超跌的欧元将反弹？德商：欧银甚至都不接受温和回升

下周四(12月3日)，欧洲央行将揭晓全球投资者最为关注的谜底之一——量化宽松举措是否会如期扩大。根据德国商业银行(Commerzbank)策略师Ulrich Leuchtmann的说法，外汇市场投资者最该关注的是，欧洲央行是否还将继续保留进一步放宽政策的可能性。

该行在最新的汇市研报中写道：

如果欧洲央行周四只让宽松工具温和扩张的话，那么对于欧元的影响将是温和的，这也是我们做出的大概率预期。但这并非注定会发生，当然，更大力度的每月QE，100-150亿欧元的新增购买量，以及下调10-20个基点的存款利率水平并不能打开太多的欧元/美元下行空间，这些和市场主流预期相符，同时也已被汇价所大致消化。

即便如此，欧洲央行仍有可能导演欧元更大跌势，例如传递最新的行动不足以确保经济复苏的信号，未来可能在实际情况紧迫的情况下作出更多政策回应。

这与外汇市场的考量因素尤其契合，的确，如果实际情况紧迫意味着欧元升值的话，那么欧银行长德拉基(Mario Draghi)在10月份的表态已明确了绝非巧合，同时也是深思熟虑后传递出的真实鸽派信号。

这也意味着即便是相对温和的欧元涨势(相对于早先的急速跌势而言)，欧洲央行也不会对此加以容忍。

我们之前的预测似乎在一步步应验：欧洲央行将倾向于让欧元持续贬值趋势，如果央行同时降低了储蓄利率，国内冲击可能受到豁免条件的宽限，然而对于欧元汇率而言，其跌势恐怕不可能受到“豁免”。