龚申猛：黄金以1219为空头防守，高空仍是上上之策！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金经历了美国大选鞋子的落地如期确认了多头的谢幕，持续了2周的答复下跌后，百点波段空单目标1200完美触及，一路空，反弹空震荡休整后认准一个方向还是空，跟随的朋友们保守收益都在60%以上!而短线我们的思路是弱势震荡休整!

1:美元的强势突破周线级别的关键阻力点100.5的压制后，贵金属市场难以出现立即的反转行情!1200暂时没有破位已经是给了多头一个歇气的机会!

2:自身技术面来看1200确实有一定的支撑，但距离整体多头行情的防守点位1191还是有一定空间的，同时任何一次的行情转折都不是一日探底能够形成的，都需要经历一个漫长的震荡休整的周期，因为主力潜伏也需要时间!

3:如图盘中1219既是金价大幅下跌至1202过程盘中最后一波下跌的起跌点位置，也是日系5天线的阻力位置，所以短周期的弱势空头调整休整的防守就是1219位置，没有企稳1219前，弱势是主题，震荡是格调!

4:大周期上周用了3个交易日测试并确认了1231-32区域的阻力作用，随后展开下跌，那么中长期1232的阻力点也就成了波段空头的防守点位，此位之下还无法确认多头格局，只有企稳1232后才能确认短周期的底部形态!

综上所述：黄金短线1219为防守，此位之下空头仍是市场的主导力量，反抽做空仍是上上之策!只有突破1219之后再考虑改变思路!

白银方面：整体的17.00关口的破位后仅仅走出了一波跌势，而且幅度菜0.5美金，很显然，下跌的力度和幅度都还差把劲，所以短线并不着急抄底，下方关键支撑依然在15.8-16.2区域!

原油，这周末很多平台更替了新的合约，伴随着欧佩克不断传来的好消息，今日早盘跳空高开，整体的反抽格局依然不变，短线我们的思路依然维持日线级别的头肩顶形态进行布局，头部位置52关口，左肩48.8，那么右肩我们暂且也锁定在48.8位置，同时前期盘中低点47.7，实体收盘位置47.3页存在一定的压制，需要留意!短线跳空高开后很多朋友没有把握住这个多头，那么下方回撤关键支撑45.8之上仍保持低多策略不变!