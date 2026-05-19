CloseIfProfitorLoss 跟踪止盈：根据总盈利/总亏损并结合跟踪止损关闭持仓。

💰 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 CloseIfProfitorLoss 跟踪止盈面板 专业交易面板：可按账户货币、点数、余额百分比中的总盈利或总亏损关闭持仓，并支持利润跟踪（Profit Trailing）。 CloseIfProfitorLoss 帮助交易者管理已开持仓、保护账户结果、关闭订单篮子、跟踪浮动盈利，并为手动交易或智能交易系统（Expert Advisor）组合使用虚拟盈利/亏损限制。





















🎬 观看 CloseIfProfitorLoss 的工作方式 视频展示该面板如何按总盈利或总亏损关闭持仓，并通过利润跟踪保护浮动盈利，避免过早平仓。





💰 适用于 MT4 和 MT5 的 CloseIfProfitorLoss 一个同时适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的实用面板：可按总盈利、总亏损、点数、百分比、账户货币关闭持仓，或跟踪浮动盈利。





🚀 什么是 CloseIfProfitorLoss？

CloseIfProfitorLoss，也称为 Profit or Loss Pad 或 CLP，是适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的智能交易面板，当总盈利或总亏损达到交易者设定的数值时自动关闭持仓。

该面板可以监控当前交易品种或全部交易品种，按账户货币、点数、余额百分比计算盈利和亏损，并在达到所选条件时自动平仓。

该产品尤其适合管理多笔持仓、使用网格、订单篮子、手动交易、其他 EA、恢复系统、加仓平均、对冲持仓，或需要为一组交易设置全局虚拟止盈/止损（Take Profit / Stop Loss）的交易者。

CloseIfProfitorLoss 不是信号机器人。它不会决定在哪里买入或卖出。它的任务不同： 控制已经开仓交易的结果，并按照您的风险和盈利规则关闭它们。

💵 按盈利关闭 当总盈利达到设定的金额、点数或百分比时关闭持仓。 🛑 按亏损关闭 当总亏损达到您的保护限制时关闭持仓。 📈 利润跟踪 让利润继续增长，仅在浮动盈利从已达到的最佳水平回撤后才关闭持仓。 🎛 灵活模式 可处理全部交易品种、当前交易品种、单独的 BUY/SELL 方向，或每个订单单独处理。





🖥 Profit or Loss Pad 工作示例 面板会监控所选持仓，并在达到盈利或亏损条件时自动关闭它们。





⭐ 交易者为什么使用 CLP

自动关闭总盈利 当账户、交易品种、方向或订单达到设定目标时

当账户、交易品种、方向或订单达到设定目标时 自动关闭总亏损 用于限制回撤或停止不希望继续扩大的情况

用于限制回撤或停止不希望继续扩大的情况 使用利润跟踪 避免过早关闭固定盈利

避免过早关闭固定盈利 按账户货币关闭 ，例如 +10 USD 或 -100 USD

，例如 +10 USD 或 -100 USD 按点数关闭 适用于基于点数的交易系统

适用于基于点数的交易系统 按余额百分比关闭 用于账户级风险和盈利控制

用于账户级风险和盈利控制 监控全部交易品种或仅监控当前交易品种

分别关闭 BUY 和 SELL 方向

使用单独订单模式 为每个持仓作为虚拟止损/止盈

为每个持仓作为虚拟止损/止盈 平仓后删除挂单 如果该设置已启用

如果该设置已启用 使用 Close ALL 紧急按钮 用于快速手动平仓

用于快速手动平仓 显示未来平仓线 在图表上显示总盈利/亏损水平

⚠ 重要： CloseIfProfitorLoss 会按照您选择的结果水平关闭交易。它本身不会降低市场风险。错误的盈利、亏损、百分比、点数、Magic number 或交易品种设置，可能导致交易比预期更早或更晚关闭。





