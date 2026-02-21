2026年2月23日 – 27日 外汇与加密货币市场预测

上周市场未形成新的可持续趋势。美国公布的第四季度GDP初值显示经济继续保持正增长，未出现过热迹象，而个人收入与支出数据表明消费行为较为温和。这使得美债收益率维持区间波动，美元未能形成明确的方向性动能。欧洲方面，ZEW经济景气指数表现偏谨慎，欧洲央行未释放新的政策信号，EUR/USD继续处于整理阶段。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1780，未能站稳1.1925-1.1930上方，但同时守住1.1765-1.1775支撑区间。若再次尝试突破1.1925，上方目标为1.2000，其后为1.2080。若欧元承压加剧且1.1765失守，下一下行目标为1.1700区域，其后仍关注1.1580-1.1620以及1.1470-1.1500区间。下周走势将在很大程度上取决于美国消费者信心指数及德国通胀数据。若无明显意外，行情可能继续维持区间波动。

🟠 比特币 (BTC/USD)

BTC/USD继续在65,100-72,260区间内运行。2月21日周六价格位于68,000附近。多次尝试突破72,260未能延续，显示市场缺乏新的基本面驱动因素，投资者态度仍然谨慎。若有效突破75,500-80,000，多头下一目标仍为重返85,000-90,000区间。若价格跌破65,100，则可能测试63,000，其后为59,800。中期更远目标仍为54,000与49,000。当前一周，加密市场将对全球risk-on或risk-off情绪变化以及美国收益率走势保持敏感。

🛢 布伦特原油

布伦特原油继续在自2023年10月以来形成的长期下降通道上沿附近交易。上周价格突破70.45美元/桶并收于71.18，但目前仍难以确认已完全突破下降通道。未来几日不排除测试72.70并指向73.00，若动能增强，则可能进一步升向76.30与77.75。在利空消息背景下，支撑位仍为66.30、65.00及62.70。走势将取决于美伊局势以及全球需求前景的评估。

🥇 黄金 (XAU/USD)

在上周预测中，我们曾提示可能回调至中期上升趋势线支撑。市场确实在周初出现回落，随后反弹并收于5,105美元/盎司。尝试站稳5,090-5,120区间上方尚未成功，但5,180与5,450目标仍然有效。若避险需求持续，不排除再次挑战历史高点5,595。同时，回调风险仍然存在。近期支撑位于4,950，其后为4,840-4,875区间。若跌破该区域，将打开进一步回调至4,550-4,640的空间。

📈 本周关键事件与基准情景

2月23 – 27日当周，市场将重点关注美国消费者信心指数 (CB Consumer Confidence)、德国通胀数据 (CPI) 以及美国生产者价格指数 (PPI)。日本也将公布通胀数据 (CPI)，可能对日元相关货币对产生影响。整体来看，基本面环境仍然相对温和，主要央行未安排利率决议，这降低了趋势出现剧烈反转的概率。

基准情景：EUR/USD – 在价格维持1.1765上方的情况下保持温和看多。BTC/USD – 在价格低于75,500-80,000时维持中性偏空。Brent – 在报价低于72.70-73.00时维持看空。XAU/USD – 在价格维持4,840-4,875上方时保持看多。



