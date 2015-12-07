黄金一周通胀水平：欧元区通胀增强 日本通胀无急剧上涨风险

本周黄金市场出现了大起大伏，金价虽然一度触及5年半新低，但此后却受到欧洲央行利率决议的推动，而大幅走高，甚至在好于预期的非农数据后也大福走高。

欧洲央行的好消息！欧元区通胀压力温和增强

据周五(12月4日)公布的欧元区未来通胀指标(EZFIG)显示，欧元区通胀压力有所增强，但依然温和，这表明物价未来几个月仅会温和上升。该指标旨在预测周期趋势。

EZFIG是经济周期研究所(ECRI)公布的通胀展望指标。10月该指标从前月的98.4升至98.8。

“虽然10月EZFIG指标有所上升，与欧元区通胀率升高一样，该指标仍远低于5月触及的四年高点。所以说，欧元区通胀压力依然相当有限，”ECRI营运长Lakshman Achuthan表示。

美联储褐皮书：美国经济适度收紧 有迹象表明薪资压力范围扩大

美联储周三（12月2日）发布的褐皮书指出，美国就业市场在过去几周适度收紧，薪资压力有所增加，因雇主招到各类技术工人的难度不断增加。

褐皮书指出，从10月初到11月中，美国大部分地区经济活动继续以温和速度扩张。

美联储表示，大部分地区称，仅技术岗位和供应紧缺的岗位存在薪资压力，但少数地区称，存在普遍的薪资压力，总的来看，薪资压力“总体稳定到增长”。

比如，克利夫兰联储报告，薪资压力“普遍存在”。亚特兰大联储称，即使是在低技能岗位，也开始出现提高起薪压力的迹象。

明尼阿波利斯、堪萨斯城和旧金山联储地区也报告，难以招到技能要求较低和初级岗位的工人。

外界普遍预计美联储将在12月15-16日会议上升息，这将是美国近10年来首次上调利率。但考虑到美国经济复苏不均衡的特征，决策者将继续认真分析数据和经济发展的趋势。

日本央行副行长：近期日本通胀展望面临的风险不会急剧上升

周三（12月2日）日本央行（BOJ）副行长岩田规久男指出，只要日本通胀展望面临的风险没有上升到足够程度，就不必立即扩大货币刺激计划。

岩田规久男在记者会上表示，“我认为近期日本经济面临的风险不会急剧上升。如果快速上升，日本央行将采取货币政策行动。”

岩田规久男表示，现在很难说预计于2017年4月进行的二次消费税上调对日本经济和央行政策产生怎样的影响，日本央行将指导货币政策以避免经济停滞，也就是说即便通胀加快，就业和薪资仍然不增长。

岩田规久男认为，日本摆脱通缩的进程只完成了一半，这部分解释了为什么名义利率保持低位。且根据当前的风险评估，维持现行的量化质化宽松(QQE)最合适。

岩田规久男声称，“我们全面观察通胀的基本趋势，根据我们的全面评估，目前维持现行的货币政策最合适。”

岩田规久男表示，近期风险不会加大，但如果威胁到物价趋势，日本央行将考虑调整政策。目前各国主要央行之间的共识是，接受因油价波动导致实现物价目标出现延迟。与此同时，油价下跌短期打压通胀，但由于提振经济，长期来看推高通胀。