欧银高官“奇葩”言论引爆汇市 美元暴跌焉知非福？

美元多头或许根本没想到，那些所发言论通常不会对市场产生重大影响的欧银官员如今也具备了“超级马里奥”的威力。欧洲央行管委诺沃特尼周三略显“奇葩”的言论使人对欧美央行政策分化的前景抱有更大怀疑，推动欧元再度暴涨；与此同时，商品市场动荡引发的避险情绪也刺激日元走强。这两大因素共同导致了周三美元指数的暴跌。周四金融市场将聚焦英国央行决议，可能再度引发汇市波动。

周三(12月9日)纽约市场欧元和日元兑美元均触及一个月高位，美元指数则下滑至逾一个月最低点，最新报97.37。

欧洲央行(ECB)管委、奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)周三的言论搅动汇市走势。诺沃特尼表示，市场过度估计了欧洲央行在12月3日政策会议上可能采取的行动，他称“市场分析师犯了大错”。

他指出，市场未能正确评估上周欧洲央行发出的信号，他并称如果造成了误解，应当责备分析师而不是央行。

当被问及欧银是否需要调整沟通政策时他在记者会上表示：“我认为这是市场分析师的重大失误。”他并称，这些分析师应当更关注经济基本面。

诺沃特尼指出，欧洲央行没有汇率目标。央行必须做自己认为正确的事，而不是针对个别看法的回应。

分析师将欧元大涨归因于投资者对美元将进一步上涨的巨大押注被欧洲央行的决定干扰的事实。分析师说，周三部分美元抛盘是因为投资者继续结清部分欧元空头头寸。

Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说：“诺沃特尼的言论带动周三走势，适值市场在寻找信息，而诺沃特尼则是日内唯一一位发表讲话的央行官员。”

周四亚市早盘，欧元/美元报1.1015，之前触及一个月高位1.1044，该汇价周三纽约尾盘暴涨1.2%，报1.1025。

掌管90亿美元资产的Pacific Alternative Asset Management Co.(PAAMC)投资总监Sam Diedrich表示，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周宣布新一轮宽松举措，但却令一些投资者感到失望。

欧洲央行上周宽松举措包括降低存款利率以及延长国债购买计划六个月时间，但没有追加量化宽松计划，这令一些投资者感到失望；此前德拉基在11月20日表示，决策者将“采取必须之举来尽可能快的推高通胀”。

在12月3日欧银决议当日，美元兑欧元创下6年半来最大单日跌幅。这令那些押注欧元贬值的人士遭受打击；因预期欧洲央行会实施更加激进的宽松举措，欧元投机性空头仓位创下5月来最高水准。欧元/美元12月3日惊天暴涨3%，报1.0940，创2009年3月以来最大单日涨幅。

Diedrich说道：“欧银决议的确让许多人措手不及。欧元空头可能遭到了重创。”

包括高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和麦格理(Macquarie Bank Ltd.)等大行本周纷纷调降美元兑欧元汇率预估，预计欧元跌至平价水准将花费更多时间。

Borthwick说，许多投资者所持有的头寸，是预期欧洲央行将推出进一步刺激计划，与美联储加息前景形成对照。他补充说，欧洲央行没有追加量化宽松(QE)政策，使投资者的一半预期落空。

自此美元反弹，因投资者预期美元将重拾近期涨势，但Borthwick补充称，诺沃特尼的讲话巩固欧洲央行可能不会扩大刺激计划的观点。

他说：“人们原本以为欧洲央行会作出让步，尝试淡化措辞，但诺沃特尼今日却表示，‘你知道吗？欧洲央行的决定是正确的。’”

周三纽约尾盘美元/日元暴跌1.45%，报121.14，逾三个月来单日最大跌幅，跌破过去一个月122.23-123.77的区间。

分析师表示，因商品价格重挫引发市场忧虑，从而打压风险偏好情绪，日元受惠于其避险地位。

美元暴跌 焉知非福？

尽管美元周三重挫，而上周也出现5月以来的最大单周跌幅，但这对美元而言不一定是件坏事，因这会让美联储(FED)加息变得更容易了一点，此外，也会降低美联储会后轧平美元多头以及美联储主席耶伦(Janet Yellen)在新闻发布会上大谈外汇的风险。

在美联储决策者们正在考虑如何进行近十年来首次加息之际，美元汇率自12年高点暴跌铲除了他们面前最后的几块“绊脚石”之一。

随着“加息风暴”日益临近，期权合约显示，交易员对美元兑欧元能否走强的担忧程度降至4个月以来最低水准。因欧洲央行上周公布的宽松举措令投资者感到失望，ICE美元指数上周重挫1.7%。

在美联储评估美国经济的强健程度是否足以承受货币政策收紧之际，美元已成为其主要考虑因素之一。

美联储主席耶伦上周表示，强势美元可能会促使美联储保持在渐进加息的路径上。亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)则声称，由于美元过去18个月攀升22%，他对美国借款成本将会上升的展望面临威胁。

D.A. Davidson & Co.固定收益策略师Sharon Stark表示：“我认为，耶伦目前遇到的局面实在是再好不过了。”

