你能信任交易機器人嗎？（每週績效揭曉）
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你能信任交易機器人嗎？（每週績效揭曉）

15 六月 2026, 10:17
Ihor Otkydach
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我的经纪人

大家好！

尽管一些交易员和用户对此持怀疑态度，但我的日内软核心指数仍在持续增长。

需要提醒的是，该指数由12个不同的交易机器人组成。尽管其中一些系统偶尔会出现暂时的亏损，但其他系统可以通过其盈利能力弥补这些损失。

因此，我们又度过了盈利的一周。指数本周上涨超过1% ，我的资金也持续增长。我对这些结果非常满意。

现在我想向大家展示一下该指数在过去一周的具体表现，并仔细研究一下构成该投资组合的各个交易系统的表现。




在核心指数范围内运行的交易机器人

Trading bot

Signal page

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One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
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Flash Scalper MQL5 SIGNAL
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Scalping Station MQL5 SIGNAL
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Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
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Jackal System MQL5 SIGNAL
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Vertigo EA MQL5 SIGNAL
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Superior Trader MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 
HIGH TOWER MQL5 SIGNAL SALES PAGE





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