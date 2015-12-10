别为首次加息时机费神了！金融市场已开始思考更关键问题

美联储(FED)观察家给出了主席耶伦(Janet Yellen)未来数月可能的“行动剧本”：12月份加息，然后在1月按下暂停键，并根据局势发展做出回应——这可能会令该联储最早在3月16日再度加息。

首次加息时机目前看来已几乎没有什么悬念。根据路透在12月4-9日对逾90位分析师进行的最新访查，美联储12月16日加息机率预期已经从前次调查的70%升至90%。

Comerica Bank首席经济学家Robert Dye说道：“美联储结束零利率政策，并实施2006年7月来首次加息行动的标准似乎已经得到满足。”

对于投资者而言，更大的问题在于接下来会发生什么，在基本消化首次加息预期之后，后续加息事宜或许会对市场产生更大影响。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的FedWatch走势，明年3月利率维持在0.25%的概率为7%，利率升至0.50%的概率为46%，利率升至0.75%的概率为42%，而利率达到1%的可能性为6%。

经济学家指出，当被问提及12月之后政策将如何进行时，美联储官员们使用过各种措辞来形容可能的行动步伐，诸如“渐进的”、“较浅的”、“缓慢的”、甚至是“爬行式的”。

美联储官员们一直强调，他们不希望“机械式地”在每次会议上调相同幅度的基准利率，就像之前一次加息周期中那样。

美联储下一步将在一定程度上取决于金融市场如何对首次加息做出反应。

当然，没有人知道届时会发生什么情况。许多经济学家认为，飙升的美元汇率会成为美联储进一步前进的“绊脚石”。强势美元会放大本已疲弱不堪的制造业和能源部门的颓势。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国经济学家Ellen Zentner说道：“诚然，现在行动似乎更多是完成首次加息，让谈论焦点从首次加息转向此后料将缓慢的加息路径，而不再讨论当前经济状况需要收紧政策。为了确保通胀实际上在朝着美联储目标水平上升，以及经济增长仍处于正轨， 因此在一段时期内进行消化和观察是合理的。”

Zentner预计美联储在12月加息后会直到明年6月才会再出手。美联储的利率自2008年以来一直处于接近零的水平。

一些美联储官员公开表示，鉴于市场已经基本消化了美联储和欧洲央行的政策分歧，他们怀疑美元可能难以进一步升值。

High Frequency Economics首席经济学家Jim O’Sullivan认为，投资者关注美联储自己的预期是明智之举。

美联储目前预计失业率至明年年底会降至4.8%，而通胀率会回升至1.7%。O’Sullivan声称，这会伴随着美联储加息100个基点。

美联储17位决策者9月对利率路径的预估中值是，利率到2016年底为1.375%，到2017年底为2.625%。

此外，根据美联储9月的会议材料，17位决策者中有13位仍预计美联储会在2015年加息。

若失业率持续低于美联储预期，则加息速度可能加快；或者反之，若通胀“拖后腿”。则加息速度会放慢。

美联储官员已经明确表示，他们对已经达成双重使命中的就业部分赶到满意，未来加息步伐将取决于，确认料将上升的通胀确实在上升。

外媒月度调查中，对核心个人消费支出(PCE)物价指数的预估中值半年来没有发生很大变化，目前预期2016年升幅介于1.5%-1.7%。该指数是美联储密切关注的指标。

凯投宏观(Capital Economics)认为，更加强劲的通胀表现将迫使美联储放弃循序渐进的策略，联邦基金基准利率或会在2016年底升至近2%。

具备重磅影响力的高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，美联储会每个季度加息一次。