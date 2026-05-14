VIRTUALTRADEPAD 从图表和键盘进行一键交易

🎛 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 VirtualTradePad 专业一键交易面板，适用于 MetaTrader 中的手动交易、剥头皮交易、图表交易、键盘交易、订单管理、持仓控制和风险管理。 VirtualTradePad 将 MetaTrader 图表变成快速、实用、可视化的交易工作区，适合需要比终端标准按钮更多控制能力的交易者。





















🎬 观看 VirtualTradePad 实际运行 视频展示 VirtualTradePad 如何帮助交易者直接从图表交易、管理持仓、设置挂单、使用 MagicTarget、处理信号、监控信息并控制按盈利或亏损关闭。





🖥 VirtualTradePad — 专业交易面板 VirtualTradePad 是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的完整手动交易控制面板。





🚀 什么是 VirtualTradePad？

VirtualTradePad，也称为 VTP，是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的专业交易面板。它允许直接从图表打开、关闭、修改和管理持仓与挂单。

MetaTrader 标准界面功能强大，但对于快速手动交易、剥头皮和主动持仓管理并不总是方便。VirtualTradePad 将关键交易功能直接放到图表上。

使用 VTP，可以一键交易、通过键盘交易、管理 Stop Loss 和 Take Profit、开设挂单、创建网格、反向持仓、锁仓、使用虚拟止损、按总盈利或亏损关闭、跟踪盈利，并在一个紧凑面板中分析当前交易状态。

⚡ 一键交易 直接从图表打开 BUY 和 SELL、关闭交易、反向、锁仓并修改订单。 🎯 图表交易 使用 MagicTarget、未来线、目标 Stop Loss / Take Profit，并在图表上可视化下单。 ⌨ 键盘交易 使用已设置的热键打开、关闭、反向、锁仓并激活 MagicTarget。 🛡 风险控制 使用真实和虚拟止损、追踪、保本、CLP 以及按总盈利或亏损关闭。





⭐ 为什么交易者使用 VirtualTradePad

直接从 MetaTrader 图表一键交易

比标准订单窗口更快打开 BUY 和 SELL

设置 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit

按距离和手数逻辑创建挂单网格

从面板或图表快速修改 Stop Loss 与 Take Profit

使用 MagicTarget 通过光标可视化放置订单和水平

通过热键进行键盘交易

市场变化时使用 Reverse 或 Lock

只关闭盈利或只关闭亏损持仓

按金额、点数或百分比的总盈利/亏损关闭

使用 Trailing Profit 保护浮动盈利

分析多个时间周期的标准指标信号

在 Info 标签查看账户和品种信息

使用虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 隐藏水平

⚠ 重要：VirtualTradePad 是专业手动交易工具。它提供快速控制，但不会消除交易风险。一键交易、键盘交易、Reverse、Lock、网格和 CLP 功能必须谨慎使用，并在真实交易前测试。





🧩 主要工作标签

VirtualTradePad 按工作标签组织。每个标签解决特定交易任务，帮助交易者避免频繁切换多个 MetaTrader 窗口。

Positions 📌 Positions 标签 — 快速手动交易 ⚡ 一键交易 Orders 📦 Orders 标签 — 挂单和网格 Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。 MagicTarget 🎯 MagicTarget — 使用光标水平从图表交易 MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。 Signals 📡 Signals 标签 — 标准指标概览 Signals 标签显示多个时间周期上的 MetaTrader 标准指标信息。它主要用于参考，也可以在总信号百分比达到设定水平时用于提醒或自动开仓。 Info ℹ Info 标签 — 品种、持仓和账户数据 Info 标签显示所选品种和当前交易状态的重要信息，帮助交易者了解点差、止损水平、隔夜利息、执行类型、点值、持仓结果和历史利润数据。 CLP 💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭 CLP 是 VirtualTradePad 最强大的部分之一。它可以按存款货币、点数或余额百分比的总盈利或总亏损关闭持仓，并可作为单一品种、全部品种、独立 BUY / SELL 方向或每个持仓的虚拟 Take Profit 或虚拟 Stop Loss。





📌 Positions 标签 — 快速手动交易

Positions 标签是 VirtualTradePad 的核心，用于开设和管理市场持仓：BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Breakeven、盈利关闭和亏损关闭。

📌 Positions 标签 — 快速手动交易 Positions 标签是 VirtualTradePad 的核心，用于开设和管理市场持仓：BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Breakeven、盈利关闭和亏损关闭。 🖥 VirtualTradePad — 专业交易面板





📦 Orders 标签 — 挂单和网格

Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。

📦 Orders 标签 — 挂单和网格 Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。





🎯 MagicTarget — 使用光标水平从图表交易

MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。

MagicTarget MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。 MagicTarget 使用 MagicTarget、未来线、目标 Stop Loss / Take Profit，并在图表上可视化下单。





⌨ 键盘交易

对于活跃交易者和剥头皮交易者，键盘可能比鼠标更快。VirtualTradePad 可以通过可配置热键打开和管理交易。

BUY BUTTON_D SELL BUTTON_A Close BUTTON_X Reverse BUTTON_Q Lock BUTTON_E MagicTarget BUTTON_O / BUTTON_P / BUTTON_I





⚠ 键盘交易警告：交易会从当前活动图表窗口中的面板打开。使用键盘交易前，请始终确认哪个图表处于活动状态。





📡 Signals 标签 — 标准指标概览

Signals 标签显示多个时间周期上的 MetaTrader 标准指标信息。它主要用于参考，也可以在总信号百分比达到设定水平时用于提醒或自动开仓。





ℹ Info 标签 — 品种、持仓和账户数据

Info 标签显示所选品种和当前交易状态的重要信息，帮助交易者了解点差、止损水平、隔夜利息、执行类型、点值、持仓结果和历史利润数据。





💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭

CLP 是 VirtualTradePad 最强大的部分之一。它可以按存款货币、点数或余额百分比的总盈利或总亏损关闭持仓，并可作为单一品种、全部品种、独立 BUY / SELL 方向或每个持仓的虚拟 Take Profit 或虚拟 Stop Loss。





