2026年3月02日 – 06日 外汇与加密货币市场预测

上周市场处于整理阶段，美元、黄金及一系列关键资产维持区间波动。在重要宏观数据公布之前，市场参与者采取观望态度，使主要货币对和大宗商品维持在相对窄幅区间内。然而，周末地缘政治局势急剧升级：美国和以色列对伊朗实施了打击，随后德黑兰作出回应。在这种背景下，周一市场开盘可能出现明显跳空，并伴随波动率上升。未来几日，原油以及其他对全球风险情绪敏感的资产可能出现显著震荡。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1814，守住1.1765-1.1775支撑区间，但未能站稳1.1925-1.1930上方。因此，只要价格维持在1.1765以上，温和看多情景仍然有效。若突破1.1925，上方目标为1.2000，其后为1.2080。在地缘政治风险上升的背景下，若市场对美元的需求增强，欧元可能承压并测试1.1700。相应地，1.1580-1.1620及1.1470-1.1500区间仍然重要。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币周内交易区间为62,415-70,000。2月28日周六价格位于64,000附近。未能突破72,260表明投资者仍保持谨慎。只要价格低于该水平，BTC/USD的基准情景仍为中性偏空。若突破该区间，将打开通往75,500-80,000的空间，多头下一目标为重返85,000-90,000区间。若全球risk-off情绪加剧并跌破62,415，则可能测试59,785。中期更远目标仍为54,000和49,000。地缘政治因素可能引发短期波动，但持续方向将取决于整体风险偏好。

🛢 布伦特原油

在当前紧张局势下，原油是最为敏感的资产。周五盘中最高触及73.41，收于72.91美元/桶。中东军事升级可能在本周初推动价格快速上行。若价格稳定在73.00以上，下一目标为76.30和77.75。若紧张局势持续，不排除升至79.0-80.60区间。然而，若局势缓和并趋于稳定，价格可能回归长期下降通道。近期支撑位为70.30、68.25和66.30，中期支撑为65.00和62.70。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金站稳5,090-5,120区间上方，收于5,279美元/盎司，维持看涨结构。目标位5,180和5,450仍然有效。在冲突升级背景下，不排除再次挑战历史高点5,595。同时，若地缘政治局势趋于稳定，回调风险仍然存在。近期支撑为5,090-5,120，其后为4,950-5,000和4,840-4,875。若跌破该区域，将打开通往4,550-4,640的空间。

📈 本周关键事件与基准情景

3月02日市场将关注美国及欧盟国家公布的采购经理人指数 (PMI)。3月03日将公布欧洲通胀数据 (CPI)，周五则发布美国劳动力市场报告，包括非农就业人数 (NFP)、失业率及薪资增长数据。然而，地缘政治因素可能成为本周价格波动的主导驱动。

基准情景如下：EUR/USD – 只要价格维持在1.1765以上，维持温和看多。BTC/USD – 价格低于72,260-75,500时维持中性偏空。Brent – 若价格稳定在73.00以上则偏多。XAU/USD – 价格维持在4,950-5,000以上则保持看多。