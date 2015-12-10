原油价格创六年半新低 石化业亏损压力将蔓延

近日，原油价格一跌再跌，原油市场苦不堪言，石化行业也遭到重击。

原油价格大跌，导致石化行业市场心态低迷，市场需求疲软，这让本就产能过剩的石化行业雪上加霜。

但不容乐观的是，长期来看，原油供过于求的矛盾难以解决，原油价格仍将继续寻底。

分析师表示，石化行业在未来较长一段时期内，产能过剩伴随内需下降以及出口疲软的局面将继续保持。国内石化行业将不仅仅是“这个冬天格外冷”，销售不畅、亏损压力有增无减且将在行业内继续蔓延。

原油连跌再创新低

年内第二次四连跌板上钉钉

近期，由于OPEC在上周五会议上放弃了产量配额限制，使得产量持续处于高位，且美元走势强劲，重压原油市场，导致油价不断下行，目前已经跌至2009年2月份以来最低价位。

12月8日，美国能源信息署(EIA)发布月度短期能源前景报告。EIA下调了今明两年WTI原油均价。供给方面，EIA上调了国际原油供给量预期，同时预计美国原油产量下降速度将持续变缓。EIA对原油需求方面也比以往悲观，下调了今明两年原油消耗量预期。

供应不断增加，需求却不增反减，原油供过于求的矛盾只会愈发严重。

东证期货分析师金晓表示，OPEC已经取代北美成为原油供给增加的中坚力量，所以供给过剩是长期格局。沙特、伊拉克和伊朗均会是OPEC未来增产的主力。尽管油价已经跌至低位，但是价格仍处于一个寻底的过程。

需要一提的是，上周期国际原油持续跌势且不断破新低，不光导致国内成品油市场迎来年内第十二次下调，也使得本计价周期原油基价处于低位。进入本周期以来，原油市场利空重重，市场看跌情绪再起。

卓创资讯分析师谢萌萌向记者表示，由于原油超供严重，利空消息不止，短期内市场仍不会有明显改善，油价仍将低位调整很长一段时间。因此，原油变化率也将持续处于负值，本轮跌价已板上钉钉，并且将再度形成四连跌的局面，这是年内第二次四连跌。

石化行业再遭重击

亏损压力将继续蔓延

自从去年6月份原油价格开始下跌，石化行业已经苦不堪言。去年开始业绩已经大幅下降，今年以来日子更加难熬。

以两桶油为例，前三季度，中石油和中石化的业绩均不尽如人意。

中石油就表示，第四季度，国际油价低位震荡格局难以改变，国内油气市场总体供过于求、产销矛盾突出等问题无法根本缓解。

需要一提的是，近日，中石油董事长王宜林还表示，2016年将是公司发展极为困难的一年，各部门、各单位要立足于应对国际油价可能较长时期低位运行的困难局势，把多重不利因素和挑战考虑周全，加强对公司经营效益的研究分析，统筹协调各业务板块运行，消除瓶颈，最大限度发挥整体优势，努力完成全年生产经营任务。

同时，由于原油是化工行业的初级原料之一，原油价格的大幅下跌将会对下游石化产品的价格带来较大的冲击。

卓创资讯分析师高健向《证券日报》记者表示，一方面是成本价格的下跌，最终传导至下游产品价格上去。另一方面是原油价格的大跌，导致石化行业市场心态低迷，市场需求疲软，进而对价格形成打压。除此之外，目前全球经济表现不尽如人意，尤其是我国经济的下行压力巨大，经济增速持续放缓。石化行业炼油产能严重过剩，导致众多下游产品供过于求。因此，经济形势的不理想，也会在很大程度上利空整个化工行业的行情。

这也意味着石化行业在短期内难以看到曙光。

高健还指出，对于未来原油市场走势而言，最根本的供给过剩问题依然难以解决，OPEC会议上宣布维持现有产出水平，但投资者几乎一致认为，OPEC未来还将继续增加原油产出。从机构报告中可以看出，对于未来全球经济的预期并不乐观，至少未来1-2年全球经济也难以出现根本性的好转。

“因此，从这一角度而言，国内石化行业的低迷态势也将随之延续。”他还表示。

中宇资讯分析师柳东远也告诉《证券日报》记者，石化行业在未来较长一段时期内，产能过剩伴随内需下降以及出口疲软的局面将继续保持，宏观经济增长将继续降速，临近年关，下游及终端行业消耗又将整体下滑，国内石化行业感受到的将不仅仅是“这个冬天格外冷”，销售不畅、亏损压力有增无减且将在行业内继续蔓延。