📈 追踪盈利

Trailing Profit 不是在第一个固定盈利水平立即关闭，而是在盈利达到设定水平后跟踪浮动盈利。如果盈利按设定距离回撤，VirtualTradePad 可根据 CLP 模式关闭选定持仓。

Trailing Profit 不是在第一个固定盈利水平立即关闭，而是在盈利达到设定水平后跟踪浮动盈利。如果盈利按设定距离回撤，VirtualTradePad 可根据 CLP 模式关闭选定持仓。





⚙ 需要理解的主要设置

VirtualTradePad 设置较多，因为它结合了交易面板、图表交易、键盘交易、信号工具、CLP、网格、虚拟止损和信息功能。完整列表可在完整文档中查看。

GeneralSize VirtualTradePad 设置较多，因为它结合了交易面板、图表交易、键盘交易、信号工具、CLP、网格、虚拟止损和信息功能。完整列表可在完整文档中查看。 SymbolToTradeCustom Renko 图表 / tick 图表 / 自定义品种 Show_Future_Line Stop Loss / Take Profit / 风险预览 VirtualSLTPUse 虚拟 Stop Loss / Take Profit KeyBoardTrade ⌨ 键盘交易 CLP 💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭









✅ VirtualTradePad 特别适合的情况

直接从 MetaTrader 图表一键交易

比标准订单窗口更快打开 BUY 和 SELL

设置 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit

按距离和手数逻辑创建挂单网格

从面板或图表快速修改 Stop Loss 与 Take Profit

使用 MagicTarget 通过光标可视化放置订单和水平

通过热键进行键盘交易

市场变化时使用 Reverse 或 Lock

只关闭盈利或只关闭亏损持仓

按金额、点数或百分比的总盈利/亏损关闭

使用 Trailing Profit 保护浮动盈利

分析多个时间周期的标准指标信号

在 Info 标签查看账户和品种信息

使用虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 隐藏水平





⚠ 必须谨慎的情况

从模拟账户开始。



在使用一键交易之前，请检查手数。



请谨慎测试 BUY、SELL、Close、Reverse 和 Lock。



先在模拟账户中使用 MagicTarget，以了解其在图表上的放置方式。



在了解所有快捷键之前，不要启用键盘交易。



仅在终端和 VPS 稳定的情况下使用虚拟止损。



在未计算距离和手数增长之前，不要使用网格策略。



请谨慎使用 CLP，因为它可能会一次性关闭多个





🌐 经纪商、账户和 VPS 建议

VirtualTradePad 使用市价单、挂单、订单修改、图表对象、虚拟水平和持续监控功能。因此，经纪商规则和终端稳定性非常重要。





🛠 如何安装 VirtualTradePad

安装方式与 MQL5 Market 产品相同。安装后，将面板加载到要交易的图表，并在使用真实资金前配置基本设置。

1 MetaTrader 4 / MetaTrader 5 — 登录 MQL5 账户 2 MQL5 Market / 演示版 3 图表 → 导航器 → 智能交易系统 → VirtualTradePad 4 终端中的 Algo Trading / Auto Trading 5 手数、Stop Loss、Take Profit、距离、Magic number









🆚 VirtualTradePad 与 MetaTrader 标准交易对比

MetaTrader 标准交易窗口很有用，但并不是完整的一键手动交易工作站。VirtualTradePad 将最重要的操作直接带到图表。





📌 开始前的实用建议

从模拟账户开始。

在使用一键交易之前，请检查手数。

请谨慎测试 BUY、SELL、Close、Reverse 和 Lock。

先在模拟账户中使用 MagicTarget，以了解其在图表上的放置方式。

在了解所有快捷键之前，不要启用键盘交易。

仅在终端和 VPS 稳定的情况下使用虚拟止损。

在未计算距离和手数增长之前，不要使用网格策略。

请谨慎使用 CLP，因为它可能会一次性关闭多个





⚠ 风险提示

外汇和 CFD 交易存在风险。VirtualTradePad 是专业交易面板，并不是盈利保证。快速交易工具、键盘交易、网格、Reverse、Lock、CLP、虚拟止损和追踪功能必须负责任地使用。真实交易前请始终在演示账户测试。





🏁 总结

VirtualTradePad 专为希望在 MetaTrader 内获得严肃手动交易工作站的交易者设计，特别适合剥头皮、手动交易、活跃交易、图表交易以及希望更快控制持仓和订单的用户。

如果你需要一键交易、键盘交易、图表交易、MagicTarget、挂单网格、虚拟止损、CLP、追踪盈利和账户信息集中在一个面板中，VirtualTradePad 可以成为 MetaTrader 终端中的重要工具。

请谨慎使用，在演示账户测试所有功能，配置风险设置，并将 MetaTrader 图表变成专业交易控制中心。

🚀 今天开始使用 VirtualTradePad 观看视频，下载演示版，阅读完整说明，在你的经纪商环境中测试面板，并判断 VirtualTradePad 是否适合你的手动交易流程。





SEO 标签

MetaTrader, 外汇, MQL, 手动交易, 交易训练器, Expforex, 交易面板, 图表交易, 一键交易, Vladon, MagicTarget, CLP, Stop Loss, Take Profit, Trailing Profit, MT4, MT5