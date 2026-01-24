2026年1月26日 – 30日 外汇与加密货币预测

过去一周，美元表现为近几个月以来最疲弱的时期之一。USD开始失去其无条件避险资产的地位。围绕美国的政治与地缘政治不确定性明显上升。唐纳德·特朗普的高调言论以及格陵兰议题的升温，成为额外的施压因素。在此背景下，市场进入了 Sell America 模式，引发资金撤离美元资产。

来自美联储的支持同样有所减弱。美国通胀预期温和下降，这削弱了进一步收紧货币政策的理由。与此同时，英国强劲的宏观经济数据支撑了英镑，并加大了对美元的压力，使美元指数 DXY 从 99.4 下跌至 97.6。

💶 EUR/USD

此前我们曾指出，若价格有效突破 1.1700，将意味着空头情景被否定，并形成向 1.1820 运行的潜力。事实证明，该判断是正确的。EUR/USD 在一周内上涨了 250 点——从 1.1577 升至 1.1827——并重新回到自 2025 年 7 月以来运行的横盘通道上沿。展望未来一周，该货币对可能测试 1.1880-1.1920 区域的阻力。若该区域被有效突破，将确认多头动能，并为向 1.1975-1.2050 方向打开空间。然而，在上周大幅上涨之后，不排除出现回调，价格可能回落至 1.1770，随后指向 1.1680-1.1725 支撑区。若该支撑被跌破，价格下行至 1.1580-1.1615 区域的风险将上升。

🟠 比特币 (BTC/USD)

投资者重新撤离风险资产，自然也影响到了比特币。BTC/USD 未能站稳在 83,800-94,500 的震荡区间上沿之上，并下跌至 90,000 的 Pivot Point。1 月 24 日（周六），该货币对在 89,500 附近交投。如果比特币对美元走弱作出反应，仍有机会部分修复此前的跌幅。其近期阻力位位于 90,350-91,500 区域，若突破该区域，目标将指向 94,500-95,000，下一目标为 98,000。若市场风险偏好继续下降，BTC/USD 可能延续跌势。最近的支撑区间为 86,360-87,175，其后为 83,800-85,100。

🛢 布伦特原油

与比特币不同，原油对美元走弱作出了上涨反应，价格升至每桶 65.33 USD。布伦特原油形成了新的支撑位 62.75。若该水平失守，价格可能回落至 61.80-62.15 区域。下一重要支撑位为 61.00。在多头动能延续的情况下，多头可能再次尝试站稳在 66.50 上方，从而为上行至 67.80-68.50 打开空间。

🥇 黄金 (XAU/USD)

早在 12 月，我们就预测黄金将在 2026 年初几个月内上涨至每盎司 5,000 美元。看来这一预测可能在 1 月底之前便会实现——周五，XAU/USD 的最后一波上行触及 4,988。若再次上攻，市场焦点将转向 5,050 和 5,120 水平，随后可能出现回调。不过，也不能排除出现 多头陷阱（bull trap） 的情况，即价格未能突破 5,000 关口便迅速反转下行。近期支撑位位于 4,900-4,935。若卖压加大，价格进一步下探至 4,765 的风险将上升。下一重要支撑位为 4,640。

📈 本周关键事件与基准情景

在即将到来的一周，市场焦点将集中在 1 月 27-28 日举行的美联储会议及其政策表态，这可能为未来数月的利率预期定下基调。美国 Q4 GDP 数据以及通胀和劳动力市场统计也将受到关注。在欧洲，投资者将评估商业活动指标（PMI）以及来自欧洲央行（ECB）的信号。

基准情景：EUR/USD – 只要价格维持在 1.1680-1.1725 上方，整体偏向温和看涨。BTC/USD – 在价格仍低于 91,500 的情况下，维持中性偏空判断。Brent – 只要价格高于 62.75，整体保持谨慎看涨。黄金 – 上升结构保持不变，在 XAU/USD 维持在 4,900 上方的情况下，回调中考虑买入。





