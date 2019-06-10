StatPredict指标

简介。



当安装在“专家”选项卡中的图表上时，将打印有关指示器操作模式的信息。

1. 指标的目的.

使用数学方法预测随机过程，StatPredict指标预测未来价格的最可能值并计算它们的置信区间。

StatPredict指标适用于所有时间尺度。

除了考虑中位数价格（高+低）/ 2的最可能预测点的位置之外，StatPredict还计算预测的置信区间的限制。 置信区间由三角形表示，并在最高价格的信托通道顶部，最低价格在渠道底部。算法中使用的置信概率值在指标设置中指定。

此外，该指标还绘制了无偏的平均曲线，可以更好地确定趋势尺度。



2. 在交易中使用该指标。

StatPredict指标根据当前趋势及其自身的价格“统计波动”预测未来。预测算法不能刻意考虑到尚未发生的重大事件（如重要新闻）对价格的强烈影响。因此，在重要新闻发布之前和发布之后立即使用StatPredict进行预测是不正确的（建议等待波动率降低）。

指标的使用非常简单。该指标绘制了未来价格变动的轨迹，TakeProfit放置在该轨迹上，StopLoss位于渠道置信水平的边界。如果目标价格上涨，那么你需要买入，如果目标价格下跌，那么你需要卖出。

StatPredict还提供计算批次的选项，基于计算出的置信度的最后点的位置，以及存款的大小和允许的风险，这些在指标设置中指定。批量大小打印在注释中（在MT屏幕上）以及相应的StopLoss级别。

3. 指标设置.



Length of forecast in bars -进行预测的柱数。含义：任何正整数 (7默认情况下).

Confidence probability - 信心水平. 含义：从0到0.999的任何正实数 (0.76默认情况下).

Global indicator shift (to estimate the forecast) -指标起始偏移 含义：任何正整数 (0默认情况下).

Dimensions of markers -预测点的大小。含义：从0到5的任何正整数 (3默认情况下).

Calculate the lot size from the risk, deposit and CP*? –根据风险，存款和渠道规模的置信度来计算该批次的大小？ 含义： true, false (默认情况下).

(默认情况下). Deposit in $ -存款金额以美元计算 (5000 $默认情况下).

Allowable losses in % -允许损失占存款的百分比 (2%默认情况下).

截图。











AUDJPYDaily 预测 7 点, 移 15 点.

AUDJPYDaily 预测 7 点, 移 35 点

AUDJPYDaily 预测 7 点, 移 70 点

USDCHFDaily 预测 7 点, 移 6 点

USDCHFDaily 预测 7 点 移 28 点

USDCHFDaily 预测 7 点 移 48点

USDJPYDaily 预测 7 点 移 14 点

USDJPYDaily 预测 7 点, 移 40 点

USDJPYDaily 预测 7点, 移 75 点.





下载或购买StatPredict指标可以在链接上。.











