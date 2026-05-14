VIRTUALTRADEPAD 从图表和键盘进行一键交易

|🎛 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 VirtualTradePad
专业一键交易面板，适用于 MetaTrader 中的手动交易、剥头皮交易、图表交易、键盘交易、订单管理、持仓控制和风险管理。
VirtualTradePad 将 MetaTrader 图表变成快速、实用、可视化的交易工作区，适合需要比终端标准按钮更多控制能力的交易者。
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视频展示 VirtualTradePad 如何帮助交易者直接从图表交易、管理持仓、设置挂单、使用 MagicTarget、处理信号、监控信息并控制按盈利或亏损关闭。
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🖥 VirtualTradePad — 专业交易面板
VirtualTradePad 是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的完整手动交易控制面板。
🚀 什么是 VirtualTradePad？
VirtualTradePad，也称为 VTP，是 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的专业交易面板。它允许直接从图表打开、关闭、修改和管理持仓与挂单。
MetaTrader 标准界面功能强大，但对于快速手动交易、剥头皮和主动持仓管理并不总是方便。VirtualTradePad 将关键交易功能直接放到图表上。
使用 VTP，可以一键交易、通过键盘交易、管理 Stop Loss 和 Take Profit、开设挂单、创建网格、反向持仓、锁仓、使用虚拟止损、按总盈利或亏损关闭、跟踪盈利，并在一个紧凑面板中分析当前交易状态。
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⚡ 一键交易
直接从图表打开 BUY 和 SELL、关闭交易、反向、锁仓并修改订单。
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🎯 图表交易
使用 MagicTarget、未来线、目标 Stop Loss / Take Profit，并在图表上可视化下单。
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⌨ 键盘交易
使用已设置的热键打开、关闭、反向、锁仓并激活 MagicTarget。
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🛡 风险控制
使用真实和虚拟止损、追踪、保本、CLP 以及按总盈利或亏损关闭。
⭐ 为什么交易者使用 VirtualTradePad
- 直接从 MetaTrader 图表一键交易
- 比标准订单窗口更快打开 BUY 和 SELL
- 设置 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit
- 按距离和手数逻辑创建挂单网格
- 从面板或图表快速修改 Stop Loss 与 Take Profit
- 使用 MagicTarget 通过光标可视化放置订单和水平
- 通过热键进行键盘交易
- 市场变化时使用 Reverse 或 Lock
- 只关闭盈利或只关闭亏损持仓
- 按金额、点数或百分比的总盈利/亏损关闭
- 使用 Trailing Profit 保护浮动盈利
- 分析多个时间周期的标准指标信号
- 在 Info 标签查看账户和品种信息
- 使用虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 隐藏水平
|⚠ 重要：VirtualTradePad 是专业手动交易工具。它提供快速控制，但不会消除交易风险。一键交易、键盘交易、Reverse、Lock、网格和 CLP 功能必须谨慎使用，并在真实交易前测试。
🧩 主要工作标签
VirtualTradePad 按工作标签组织。每个标签解决特定交易任务，帮助交易者避免频繁切换多个 MetaTrader 窗口。
|Positions
|📌 Positions 标签 — 快速手动交易
|⚡ 一键交易
|Orders
|📦 Orders 标签 — 挂单和网格
|Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。
|MagicTarget
|🎯 MagicTarget — 使用光标水平从图表交易
|MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。
|Signals
|📡 Signals 标签 — 标准指标概览
|Signals 标签显示多个时间周期上的 MetaTrader 标准指标信息。它主要用于参考，也可以在总信号百分比达到设定水平时用于提醒或自动开仓。
|Info
|ℹ Info 标签 — 品种、持仓和账户数据
|Info 标签显示所选品种和当前交易状态的重要信息，帮助交易者了解点差、止损水平、隔夜利息、执行类型、点值、持仓结果和历史利润数据。
|CLP
|💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭
|CLP 是 VirtualTradePad 最强大的部分之一。它可以按存款货币、点数或余额百分比的总盈利或总亏损关闭持仓，并可作为单一品种、全部品种、独立 BUY / SELL 方向或每个持仓的虚拟 Take Profit 或虚拟 Stop Loss。
📌 Positions 标签 — 快速手动交易
Positions 标签是 VirtualTradePad 的核心，用于开设和管理市场持仓：BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Breakeven、盈利关闭和亏损关闭。
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📌 Positions 标签 — 快速手动交易
Positions 标签是 VirtualTradePad 的核心，用于开设和管理市场持仓：BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Breakeven、盈利关闭和亏损关闭。
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🖥 VirtualTradePad — 专业交易面板
📦 Orders 标签 — 挂单和网格
Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。
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📦 Orders 标签 — 挂单和网格
Orders 标签用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit。可以设置距离、手数、Stop Loss、Take Profit，并直接从面板创建挂单网格。
