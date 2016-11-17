龚申猛：黄金1231之下高空看弱调，原油回撤44.5再多！

分析的再好没有把握住利润跟我们又有什么关系?

投资市场中允许犯错，但不允许不认错!

实力是盈利的基础，稳健是获利的根本!

相信我的人我带着你赚，怀疑我的人我赚给你看!

清晰的思路明确的点位，及时的提示，跟单无忧轻松盈利!

黄金1231成中短期市场的多空中轴线

大区间：1210-1250 阻力位：1231-1235-1241-1250

小区间：1220-1231 支撑位：1220-1210-1205-1200

核心观点解析：

1:黄金市场经历大幅下跌后，目前的市场进入到空头动能衰竭的调整阶段!按照我们对大周期思路的解析，中长期黄金关键支撑带在1191-1200区域内，而本次市场仅仅触及靠近了1210位置，空头动能的衰竭依然不排除主力再度探底洗盘的把戏!

2:持续了3个交易日的弱势震荡格局，在周四和周线美联储官员轮番登台演说的情况下能否破位区间1231-1220还是值得期待的!毕竟本次美联储高官的登台在美国大选之后，同时也是强硬派特朗普当选总统的背景之下，传言美联储将多名高官不会对特朗普的经济论妥协，所以他们的态度将决定12月份美联储加息与否的关键!

3:短周期持续的震荡形成的1220-1231区域的区间来看，市场一方面在修正指标，另外或许也是主力庄家埋伏新波段的契机!在整体弱势格局之下，我们的思路不能固步自封，后期有可能就地展开新牛市，也有可能进一步探底完成对已经入场多单的散户进行彻底的扫荡!所以区间破位将是市场给我们最明确的信号!

4:短线以1231-32区域作为后期市场多空转换的轴心点，这个区间之下维持前期的弱势看空思路，若跌破1220则还有更近一步的下探动作，而这个下探不太适合去追单，毕竟大周期我们对新牛市的期待还是充满信心和希望的，反过来短线若企稳1231-3区域则考虑改变思路按照反弹的格局对待，上方关键阻力1242-1250.而1250将成为底部形态的确认为主，也就是后市一旦重新企稳1250的阻力，那么也就预示着新牛市得意确认!

具体交易机会：

1：短线规避频繁交易，而1231区域仍可以考虑做空，仓位控制在单边行情的一半，止损1236，若破位1231回撤就需离场!目标暂定1220-1210!

2:百点波段空头1270以上的空单处在这个纠结尴尬区域后建议获利了结，1290-1285-1283-1272的空单综合获利已经不菲，接下来几遍还有一定的空间，拿着也是一种煎熬，所以不如了结后等我们新牛市更多更大的利润!

白银17.5将是空头的防守区

小区间：16.85-17.30 阻力位：17.20-17.50-17.82-17.97

大区间：17.47-16.20 支撑位：16.85-16.60-16.20-16.00

核心观点解析：

1:白银市场在大幅走低后很显然跌破17.1的关键支撑点后下跌幅度并不大，当然作为13.6上涨到21位置后回撤的斐波那契0.618位置，此地止步也可以理解!

2:短周期的震荡持续受制于17.2区域，而最后一波下跌的盘中高点位置在17.5，那么17.5也就成了中短期空头的防守区域，此位之下主格调依然是空头，但后市一旦企稳17.5的阻力，那么多头的反攻也就随之而来!

3:黄金和白银的整体走势包括后市我们对新牛市的期望都需要喝美元关联起来，周二开始美元就已经触及到了周线级别大震荡的顶部100.5的阻力，而100.5的阻力也将是美元多空必争之地，面对特朗普的登台和12月份美联储加息的临近，100.5的阻力得失或许关系到整个金融市场的动态!

具体交易机会：

1:短线反抽17.2区域继续按照弱势空头格局对待，以17.5为防守点!

2:后市破位17.5后再考虑改变思路按照反弹的思路做布局!

原油尝试头肩顶形态布局

大区间：44.5-47.0 阻力位：46.1-46.5-47.0-47.2

小区间：46.1-45.0 支撑位：45.0-44.6-44.0-43.0

核心观点解析：

1:昨日美盘公布的EIA原油库存数据原则是大利空的走势却被俄罗斯能源部长的讲话搅了局!就在各大产油国关于联合限产态度逐渐明朗的时候，又传来两伊油长不参加欧佩克的非正式会议，所以隔夜市场本该下跌的行情反而上涨，却又没涨多少!欧佩克的冻产限产，投资者都看腻歪了，却又不能不关注!随时牵动原油走势的同时也成了一个笑柄和投资者的谩骂对象!

2:经历了周二市场的强势上涨以后昨日市场再度冲高回落，突破了45.8-46区域却未能企稳，由此可见短线市场在周二大幅反转之后仍需要一个回撤确认支撑和修正的走势，那么图解中44.5区域将以修正和确认支撑理想的位置，回撤的太少不支持后期的反转，回撤的太多又会打乱整体反抽的格局!

3:整体走势，我们可以把日线暂且看作头肩顶的形态进行操作，头部位置52区域，左肩48.8，那么右肩部位叶应该锁定在48.8区域，而盘中47.2-47.6区域作为一个波段的高点在后期行情中同样将扮演阻力的角色!