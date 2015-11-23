A股险守3600点 四因素或致"变脸"

周一(11月23日)，A股延续震荡走势，在题材以及权重齐现杀跌的情况下，收盘险守3600点关口。今天两市成交较上一个交易日明显回落。在资金面，消息面等影响下，A股尾盘频频变脸，不过有分析人士指出，大盘依然走着慢牛行情，震荡是正常的现象。

今天沪指轻微高开后保持震荡，临近午盘走高，一度涨0.5%。盘中券商股异动，题材股活跃，盘面多热点。午后开盘，大盘风云突变，股指持续走低，尾盘一度跌破3600点，最低见3598.87点。创业板宽幅震荡，最高涨1.5%，最低跌1.5%。盘面上，券商股、交运股领跌。

截至收盘：沪指跌0.56%，跌20.18点，报3610.32点；深成指跌0.91%，跌115.34点，报12586.69点；创业板跌1.06%，跌29.57点，报2770.58点。成交量方面，沪市成交4141.48亿元，深市成交6588.60亿元，两市共成交10730亿元。

板块个股：送转潜力板块跌幅居前，文科园林跌逾9%，天才材料、南华仪器跌逾6%。充电桩概念股走势疲软，南洋股份跌逾8%，上海普天跌逾7%。国产软件走弱，究其软件跌逾8%，润和软件跌逾7%，湘邮科技、荣科科技跌逾5%。三沙概念股走势强劲，海德股份涨停，珠江控股涨逾9%。猪肉板块走强，得利斯涨停。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余129.77亿元，占比99%。截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余97.33亿元，占比93%。沪股通今日由净流出转为净流入状态，截止A股收市，沪股通每日额度剩余129.77亿，占比99%，小幅净流入2300万元。

资金面：截至11月20日，上交所融资余额报7274.84亿元，深交所融资余额报4914.41亿元，两市合计12189.25亿元，增加96.03亿元。两市融资余额已经十四连升。

分析师观点：分析师称，今日大盘冲高回落，指数延续震荡走势，多数股票走势疲弱。短期新股即将启动申购对资金供需有所扰动，目前指数位上有压力下有支撑，预计后市仍将以震荡方式消化卖压，等待市场形成新的热点。“主要是IPO对情绪的影响，对资金的供需层面有所扰动。”首创证券策略分析师邵帅称。

尾盘变脸 A股背后或存四因素

距离IMF在11月底投票人民币加入SDR时间点临近，A股却僵持不下，未来变盘方向如何演绎，是一念天堂，还是一念地狱，是蓄势待发，还是见光死，本周A股走势无疑显得至关重要。

然而不尽如人意，A股今天冲高回落，尾盘变脸险守3600点。持续震荡，多空僵持不下，今天IPO重启且将冻结资金，以及融资新规实施日等资金面双重利空可能是变脸的原因之一。

1）10家IPO公司重启新股发行，抽血压力再现考验当前市场流动性；

11月23日，读者传媒等10家公司刊登招股说明书。经历近半个月等待，首批10家新股发行已准备就绪，本周可能启动并冻结资金，据估算，28家恢复IPO公司预计冻结资金3.5万亿元，首批10家冻结资金近1万亿元，对A股场内资金的瞬间“抽血效应”不可小觑。

2）融资新规实施日，新开仓融资杠杆降至1倍，这意味着增量融资规模增长未来将受到限制；

根据沪深交易所安排，11月23日起，新开仓融资杠杆降至1倍，融券保证金比例不变，仍维持不得低于50%要求。各证券公司在符合监管要求前提下，也会根据客户和自身风险承受能力，自主确定具体比例。

3）证监会敲定新三板分两层，新三板转板创业板或破冰，这将大幅释稀创指稀缺性；

中国证监会新闻发言人张晓军周五(11月20日)称，证监会已制订进一步推进新三板发展的若干指导意见。意见指出，新三板将实施分层，现阶段先分为基础层和创新层；但基于条件尚不成熟，现阶段暂不实施连续竞价交易，暂不降低投资者准入条件。

4）上交所战略新兴板方案拟明年上半年推出，争夺创指优质资源令创业板类题材股受压；上海科技创新板已于11月20日正式获批，并拟于年内开板，或将分流A股场内资金。