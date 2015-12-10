黄金上涨难持久而原油存反弹契机

很多人把最近两个交易日内的黄金反弹看做趋势的改变，但是笔者不过认为这是黄金抱住了美指下跌的这根救命稻草。很直接很清楚的告诉诸位黄金的上涨只是因为美指多头头寸减少资金回流避险导致，而不是黄金的趋势已经有所改变。在下周的美联储利率决议前黄金绝对的是维持高位做空的思路，并且不排除黄金价格再创低位的可能。

再一次的重复下为什么看空的原因：虽然上周五的黄金价格有所上涨，但是我们也都知道上涨只是因为空头头寸获利出局导致的多头跟进。实际上非农就业人口处于20万人以上，失业率处于5%单纯直观来看数据是比较不错的。黄金ETF最近没有任何一次增持反而一直处于减持的状态。加上市场基本是上认同了下周美联储将会加息的可能，所以在利率决议前市场预期利空还是会压制任何的黄金上涨，特别是美指下跌了，那么美指若是出现一次反弹就会压制黄金测试新低的机会了。

黄金小时图：

昨日黄金上涨触及1085后的快速下跌已经说明一个问题上方存在一系列资金埋伏打压多头上涨，鉴于上文中提出的一些个人看法，那么黄金做空的思路肯定比做多来的靠谱。日内两个阻力1077-1083毫无疑问触及个人会选择做空的。实际上认同的是跌破支撑1070后最低可以看见1050下。

美原油小时图：

美原油方面昨日EIA库存数据减少356万桶，超级利多的数据一度刺激原油价格触及39附近，但是最终受到市场大环境利空的影响下冲高未果回撤最低36.80附近位置。不过鉴于API和EIA都是库存减少，这表示原油还有一定的反弹动能。那么今日回撤37.00附近会考虑做多，阻力关注38.00附近站上则看39.30附近位置。39.30附近才会考虑做空。