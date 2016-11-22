龚申猛：黄金认准短线空头防守1219，不破还是空头

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金认准短线空头防守1219不破不多

大区间：1191-1219 阻力位：1216-1219-1231-1242

小区间：1216-1205 支撑位：1205-1200-1195-1191

核心观点解析：

1:金价连续2周的大幅度走跌让我们的百点波段空单如期而至1200关口区域，盘中反弹就是做空的策略一次又一次把握了良好的入场机会，总结2周的交易思路，60%以上的收益算是正常操作!

2:金价持续走跌至1200关口后，弱势力度有所减弱，但此时并没有抄底的时候，一方面美元数据突破了周线100.5的压制位创出13年以来的高点!另外黄金自身技术面来看正真的防守支撑在1191位置，这一点我们已经强调过无数次了!

3:自上周四美联储主席耶伦对经济前景的证词上逐步明确的12月份加息的强烈信号，投资市场对加息预期的升温还将伴随一段时间，特别是12月美联储利率交易前，关于美国的经济数据，只要向好，这种有利于加息预期的行为都将推升美元指数儿打压贵金属市场!

4:98%的加息概率推升了加息预期升温，市场卖预期卖事实的运行规则将再次上演，这和美国总统大选买消息卖事实的思路一致，但方向相反，预计美联储确认加息之时或许就是美元见顶，贵金属见底的日子!

5:短线技术面，我们需要关注几个非常重要的位置：1219作为金价大幅下跌后最后一波反抽的高点也将是短线弱势空头格局的防守位置，此位不破弱势不改;1231在持续震荡形成的受阻位置在随后的行情中也将扮演波段行情的防守，这和1219同理，但作用更大，企稳1231则可以确定底部形态!1191-1200区域，如图日线级别多头非常关键的支撑点位，也是我们强的新牛市能否成立的关键节点位置，此位之上大周期还是看新牛市，跌破此位大周期的熊市还将延续!

6:综上分析：短周期空头防守1219之下维持弱势震荡看空格局不破不多，而下方能抄底的位置只有一个1191-1200区域，而且抄底只能进行一次，毕竟美元指数100.5的关键阻力已经破位，上行还有空间!一旦失守1191的多周期多头防守支撑，熊市就还将伴随!

具体交易机会：

1：亚欧盘市场反抽后以1220.5为防守继续做空，目标看1200区域!

2:1191-1200区域用仓位控制风险尝试抄底一次，止损1180，目标持有待定!

白银下跌不到位，17关口之下还是看弱势空头

小区间：16.75-16.45 阻力位：16.75-16.94-17.20-17.50

大区间：16.94-16.20 支撑位：16.42-16.25-16.00-15.80

核心观点解析：

1:持续的震荡最终还是破位，老龚预言的17.1区域随时将再度出现一波下跌有一次成为现实，底部就像楼房的根基，根基不稳楼房自然会塌!白银回撤的不到位是本次近一步下跌的重要因素!

2:如图，接下来市场的关键将是图解中前期熊市格局中最后一波下跌的起跌点16.1-16.2位置，同时考虑到白银走势总喜欢刺破的因素，前一波牛市的起涨点也需要被考虑在回撤的支撑区域，所以15.8-16.2将成为白银后期市场多空必争之地!

3:盘中我们需要重点关注的几个节点位置：16.75和黄金1219大同小异，都是大幅下跌后盘中最后一波反弹的高点位置，此位将是弱势短线的防守位置，其次17.2位置和黄金1231同理，此位若在后面的行情被企稳可以确认中短期行情的底部形态!而短线交易认准一个方向比来回多空更加关键!

具体交易机会：

1:短线维持弱势看空思路，反抽16.75位置还是做空，止损16.90，目标继续看16.2-16.0区域!

2:阶段空单触及16.2-15.8区域逐步买入多单并考虑中长线持有!

原油利好消息不断，短线48.8或49.3是重要阻力点

大区间：47.3-49.3 阻力位：48.8-49.3-49.9-50.1

小区间：48.8-47.7 支撑位：47.7-47.3-46.4-46.0

核心观点解析：

1:中长期市场再度下探虚破了43后最终收盘在43之上，日线43形成了3次测试获得支撑的关键支撑点，随后伴随着欧佩克冻产参与国的利好消息而强势反攻，周末在迎利好而跳空高开!日线如图可以以52为高低看头肩顶形态，那么短线依然处于反攻格局之中!

2:短线盘面的关键在：很多平台更换合约后和原油连续的报价产生了分歧，相同的形态却出现了不同的报价，这是短线技术分析纠结的地方，如图原油连续日线头肩顶的左肩在48.8位置，但更换合约后的报价却在49.3位置，到底那个位置才能成为焦点，日内左肩之隔位置将是我们关注的焦点，如果48.8被破位，那么我们就只能按照新合约的走势以49.3位左肩阻力点进行布局!

3:隔夜欧佩克再次传来利好消息，多头强势毫无回撤之意，这也是原油走势的一个特色，每一个波段都很明确，不管是下跌还是上涨，等反抽或者等回落都会让投资者落空!而欧佩克冻产会议的再次临近，或许将成为中短线市场的焦点，如果冻产落实，那么买消息卖事实将再度上演，若协议再度失败，那么多头将进一步上行!

具体交易机会：

1:亚欧盘回撤47.7区域做多，损在47下方，目标看48.8-49.3!