🎯 MagicTarget — 使用光标水平从图表交易
MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。
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MagicTarget
MagicTarget 允许通过光标选择水平，直接从图表设置挂单或市场持仓。对于需要在执行前可视化选择入场、Stop Loss 和 Take Profit 的交易者非常有用。
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MagicTarget
使用 MagicTarget、未来线、目标 Stop Loss / Take Profit，并在图表上可视化下单。
⌨ 键盘交易
对于活跃交易者和剥头皮交易者，键盘可能比鼠标更快。VirtualTradePad 可以通过可配置热键打开和管理交易。
|BUY
|BUTTON_D
|SELL
|BUTTON_A
|Close
|BUTTON_X
|Reverse
|BUTTON_Q
|Lock
|BUTTON_E
|MagicTarget
|BUTTON_O / BUTTON_P / BUTTON_I
|⚠ 键盘交易警告：交易会从当前活动图表窗口中的面板打开。使用键盘交易前，请始终确认哪个图表处于活动状态。
📡 Signals 标签 — 标准指标概览
Signals 标签显示多个时间周期上的 MetaTrader 标准指标信息。它主要用于参考，也可以在总信号百分比达到设定水平时用于提醒或自动开仓。
ℹ Info 标签 — 品种、持仓和账户数据
Info 标签显示所选品种和当前交易状态的重要信息，帮助交易者了解点差、止损水平、隔夜利息、执行类型、点值、持仓结果和历史利润数据。
💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭
CLP 是 VirtualTradePad 最强大的部分之一。它可以按存款货币、点数或余额百分比的总盈利或总亏损关闭持仓，并可作为单一品种、全部品种、独立 BUY / SELL 方向或每个持仓的虚拟 Take Profit 或虚拟 Stop Loss。
📈 追踪盈利
Trailing Profit 不是在第一个固定盈利水平立即关闭，而是在盈利达到设定水平后跟踪浮动盈利。如果盈利按设定距离回撤，VirtualTradePad 可根据 CLP 模式关闭选定持仓。
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Trailing Profit 不是在第一个固定盈利水平立即关闭，而是在盈利达到设定水平后跟踪浮动盈利。如果盈利按设定距离回撤，VirtualTradePad 可根据 CLP 模式关闭选定持仓。
⚙ 需要理解的主要设置
VirtualTradePad 设置较多，因为它结合了交易面板、图表交易、键盘交易、信号工具、CLP、网格、虚拟止损和信息功能。完整列表可在完整文档中查看。
|GeneralSize
|VirtualTradePad 设置较多，因为它结合了交易面板、图表交易、键盘交易、信号工具、CLP、网格、虚拟止损和信息功能。完整列表可在完整文档中查看。
|SymbolToTradeCustom
|Renko 图表 / tick 图表 / 自定义品种
|Show_Future_Line
|Stop Loss / Take Profit / 风险预览
|VirtualSLTPUse
|虚拟 Stop Loss / Take Profit
|KeyBoardTrade
|⌨ 键盘交易
|CLP
|💰 CLP 标签 — 按总盈利或亏损关闭
|📘 完整说明: ⚙ 设置
✅ VirtualTradePad 特别适合的情况
- 直接从 MetaTrader 图表一键交易
- 比标准订单窗口更快打开 BUY 和 SELL
- 设置 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit
- 按距离和手数逻辑创建挂单网格
- 从面板或图表快速修改 Stop Loss 与 Take Profit
- 使用 MagicTarget 通过光标可视化放置订单和水平
- 通过热键进行键盘交易
- 市场变化时使用 Reverse 或 Lock
- 只关闭盈利或只关闭亏损持仓
- 按金额、点数或百分比的总盈利/亏损关闭
- 使用 Trailing Profit 保护浮动盈利
- 分析多个时间周期的标准指标信号
- 在 Info 标签查看账户和品种信息
- 使用虚拟 Stop Loss 和 Take Profit 隐藏水平
⚠ 必须谨慎的情况
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🌐 经纪商、账户和 VPS 建议
VirtualTradePad 使用市价单、挂单、订单修改、图表对象、虚拟水平和持续监控功能。因此，经纪商规则和终端稳定性非常重要。
🛠 如何安装 VirtualTradePad
安装方式与 MQL5 Market 产品相同。安装后，将面板加载到要交易的图表，并在使用真实资金前配置基本设置。
|1
|MetaTrader 4 / MetaTrader 5 — 登录 MQL5 账户
|2
|MQL5 Market / 演示版
|3
|图表 → 导航器 → 智能交易系统 → VirtualTradePad
|4
|终端中的 Algo Trading / Auto Trading
|5
|手数、Stop Loss、Take Profit、距离、Magic number
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🔗 有用链接
🔹 🎓 文档
🔹 💬 评论
🆚 VirtualTradePad 与 MetaTrader 标准交易对比
MetaTrader 标准交易窗口很有用，但并不是完整的一键手动交易工作站。VirtualTradePad 将最重要的操作直接带到图表。
📌 开始前的实用建议
- 从模拟账户开始。
- 在使用一键交易之前，请检查手数。
- 请谨慎测试 BUY、SELL、Close、Reverse 和 Lock。
- 先在模拟账户中使用 MagicTarget，以了解其在图表上的放置方式。
- 在了解所有快捷键之前，不要启用键盘交易。
- 仅在终端和 VPS 稳定的情况下使用虚拟止损。
- 在未计算距离和手数增长之前，不要使用网格策略。
- 请谨慎使用 CLP，因为它可能会一次性关闭多个
⚠ 风险提示
|外汇和 CFD 交易存在风险。VirtualTradePad 是专业交易面板，并不是盈利保证。快速交易工具、键盘交易、网格、Reverse、Lock、CLP、虚拟止损和追踪功能必须负责任地使用。真实交易前请始终在演示账户测试。
🏁 总结
VirtualTradePad 专为希望在 MetaTrader 内获得严肃手动交易工作站的交易者设计，特别适合剥头皮、手动交易、活跃交易、图表交易以及希望更快控制持仓和订单的用户。
如果你需要一键交易、键盘交易、图表交易、MagicTarget、挂单网格、虚拟止损、CLP、追踪盈利和账户信息集中在一个面板中，VirtualTradePad 可以成为 MetaTrader 终端中的重要工具。
请谨慎使用，在演示账户测试所有功能，配置风险设置，并将 MetaTrader 图表变成专业交易控制中心。
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