主要货币对周波动区间的统计

本文统计的内容为：主要货币对的周波动区间落在不同比例ATR内的百分比，统计的时间范围从2000年1月1日至2018年12月31日，统计主要货币对有EURUSD，GBPUSD，XAUUSD，USDJPY，USDCAD，AUDUSD，NZDUSD，EURJPY，周ATR比例间隔为20%。
统计方法
- WeeklyRange = Price(WH) - Price(WL) (公式1)
- IF ( WeeklyRange < ratio × ATR(W1) ) THEN Count(ratio)++ (公式2)
- Percent(ratio) = Count(ratio) / TotalWeeks × 100% (公式3)
其中：
- WeeklyRange为当周波动区间
- Price(WH)为当周最高价，Price(WL) 为当周最低价
- ratio为比例乘数，例如为20%，40%等等
- ATR(W1)为当周ATR的值
- Count(ratio)为WeeklyRange小于ratio × ATR(W1) 的总周数。例如，ratio=20%时，统计出有100周的WeeklyRange小于20%× ATR(W1) ，则Count(20%)=100
- 公式2的意义是统计到某一周的WeeklyRange < ratio × ATR(W1) 时，Count(ratio)的值增加1
- TotalWeeks为统计时间范围的总周数，2000年1月1日至2018年12月31日约为990周
- Percent(ratio)为百分比结果，例如，ratio=20%，Count(20%)=100，TotalWeeks=990，则Percent(20%)=10.1%
统计结果
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周波动区间
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<20%
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<40% ATR(W1)
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<60% ATR(W1)
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<80% ATR(W1)
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<100% ATR(W1)
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<120% ATR(W1)
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<140% ATR(W1)
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<160% ATR(W1)
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<180% ATR(W1)
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<200% ATR(W1)
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EURUSD
|
0.00%
|
0.00%
|
7.87%
|
31.66%
|
59.35%
|
76.81%
|
89.17%
|
95.61%
|
98.26%
|
98.98%
|
GBPUSD
|
0.00%
|
0.20%
|
6.74%
|
30.95%
|
60.16%
|
78.14%
|
89.07%
|
94.99%
|
97.55%
|
98.88%
|
XAUUSD
|
0.00%
|
0.35%
|
9.04%
|
36.35%
|
62.06%
|
78.72%
|
87.77%
|
93.44%
|
96.10%
|
97.87%
|
USDJPY
|
0.00%
|
0.49%
|
13.27%
|
40.54%
|
63.14%
|
77.40%
|
83.54%
|
91.65%
|
95.09%
|
97.30%
|
USDCAD
|
0.00%
|
0.74%
|
8.60%
|
33.42 %
|
57.99%
|
77.64%
|
88.45%
|
94.59%
|
97.79%
|
98.28%
|
AUDUSD
|
0.00%
|
0.00%
|
8.13%
|
34.48%
|
61.33%
|
78.33%
|
90.15%
|
95.32%
|
98.28%
|
99.26%
|
NZDUSD
|
0.00%
|
0.99%
|
6.65%
|
33.25%
|
59.85%
|
77.34%
|
91.63%
|
96.31%
|
98.28%
|
99.75%
|
EURJPY
|
0.00%
|
0.77%
|
10.71%
|
34.69%
|
63.01%
|
78.06%
|
87.76%
|
93.37%
|
97.19%
|
98.72%
部分货币对由于历史数据不全，实际总周数可能小于990周。
统计代码的使用
附件中提供了统计代码，代码的使用步骤如下：
- 打开显示->EA交易测试；
- 选择测试货币对，适用日期；
- 时间周期选择Daily，复盘模型选择仅用开盘价，这样可以节省统计时间，对统计结果没有影响；
- 开始测试；
- 统计结果导出到txt文件中，文件路径“MT4_path\tester\files\Range_Statistics\Range_Statistics.txt”，在EA交易测试->日志中也可查看到输出的路径信息。