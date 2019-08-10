主要货币对周波动区间的统计
统计

主要货币对周波动区间的统计

10 八月 2019, 19:19
Yupeng Xiao
Yupeng Xiao
0
467

本文统计的内容为：主要货币对的周波动区间落在不同比例ATR内的百分比，统计的时间范围从2000年1月1日至2018年12月31日，统计主要货币对有EURUSDGBPUSDXAUUSDUSDJPYUSDCADAUDUSDNZDUSDEURJPY，周ATR比例间隔为20%。


统计方法

  • WeeklyRange = Price(WH) - Price(WL)                                                         (公式1)
  • IF ( WeeklyRange < ratio × ATR(W1) )  THEN Count(ratio)++                        (公式2)
  • Percent(ratio) = Count(ratio) / TotalWeeks × 100%                                      (公式3)

其中：

  • WeeklyRange为当周波动区间
  • Price(WH)为当周最高价，Price(WL) 为当周最低价
  • ratio为比例乘数，例如为20%，40%等等
  • ATR(W1)为当周ATR的值
  • Count(ratio)WeeklyRange小于ratio × ATR(W1) 的总周数。例如，ratio=20%时，统计出有100周的WeeklyRange小于20%× ATR(W1) ，则Count(20%)=100
  • 公式2的意义是统计到某一周的WeeklyRange < ratio × ATR(W1) 时，Count(ratio)的值增加1
  • TotalWeeks为统计时间范围的总周数，2000年1月1日至2018年12月31日约为990周
  • Percent(ratio)为百分比结果，例如，ratio=20%Count(20%)=100TotalWeeks=990，则Percent(20%)=10.1%

统计结果

周波动区间 

<20%
ATR(W1)

<40% ATR(W1)

<60% ATR(W1)

<80% ATR(W1)

<100% ATR(W1)

<120% ATR(W1)

<140% ATR(W1)

<160% ATR(W1)

<180% ATR(W1)

<200% ATR(W1)

EURUSD

0.00%

0.00%

7.87%

31.66%

59.35%

76.81%

89.17%

95.61%

98.26%

98.98%

GBPUSD

0.00%

0.20%

6.74%

30.95%

60.16%

78.14%

89.07%

94.99%

97.55%

98.88%

XAUUSD

0.00%

0.35%

9.04%

36.35%

62.06%

78.72%

87.77%

93.44%

96.10%

97.87%

USDJPY

0.00%

0.49%

13.27%

40.54%

63.14%

77.40%

83.54%

91.65%

95.09%

97.30%

USDCAD

0.00%

0.74%

8.60%

33.42 %

57.99%

77.64%

88.45%

94.59%

97.79%

98.28%

AUDUSD

0.00%

0.00%

8.13%

34.48%

61.33%

78.33%

90.15%

95.32%

98.28%

99.26%

NZDUSD

0.00%

0.99%

6.65%

33.25%

59.85%

77.34%

91.63%

96.31%

98.28%

99.75%

EURJPY

0.00%

0.77%

10.71%

34.69%

63.01%

78.06%

87.76%

93.37%

97.19%

98.72%

部分货币对由于历史数据不全，实际总周数可能小于990周。


统计代码的使用

附件中提供了统计代码，代码的使用步骤如下：

  1. 打开显示->EA交易测试
  2. 选择测试货币对适用日期
  3. 时间周期选择Daily，复盘模型选择仅用开盘价，这样可以节省统计时间，对统计结果没有影响；
  4. 开始测试；
  5. 统计结果导出到txt文件中，文件路径“MT4_path\tester\files\Range_Statistics\Range_Statistics.txt”，在EA交易测试->日志中也可查看到输出的路径信息。


附加的文件：
RangeStatics.mq4  8 kb
RangeStatics.ex4  13 kb
#分析, 预测, 统计