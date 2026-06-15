你能信任交易機器人嗎？（每週績效揭曉）

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大家好！
尽管一些交易员和用户对此持怀疑态度，但我的日内软核心指数仍在持续增长。
需要提醒的是，该指数由12个不同的交易机器人组成。尽管其中一些系统偶尔会出现暂时的亏损，但其他系统可以通过其盈利能力弥补这些损失。
因此，我们又度过了盈利的一周。指数本周上涨超过1% ，我的资金也持续增长。我对这些结果非常满意。
现在我想向大家展示一下该指数在过去一周的具体表现，并仔细研究一下构成该投资组合的各个交易系统的表现。
在核心指数范围内运行的交易机器人
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Superior Trader
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|HIGH TOWER
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE