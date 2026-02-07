2026年2月09–13日外汇与加密货币市场预测

过去一周的走势总体验证了此前大多数关键预测。在美国，劳动力市场报告的发布，以及商业活动和通胀预期数据，再次确认了宏观经济形势的不均衡性——就业市场的韧性与部分经济领域放缓迹象并存。这增强了投资者的谨慎情绪，并引发了获利了结。在欧洲，PMI指标以及欧洲央行官员的讲话未能就货币政策给出明确信号，使外汇市场继续处于盘整阶段。在大宗商品市场，地缘政治因素仍在发挥作用，导致原油和贵金属出现明显的日内剧烈波动。

💶 EUR/USD

EUR/USD 汇率对在1.1815附近结束上周交易，试图在1月份不均衡走势后企稳。价格运行在关键支撑位附近，技术指标显示缺乏明确的方向性动能。若跌破1.1775-1.1800区间，可能引发下探至1.1700，下一支撑位位于1.1580-1.1620区间，其后为1.1470-1.1500。同时，也不能排除在当前盘整区间出现向上反弹的可能。若突破1.1870-1.1900区间，将确认多头动能，并打开通往1.2000和1.2080的空间。

🟠 比特币 (BTC/USD)

2月06日，比特币下跌至2024年的价格水平，最低触及59,786，随后反弹至69,000-70,000区间。由此，自历史高点以来的跌幅已超过50%。这已不再是上涨后的正常回调，而是在 risk-off 环境下需求疲软的阶段。缺乏明确的利好驱动因素，促使机构投资者持续从ETF中撤出资金，同时也加剧了散户投资者的看空情绪。在最悲观的情景下，到2027年该资产价格可能跌至40,000。未来一周，BTC/USD 可能尝试继续上行，目标指向75,000-80,000区间。若突破该阻力区间，多头的下一目标将是尝试重返85,000-90,000区间。若价格持续运行在75,000-80,000下方，则熊市情景的风险仍然较高。

🛢 布伦特原油

布伦特原油已连续第二周在长期下降通道的上边界附近交易，该通道自2023年10月以来一直有效。最近一个低点出现在每桶67.63美元。后续走势将在很大程度上取决于地缘政治因素。多头可能尝试测试72.70的阻力位，目标指向76.15和77.75。若消息面有利于空头，其最近目标将是66.00，其后为65.00以及62.75-63.50区间。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金以上周每盎司4,968美元收盘，维持在较宽的交易区间内，并试图从两周前的快速下跌中恢复。从基本面和技术面来看，整体格局仍然偏多，目标位分别为5,180和5,450。

不过，不能排除再次回调至中期上升支撑区域4,680-4,700的可能性。若有效跌破4,680，将否定多头情景，并指向更深层次的回调，目标位在4,200-4,350区间。

📈 本周关键事件与基准情景

在即将到来的一周内，美国最关键的事件将是2月11日公布的1月份劳动力市场报告，该数据此前因政府停摆而推迟发布。周五，市场关注点还将集中在通胀数据（1月份CPI）上。在欧洲，焦点将转向2025年第四季度的宏观经济数据。在大宗商品市场，**2月11日公布的OPEC月度原油市场报告（MOMR）**将成为单独的重要驱动因素。

基准情景：EUR/USD – 只要价格维持在1.1775上方，走势偏多。BTC/USD – 在价格低于75,500-80,000区间时，维持中性偏空判断。Brent – 在价格低于70.50的情况下，保持谨慎偏空。XAU/USD – 只要价格维持在4,680-4,700上方，走势偏多。