🧠 核心理念：控制订单篮子，而不仅是一笔交易

许多交易者会同时打开多笔持仓：手动交易、EA 交易、网格、恢复序列、对冲持仓，或同时交易多个品种。

在这种情况下，普通的单笔持仓止损或止盈并不总是足够。交易者可能需要关闭 总结果：

当订单篮子达到 +50 USD 时关闭全部交易；

当当前交易品种亏损达到 -100 USD 时关闭所有相关交易；

当 BUY 方向盈利达到 +20 USD 时单独关闭 BUY 方向；

按照各自的盈利/亏损水平单独关闭每个订单；

在总盈利达到设定目标后对其进行跟踪；

当亏损达到账户余额的某个百分比时关闭全部交易。

CloseIfProfitorLoss 正是为这种实际控制需求而创建的。

✅ 核心价值： CLP 为交易者提供清晰的面板，可按照总盈利/亏损规则关闭持仓，而不必整天手动盯着浮动结果。





🎛 主要面板模式

该面板允许您决定具体要监控和关闭什么。这是 CLP 最强大的功能之一，因为不同交易者需要不同的平仓逻辑。

模式 工作方式 全部交易品种 按照所选盈利/亏损规则，计算并关闭所有交易品种中的持仓。 仅当前交易品种 只计算并关闭安装该 EA 的图表交易品种的持仓。 单独 BUY / SELL BUY 和 SELL 方向会分别计算，并可独立关闭。 单独订单 每个持仓都会单独计算。该模式可像每个持仓的虚拟止损/止盈一样工作。 Close ALL 紧急按钮，可根据所选交易品种/模式逻辑立即关闭持仓。





🎛 CLP 面板控制示例 面板可直接在图表上快速访问盈利、亏损、跟踪和平仓模式。





💵 按盈利平仓

您可以设置盈利水平，并启用所需的盈利计算类型。

例如，您可以在以下情况下关闭持仓：

总盈利达到 +10 USD；

总盈利达到 +100 点；

总盈利达到当前余额的 +2%。

盈利数值必须大于零。如果输入零，该字段将不起作用。如果在盈利字段中输入负值，在启用自动修正时，EA 可以自动将其转换为正值。

盈利模式 含义 Profit $ 当总盈利达到以账户货币表示的设定值时关闭。 Profit p 当总盈利达到设定点数时关闭。 Profit % 当总盈利达到设定的余额百分比时关闭。





🛑 按亏损平仓

您也可以设置亏损水平，并允许 CLP 在亏损达到所选限制时关闭持仓。

这可作为订单篮子、方向、当前交易品种、全部交易品种或单独持仓模式的全局保护规则。

亏损数值必须小于零。如果在亏损字段中输入正值，在启用自动修正时，EA 可以自动将其转换为负值。

亏损模式 含义 Loss $ 当总亏损达到以账户货币表示的设定负值时关闭。 Loss p 当总亏损达到设定负点数时关闭。 Loss % 当总亏损达到设定的余额百分比时关闭。





⚠ 正确数值： 盈利数值应为正数，亏损数值应为负数。这样可以避免“盈利平仓”和“亏损平仓”逻辑混淆。





📈 利润跟踪：先让利润增长，再关闭持仓

CloseIfProfitorLoss 最强大的部分是 利润跟踪（Trailing Profit）。

如果不使用跟踪，当您设置 Profit $ = 10 时，EA 会在总盈利达到 10 美元时立即关闭持仓。这很简单，但有时市场会继续朝有利方向移动，交易者可能失去潜在的额外利润。

利润跟踪通过在达到所选盈利水平后才激活来解决这个问题。EA 会记录最佳浮动盈利水平，并随着盈利移动平仓线。如果之后盈利跌破跟踪后的水平，EA 就会关闭持仓。

步骤 示例：Profit $ = 10，TrailingProfit = 5 1 盈利目标为 10 USD。 2 跟踪线从 5 USD 开始。 3 当总盈利超过 10 USD 时，跟踪开始生效。 4 如果浮动盈利上升到 20 USD，跟踪线会在其后方移动。 5 如果盈利回撤到最后跟踪水平以下，EA 会关闭持仓。





📈 利润跟踪逻辑 利润跟踪允许 EA 保护已经达到的最佳浮动盈利，而不是在第一个目标位置立即平仓。





📊 按百分比进行利润跟踪

利润跟踪不仅可以按账户货币工作，也可以按百分比工作。

例如，如果 Profit % 设置为 2，TrailingProfit 设置为 1，则当盈利达到余额的 2% 后，EA 开始跟踪。跟踪水平位于 1%。如果盈利增长到 2.01%，跟踪水平可移动到 1.01%，依此类推。

