_Bar_-_Report.zip