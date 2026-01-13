钻吧，宝贝，钻吧（Drill, baby, drill）—— 特朗普的石油战略与2026年预测

钻吧，宝贝，钻吧 是特朗普的口号，到2026年已彻底转变为一项实际运作的战略。美国总统将最大化石油开采作为经济和地缘政治施压的工具。低油价意味着通胀下降、美国竞争力增强，以及对竞争对手的持续压力。

关键因素甚至不在于产量本身的增长，而在于向市场释放的信号：任何布伦特原油价格的走强，都会遭遇来自美国的供应增加。这削弱了欧佩克的影响力，也让市场失去了对长期供应短缺的预期。事实上，美国正在扮演“影子监管者”的角色——不受协议约束，却比其他任何一方都更能影响价格。

地缘政治只是在强化这一效应。围绕委内瑞拉的局势、对伊朗的施压以及霍尔木兹海峡的风险提高了市场波动性，但并未形成可持续的价格上涨。市场普遍认为，任何快速上行的走势，都会引发干预——要么是实质性的，要么是政治层面的。

因此，2026年的石油市场仍处于紧张的平衡状态。布伦特原油运行在一个既反映供应过剩、又包含地缘政治溢价的区间内。高盛预计平均价格为56，摩根大通为58，路透社公布的共识为61.3，而独立分析师 Harshad Shah 指向55。

预测之间的差异，并不源于对方向的分歧，而是对美国施压力度评估的不同。从钻探到拦截油轮，从对欧佩克的言辞攻击到对价格预期的实际管理，特朗普的政策正在塑造新的石油市场架构。在这一模式下，他仍是该行业最大的“空头”，而其战略则是迄今为止最强硬、最系统地重塑全球能源秩序的尝试。