如果之后盈利跌破跟踪水平，持仓将被关闭。

参数 示例 Profit % 2% TrailingProfit 1% CLP_TralOptionsStep 0.01% 跟踪步长，适合需要更精细更新的情况





📊 百分比利润跟踪示例 当交易者希望基于账户余额百分比而不是固定金额控制盈利时，该模式非常有用。





💵 按账户货币和单独 BUY / SELL 方向进行利润跟踪

利润跟踪也可以按账户货币工作，并可分别用于 BUY 和 SELL 方向。

当一个方向盈利而另一个方向仍然亏损时，这非常有用。启用单独 BUY / SELL 后，BUY 盈利可以独立于 SELL 持仓进行关闭或跟踪。

例如，如果 BUY 盈利达到 +5 USD，TrailingProfit 为 1 USD，则跟踪线可以从 +4 USD 开始。如果 BUY 盈利上升到 +6 USD，跟踪水平移动到 +5 USD。如果 BUY 盈利跌破跟踪水平，BUY 持仓可以被关闭，而 SELL 持仓会单独计算。

💵 按账户货币并按方向分开进行利润跟踪 当不同方向需要独立控制时，单独监控 BUY / SELL 非常有用。





🧩 单独订单模式：虚拟止损和止盈

单独订单 模式会单独计算每个持仓。这可以像每笔交易的虚拟止损或虚拟止盈一样工作。

EA 不会直接关闭整个订单篮子，而是独立检查每个持仓，并在达到所选盈利或亏损规则时关闭它。

对于手动交易来说，如果交易者希望根据结果灵活平仓，而不在经纪商服务器端放置可见的止损或止盈水平，该模式会很有用。

模式 使用场景 Separate Order OFF EA 根据所选模式计算订单篮子或方向的结果。 Separate Order ON 每个持仓都会单独计算并关闭，类似虚拟 SL/TP。





🌐 当前交易品种或全部交易品种

CloseIfProfitorLoss 可以只监控当前图表交易品种，也可以监控账户中的全部交易品种。

当您希望分别控制每个交易品种时，Current Symbol 模式很有用。当您希望进行账户级订单篮子控制时，All Symbols 模式很有用，例如当账户总盈利达到设定金额时关闭全部交易。

计算模式 含义 当前交易品种 只计算并关闭图表交易品种的持仓。 全部交易品种 所有交易品种的持仓都会纳入总盈利/亏损计算。





📍 未来 BE / TP / SL 线

选项 Show_Future_BE_TP_SL 可以在图表上显示未来平仓水平。这些线有助于估算价格需要到达哪里，才会触发所选盈利或亏损规则的平仓。

根据模式不同，这些线可以分别显示 BUY 和 SELL 持仓的水平，也可以作为共同水平显示。

该功能适用于当前交易品种，并且需要禁用 Separate Order 模式。如果没有显示这些线，持仓可能形成锁仓结构，无法通过简单的总盈利或总亏损线来关闭。

📍 未来平仓线 未来线可以帮助可视化订单篮子在盈利或亏损规则下可能的平仓价格。





⚠ 价格说明： 在点差浮动时，线和价格数据可能是近似值。请记住，SELL 持仓按 ASK 平仓，BUY 持仓按 BID 平仓。





🧮 点数计算和手数权重

CLP 可以按点数计算结果。但当多笔持仓手数不同时，单纯的点数距离可能会产生误导。

例如，一笔 0.01 手的持仓和一笔 0.02 手的持仓，在资金风险上不能视为相等。0.02 手上的 10 点波动，其资金影响是 0.01 手上 10 点波动的两倍。

The setting Use_Lots_in_CLP_Points 允许 EA 按手数权重计算点数。这对于多笔持仓可能具有不同交易量的对冲账户尤其有用。

设置 含义 Use_Lots_in_CLP_Points = false EA 计算不带手数权重的“纯”点数。 Use_Lots_in_CLP_Points = true EA 根据最小手数逻辑，按手数权重计算点数。





实际示例： 两笔持仓可能显示为正的“纯”点数，但如果亏损持仓的手数更大，资金结果仍可能为亏损。这就是手数加权点数计算重要的原因。





🪄 盈利和亏损数值自动修正

The setting AutoCorrect_LevelCLP 有助于防止用户输入错误的正负号。

在盈利字段中，数值必须为正。在亏损字段中，数值必须为负。如果启用自动修正，EA 可以自动将错误的正负号转换为正确值。

用户输入 自动修正后的含义 Profit = -100 转换为 +100，用于盈利平仓。 Loss = +100 转换为 -100，用于亏损平仓。 TrailingProfit 为负数 由于跟踪距离必须为正数，EA 会根据逻辑拒绝或修正该值。





