为什么智能手机会在5年内消亡？

最近所做的一项新的消费者调查显示，智能手机可能会在五年内成为过去。

瑞典通讯制造商爱立信（Ericsson）在40个国家对10万人进行了问卷调查，其中有半数人认为“智能手机将成为一件过去的事情，这可能会在5年内发生。”

取而代之的将是人工智能，这种“无需智能手机的屏幕就能够让物体互动”的技术。

按照爱立信的调查，人们之所以希望智能手机消亡，很大程度上是基于这样的事实，那就是设备越来越大，随之而来的是屏幕耗电更多，电池寿命也需要更长。这种矛盾的需求导致消费者希望有更好的解决方案。

而接受调查85%的人士认为，人工智能会使可穿戴的电子设备越来越普及，一半的人相信他们将来可以像跟人交流一样与家里的电器设备谈话。

爱立信的报告称，“智能手机的用户相信，人工智能将取代很多日常活动，比如上网搜索，获取旅行指南及个人助理等。”

人工智能产品目前已经在市面上出现了。亚马逊（Amazon）的Echo就是一款人们可以与之交谈和接收信息的设备。它甚至能完成一些诸如放音乐的任务。谷歌（Google）的Now，微软（Microsoft）人工智能的想法似乎也越来越吸引人。近半数（44%）参与调查的人士认为，人工智能将会像一位老师一样；三分之一的人喜欢有人工智能设备相伴左右；29%的人觉得与人工智能系统谈论自己的医疗状况要好过跟医生谈。