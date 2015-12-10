外媒：美联储下周升息机率高达90% 随后升息路径料平缓

据外媒周三(12月9日)公布的调查显示，2016年美国通胀前景温和，美联储(FED)下周采取外界普遍预期的近10年来首次升息后，升息步伐将更为平缓。

之前美联储官员已经明确表示，他们对已经达成双重使命中的就业部分感到满意，未来升息步伐将取决于，确认料将上升的通胀确实在上升。

根据12月4-9日期间对逾90位分析师进行的最新访查结果显示，美联储12月16日升息机率预期从70%升至90%。不过明年通胀预期一点都没增加。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Ellen Zentner表示，“诚然，现在行动似乎更多是完成首次升息，让谈论焦点从首次升息转向此后料将缓慢的升息路径，而不再讨论当前经济状况需要收紧政策。”

Zentner称，“为了确保通胀实际上在朝着美联储目标水平上升，以及经济增长仍处于正轨， 因此在一段时期内进行消化和观察是合理的。”

在月度调查中，分析师对美国核心个人消费支出(PCE)物价指数的预估中值半年来没有发生很大变化，目前预期2016年升幅介于1.5-1.7%。该指数是美联储密切关注的指标。

不过，分析师对同期核心PCE升幅的最高预估出现下降，特别是对2016年第一季的预估，最高预估已从2.5%降至1.8%。此外，最低预估也下降，特别是对明年第三季和第四季的预估，从稍早调查预期的1.4%分别降至0.9%和1.0%。

这强烈暗示，尽管分析师相信美联储将最终在12月16日决定升息，但他们不确定美联储将有充分证据，能够比甚至最温和情景更快速升息。金融条件收紧程度，以及尤其是美元的升值幅度，也将决定美联储的后续升息步伐。

美联储17位决策者在9月会议上对利率路径的预估中值是，利率到2016年底为1.375%，到2017年底为2.625%。

相比之下，最新调查预估中值显示政策路径更为温和，分析师预计联邦基金利率到2016年底在1.0-1.25%，到2017年底为2.25%，与近期调查结果类似。