2026年2月16日 – 20日外汇与加密货币预测

在过去的一周，美国市场的焦点是1月份就业报告，该报告此前曾被推迟发布。数据确认就业市场具有韧性，经济并未出现明显降温，这支持了市场对美联储降息的谨慎预期。通胀数据也产生了额外影响：1月份CPI未向市场发出快速放松政策的明确信号，使收益率和外汇市场板块保持紧张状态。在欧洲，2025年Q4宏观经济数据总体显示出疲弱但正增长的态势，未见加速迹象，而在大宗商品市场，OPEC月度报告（MOMR）成为推动油价的单独因素，使报价对供需平衡保持高度敏感。总体而言，本周显示出经济在持续通胀压力下仍具韧性，这使市场维持在较高波动状态，但尚未形成新的可持续趋势。

💶 EUR/USD

EUR/USD本周收于1.1868。尽管小幅上涨，但多头动能仍然较弱，汇价仍处于整理阶段。下周可能再次尝试突破1.1925阻力位。若突破成功，将打开通往1.2000和1.2080的空间。也不能排除回落至1.1775-1.1800支撑区间的可能性。若该区域失守，可能跌至1.1700区域，下一个支撑位在1.1580-1.1620区间，随后为1.1470-1.1500。

🟠 比特币 (BTC/USD)

自2月07日以来，BTC/USD一直沿70,000枢轴点在65,100-72,260的窄幅通道内运行，这表明市场缺乏明显驱动因素。一旦出现新的驱动因素，向任一方向的有效突破可能增强短期动能，推动价格上涨至75,000-80,000区间，或下跌至63,000，进一步下探至59,800支撑位。更远目标方面：多头目标为重返85,000-90,000区间，空头目标为54,000和49,000。

🛢 布伦特原油

布伦特原油已连续第三周在自2023年10月以来形成的长期下降通道上沿附近交易。本次最新触及点为每桶67.18美元。部分专家认为反弹属于技术性修正。多头可能再次测试70.45阻力位，目标指向72.60-72.75。若出现有利于空头的消息背景，布伦特可能回到长期通道中部。支撑位分别为66.30、65.00和62.70。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于每盎司5,043美元。突破5,090-5,120阻力区间的尝试尚未成功。尽管基本面结构仍然偏多，但不排除向下修正的可能。最近支撑位为4,870，下一个支撑位在中期上升趋势线附近的4,770-4,800区间。若跌破该区域，可能引发更深调整至4,400-4,530。多头目标为5,180、5,450和6,000。

📈 本周关键事件与基准情景

2月17日将公布德国和欧元区ZEW经济景气指数初值。美国方面，2月18日将发布领先经济指标指数以及最近一次FOMC会议纪要，同时还将公布美国原油库存API报告。2月19日（星期四）预计公布美国贸易余额数据以及官方EIA原油库存报告。周五市场关注焦点将集中在美国Q4 GDP初值，以及个人收入与支出数据和密歇根大学消费者信心指数终值。

基准情景：EUR/USD – 在价格维持于1.1775上方时为温和看多。BTC/USD – 在价格低于75,500-80,000区间时为中性偏空。Brent – 在报价低于70.45时为看空。XAU/USD – 在价格维持于4,770-4,800上方时为看多。