⚙ 您应了解的主要设置

CloseIfProfitorLoss 有许多设置，因为它可以作为订单篮子平仓器、亏损限制器、虚拟 TP/SL、利润跟踪器和账户控制面板使用。完整列表可在产品文档中查看，但以下设置组最为重要。

设置 为什么重要 MagicNumber 定义要监控哪些 Magic number，以及从面板开仓时使用哪个 Magic number。 UseAllMagicFromAllAccount 如果为 true，则当前交易品种上的所有持仓都可以被监控，而不受 Magic number 限制。 Show_Future_BE_TP_SL 在图表上显示未来保本、盈利和亏损水平。 CLP_TralOptionsStep 按所选单位（金钱、点数或百分比）调整利润跟踪水平的步长。 CLP_DeleteStopOrders 按总盈利或总亏损平仓时删除挂单。 Use_Lots_in_CLP_Points 在点数计算中加入手数大小，使基于点数的盈利/亏损逻辑更加真实。 AutoCorrect_LevelCLP 自动修正盈利/亏损数值的正负号，防止错误输入。 CPL_AlerT 当按盈利或亏损平仓发生时显示提醒。 CPL_Mail 当按盈利或亏损平仓发生时发送电子邮件通知。 CPL_Push 平仓发生时向移动端终端发送推送通知。 CPL_CloseTerminalAfterClose 在所有持仓关闭后关闭终端。 CPL_AUTOOFF_AfterClose 在所有相关持仓关闭后，自动关闭 Close if Profit or Loss 按钮。 TypeFilling MT5 成交填充类型。当经纪商返回无效填充模式错误时很有用。





📘 想查看完整参数列表？ 在使用高级 Magic、跟踪、未来线、提醒或亏损限制场景之前，请打开完整的 CloseIfProfitorLoss 设置文档 。





🔔 提醒、推送、邮件和终端操作

当按盈利或亏损平仓发生时，CLP 可以通知交易者。

当面板运行在 VPS 上、管理多笔持仓或与其他 EA 一起工作时，这非常有用。通知可以帮助交易者知道结果控制规则何时被触发。

通知 用途 CPL_AlerT 在终端图表上显示提醒。 CPL_Mail 如果已配置 MetaTrader 邮件，则发送电子邮件。 CPL_Push 向 MetaTrader 移动应用发送推送通知。 CPL_CloseTerminalAfterClose 可在所有持仓关闭后关闭终端。





📉 日、周、月或全部时间的限制提醒

CloseIfProfitorLoss 还可以包含限制提醒模块。该模块本身不会关闭交易。当所选周期内达到设定的盈利或亏损限制时，它会发出提醒。

如果交易者希望在当天、本周、本月或全部时间的总结果达到设定值时收到通知，该功能非常有用。

限制设置 含义 LimitFor 限制计算周期：日、周、月或全部时间。 LimitForLosses 用于提醒的账户货币亏损限制。 LimitForProfits 用于提醒的账户货币盈利限制。 NotificationMailSend 当达到所选限制时启用消息通知。





🧪 连贯工作示例

该面板可以按步骤使用：选择交易品种，选择盈利/亏损单位，启用平仓模式，设置盈利和亏损值，激活 Close if Profit or Loss，然后等待达到所选水平。

