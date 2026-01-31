2026年2月02日 - 02月06日 外汇与加密货币市场预测

上周可以称得上是疯狂的一周。我们对关键趋势的预测准确率达到了100%。然而，如此剧烈的异常波动仍然超出了我们的预期。市场对制裁言论的升级以及美国针对伊朗采取的强硬措施作出了恐慌性反应。这削弱了市场对美元的信心，并引发资金流向黄金和大宗商品。周后半段，在获利了结和流动性需求上升的背景下，美元部分回升，黄金进入回调，而原油则因供应中断风险持续存在而维持在高位。

💶 EUR/USD

自2025年夏季以来，EUR/USD 一直运行在 1.1470-1.1830 区间内。上周，多头将汇价推升至该通道上方。汇价在上涨250点后触及 1.2083，随后几乎回落至起涨位置，回到 1.1850 附近。同时，移动平均线仍然指向中期多头趋势。依托 1.1820-1.1830 支撑，EUR/USD 可能尝试再次上行。近期阻力位在 1.1900，其后是 1.1975，目标是站稳在 1.2000-1.2100 区域。若跌破 1.1820-1.1830 支撑，则多头情景将被取消，汇价可能下跌至 1.1700 区域，下一支撑位在 1.1580-1.1620。

🟠 比特币 (BTC/USD)

投资者对风险资产的恐慌性撤离也波及了比特币。1月30日（周五），BTC/USD 跌至2025年11月以来的低点，最低触及 80,944。周六价格在 83,000 附近交投。未来一周内，BTC/USD 可能尝试形成修正性反弹，目标区域为 84,150-84,600，随后目标为 86,500-87,700 和 90,500-91,000。若空头走势延续，价格可能下跌至 80,540，潜在目标位在 74,500 附近。下一支撑区域位于 59,700-64,000。

🛢 布伦特原油

布伦特原油在上周收于长期下行通道的上边界附近，该通道自2023年10月以来一直有效。最新价位定格在每桶 69.72 美元。后续走势将取决于美国与伊朗关系的紧张程度。如紧张局势进一步升级，布伦特原油可能展开看涨修正，并测试 72.70 阻力位，目标指向 76.15 和 77.75。若价格自下行通道上边界回落，下一个目标将是 66.00，其后是 65.00 和 63.50。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金市场此前从未出现过这样的走势——短短几天内，波动率接近20%。价格先是飙升至每盎司 5,595 美元，随后暴跌至 4,483，并最终稳定在 4,891。早在一周前，我们就曾警告可能出现牛市陷阱（bull trap）。事实证明，陷阱确实生效，但并非在 5,000 附近，而是在接近 5,600 时。本周，XAU/USD 可能继续向下修正，并尝试测试 4,535-4,675 区域，下一重要支撑位在 4,200-4,350。若跌破该区域，将取消多头情景，并指向更深的修正，目标在 3,350 附近。近期阻力位在 5,000，其后是 5,600，而多头的主要目标现已上移至 6,000。

📈 本周关键事件与基准情景

未来一周，美国方面的关键事件将是就业市场报告的公布，以及商业活动和通胀预期相关数据。在欧洲，市场关注焦点将转向 PMI 数据以及欧洲央行官员的表态。在大宗商品市场，地缘政治因素仍将持续影响市场，使价格对任何新的信号保持高度敏感。

基准情景：EUR/USD - 只要价格维持在 1.1830 上方，整体偏谨慎看多。BTC/USD - 只要价格低于 90,500-91,000，整体偏空。Brent - 只要价格低于 72.70，整体偏谨慎看空。XAU/USD - 只要金价维持在 4,535-4,675 上方，上升结构仍然保持。





对交易者来说，结果才是最重要的，而不仅仅是交易过程本身 📊💡

你可以在这里了解如何通过返佣和返现来提升你的交易结果 👇

https://www.globalfinance.pro