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的FedWatch上周五走势，利率期货市场认为，美联储在不到两周后加息的机率为近80%。

因美联储酝酿加息，而欧元区和日本的决策者则暗示将进一步扩大货币刺激，今年迄今，美元指数累计上扬将近9%，已经是连续第二年上涨。美元汇率在2015年的飙升令美国的跨国企业竞争力受损，打击了美国的出口并抑制该国进口物价。

Peterson Institute经济学家William Cline上月在一份报告中写道，过去两年美元实际有效汇率上涨15%，这可能令未来五年美国GDP增速年均损失近0.5%的百分点。

美元走强曾经成为美联储官员的“眼中钉”。美联储11月褐皮书显示，强势美元已经令制造业构成压力；而美联储9月会议纪要则透露了决策者对美元走势可能抑制通胀的担忧情绪。

德国商业银行(Commerzbank AG)驻法兰克福高级外汇策略师Lutz Karpowitz说道：“美联储最近在一些声明中已经提到，他们担心强势美元的影响，这意味着，一旦美元升值势头过于强劲，美联储就会调整货币政策。加息周期可能比市场目前预期的更加谨慎。”

“二号人物”费希尔在上月的讲话中比较少见地大篇幅谈论美元汇率，涉及美元汇率上涨的因素以及负面影响等等。美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)11月12日表示，美联储推迟加息的决定帮助抵消了美元走强对经济造成的阻力。

但Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席分析师Omer Esiner说道：“强势美元曾经是美联储的关键忧虑，不过基本——至少是现在——已经得到缓解。”

一些分析师称，下周美联储政策会议或决定加息，在此之前，市场也在削减密集的美元多仓。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中称：“过去一周美元疲软的力度降低了美联储会后轧平美元多头的风险，美联储主席耶伦在新闻发布会上大谈外汇风险的可能性也因此下降。”

PAAMC的Diedrich指出，因美联储准备实施2006年来首次加息举措，与其它央行存在政策分歧，对冲基金仍在押注美元走强。许多发展中国家的“经济困境”可能也出现恶化，这会支撑美元兑新兴市场货币。

Diedrich说道：“目前仍然有大量美元多头。假如你经历了糟糕的一天，这也不是说一切都完结了，因为很多时候局面会恢复原样。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示，相比10月20日当周，12月1日当周对冲基金以及其它投机客增加美元兑八种主要货币的看涨仓位达到三倍多。

聚焦英国央行决议

北京时间周四20:00英国央行(BOE)将宣布利率决定并公布12月利率会议纪要，目前市场一致预期该国央行将保持利率不变，但料会议纪要的措辞可能比近期央行官员的讲话基调略偏强硬。

该央行上回加息是在2007年7月，而自2009年3月以来，利率一直维持在0.5%的纪录低点不变。

英国央行在其11月份的通胀报告中明确指出预计利率将在2017年前保持不变，该央行认为通胀在未来两年达到2%的目标水平的可能性很小。

分析师指出，尽管Markit的PMI调查数据显示了向好的信号，指示英国经济在第四季度继续稳定增长，不过也指示通胀压力疲弱，因此英国央行确实没有加息的紧迫性。

彭博调查的经济学家表示，英国央行官员将以8-1的投票结果维持关键利率在0.5%不变，委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)将维持赞成加息的立场。同一时间公布的会议纪要将概述委员们的想法自11月份以来的改变，当时委员会衡量了在海外疲软背景下的国内经济强势并表明需要维持低利率以抵御风险。

英镑/美元周三重新站上1.51，四个交易日以来首次上涨。上月英国央行对外部发展令英国增长前景承压表示担忧，之后英镑贸易加权汇率已累计下跌2.3%。交易员预计，英国央行周四公布最近一次政策会议纪要时，对英镑汇率的措辞可能不会像之前那么谨慎。

鉴于英国经济强劲增长且薪资上涨，外界仍预料英国央行将在美国之后加息，投资人料将逐步重回英镑怀抱。

周三纽约尾盘英镑兑美元上涨1.18%，报1.5182，从周二低点1.4956反弹。

荷兰国际集团(ING)策略师James Knightley和Viraj Patel在客户报告中表示，预计英国央行在周四的会议上将维持政策不变，投票结果仍为8-1。

Patel表示：“英国央行对强势英镑的谨慎态度可能有些过度，薪资通胀可能使货币政策委员会的政策立场对英镑更加友好。”

ING建议投资者在下周通胀数据公布前买入英镑/欧元。通胀数据可能提升英国在未来数月加息的几率。该行预计英国央行将从2016年5月开始加息。

花旗集团(Citigroup Inc)分析师Josh O’Byrne给客户的报告中写道，11月份通胀报告公布以来，市场对英国央行利率路径的预期变得更加温和，有鉴于此，央行可能推迟采取行动，不过周四会议纪要的基调不太可能改变英镑/美元的趋势。

Schroders Investment Management的经济学家Azad Zangana表示：“英国正处于较弱的欧元区和强劲许多的美国经济的夹心层中，这对于英国央行来说是一个微妙的平衡举措。我们预期英国央行将在明年的8月份加息。”