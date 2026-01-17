2026年1月19-23日外汇与加密货币预测

在过去的一周中，市场交易情绪主要受到美国关键宏观经济数据发布的影响。通胀数据（CPI 和 PPI）确认价格压力并未出现明显加速，使市场整体保持相对克制和稳定的基调。零售销售和美国劳动力市场数据未能为利率预期的重新调整提供明确信号，因此投资者更多关注短期技术走势以及头寸的调整与获利了结。

💶 EUR/USD

欧元/美元延续了自12月高点以来的回落走势，向中期通道 1.1470-1.1820 的下沿靠拢，并在周末收于 1.1598。短期内，市场可能尝试向 1.1680-1.1700 区域展开技术性反弹。然而，若无法在该区间上方形成稳固企稳，卖方压力可能再次增强，汇价或将重新跌破 1.1600，并回落至 1.1540-1.1580 区域。若下行动能进一步发展，不排除价格下探至通道下沿 1.1470-1.1510 一带。与此同时，若价格有效突破并站稳 1.1700，则将否定看空情景，并打开上行至 1.1820 的空间。

🟠 BTC/USD

比特币再次尝试站稳 95,000 上方，这一次看起来较为成功。在触及 97,975 的高点后，价格小幅回落，并于周六交投于 95,200 附近。其中，95,000 作为短期关键枢轴点发挥作用。本周内，BTC/USD 可能再次测试 98,000 附近的阻力区域。若价格突破 98,000-100,000，将释放多头动能重新增强的信号。若在该区间受阻回落，则可能引发向 94,000-95,000 的修正，甚至不排除进一步下探至 90,000 一带的强支撑区域。

🛢️ Brent

在委内瑞拉和伊朗相关事件的影响下，原油市场表现出较高波动性，盘中一度上涨至每桶 66.35 美元。然而，在美国未对伊朗采取军事行动后，市场情绪有所缓和，Brent 原油最终收于 63.58。从技术结构来看，价格正尝试守住关键支撑位，使市场得以维持偏多基调。借助消息面的推动，多头可能再次尝试突破 65.00 的阻力，并进一步站稳 66.50 上方，从而打开通向 67.80-68.50 的上行空间。但与此同时，上方阻力依然较为明显。若价格跌破 63.30，则市场将重新回到看空情景，关注焦点将转向 61.80-62.15 区域。下一道强支撑位于 61.00。

🥇 XAU/USD

黄金周五收于每盎司 4,597 美元附近，维持在历史高位附近，确认了市场对避险资产的持续兴趣。然而，XAU/USD 已显现出短期疲态，因此不排除出现向 4,550 回调的可能性。若该支撑失守，价格可能进一步下探至 4,400-4,460 区域，下一道强支撑位于 4,350。若价格突破 4,650，则将打开通往 4,700-4,780 的上行空间。

📊 结论

在新一周的初期，由于美国公共假日的影响，市场交易可能在流动性偏低的环境下进行。周后半段，投资者将重点评估美国和欧洲的商业活动数据（PMI），以及美联储官员的讲话，这些因素可能会影响市场对未来利率路径的预期。

基准情景：EUR/USD —— 在汇价维持于 1.1700 下方的情况下，整体偏中性至看空，若跌破 1.1540，下行风险将上升。BTC/USD —— 只要价格维持在 94,000-95,000 上方，整体偏温和看多，关键阻力位于 98,000。Brent —— 在价格守住 63.30 上方的情况下维持温和看多，关键阻力区在 66.50。XAU/USD —— 上行潜力仍然存在，在黄金维持于 4,550 上方的前提下，回调仍被视为买入机会。