以下示例展示了面板和结果控制逻辑的不同工作阶段。

🧪 示例步骤 1 🧪 示例步骤 2 🧪 示例步骤 3 🧪 示例步骤 4





✅ CloseIfProfitorLoss 适用场景

您进行手动交易，并希望按总盈利或总亏损自动平仓。

您使用其他 EA，但需要外部订单篮子保护。

您在一个交易品种上管理多笔持仓，并希望使用统一的平仓逻辑。

您需要跨全部交易品种的账户级平仓。

您希望分别关闭 BUY 和 SELL 方向。

您希望每个持仓按虚拟盈利/亏损水平单独关闭。

您希望浮动盈利达到设定阈值后进行跟踪。

您希望在图表上看到未来平仓水平。

您希望在按盈利或亏损平仓时收到通知。

您需要一个用于紧急情况的快速 Close ALL 按钮。





⚠ 必须谨慎使用的情况

All Symbols 模式可以关闭账户中的持仓，而不仅是当前图表交易品种。

Separate BUY / SELL 模式会独立关闭不同方向。

Separate Order 模式可以单独关闭每个持仓，并可能像虚拟 SL/TP 一样工作。

错误的 MagicNumber 设置可能意外包含或排除某些持仓。

盈利和亏损的正负号必须正确配置。

Trailing Profit 是在回撤后关闭，而不是在目标位置立即关闭。

点差浮动时，未来线可能只是近似值。

一次关闭多笔持仓取决于经纪商执行、点差和流动性。

在真实账户使用前，请始终先在模拟账户测试面板。





🌐 经纪商、VPS 和终端建议

CloseIfProfitorLoss 会使用平仓命令、订单篮子监控、挂单删除以及盈利/亏损计算。因此稳定执行和终端持续在线非常重要。

✅ 建议 稳定的经纪商执行

如果 EA 必须持续监控持仓，请使用可靠的 VPS

正确配置 Magic number

实盘交易前先进行模拟测试

设置现实合理的盈利和亏损数值

谨慎使用 All Symbols 模式 ⚠ 请仔细检查 新闻期间点差扩大

关闭多笔持仓时的滑点

MT5 中的经纪商执行类型

无效填充模式等成交策略错误

挂单删除行为

是否所有目标持仓都已纳入计算





🛠 如何安装并启动 CLP

安装方式与 MQL5 Market 产品相同。安装后，将 EA 加载到图表，配置平仓规则，选择交易品种/模式并激活面板。

步骤 操作 1 下载、购买或租用适用于 MT4 或 MT5 的 CloseIfProfitorLoss。 2 打开 MetaTrader，并登录用于该产品的 MQL5 账户。 3 从终端的 Market 区域安装产品。 4 将 EA 加载到您想监控的交易品种图表上。 5 启用 Algo Trading / Auto Trading，并在 EA 设置中允许自动交易。 6 选择 Current Symbol 或 All Symbols 模式。 7 选择 BUY 和 SELL 是一起计算还是分别计算。 8 以金额、点数或百分比设置盈利和亏损数值。 9 如果希望跟踪浮动盈利，请启用 Trailing Profit。 10 开启 Close if Profit or Loss，并在真实使用前先在模拟账户监控面板表现。









🆚 CLP 与手动平仓对比

手动平仓当然可以，但需要持续监控。交易者必须观察浮动盈利、计算总结果、决定何时平仓，并在市场波动时快速反应。

CloseIfProfitorLoss 通过清晰规则自动完成这一过程。

手动平仓 CloseIfProfitorLoss 交易者手动观察浮动盈利 EA 自动监控所选结果水平 很难在正确时刻关闭多笔交易 EA 可按规则关闭订单篮子、方向、交易品种或全部交易品种 盈利经常过早关闭 利润跟踪可以让浮动盈利继续增长 快速行情中可能错过亏损限制 EA 可在达到所选亏损水平时关闭 不同手数会使点数计算变得混乱 可以启用手数加权点数计算





📌 开始前的实用建议

从模拟测试开始。

在使用 All Symbols 模式前，先使用 Current Symbol 模式。

仔细检查 MagicNumber 和 UseAllMagicFromAllAccount。

盈利使用正值，亏损使用负值。

启用 AutoCorrect_LevelCLP 以减少输入错误。

在真实账户使用前，用较小数值测试 Profit Trailing。

仅当您希望方向独立关闭时，才使用 Separate BUY / SELL。

只有在理解单独虚拟 TP/SL 逻辑后，才使用 Separate Order。

仅当您希望平仓后删除挂单时，才启用 CLP_DeleteStopOrders。

如果面板必须持续监控持仓，请使用 VPS。





⚠ 风险提示

外汇和 CFD 交易存在风险。 CloseIfProfitorLoss 是一款交易管理和平仓工具。它可以根据所选盈利/亏损规则关闭持仓并跟踪浮动盈利，但不能保证盈利，也不能防止所有亏损。市场跳空、滑点、经纪商延迟、点差扩大、连接问题以及错误设置都可能影响最终结果。





🏁 最后总结

带跟踪功能的 CloseIfProfitorLoss 专为需要对已开持仓和账户结果进行结构化控制的交易者而创建。

当您交易多笔持仓、使用网格、管理订单篮子、进行手动交易、使用其他 EA，或需要全局盈利/亏损控制面板时，它尤其有用。

最强大的功能是 Profit Trailing：面板不会在第一个盈利目标处立即平仓，而是可以跟随浮动盈利，并仅在回撤后关闭。这为交易者提供了更灵活的利润保护方式，同时仍给市场继续运行的空间。

🚀 立即开始使用 CloseIfProfitorLoss 下载演示版，观看视频，阅读完整说明，配置您的盈利/亏损规则，并在真实交易前先在模拟账户测试 CLP。









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