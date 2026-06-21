测试003：作为入场因素的星期几/XAUUSD,EURUSD,SP500

我测试了这样一个假设：星期几可能会影响下一交易日价格发生反转或延续走势的概率。这个思路很简单：如果市场在特定交易日形成了稳定的行为模式，那么它就有可能成为系统化交易策略的基础。

本次研究首先测试了 XAUUSD 中周五相对于周四的反转模式，随后对所有工作日组合的反转和延续模式进行了全面分析。

测试条件

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 时间周期： D1

D1 入场： 按照相对于前一交易日的反转或延续方向开仓

按照相对于前一交易日的反转或延续方向开仓 离场： 在交易日结束时平仓

在交易日结束时平仓 止损： 无

无 止盈： 无

无 过滤条件： 无

无 目标：在不受风险管理和其他交易规则影响的情况下，评估纯粹的星期效应

测试结果

首先测试的是 XAUUSD 中周五相对于周四的反转模式，未使用任何过滤条件或额外设置。

模型 Profit Factor 胜率 基础模型 1.22 56% 优化版本 1.31 50%

图 1. XAUUSD 基础模型：周五相对于周四的反转

即使是基础版本也表现出了正向期望值。这一点非常重要，因为研究的初衷并不是追求最高收益，而是验证这种效应是否真实存在。

参数优化后，Profit Factor 提升至 1.31。提升幅度相对有限，这表明进一步改进的主要空间可能不在于优化入场参数，而在于更有效地管理已开仓头寸。

图 2. XAUUSD 优化模型：带过滤条件和止损管理的周五相对于周四反转模式

所有工作日组合测试

在黄金市场获得正向结果后，对所有工作日组合进行了全面测试。

无止损；

无止盈；

无过滤条件；

严格在日线结束时平仓。

这种方法能够在不受仓位管理影响的情况下，评估下一根日线内是否存在反转或延续效应。

对于 XAUUSD，没有发现其他显著结果。周五相对于周四的反转仍然是唯一稳定的模式。其余工作日组合要么结果接近盈亏平衡，要么优势不足以用于实际交易。

EURUSD 测试结果

接下来测试的品种是 EURUSD。

交易品种 模式 Profit Factor 胜率 EURUSD 周五相对于周四的反转 1.28 56%

两个不同市场出现相似结果这一点相当有趣。虽然这还不足以证明该效应具有普遍性，但这一假设显然值得在更多交易品种和更长历史周期上进一步验证。

图 3. EURUSD 周三相对于周二的反转。

SP500 测试结果



交易品种 模式 Profit Factor 胜率 SP500 周三相对于周二的反转 1.33 50%

值得特别指出的是结果的结构特征。虽然胜率仅为 50%，但平均盈利交易的收益约比平均亏损交易高出 30%。正是这种差异构成了系统的正向期望值。

图 4. SP500 周三相对于周二的反转

观察结果

即使是不带过滤条件的基础模型，在某些工作日组合上也已经能够产生正向结果。这是一个积极信号，因为该效应在进行任何额外优化之前就已经显现出来。

有趣的是，XAUUSD 和 EURUSD 都识别出了同一个模式——周五相对于周四的反转。考虑到这两个市场具有不同的运行特征，这种一致性并非偶然。

相比之下，SP500 展现出了自身独特的周内季节性特征。这可能表明，星期效应在很大程度上取决于具体市场的结构特征。

结论

XAUUSD 和 EURUSD 均验证了周五相对于周四的反转模式，而 SP500 的最佳结果则来自周三相对于周二的反转模式。



